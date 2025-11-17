Ilie Bolojan anunță că va întârzia bugetul pentru anul 2026. Premierul vrea un deficit de 6,5% din PIB anul viitor

08:10

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că în această săptămână are examen pentru obţinerea cetăţeniei române. El nu a dorit să precizeze în ce zi va avea loc examenul, menţionând că nu i-a dezvăluit data respectivă nici măcar mamei sale. „Nu ştie nici mama în ce zi. Nu vă spun, ca să nu mă sune […] The post Dominic Fritz va susţine examenul pentru cetăţenia română: „Sper să pot răspunde măcar la unele întrebări” first appeared on Lumea Politică.