Nicușor Dan, întrebat dacă îl susține pe Drulă în alegeri: „Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză”

11:40

Președintele Nicușor Dan a reacționat marți, 5 noiembrie 2025, la plângerea penală depusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzată de instigare la ură și discriminare pentru comentariile sale dure despre pensiile magistraților. Șeful statului a catalogat declarațiile oficialei „nefericite”, iar reacția CSM „mult exagerată”, și a promis că nu va […] The post Nicușor Dan intervine în scandalul Gheorghiu-CSM: „Nu voi semna cererea de avizare a urmăririi penale – e o exagerare” Președintele Nicușor Dan a reacționat marți, 5 noiembrie 2025, la plângerea penală depusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzată de instigare la ură și discriminare pentru comentariile sale dure despre pensiile magistraților. Șeful statului a catalogat declarațiile oficialei „nefericite”, dar reacția CSM „mult exagerată”, și a promis că nu va semna avizarea urmăririi penale. „Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie o faptă penală”, a spus Dan, convocând liderii Coaliției la Cotroceni pentru a discuta reforma pensiilor speciale, un subiect care riscă să coste România 231 de milioane de euro de la UE dacă nu este rezolvat până la finele lunii. „Declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită, dar reacția CSM a fost mult exagerată” Dan a descris comentariile lui Gheorghiu – care a comparat pensiile magistraților cu „un fel de Caritas” și a sugerat că banii ar putea fi luați „de la gura unui copil care se culcă flămând” – ca fiind „nefericite”, dar a respins ideea unei infracțiuni: „Nu poate fi vorba ca o opinie să constituie o faptă penală. Și în momentul în care va veni, dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, eu nu o voi semna. Nu este nicidecum o faptă penală.” El a adăugat: „Desigur. Toată lumea greșește. Și nu e o greșeală așa de mare.” Convocarea liderilor Coaliției de la ora 10:00 vizează soluționarea rapidă a reformei pensiilor, pentru a evita pierderea fondurilor europene. Contextul scandalului: Gheorghiu vs. magistrați Comentariile Gheorghiu, făcute sâmbătă la Digi24, au stârnit furia CSM, condus de Elena Costache, care a sesizat Parchetul General pentru „incitare la violență, ură sau discriminare”. CSM a acuzat-o de „atac” la adresa puterii judecătorești, invocând privilegiile percepute ca excesive ale magistraților. Gheorghiu a replicat că este o „exagerare”, subliniind acordul societal asupra necesității reformei. Dan: „Avem o problemă administrativă – există acord în societate” Președintele a recunoscut că pensiile magistraților, egalizate cu salariile active, sunt „absolut nefiresc”: „Avem o problemă administrativă. Faptul că printr-o decizie a politicului de acum mulți ani, mai întâi aveam pensiile care au fost mai mari decât salariile, dar acum sunt egale cu salariile, ceea ce este absolut nefiresc. Și pentru asta există acord în societate că problema asta trebuie corectată. Nimeni nu o spune că nu trebuie să corectăm problema asta.” El a avertizat că subiectul a devenit „un subiect de campanie politică și într-adevăr pentru magistrați ei au devenit un fel de vinovat de serviciu din cauza acestei campanii politice și asta nu e normal.” Consultările de la Cotroceni vor căuta o soluție procedurală sigură, evitând respingeri CCR. Implicații: Coaliția sub presiune, fonduri UE în joc Scandalul amplifică tensiunile din Coaliție, unde PSD (prin Grindeanu) cere reformă rapidă, iar magistrații amenință cu proteste. Dan, cu rolul de arbitru, încearcă să medieze, dar pierderea celor 231 de milioane euro ar agrava deficitul bugetar. Declarația sa – „Dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, eu nu o voi semna” – protejează Gheorghiu, dar subliniază limitele libertății de exprimare în dezbateri fierbinți. CSM și Parchetul vor decide dacă merg mai departe, dar Dan a trasat o linie: opiniile, chiar dure, nu sunt infracțiuni. Reforma pensiilor devine acum o chestiune de supraviețuire politică, cu președintele chemând la responsabilitate în prag de iarnă. first appeared on Lumea Politică.