Medicul Cristian Andrei, acuzat de către alte șapte femei de abuzuri sexuale întinse pe o perioadă de 20 de ani
Lumea Politică, 13 noiembrie 2025 10:50
Medicul Cristian Andrei, unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, este acuzat de abuzuri sexuale de alte șapte femei, relatările acestora întânzindu-se pe o perioadă de mai bine de 20 de ani, scrie PressOne. La începutul săptămânii, publicația a dezvăluit că acesta nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor și că mai multe
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 10 minute
11:10
Primarul comunei Zănești, Ioan Filip, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile de către judecători, în urma unui dosar instrumentat de DNA Bacău pentru infracțiunile de luare de mită și abuz în serviciu. Alături de el, au fost trimiși în judecată și doi complici – Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina – acuzați
Acum 30 minute
11:00
Ciprian Ciucu a intrat în cursa pentru București. „Vreau să fac proiectul vieții mele” # Lumea Politică
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru fotoliul de primar al Bucureștiului la Biroul Electoral Municipal, joi dimineață. Susținut de PNL, fostul primar al Sectorului 6 propune bucureștenilor un „parteneriat" pe durata unui mandat și jumătate – șase ani și jumătate – în care promite să transforme Capitala într-un oraș funcțional și plăcut. „Am toate avantajele
10:50
Nicușor Dan, întrebat dacă îl susține pe Drulă în alegeri: „Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că nu îl susține pe Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei. Întrebat desprea susținerea cu care s-a lăudat candidatul USR, președintele României a declarat că „Bucureştiul mă interesează" și că „un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am
10:50
Acum o oră
10:20
Andrei Caramitru îi spulberă șansele lui Cătălin Drulă înainte de alegeri: „Scorul lui e catastrofal de mic, e pe locul 4 la distanță mare de locul 3” # Lumea Politică
Andrei Caramitru a comentat sondajele despre intenția la vot a alegătorilor și a menționat că propunerea USR, Cătălin Drulă, este cel mai slab din cursa pentru Primăria Capitalei. Acesta a insinuat, de asemenea, că USR evită să facă publice rezultatele reale ale sondajelor. Andrei Caramitru a atras atenția asupra sondajelor, care prezintă informații false despre preferințele
Acum 4 ore
08:50
„Cele mai scumpe sărbători din ultimii 35 de ani”. Cu o inflație de 9,8%, România ”se îndreaptă spre o criză economică de proporții” # Lumea Politică
Economistul Adrian Negrescu a tras un semnal de alarmă, miercuri, la Antena 3 CNN că vor urma „cele mai scumpe sărbători din ultimii 35 de ani", în contextul în care rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,8% cu prețuri crescute la alimente, energie și servicii. „Ne îndreptăm spre o criză economică de proporții", a avertizat
Acum 24 ore
12:20
Scandal de corupție în guvernul Ucrainei: Ministrul Justiției suspendat pentru mită de 100 de milioane dolari în sectorul energetic # Lumea Politică
Premierul ucrainean Iulia Svîrîdenko l-a suspendat marți, 5 noiembrie 2025, pe ministrul Justiției Herman Galușcenko, implicat într-un dosar de corupție masivă în domeniul energiei. Decizia, luată în ședință extraordinară, vine după o anchetă a Biroului Național Anticorupție (NABU), care acuză o rețea de comisioane ilegale de cel puțin 100 de milioane de dolari la Compania
11:50
Deputat PSD trimis în judecată pentru abuz în serviciu și minciună: A condus cu 164 km/h, dar a dat vina pe altcineva # Lumea Politică
Un nou scandal lovește PSD: deputatul Răzvan Iulian Ciortea, fost subprefect de Cluj, a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, instigare la fals intelectual și fals în declarații. El este acuzat că, prins cu 164 km/h pe A10 (limită 100 km/h), a mințit poliția că nu el conducea SUV-ul de lux
Ieri
11:10
AEP refuză rambursarea a 930.000 lei pentru campania lui Nicușor Dan: Donații și materiale neconforme # Lumea Politică
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a respins rambursarea a aproximativ 930.000 de lei din cheltuielile campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan din mai 2025, din cauza „donațiilor și materialelor de propagandă neconforme", confirmă Administrația Prezidențială. Din totalul de 228 de milioane de lei ceruți de toți candidații, AEP va plăti 59,9 milioane de lei lui Dan
11:00
Inflația a scăzut ușor în octombrie, dar nu e motiv de bucurie. Ce e „mahmureala inflaționistă” # Lumea Politică
Rata anuală a inflației în România a scăzut ușor în octombrie 2025, ajungând la 9,8%, față de 9,9% în septembrie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Deși inflația a coborât sub pragul de două cifre, acesta nu este un motiv de relaxare, deoarece prețurile continuă să crească și presiunile inflaționiste rămân puternice. În ultimele
10:40
Legea pensiilor private, analizată de CCR după sesizările ÎCCJ și AUR privind restricțiile de retragere pentru sumele acumulate # Lumea Politică
Curtea Constituțională a României (CCR) a reluat dezbaterile pe sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) și partidului AUR privind legea pensiilor private, care impune restricții semnificative beneficiarilor la retragerea sumelor acumulate în piloanele II și III. Proiectul de lege, adoptat la jumătatea lunii octombrie de Parlament la inițiativa Guvernului Bolojan, introduce limitări controversate
10:20
De ce insistă Guvernul să preia Petrotel Lukoil înainte de termenul-limită de 21 noiembrie. Sancțiuni și naționalizare # Lumea Politică
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Guvernul român se pregătește pentru o mișcare strategică majoră: preluarea Petrotel Lukoil de către stat înainte de 21 noiembrie, data la care intră în vigoare sancțiunile americane împotriva companiei rusești. Deși nu a furnizat detalii tehnice despre mecanismul exact al preluării, care ar putea fi astfel o naționalizare,
08:10
Dominic Fritz va susţine examenul pentru cetăţenia română: „Sper să pot răspunde măcar la unele întrebări” # Lumea Politică
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că în această săptămână are examen pentru obţinerea cetăţeniei române. El nu a dorit să precizeze în ce zi va avea loc examenul, menţionând că nu i-a dezvăluit data respectivă nici măcar mamei sale. „Nu ştie nici mama în ce zi. Nu vă spun, ca să nu mă sune
08:10
Pronosticul lui Traian Băsescu privind alegerile din Capitală. „Băluță ar trebui să fie pregătit să nu câștige” # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu a afirmat, la B1 TV, că Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, ar trebui să se pregătească pentru un eșec în competiția electorală, întrucât social-democrații au un istoric în sabotarea propriilor candidați. „Dacă luăm tradiția PSD, nu va câștiga Băluță. Grindeanu nu are niciun interes să aibă al doilea om ca
08:10
George Simion acuză „teroare politică” în România: „Nu mai e loc pentru opoziție. AUR e țintit de actuala putere” # Lumea Politică
Liderul AUR, George Simion, acuză Guvernul Bolojan că ar fi instaurat „un climat de teroare politică" în România și susține că opoziția este tratată „ca un dușman intern". „Ne confruntăm cu o situație fără precedent: opoziția e tratată ca un dușman intern, iar deciziile administrative sunt folosite ca arme politice. Nu pot exista doar ,
08:00
Câți bugetari vor fi dați afară. Coaliția a ajuns la un acord. Cseke Attila: „Cheltuielile de personal vor fi cu 10% mai mici în 2026” # Lumea Politică
Liderii Coaliției de guvernare au ajuns, marți, la un acord în privința reformei administrației locale și centrale. Potrivit surselor Antena 3 CNN, varianta pe care au căzut de acord liderii PSD, PNL, USR și UDMR prevede o reducere a cheltuielilor de 1,7 miliarde de lei. În administrația locală vor fi reduse aproximativ 10% din posturile
07:50
Culisele negocierilor de la Palatul Cotroceni. Bolojan a trasat linii roșii. Vicepreședinte CSM: “E greu de spus dacă va fi un acord” # Lumea Politică
Încercarea președintelui Nicușor Dan de a media un compromis pe tema pensiilor speciale, care să stingă conflictul dintre Executiv și magistrați pare în acest moment o misiune imposibilă. Pe de o parte magistrații vor să prelungească tot mai mult perioada de tranziție când vârsta de pensionare începe să crească pentru procurori și judecători, în timp
07:50
Carmen Uscatu spune că e presată să nu vorbească, după ce a dezvăluit incompatibilitatea vicepremierului lui Bolojan: „Sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm” # Lumea Politică
Carmen Uscatu, co-fondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă", revine cu o postare în care afirmă că este presată să nu mai vorbească în public, după ce a dezvăluit incompatibilitatea vicepremierului lui Bolojan, Oana Gheorghiu. „Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși mai mult ca oricând avem
11 noiembrie 2025
16:50
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a vorbit marți despre ipoteza creșterii TVA din 2026 și despre situația dificilă prin care trece România, arătându-se totuși optimism în privința anului viitor, când economia își va reveni. „Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză. Ştiu că au fost
16:40
Ministrul Justiţiei, în scandalul Oana Gheorghiu-CSM: “Nu am votat sau semnat nicio plângere penală. Sunt de acord cu Nicuşor Dan” # Lumea Politică
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a spus marţi, după scandalul dintre Oana Gheorghiu şi Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), că el, ca membru de drept, nu a "participat la o discuție despre această inițiativă, nu am votat în acest sens și nu am semnat o astfel de plângere". El a spus că este de aceeaşi părere cu
16:40
George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze” # Lumea Politică
Liderul AUR, George Simion a reacționat la scandalul în care este implicat vicepremierul Oana Gheorghiu. Acesta a criticat dur actuala guvernare și l-a acuzat pe Bolojan că a blocat România în scandaluri interne și reforme „de formă", în timp ce oamenii de rând resimt lipsa de justiție și creșterea costurilor de trai. „În cauza actualilor guvernanți,
16:40
Planurile lui Băluță pentru Capitală. „Orașul trebuie să se extindă către periferie” # Lumea Politică
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat la Interviurile Adevărul că Bucureștiul trebuie să se extindă către periferie, iar pe termen scurt prioritatea o reprezintă finalizarea lucrărilor de infrastructură și punerea în siguranță a clădirilor. „Există lucruri pe care le poți face repede. Prelungirea Ghencea, de exemplu. Într-un timp de genul acesta se poate încheia
14:30
Oana Gheorghiu, criticată de Carmen Uscatu, asociata din ”Dăruiește Viață”: Vulnerabilizează asociația, s-au retras donatori # Lumea Politică
Oana Gheorghiu este criticată de asociata din "Dăruiește Viață", Carmen Uscatu, potrivit căreia numirea în funcția de vicepremier a vulnerabilizat asociația și a determinat unii donatori să se retragă. Carmen Uscatu, co-fondatoarea „Dăruieşte Viaţă" alături de Oana Gheorghiu, afirmă, într-un interviu pentru Hotnews că numirea acesteia ca vicepremier reprezintă o vulnerabilitate foarte mare pentru asociaţie "din cauza unei
11:50
Nicușor Dan intervine în scandalul Gheorghiu-CSM: „Nu voi semna cererea de avizare a urmăririi penale” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a reacționat marți, 5 noiembrie 2025, la plângerea penală depusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzată de instigare la ură și discriminare pentru comentariile sale dure despre pensiile magistraților. Șeful statului a catalogat declarațiile oficialei „nefericite", iar reacția CSM „mult exagerată", și a promis că nu va
11:40
11:30
Campanie pe roți: Cătălin Drulă, atacat cu acuzații de „3 milioane euro furați” – Reacția candidatului USR la Primăria Capitalei # Lumea Politică
O mașină cu ecrane LED a plimbat prin București un mesaj: „Cum a făcut 3 milioane Cătălin Drulă?". Campania de dezinformare acuzată de Drulă și atribuită ziarului „Operativ", a stârnit indignare, dar și confruntări directe. Candidatul USR la Primăria Capitalei s-a întâlnit cu vehiculul și a vorbit cu ocupanții, care au refuzat să-l asculte. „Mizeria
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Primul termen din dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară, judecat la Judecătoria Sectorului 1, a adus o declarație fermă din partea apărătorului său, Mircea Sinescu. La ieșirea de la instanță, avocatul a susținut că există o singură ieșire: restituirea cauzei la Parchet pentru completarea urmăririi penale. „Am expus o serie întreagă
10:40
FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG-31 echipat cu rachetă Kinjal, spre baza Kogălniceanu: „Rusia acuză serviciile secrete ucrainene și britanice” # Lumea Politică
Serviciul rus de securitate susține că pilotului i s-au oferit 3 milioane de dolari și cetățenie britanică pentru a zbura cu avionul spre baza NATO de la Mihail Kogălniceanu. Reuters nu a putut verifica independent informațiile. FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, susține că a dejucat un complot pentru deturnarea unui avion MIG-31, echipat
10:30
Numirea Oanei Gheorghiu în guvern îndepărtează sponsorii de „Dăruiește Viață”. Carmen Uscatu nu agreează decizia: „Am aflat la fel ca opinia publică, ne-a luat pe nepregătite” # Lumea Politică
Cofondatoarea asociației avertizează că "o parte din bani sunt sub semnul întrebării" și că unii donatori s-au retras chiar în ziua anunțului. Contractele cu companiile americane conțin clauze conform cărora în organizație nu funcționează membri ai guvernului. Numirea Oanei Gheorghiu în guvern, pe o funcție de vicepremier vulnerabilizează asociația „Dăruiește Viață" din care face parte,
10:10
Mihai Barbu a demisionat de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară, după ce DNA l-a pus sub control judiciar # Lumea Politică
Președintele ARF este acuzat că și-ar fi folosit influența pentru a aranja întâlnirea dintre afaceristul Fănel Bogos și premierul Bolojan. PNL l-a suspendat din toate funcțiile
09:20
Nicușor Dan, prima reacție după ce CSM a solicitat ca Oana Gheorghiu să fie anchetată: „Cred că declarația doamnei vicepriministru a fost nefericită” # Lumea Politică
Nicușor Dan a avut o primă reacție, marți dimineață, 11 noiembrie 2025, după ce CSM a solicitat o anchetă pentru delarațiile făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu. Președintele României a precizat că „declarația doamnei vicepriministru a fost nefericită”, completând că reacția Consiliului Superior al Magistraturii „a fost exagerată”. De asemenea, Nicușor Dan a mai precizat faptul că nu […] The post Nicușor Dan, prima reacție după ce CSM a solicitat ca Oana Gheorghiu să fie anchetată: „Cred că declarația doamnei vicepriministru a fost nefericită” first appeared on Lumea Politică.
10 noiembrie 2025
19:50
Trei decenii și jumătate de acreditare în România! Aniversare cu fast pentru una dintre cele mai vechi instituții din democrație # Lumea Politică
Instituţia naţională de referinţă în domeniul acreditării, RENAR – Organismul Naţional de Acreditare, a marcat cu mândrie şi solemnitate împlinirea a 35 de ani de activitate exemplar — un reper al încrederii şi al calităţii în România. Evenimentul s-a desfăşurat într-un cadru prestigios, la Ateneul Român, şi a reunit aproximativ o mie de invitaţi de […] The post Trei decenii și jumătate de acreditare în România! Aniversare cu fast pentru una dintre cele mai vechi instituții din democrație first appeared on Lumea Politică.
19:40
CSM a făcut plângere la Parchet împotriva Oanei Gheorghiu pentru incitare la ură și violență # Lumea Politică
Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat, luni, Parcehtul, împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, pentru ”săvârșirea infracțiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare prevăzută de dispoziţiile art. 369 din Codul Penal”, după ce aceasta a declarat, într-un interviu televizat, că pensiile magistraților sunt ”un Caritas”, și că pentru plata acestora se iau bani de la copii. ”CSM condamnă […] The post CSM a făcut plângere la Parchet împotriva Oanei Gheorghiu pentru incitare la ură și violență first appeared on Lumea Politică.
19:20
O parte din influenceri sunt artiști, o parte sunt jurnaliști, nu toți au o meserie și numai puțini au studii aprofundate. Meseria nu apare în nomenclatorul oficial, dar există mulți oameni care trăiesc din asta. Unele reclame pot să-i trimită pe influenceri direct în fața procurorilor. Moda influencerilor care recomandă lucruri pe internet face din […] The post Influencerii ar putea face pușcărie. Află motivul care îi pune în pericol! first appeared on Lumea Politică.
16:40
Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou: „Atâta răutate… 80.000 de euro a costat” # Lumea Politică
Primarul PSD Valerică Spirea din Poiana Lacului, Argeș, i-a făcut cadou fiicei sale la majorat o mașină care valoarează cel puțin 120.000 de euro. Este greu de spus de unde a avut primarul unei comune atât de mulți bani, iar declarația lui de avere arată că veniturile necesare pentru un astfel de cadou nu există. […] The post Primar PSD din Argeș, petrecere cu maneliști la majoratul fiicei și mașină de lux cadou: „Atâta răutate… 80.000 de euro a costat” first appeared on Lumea Politică.
16:30
George Simion ironizează maneaua “Nicușor Dan, mare matematician” a lui Dani Mocanu. Manelistul este dat în urmărire # Lumea Politică
George Simion a ironizat maneaua lui Dani Mocanu dedicată președintelui Nicușor Dan din nou. Cântărețul de manele este dat în urmărire națională după ce a fugit în străinătate. Cântărețul Dani Mocanu, cel care a compus maneaua „Nicușor Dan, mare, mare matematician”, despre care Mircea Cărtărescu spunea că e “chiar simpatică”, a fost condamnat definitiv la 4 […] The post George Simion ironizează maneaua “Nicușor Dan, mare matematician” a lui Dani Mocanu. Manelistul este dat în urmărire first appeared on Lumea Politică.
15:20
Adrian Năstase, reacție agresivă pe Facebook. Ce a stârnit mânia fostului lider PSD # Lumea Politică
Fostul premier Adrian Năstase a publicat pe Facebook sâmbătă, 8 noiembrie, un articol despre Congresul PSD de vineri, la care a fost invitat și a participat. Acesta a distribuit articolul, publicat pe blogul său personal, unde a folosit un limbaj suburban în răspunsurile către urmăritorii săi care lansau atacuri. Năstase a relatat că a participat la […] The post Adrian Năstase, reacție agresivă pe Facebook. Ce a stârnit mânia fostului lider PSD first appeared on Lumea Politică.
15:10
Sorin Grindeanu, furios pe premierul Bolojan din cauza legii pensiilor magistraților: „S-a pierdut vremea” # Lumea Politică
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat dur la adresa premierului Ilie Bolojan și l-a acuzat că a pierdut timp prețios în adoptarea legii pensiilor magistraților. Întrebat în cadrul unei conferințe dacă a ajuns la un consens cu premierul în ceea ce privește pensiile magistraților, liderul PSD a spus că este „furios și supărat” pe felul în […] The post Sorin Grindeanu, furios pe premierul Bolojan din cauza legii pensiilor magistraților: „S-a pierdut vremea” first appeared on Lumea Politică.
14:50
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria București, a declarat la interviurile G4Media cu candidații că dacă ar deveni primar general ar demola o clădire pe care Gabriel Oprea, fostul ministru al Internelor și Apărării, o construiește pe Bd. Barbu Văcărescu, pe un teren retrocedat ilegal în mandatul fostului primar PSD Neculai Onțanu. Drulă a mai […] The post Ce clădire ar demola Cătălin Drulă ca primar al Capitalei first appeared on Lumea Politică.
14:30
Nicușor Dan, număr de stand-up comedy la o conferință pe apărare: “Colegii mi-au pregătit un discurs despre cooperarea româno-germană, începând cu secolul 13” # Lumea Politică
Prezent la o conferință dedicată Cooperării Industriale în Domeniul Apărării, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, președintele României, Nicușor Dan, și-a început discursul degajat, cu o glumă. „Știți că colegii mi-au pregătit un discurs care vorbește despre cooperarea româno germană începând cu secolul 13 – râsete… Dar o să mă rezum la ultimii 30 […] The post Nicușor Dan, număr de stand-up comedy la o conferință pe apărare: “Colegii mi-au pregătit un discurs despre cooperarea româno-germană, începând cu secolul 13” first appeared on Lumea Politică.
11:30
Procuror-șef DIICOT, jignit de afirmațiile Oanei Gheorghiu: Pensiile mele NU vor fi plătite din banii copiilor și bolnavilor # Lumea Politică
Procurorul-șef DIICOT Sălaj, Dan Bubuiug, s-a declarat profund jignit de afirmațiile vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților. Bubuiug a reacționat după ce Gheorghiu a spus că pensiile speciale ale magistraților sunt plătite „de la gura unui copil care se culcă flămând” sau din bugetul unui spital fără medicamente. Procurorul a amintit că s-a aflat în […] The post Procuror-șef DIICOT, jignit de afirmațiile Oanei Gheorghiu: Pensiile mele NU vor fi plătite din banii copiilor și bolnavilor first appeared on Lumea Politică.
10:20
Intențiile de vot ale românilor arată o diferență clară de opțiuni între generații. La majoritatea categoriilor de vârstă, partidul AUR conduce în preferințe, cu excepția persoanelor de peste 60 de ani, unde PSD rămâne dominant. Barometrul realizat de Informat.ro – INSCOP evidențiază o polarizare accentuată: tinerii și adulții activi (18-59 ani) preferă partide ca AUR, […] The post Barometrul INSCOP: Generațiile românești, divizate politic între AUR și PSD first appeared on Lumea Politică.
10:10
Fost consilier prezidențial, verdict dur pentru Nicușor Dan: „Discurs prea patetic” # Lumea Politică
Fostul consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, Iulian Fota, critică apelul președintelui Nicușor Dan pentru sprijinirea reformării statului român, considerând discursul acestuia „un pic prea patetic” și subliniind momentele de demnitate ale statului, cum ar fi confruntarea unei grupări americane aliniate Moscovei, care „a fost un real moment de apărare a suveranității”. Fota subliniază […] The post Fost consilier prezidențial, verdict dur pentru Nicușor Dan: „Discurs prea patetic” first appeared on Lumea Politică.
09:50
Ministrul Justiţiei, despre eliminarea prescripţiei pentru corupţie: „Ar putea fi un cec în alb. Prescripţia este sancţiunea aplicată statului însuşi” # Lumea Politică
Radu Marinescu avertizează că, fără termen de prescripţie, organele judiciare ar putea finaliza dosare „în 20 sau 30 de ani”, ceea ce contravine principiului celerităţii procesului penal. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că ideea potrivit căreia pentru faptele de corupţie ar trebui să nu mai existe prescriere „este o temă de discutat din punct de […] The post Ministrul Justiţiei, despre eliminarea prescripţiei pentru corupţie: „Ar putea fi un cec în alb. Prescripţia este sancţiunea aplicată statului însuşi” first appeared on Lumea Politică.
09:30
Băsescu, despre scandalul de la Palatul Victoria: „Șpaga de 1,5 milioane era pentru PNL, nu pentru Bolojan. Corupția trebuie declarată risc de securitate națională” # Lumea Politică
Fostul președinte consideră că scandalul are legătură cu campania pentru Primăria Capitalei și critică scurgerea documentelor din dosare: „Procurorii au dat drumul la documente, ceea ce nu e în regulă” Traian Băsescu are propria interpretare a scandalului de corupție care ajunge până la premierul Ilie Bolojan. Fostul președinte explică cine era, în realitate, destinatarul șpăgii […] The post Băsescu, despre scandalul de la Palatul Victoria: „Șpaga de 1,5 milioane era pentru PNL, nu pentru Bolojan. Corupția trebuie declarată risc de securitate națională” first appeared on Lumea Politică.
09:20
De ce se amână integrarea cardurilor de sănătate în noile acte electronice: „Încă există un procent ridicat de oameni care cred că vor fi microcipați” # Lumea Politică
Ministrul Rogobete anunță că prima versiune a platformei va fi disponibilă până la sfârșitul anului, dar sistemul complet va fi gata abia în august 2026. În perioada de tranziție, se vor putea folosi ambele carduri. Prima versiune a platformei informatice a sistemului de asigurări de sănătate va fi disponibilă până la sfârșitul anului. Ministrul Sănătății […] The post De ce se amână integrarea cardurilor de sănătate în noile acte electronice: „Încă există un procent ridicat de oameni care cred că vor fi microcipați” first appeared on Lumea Politică.
7 noiembrie 2025
13:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri, întrebat despre întâlnirea de la Palatul Victoria a premierului Ilie Bolojan cu afaceristul Fănel Bogos, care a venit însoțit de liderul PNL Vaslui Mihai Barbu, că nu crede că premierul a depășit „limita de principialitate”. Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, vineri, cum comentează cazul de corupţie de la […] The post Nicuşor Dan, prima reacție după întâlnirea premierului cu afaceristul Fănel Bogos first appeared on Lumea Politică.
12:50
Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va merge în Parlament pentru a oferi explicațiile cerute de parlamentari. PSD și AUR au solicitat prezența prim-ministrului după anunțul americanilor privind retragerea unor trupe din România. Invitația nu a fost încă onorată din cauza programului încărcat. Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri în cadrul unui interviu acordat HotNews că […] The post Ilie Bolojan a anunțat că se va prezenta în Parlament, pentru a oferi explicații despre securitatea României first appeared on Lumea Politică.
12:50
George Simion, reacție după ce Ciucu l-a contrazis: „Îl aștept pe primarul lui Bolojan, să îmi explice dacă aici e București sau Kathmandu” # Lumea Politică
George Simion reacționează după ce Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, l-a acuzat că minte „cu bună știință și fără jenă” când susține că un bloc din zonă ar fi fost reabilitat special pentru migranți, în timp ce românii ar locui în clădiri neîngrijite. Liderul AUR îl cheamă pe edil la fața locului. „Fact-checkerii și jurnaliștii […] The post George Simion, reacție după ce Ciucu l-a contrazis: „Îl aștept pe primarul lui Bolojan, să îmi explice dacă aici e București sau Kathmandu” first appeared on Lumea Politică.
12:40
Nicușor Dan s-a trezit „expert” în economie și avertizează Europa: „Va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan participă la summit-ul „Dialog pentru dezvoltare”, organizat de Confederația Patronală Concordia, unde a susținut un discurs în care a vorbit atât despre problemele din mediul antreprenorial privat din România, cât și despre economia din Europa. Nicușor Dan a precizat că Europa trebuie să își reevalueze strategiile economice pentru a rămâne competitivă pe […] The post Nicușor Dan s-a trezit „expert” în economie și avertizează Europa: „Va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China” first appeared on Lumea Politică.
