Noul McLaren 750S Project Viva: exemplar unicat inspirat de atmosfera din Las Vegas
Automarket.ro, 17 noiembrie 2025 15:50
• • •
Acum o oră
15:50
Constructorul britanic de mașini exotice a dezvăluit cea mai nouă creație unicată a sa. De această dată avem de a face cu noul McLaren 750S Project Viva, o creație care capturează viața nocturnă din Las Vegas. La fel ca toate celelalte proiecte speciale ale mărcii, noul Project Viva este semnat de către divizia de personalizare McLaren Special Operations (MSO).Pentru acest exemplar unicat, McLaren a ales o vopsea monocrom, cu două nuanțe noi, create special pentru mașină:...
Acum 2 ore
14:40
Constructorul american a pregătit câteva noutăți pentru Puma Gen-E. Versiunea electrică a lui Ford Puma, produsă la uzina Ford Otosan de la Craiova, va avea o autonomie mărită și noul sistem de conducere autonomă BlueCruise, care poate fi folosit în Europa.PESTE 400 KM AUTONOMIECea mai mare noutate este o autonomie mărită. În prezent, Ford Puma Gen-E oferă o autonomie de 376 kilometri în regim WLTP. Modelul actualizat va avea o construcție nouă a...
Acum 4 ore
12:40
În vara anului 1975, la Stadionul Olimpic din Munchen, germanii de la BMW prezentau lumii întregi Seria 3. Pentru a marca cele cinci decenii împlinte de acest model emblematic, constructorul bavarez prezintă acum M340i xDrive 50 Jahre Edition.Pentru moment, această ediție specială este disponibilă numai pe piața din SUA. Comenzile au fost deschise, urmând ca primele exemplare să fie livrate în primul trimestru din 2026.Noul BMW M340i xDrive 50 Jahre...
Acum 6 ore
12:30
De astăzi, Ford Focus intră oficial în paginile istoriei. Marca americană a produs ultimul exemplar al modelului compact în 15 noiembrie la uzina germană de la Saarlouis. Ford Focus nu va primi o generație nouă și nici nu va avea un înlocuitor direct în segment.Sfârșitul producției lui Ford Focus a fost anunțat în 2022, în contextul în care Ovalul Albastru și-a propus să se concentreze mai mult pe modele electrice, în special...
11:00
În toamna acestui an, Mercedes-Benz a dezvăluit oficial noua generație electrică a SUV-ului compact GLC. Noul model este oferit momentan în doar o singură versiune, GLC 400 4Matic, care aduce un propulsor alcătuit din două motoare electrice. Acestea livrează împreună 490 de cai putere și îl ajută pe GLC electric să atingă o viteză maximă de 210 km/h.În viitor va exista și o versiune de performanță AMG pentru acest model. Conform primelor...
Acum 8 ore
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Constructorul japonez a promis în ultimii ani că va exista un succesor pentru Nissan GT-R R35. Acest model a fost retras din producție mai devreme în acest an, după 18 ani de fabricație. Inițial, Nissan a zis că următorul GT-R va fi electric, însă acum se pare că acest lucru nu mai este deloc cert.Ba chiar lucrurile sunt cât se poate de incerte cu privire la urmașul lui GT-R R35. Într-un interviu pentru publicația Autocar, un oficial al mărcii...
10:00
Marca britanică TVR are un proprietar nou: ar putea fi transformată în brand de mașini electrice # Automarket.ro
Epopeea mărcii TVR continuă după aproape 20 de ani de când constructorul britanic a încetat producția de mașini de performanță. După o tentativă eșuată de revenire încercată spre sfârșitul anilor 2010 și începutul anilor 2020, marca TVR are acum un proprietar nou. Mai exact, TVR se află acum în proprietatea companiei Charge Holdings, o companie britanică ce își are sediul la Londra.Potrivit informațiilor apărute în presă,...
14 noiembrie 2025
16:40
Constructorul german urmează să lanseze în curând noua generație T-Roc R. Versiunea de performanță a SUV-ului compact a fost dezvăluit în cadrul testului internațional cu noua generație T-Roc. Pentru că lansarea oficială va avea loc în următoarea perioadă, noul Volkswagen T-Roc R este încă ascuns sub camuflaj.În schimb, marca de la Wolfsburg ne oferă câteva dintre detaliile importante ale noului model. Astfel, viitorul Volkswagen T-Roc...
15:40
Constructorul german a prezentat oficial noul Amarok Dark Label, o ediție specială adusă camionetei. Noua ediție este disponibilă pentru comandă în Europa și aduce o serie de accente negre la exterior care îl fac pe Amarok să pară mai discret.Astfel, mai multe elemente ale caroseriei, precum grila și barele de protecție sunt acum vopsite în negru. Inclusiv stopurile sunt fumurii, în timp ce jantele de 20 de inch sunt vopsite în negru mat.Pentru...
13:20
Constructorul britanic a dezvăluit cea mai așteptată versiune a lui Continental GT. Modelul de performanță este produs încă din 2003, însă toate versiunile produse până astăzi primesc doar tracțiune integrală. Acum a venit momentul să facem cunoștință cu noul Continental GT Supersports. Sau, cu alte cuvinte, prima versiune a lui Continental GT cu propulsie.Pentru prima dată în cazul lui Continental GT, puterea este transmisă către roțile din spate...
13:20
13:20
Constructorul spaniol de mașini de performanță a prezentat cea mai puternică versiune a lui Leon produsă vreodată. Mai exact, este vorba despre noul Leon VZ TCR, o mașină creată pentru a aduce un omagiu mașinii de concurs cu care Cupra este reprezentată în campionatele internaționale și naționale de turisme TCR.Cel mai puternic Leon de serie cu tracțiune față produs vreodată are sub capotă un motor pe benzină de 2.0 litri turbo capabil să livreze 325 de cai putere...
11:40
Interviu cu Nasser Al-Attiyah, de 5 ori câștigător la Dakar și pilot Dacia Sandriders # Automarket.ro
Marca Dacia a evoluat foarte mult în ultimii ani și nu greșim dacă spunem că producătorul de la Mioveni traversează cea mai bună perioada a sa de la înființare și până în prezent. Are un portofoliu diversificat de modele, este un brand competitiv și se bucură de o popularitate foarte mare pe plan internațional.Chiar și așa, nimeni nu a fost pregătit pentru anunțul pe care Dacia l-a făcut la jumătatea anului 2023. Ne referim aici la faptul că,...
11:40
Constructorul britanic a dezvăluit cea mai așteptată versiune a lui Continental GT. Modelul de performanță este produs încă din 2003, însă toate versiunile produse până astăzi primesc doar tracțiune integrală. Acum a venit momentul să facem cunoștință cu noul Continental GT Supersports. Sau, cu alte cuvinte, prima versiune a lui Continental GT cu propulsie.Pentru prima dată în cazul lui Continental GT, puterea este transmisă către roțile din spate...
10:50
VIDEO: Liniuță între noul Volkswagen Golf R, BMW M3 E90, Audi RS4 B7 și Mercedes-AMG C63 W204 # Automarket.ro
Liniuță între noul Volkswagen Golf R, BMW M3 E90, Audi RS4 B7 și Mercedes-AMG C63 W204 Canalul de YouTube Hagerty a realizat o liniuță pentru a vedea ce este mai rapid, un hot hatch modern sau un sedan de performanță de acum 15 ani. Pentru asta au luat noul Golf R și l-au pus la test împotriva unui BMW M3 E90, Audi RS4 B7 și Mercedes-AMG C6 drag race, liniuta. hagerty, volkswagen, bmw, bmw m3, audi rs4, volkswagen golf, golf r, mercedes, amg, mercedes-amg...
09:40
Toyota a anunțat recent că a început producția în uzina sa de baterii din Carolina de Nord, o investiție de 13.9 miliarde de dolari, pe fondul intensificării producției de modele hibride. Compania a confirmat, totodată, planurile de a investi 10 miliarde de dolari în următorii 5 ani în sectorul său de producție din Statele Unite.Constructorul japonez a făcut pentru prima dată public acest proiect în decembrie 2021, cu scopul de a produce baterii...
13 noiembrie 2025
17:30
În data de 22 noiembrie, anul 1900, marca germană Daimler-Motoren-Gesellschaft a lansat o mașină care avea să schimbe cursul companiei, dar și al întregii industrii auto. În acea zi a fost lansat Mercedes 35 CP, primul model al mărcii care poartă numele Mercedes.Povestea lui Mercedes 35 CP este una foarte captivantă. Mașina a fost creată la cererea lui Emil Jellinek, un partener de afaceri al companiei Daimler și un pasionat de automobile și de competiții....
17:20
La scurt timp după anunțarea modelului Yellow Edition BRZ, Subaru a prezentat o altă ediție specială produsă în serie limitată. Se numește Type RA, abreviere de la Record Attempt (tentativă de record), și vine echipată cu un catalog bogat de componente STI, o suspensie orientată către performanță și un motor de competiție. Doar 300 de clienți din Japonia vor putea cumpăra acest model exclusiv.Noua ediție specială pornește de la nivelul de echipare BRZ STI Sport,...
16:00
După ce am văzut prototipul noii generații exclusiv electrice a modelului utilitar Trafic în primăvara acestui an, Renault se pregătește să prezinte în următoarele zile versiunea de serie a noului model. Prima generație exclusiv electrică a lui Trafic va purta numele E-Tech și va avea o arhitectură dezvoltată de Ampere, divizia de mașini electrice a Grupului Renault.Platforma noului Renault Trafic E-Tech integrează o arhitectură de încărcare de 800 de...
15:40
VIDEO: Germania vs Japonia! Duel în off-road între Toyota Hilux și Volkswagen Amarok # Automarket.ro
Germania vs Japonia! Duel în off-road între Toyota Hilux și Volkswagen Amarok Britanicii de la carwow au realizat un duel în off-road pentru a afla care pick-up este mai rapid și performant în condiții de teren accidentat. Comparativul s-a realizat cu două modele pick-up, anume Toyota Hilux și Volkswagen Amarok. Aflați care model s carwow, off-road, toyota, toyota hilux, volkswagen, volkswagen amarok, amarok, toyota off-road, volkswagen off-road...
15:10
În vara acestui an, Toyota a prezentat un facelift pentru Aygo X. Cel mai mic model din actuala gamă a producătorului japonez a primit cu această ocazie o motorizare hibridă nouă, mai puternică și mai eficientă.Sub capota noii Toyota Aygo X Hybrid este un propulsor hibrid de 1.0 litri, preluat de la Yaris și Yaris Cross. Acesta dezvoltă 116 cai putere și îl ajută pe Aygo X Hybrid să accelereze de la 0 la 100 km/h în 10 secunde. Pe lângă noul motor,...
13:40
BlueCruise este sistemul de conducere autonomă al celor de la Ford. Acest sistem a fost introdus în Europa, mai exact în Marea Britanie, în 2023, fiind disponibil până azi doar pentru un singur model, Mustang Mach-E. Acum, marca americană anunță că acest sistem de conducere autonomă va fi disponibil pentru alte 4 modele din gama europeană începând de anul viitor.Cele 4 modele care vor putea fi dotate cu BlueCruise sunt: Puma, Puma Gen-E, Kuga și...
12:40
Constructorul german a dezvăluit primul său model dezvoltat împreună cu chinezii de la XPeng. Acesta este un SUV electric botezat ID. Unyx 08 și este un model creat doar pentru a fi vândut pe piața chineză. Față de orice alt model Volkswagen din actuala gamă, noul ID. Unyx 08 aduce un design complet atipic și promite o autonomie destul de mare.Noul ID. Unyx 08 este creația diviziei Volkswagen Anhui, un joint venture între marca germană și compania chineză JAC...
10:50
Începând cu sezonul viitor, Formula 1 va avea două echipe noi. Una dintre acestea este Audi, care va participa pentru prima dată în istorie, atât ca echipă, cât și ca furnizor de motoare. Până la startul viitorului sezon de competiție, Audi tocmai a dezvăluit grafica oficială a primului său monopost de Formula 1. De notat că la acest eveniment a fost prezentată doar grafica pe un monopost generic. Monopostul real va fi prezentat în iarna lui...
12 noiembrie 2025
16:50
Formula 1 pășește într-o epocă nouă din 2026, grație unui regulament tehnic nou, care va aduce monoposturi complet diferite față de cele din prezent. Mai multe detalii despre schimbările aduse mașinilor de Formula 1 începând din sezonul următor pot fi aflate aici.Primele echipe care au anunțat data lansării noilor sale monoposturi sunt Red Bull și Racing Bulls. Cele două echipe vor începe și acestea un capitol nou, deoarece vor avea un furnizor nou de...
15:20
După ce am văzut prima imagine oficială cu noul concept în urmă cu câteva săptămâni, Peugeot a dezvăluit oficial probabil cel mai îndrăzneț concept din ultimii ani. Acesta este botezat Polygon și este o mașină de dimensiunile unui model subcompact, care anunță, de altfel, următoarea generație a lui 208. Cu acest concept, marca franceză ne oferă o primă imagine clară despre viitorul limbaj de design al acesteia.FARURI LED ANIMATE ORIZONTALE...
13:00
Programul este disponibil momentan în doar câteva reprezentanțe din SUA. Cererea pentru modelele Tesla pe piața americană a scăzut semnificativ după ce creditul fiscal federal pentru mașinile electrice a fost eliminat în trimestrul anterior, ceea ce a determinat mulți clienți să își facă achizițiile mai devreme.Cum stocurile continuă să crească în reprezentanțe, Tesla a găsit o nouă modalitate de a-și utiliza inventarul. Compania oferă acum...
12:30
Conform surselor, estimarea de 1.5-1.6 milioane de unități reprezintă o creștere față de estimarea anterioară de 900.000–1 milion de vehicule care urmează să fie vândute în afara Chinei în 2025. Această creștere este susținută de lansarea unor modele noi.Totodată, se menționează că vânzările internaționale ale BYD sunt echilibrate între diferite regiuni, Europa, America de Nord și ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est)...
12:30
Constructorul american va prezenta la începutul lui 2026 un nou model de performanță. Acesta va fi dezvoltat în întregime de către Ford Racing, divizia de performanță a Ovalului Albastru, care va lansa noua mașină în cadrul evenimentului de lansare a noului monopost Red Bull de Formula 1. Marca americană va deveni noul furnizor al echipei de anul viitor.Detaliile despre noul model de performanță Ford sunt încă necunoscute. Despre această mașină,...
09:40
În 2022, Renault a adus pe piață un înlocuitor pentru apreciatul model Koleos. Renault a proiectat inițial modelul Austral pentru a fi lansat în 2021, însă ulterior a decis să inverseze ordinea cu Megane E-Tech Electric, astfel că Austral a ajuns efectiv pe piață abia la mijlocul anului 2022. Din fericire, întârzierea nu a făcut ca Austral să pară învechit. Dimpotrivă, producătorul a avut mai mult timp pentru a perfecționa sistemul de propulsie foarte interesant, dar complex. Totuși, acest model...
09:20
08:50
Deocamdată, detaliile sunt ținute sub secret, însă Mercedes-Benz a confirmat că noul GLB va fi disponibil opțional cu sistemul MBUX Superscreen. Configurația este așteptată să combine un panou de instrumente digital de 10.25 inch, un ecran central tactil de 14 inch și un display de 14 inch pentru pasagerul din față.Clienții vor regăsi, de asemenea, cel mai nou sistem de operare Mercedes-Benz, care include asistentul virtual MBUX cu avatare și navigație prin Google Maps....
11 noiembrie 2025
16:50
VIDEO: Duel între greii off-roadului! Toyota 4Runner vs Ford Bronco vs Jeep Wrangler # Automarket.ro
Duel între greii off-roadului! Toyota 4Runner vs Ford Bronco vs Jeep Wrangler Cei de la canalul de YouTube Edmunds Cars au făcut o comparație cu 3 dintre cele mai bune vehicule de off-road. Este vorba despre Toyota 4Runner Trailhunter, Ford Bronco și Jeep Wrangler. Aflați în video care off-roader s-a descurcat mai bine. Off-road, toyota, ford, ford bronco, jeep, jeep wrangler, toyota 4runner, toyota off road, bronco off road, jeep wrangler off road...
16:10
Iveco, marca italiană producătoare de vehicule utilitare, a fost preluată condiționat de către indienii de la Tata Motors. Preluarea mărcii italiene a fost aprobată de guvernul de la Roma, care a impus mai multe condiții pentru ca aceasta să se poată materializa.Potrivit informațiilor din presă, preluarea mărcii Iveco de către Tata Motors a avut loc la sfârșitul lui octombrie, iar valoarea tranzacției a fost de 3.8 miliarde euro. În același timp, Iveco a stabilit...
15:20
Constructorul francez a renunțat la parteneriatul cu Valeo pentru dezvoltarea motoarelor electrice fără pământuri rare. Potrivit informațiilor din presă, Renault caută un furnizor nou din China, care va ajuta la reducerea costurilor și la dezvoltarea unor tehnologii mai avansate.Parteneriatul dintre Renault și Valeo a fost înfăptuit în 2023, când marca franceză de automobile și-a propus să producă motoare electrice în Franța pentru modelele sale....
13:40
Constructorul american de pick-up-uri tocmai a prezentat un nou model pentru piața europeană. Acesta se numește Ram Rampage și este un pick-up de dimensiuni compacte care împărtășește aceeași platformă regăsită la mai multe modele din cadrul Grupului Stellantis.Ram Rampage nu este un model chiar nou, deoarece acesta a fost lansat pentru prima dată în vara lui 2023, însă doar pentru piața din America de Sud. Specificația europeană a lui Rampage este absolut...
11:50
Campania de promovare pentru noul Porsche Cayenne electric se apropie de sfârșit. După ce am văzut mai multe imagini cu noul model ascuns sub camuflaj, constructorul german tocmai a confirmat acum data lansării primei generații electrice a SUV-ului de performanță.Pentru început, prezentarea oficială a noului Cayenne electric va avea loc în cadrul unui eveniment digital, urmând ca mașina să fie prezentată fizic câteva zile mai târziu în...
10:40
Actuala generație Renault Megane E-Tech, prima generație exclusiv electrică a modelului, și-a făcut apariția pe piață în urmă cu 3 ani. La un an după această lansare, marca franceză a prezentat și noua generație electrică a lui Scenic. Ambele modele sunt exclusiv electrice, însă nu va rămâne așa în cazul viitoarelor generații ale lui Megane și Scenic.Într-un interviu pentru publicația Auto Express, Francois Provost, CEO-ul Grupului Renault, a...
10 noiembrie 2025
22:30
17:00
Prețuri noua generație Mercedes-Benz CLA în versiunea termică: de la 42.970 de euro în România # Automarket.ro
După ce clienții Mercedes-Benz au aflat prețurile pentru versiunea electrică a noii generații CLA, iată că acum producătorul german a comunicat prețurile și pentru versiunea termică. Prețul de pornire este de 42.970 de euro.Trebuie să menționăm că noul CLA termic este oferit cu o singură motorizare, dar în 3 versiuni diferite. Este vorba de un motor pe benzină cu 4 cilindri de 1.5 litri. Toate cele 3 versiuni folosesc un sistem mild-hybrid la 48V.Acest sistem are la...
16:40
A zecea lună din 2025 a adus o nouă scădere pentru producția de mașini din România. Cifrele ACAROM arată că, în luna octombrie, uzinele Dacia de la Mioveni și Ford Otosan de la Craiova au produs împreună 54.756 de vehicule. Asta înseamnă o scădere de 6.65% față de aceeași lună din 2024.Această valoare totală se traduce în felul următor: 31.244 de exemplare au părăsit uzina Dacia, iar restul de 23.512 unități au fost asamblate de Ford Otosan...
16:20
Formula 1 a ajuns în Brazilia, pe spectaculosul circuit Interlagos pentru Marele Premiu de la Sao Paulo. La fel ca în fiecare an aici, cursa a fost plină de incidente și de momente care au scos în evidență indubitabilul talent al unora dintre piloți. Și în acest an, Brazilia a fost gazda unei curse de sprint care s-a lăsat cu consecințe uriașe în lupta pentru titlul mondial, disputat între Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen.NORRIS...
14:30
După modelul Temerario GT3, noul Super Trofeo este, de asemenea, o mașină pur termică. Temerario Super Trofeo a renunțat la sistemul plug-in hybrid. Prin eliminarea hibridizării, Lamborghini a dezvoltat practic o versiune cu tracțiune spate a succesorului lui Huracán. Marca italiană sugerează deja apariția unei ediții speciale omologate pentru stradă cu același tip de transmisie, dar pentru moment, această configurație rămâne exclusivă circuitului.Această a doua...
12:10
VIDEO: Care este cel mai rapid supercar de off-road? Porsche 911 Dakar vs Lamborghini Huracan ... # Automarket.ro
Care este cel mai rapid supercar de off-road? Porsche 911 Dakar vs Lamborghini Huracan Sterrato Cei de la Car Expert au realizat o liniuță cu singurele supercaruri de off-road disponibile la ora actuală. Este vorba de Porsche 911 Dakar și Lamborghini Huracan Sterrato. Dar care este mai rapidă în linie dreaptă? Aflați în video care model a câștigat l drag race, liniuta, porsche, porsche 911 dakar, lamborghini, lamborghini huracan, huracan sterrato, lamborghini sterrato, porsche dakar...
11:40
ANVELOPE DE IARNĂ VS ALL SEASON: CE PERFORMANȚE OFERĂ FIECARE ÎN CONDIȚII DE IARNĂ?Aici e, poate, cea mai importantă diferență dintre anvelope iarna și cele all-season. Anvelopele de iarnă sunt concepute pentru temperaturi scăzute și condiții dificile: gheață, zăpadă, polei. Au un compus de cauciuc mai moale, care rămâne flexibil chiar și la -10°C sau mai jos, ceea ce le permite să adere mai bine la drum. Au profil adânc și canelurile în formă...
10:50
Producătorii de automobile din China au luat cu asalt piața europeană și, din câte se pare, nu au niciun motiv să calce pedala de frână. În tot acest timp, mărcile europene se văd nevoite să ia măsuri împotriva rivalilor asiatici.Stephane Sejourne, fostul ministru de externe al Franței și actual comisar european pentru industrie, susține că Uniunea Europeană trebuie să își protejeze industria auto de rivalii din China."Trebuie să fim mai...
09:40
Toyota Hilux este, fără îndoială, unul dintre cele mai populare și longevive pick-up-uri de pe piață. "Cel mai robust pick-up din lume", cum îl alintă cei de la Toyota, a debutat în 1968, iar acum a ajuns la a noua generație. Așa cum spuneam, marea noutate este că Hilux va fi disponibil și într-o versiune pur electrică.Dar să le luăm pe rând și să vorbim, înainte de toate, de designul exterior. Construit după filozofia "Tough and Agile",...
9 noiembrie 2025
11:40
Încă de anul trecut, Toyota a primit mai multe reclamații, în Japonia, după ce clienții au descoperit o problemă la camera de marșarier. După mai multe investigații, inginerii Toyota au confirmat că este, într-adevăr, o problemă și au decis să anunțe o rechemare în service.Mai exact, este o problemă de software. Atunci când este selectată treapta de marșarier, imediat după pornirea mașinii, imaginea provenită de la camera pentru mersul cu...
11:10
Înainte, Maserati GranTurismo și GranCabrio erau asamblate la uzina Mirafiori din Torino. În această fabrică urmează să fie produs noul Fiat 500 Hybrid, așa că Maserati a fost nevoită să mute producția celor două modele la celebra uzină din Modena. Acolo unde este asamblat și MC20.Pentru a marca această reîntoarcere acasă, Maserati a dezvoltat două exemplare unicat bazate pe GranTurismo și GranCabrio. Ele au fost denumite GranTurismo Meccanica Lirica,...
