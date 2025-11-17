Noul McLaren 750S Project Viva: exemplar unicat inspirat de atmosfera din Las Vegas

09:40

Toyota Hilux este, fără îndoială, unul dintre cele mai populare și longevive pick-up-uri de pe piață. "Cel mai robust pick-up din lume", cum îl alintă cei de la Toyota, a debutat în 1968, iar acum a ajuns la a noua generație. Așa cum spuneam, marea noutate este că Hilux va fi disponibil și într-o versiune pur electrică.Dar să le luăm pe rând și să vorbim, înainte de toate, de designul exterior. Construit după filozofia "Tough and Agile",...