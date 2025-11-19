Noul Jeep Recon, un SUV electric cu 650 cai putere și uși detașabile

13:40

Constructorul american de pick-up-uri tocmai a prezentat un nou model pentru piața europeană. Acesta se numește Ram Rampage și este un pick-up de dimensiuni compacte care împărtășește aceeași platformă regăsită la mai multe modele din cadrul Grupului Stellantis.Ram Rampage nu este un model chiar nou, deoarece acesta a fost lansat pentru prima dată în vara lui 2023, însă doar pentru piața din America de Sud. Specificația europeană a lui Rampage este absolut...