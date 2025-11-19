Noi teste Euro NCAP: 5 stele pentru Tesla Model Y și Volvo EX90
Automarket.ro, 19 noiembrie 2025 16:20
Organul de siguranță rutieră Euro NCAP a efectuat o serie nouă de teste de siguranță cu 23 de modele noi. Dintre toate modelele testate în această rundă, 18 modele au obținut 5 stele, în timp ce numai 5 modele au fost notate cu 4 stele. Mai jos vei putea vedea cum s-au descurcat mașinile testate în cea mai nouă rundă de teste.TESLA MODEL Y FACELIFT – 5 STELEÎncepem seria cu noua Tesla Model Y facelift. Modelul electric al mărcii americane a...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 30 minute
16:20
Organul de siguranță rutieră Euro NCAP a efectuat o serie nouă de teste de siguranță cu 23 de modele noi. Dintre toate modelele testate în această rundă, 18 modele au obținut 5 stele, în timp ce numai 5 modele au fost notate cu 4 stele. Mai jos vei putea vedea cum s-au descurcat mașinile testate în cea mai nouă rundă de teste.TESLA MODEL Y FACELIFT – 5 STELEÎncepem seria cu noua Tesla Model Y facelift. Modelul electric al mărcii americane a...
Acum 4 ore
14:00
Constructorul japonez va fi prezent și în 2026 în Campionatul Mondial de Rally-Raid, de această dată cu o mașină nouă. Modelul cu care Toyota va concura în W2RC este asemănătoare ca design cu noua generație Hilux, versiunea de stradă fiind prezentată oficial în urmă cu o săptămână.Astfel, noua Toyota DKR GR Hilux primește un design nou al părții frontale, cu o grilă mai subțire și cu faruri mai mici. De asemenea, echipa Toyota Gazoo Racing...
13:30
Constructorul italian a pregătit încă o ediție specială pentru SUV-ul Grecale. De această dată, cea mai nouă ediție specială a modelului se numește Lumina Blu și aduce o vopsea nouă, exclusivă, precum și câteva elemente vizuale noi.Pentru noua ediție specială, Maserati a vopsit noul Grecale Lumina Blu într-o nuanță de albastru închis metalizat cu două straturi pentru un efect mai expresiv. Tot la exterior, Maserati Grecale Lumina Blu mai primește...
Acum 6 ore
11:50
Constructorul american de mașini de teren tocmai a dezvăluit cel mai nou model al său pregătit pentru off-road. Noul model este botezat Recon și este un model de teren pur electric care promite performanțe foarte înalte, mai ales pe teren accidentat.Jeep Recon propune un design în mare parte conservator, cu o caroserie pătrățoasă și cu numeroase elemente de protecție specifice unei mașini de teren. Pentru că este un model electric, noul Jeep Recon nu are grilă,...
Acum 8 ore
10:30
Zilele lui Mercedes-AMG C63, controversatul model de performanță care are sub capotă un motor hibrid cu 4 cilindri, îi sunt numărate. Potrivit unei publicații din Germania, care are acces la un document intern al mărcii germane, Mercedes-Benz va retrage din producție mai multe modele AMG cu motoare cu 4 cilindri în iarna și în primăvara lui 2026.Astfel, conform documentului, producția modelelor Mercedes-AMG C43, GLC43 și GLA35 va înceta în februarie...
Acum 24 ore
17:00
Toyota va investi 912 milioane de dolari în 5 uzine din SUA pentru a crește producția de ... # Automarket.ro
Investițiile distribuite în uzinele existente din West Virginia, Kentucky, Mississippi, Tennessee și Missouri ar urma să ducă la crearea a încă 252 de locuri de muncă, a anunțat constructorul auto pe 18 noiembrie. Ele fac parte dintr-un plan mai amplu, prin care Toyota intenționează să investească încă 10 miliarde de dolari în mobilitate pe piața americană până la sfârșitul deceniului.Vânzările de modele hibride și plug-in hibride au...
17:00
Leapmotor continuă să-și mărească gama de modele în Europa. În prezent, marca chineză oferă 4 modele pentru piața europeană, acestea fiind T03, B10, B05 și C10. Foarte curând, din această gamă va face parte și noul model A10. Marca chineză a publicat primele imagini oficiale cu noul model ce urmează să fie lansat oficial până la finalul lui noiembrie.Noul Leapmotor A10 este un crossover de dimensiuni subcompacte plasat în gamă sub modelul B10....
Ieri
16:40
14:50
Constructorul sud-coreean pregătește un nou concept care urmează să fie prezentat în doar câteva zile. Noul concept se numește Crater și anunță un viitor SUV compact pregătit special pentru off-road.Până la momentul lansării noului concept, Hyundai a dezvăluit primele schițe oficiale cu noua mașină. Aici putem vedea că noul concept Crater va avea anvelope speciale de off-road, dar și numeroase accesorii specifice, cum ar fi proiectoare montate pe plafon,...
13:10
După ce am văzut la începutul lui 2025 primele imagini cu un prototip al noului Renault Trafic E-Tech, acum a venit momentul să facem cunoștință cu versiunea de serie a noului model. Cea de-a 4-a generație Renault Trafic este prima exclusiv electrică și este oferită în două versiuni în ceea ce privește bateria.DESIGN AERODINAMIC FUTURISTDar înainte să vorbim despre detaliile tehnice importante ale noului model, să trecem în caiet noutățile...
12:30
11:50
Extinderea europeană a chinezilor de la BYD continuă într-un ritm accelerat. Producătorul de mașini electrice tocmai a anunțat că are în plan să-și dubleze rețeaua de dealeri pe Bătrânul Continent până în 2026. Acest anunț apare în contextul în care BYD va avea 1000 de dealeri în Europa până la finalul lui 2025, potrivit spuselor unui oficial al mărcii.„Până la finalul lui 2025 vom fi prezenți cu 1000 de puncte...
10:40
Următoarea generație Audi RS6 va fi lansată în 2027. Până atunci, au apărut primele imagini spion cu noua versiune de performanță, ascunsă aproape în totalitate sub camuflaj. Înainte de a vorbi despre cum va arăta noua mașină, trebuie să punem accent pe revenirea variantei Sedan în cazul acestui model. Ultimele două generații ale lui Audi RS6 au fost oferite doar în varianta de caroserie Avant.Astfel, noul Audi RS6 Sedan va marca revenirea...
17 noiembrie 2025
18:50
Producătorul auto din Dearborn, Michigan, și compania de tehnologie au anunțat că utilizatorii vor putea accesa inventarul dealerilor participanți și cumpăra vehicule rulate direct prin Amazon.Programul este lansat inițial în Los Angeles, Seattle și Dallas și va include doar modele second-hand care trec prin inspecții riguroase și sunt vândute cu garanții specifice.Producătorii auto încearcă de mai mult timp să le ofere clienților experiențe de cumpărare...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Constructorul britanic de mașini exotice a dezvăluit cea mai nouă creație unicată a sa. De această dată avem de a face cu noul McLaren 750S Project Viva, o creație care capturează viața nocturnă din Las Vegas. La fel ca toate celelalte proiecte speciale ale mărcii, noul Project Viva este semnat de către divizia de personalizare McLaren Special Operations (MSO).Pentru acest exemplar unicat, McLaren a ales o vopsea monocrom, cu două nuanțe noi, create special pentru mașină:...
14:40
Constructorul american a pregătit câteva noutăți pentru Puma Gen-E. Versiunea electrică a lui Ford Puma, produsă la uzina Ford Otosan de la Craiova, va avea o autonomie mărită și noul sistem de conducere autonomă BlueCruise, care poate fi folosit în Europa.PESTE 400 KM AUTONOMIECea mai mare noutate este o autonomie mărită. În prezent, Ford Puma Gen-E oferă o autonomie de 376 kilometri în regim WLTP. Modelul actualizat va avea o construcție nouă a...
12:40
În vara anului 1975, la Stadionul Olimpic din Munchen, germanii de la BMW prezentau lumii întregi Seria 3. Pentru a marca cele cinci decenii împlinte de acest model emblematic, constructorul bavarez prezintă acum M340i xDrive 50 Jahre Edition.Pentru moment, această ediție specială este disponibilă numai pe piața din SUA. Comenzile au fost deschise, urmând ca primele exemplare să fie livrate în primul trimestru din 2026.Noul BMW M340i xDrive 50 Jahre...
12:30
De astăzi, Ford Focus intră oficial în paginile istoriei. Marca americană a produs ultimul exemplar al modelului compact în 15 noiembrie la uzina germană de la Saarlouis. Ford Focus nu va primi o generație nouă și nici nu va avea un înlocuitor direct în segment.Sfârșitul producției lui Ford Focus a fost anunțat în 2022, în contextul în care Ovalul Albastru și-a propus să se concentreze mai mult pe modele electrice, în special...
11:00
În toamna acestui an, Mercedes-Benz a dezvăluit oficial noua generație electrică a SUV-ului compact GLC. Noul model este oferit momentan în doar o singură versiune, GLC 400 4Matic, care aduce un propulsor alcătuit din două motoare electrice. Acestea livrează împreună 490 de cai putere și îl ajută pe GLC electric să atingă o viteză maximă de 210 km/h.În viitor va exista și o versiune de performanță AMG pentru acest model. Conform primelor...
15 noiembrie 2025
13:10
Constructorul japonez a promis în ultimii ani că va exista un succesor pentru Nissan GT-R R35. Acest model a fost retras din producție mai devreme în acest an, după 18 ani de fabricație. Inițial, Nissan a zis că următorul GT-R va fi electric, însă acum se pare că acest lucru nu mai este deloc cert.Ba chiar lucrurile sunt cât se poate de incerte cu privire la urmașul lui GT-R R35. Într-un interviu pentru publicația Autocar, un oficial al mărcii...
10:00
Marca britanică TVR are un proprietar nou: ar putea fi transformată în brand de mașini electrice # Automarket.ro
Epopeea mărcii TVR continuă după aproape 20 de ani de când constructorul britanic a încetat producția de mașini de performanță. După o tentativă eșuată de revenire încercată spre sfârșitul anilor 2010 și începutul anilor 2020, marca TVR are acum un proprietar nou. Mai exact, TVR se află acum în proprietatea companiei Charge Holdings, o companie britanică ce își are sediul la Londra.Potrivit informațiilor apărute în presă,...
14 noiembrie 2025
16:40
Constructorul german urmează să lanseze în curând noua generație T-Roc R. Versiunea de performanță a SUV-ului compact a fost dezvăluit în cadrul testului internațional cu noua generație T-Roc. Pentru că lansarea oficială va avea loc în următoarea perioadă, noul Volkswagen T-Roc R este încă ascuns sub camuflaj.În schimb, marca de la Wolfsburg ne oferă câteva dintre detaliile importante ale noului model. Astfel, viitorul Volkswagen T-Roc...
15:40
Constructorul german a prezentat oficial noul Amarok Dark Label, o ediție specială adusă camionetei. Noua ediție este disponibilă pentru comandă în Europa și aduce o serie de accente negre la exterior care îl fac pe Amarok să pară mai discret.Astfel, mai multe elemente ale caroseriei, precum grila și barele de protecție sunt acum vopsite în negru. Inclusiv stopurile sunt fumurii, în timp ce jantele de 20 de inch sunt vopsite în negru mat.Pentru...
13:20
Constructorul britanic a dezvăluit cea mai așteptată versiune a lui Continental GT. Modelul de performanță este produs încă din 2003, însă toate versiunile produse până astăzi primesc doar tracțiune integrală. Acum a venit momentul să facem cunoștință cu noul Continental GT Supersports. Sau, cu alte cuvinte, prima versiune a lui Continental GT cu propulsie.Pentru prima dată în cazul lui Continental GT, puterea este transmisă către roțile din spate...
13:20
Constructorul spaniol de mașini de performanță a prezentat cea mai puternică versiune a lui Leon produsă vreodată. Mai exact, este vorba despre noul Leon VZ TCR, o mașină creată pentru a aduce un omagiu mașinii de concurs cu care Cupra este reprezentată în campionatele internaționale și naționale de turisme TCR.Cel mai puternic Leon de serie cu tracțiune față produs vreodată are sub capotă un motor pe benzină de 2.0 litri turbo capabil să livreze 325 de cai...
13:20
Constructorul spaniol de mașini de performanță a prezentat cea mai puternică versiune a lui Leon produsă vreodată. Mai exact, este vorba despre noul Leon VZ TCR, o mașină creată pentru a aduce un omagiu mașinii de concurs cu care Cupra este reprezentată în campionatele internaționale și naționale de turisme TCR.Cel mai puternic Leon de serie cu tracțiune față produs vreodată are sub capotă un motor pe benzină de 2.0 litri turbo capabil să livreze 325 de cai putere...
11:40
Interviu cu Nasser Al-Attiyah, de 5 ori câștigător la Dakar și pilot Dacia Sandriders # Automarket.ro
Marca Dacia a evoluat foarte mult în ultimii ani și nu greșim dacă spunem că producătorul de la Mioveni traversează cea mai bună perioada a sa de la înființare și până în prezent. Are un portofoliu diversificat de modele, este un brand competitiv și se bucură de o popularitate foarte mare pe plan internațional.Chiar și așa, nimeni nu a fost pregătit pentru anunțul pe care Dacia l-a făcut la jumătatea anului 2023. Ne referim aici la faptul că,...
11:40
Constructorul britanic a dezvăluit cea mai așteptată versiune a lui Continental GT. Modelul de performanță este produs încă din 2003, însă toate versiunile produse până astăzi primesc doar tracțiune integrală. Acum a venit momentul să facem cunoștință cu noul Continental GT Supersports. Sau, cu alte cuvinte, prima versiune a lui Continental GT cu propulsie.Pentru prima dată în cazul lui Continental GT, puterea este transmisă către roțile din spate...
10:50
VIDEO: Liniuță între noul Volkswagen Golf R, BMW M3 E90, Audi RS4 B7 și Mercedes-AMG C63 W204 # Automarket.ro
Liniuță între noul Volkswagen Golf R, BMW M3 E90, Audi RS4 B7 și Mercedes-AMG C63 W204 Canalul de YouTube Hagerty a realizat o liniuță pentru a vedea ce este mai rapid, un hot hatch modern sau un sedan de performanță de acum 15 ani. Pentru asta au luat noul Golf R și l-au pus la test împotriva unui BMW M3 E90, Audi RS4 B7 și Mercedes-AMG C6 drag race, liniuta. hagerty, volkswagen, bmw, bmw m3, audi rs4, volkswagen golf, golf r, mercedes, amg, mercedes-amg...
09:40
Toyota a anunțat recent că a început producția în uzina sa de baterii din Carolina de Nord, o investiție de 13.9 miliarde de dolari, pe fondul intensificării producției de modele hibride. Compania a confirmat, totodată, planurile de a investi 10 miliarde de dolari în următorii 5 ani în sectorul său de producție din Statele Unite.Constructorul japonez a făcut pentru prima dată public acest proiect în decembrie 2021, cu scopul de a produce baterii...
13 noiembrie 2025
17:30
În data de 22 noiembrie, anul 1900, marca germană Daimler-Motoren-Gesellschaft a lansat o mașină care avea să schimbe cursul companiei, dar și al întregii industrii auto. În acea zi a fost lansat Mercedes 35 CP, primul model al mărcii care poartă numele Mercedes.Povestea lui Mercedes 35 CP este una foarte captivantă. Mașina a fost creată la cererea lui Emil Jellinek, un partener de afaceri al companiei Daimler și un pasionat de automobile și de competiții....
17:20
La scurt timp după anunțarea modelului Yellow Edition BRZ, Subaru a prezentat o altă ediție specială produsă în serie limitată. Se numește Type RA, abreviere de la Record Attempt (tentativă de record), și vine echipată cu un catalog bogat de componente STI, o suspensie orientată către performanță și un motor de competiție. Doar 300 de clienți din Japonia vor putea cumpăra acest model exclusiv.Noua ediție specială pornește de la nivelul de echipare BRZ STI Sport,...
16:00
După ce am văzut prototipul noii generații exclusiv electrice a modelului utilitar Trafic în primăvara acestui an, Renault se pregătește să prezinte în următoarele zile versiunea de serie a noului model. Prima generație exclusiv electrică a lui Trafic va purta numele E-Tech și va avea o arhitectură dezvoltată de Ampere, divizia de mașini electrice a Grupului Renault.Platforma noului Renault Trafic E-Tech integrează o arhitectură de încărcare de 800 de...
15:40
VIDEO: Germania vs Japonia! Duel în off-road între Toyota Hilux și Volkswagen Amarok # Automarket.ro
Germania vs Japonia! Duel în off-road între Toyota Hilux și Volkswagen Amarok Britanicii de la carwow au realizat un duel în off-road pentru a afla care pick-up este mai rapid și performant în condiții de teren accidentat. Comparativul s-a realizat cu două modele pick-up, anume Toyota Hilux și Volkswagen Amarok. Aflați care model s carwow, off-road, toyota, toyota hilux, volkswagen, volkswagen amarok, amarok, toyota off-road, volkswagen off-road...
15:10
În vara acestui an, Toyota a prezentat un facelift pentru Aygo X. Cel mai mic model din actuala gamă a producătorului japonez a primit cu această ocazie o motorizare hibridă nouă, mai puternică și mai eficientă.Sub capota noii Toyota Aygo X Hybrid este un propulsor hibrid de 1.0 litri, preluat de la Yaris și Yaris Cross. Acesta dezvoltă 116 cai putere și îl ajută pe Aygo X Hybrid să accelereze de la 0 la 100 km/h în 10 secunde. Pe lângă noul motor,...
13:40
BlueCruise este sistemul de conducere autonomă al celor de la Ford. Acest sistem a fost introdus în Europa, mai exact în Marea Britanie, în 2023, fiind disponibil până azi doar pentru un singur model, Mustang Mach-E. Acum, marca americană anunță că acest sistem de conducere autonomă va fi disponibil pentru alte 4 modele din gama europeană începând de anul viitor.Cele 4 modele care vor putea fi dotate cu BlueCruise sunt: Puma, Puma Gen-E, Kuga și...
12:40
Constructorul german a dezvăluit primul său model dezvoltat împreună cu chinezii de la XPeng. Acesta este un SUV electric botezat ID. Unyx 08 și este un model creat doar pentru a fi vândut pe piața chineză. Față de orice alt model Volkswagen din actuala gamă, noul ID. Unyx 08 aduce un design complet atipic și promite o autonomie destul de mare.Noul ID. Unyx 08 este creația diviziei Volkswagen Anhui, un joint venture între marca germană și compania chineză JAC...
10:50
Începând cu sezonul viitor, Formula 1 va avea două echipe noi. Una dintre acestea este Audi, care va participa pentru prima dată în istorie, atât ca echipă, cât și ca furnizor de motoare. Până la startul viitorului sezon de competiție, Audi tocmai a dezvăluit grafica oficială a primului său monopost de Formula 1. De notat că la acest eveniment a fost prezentată doar grafica pe un monopost generic. Monopostul real va fi prezentat în iarna lui...
12 noiembrie 2025
16:50
Formula 1 pășește într-o epocă nouă din 2026, grație unui regulament tehnic nou, care va aduce monoposturi complet diferite față de cele din prezent. Mai multe detalii despre schimbările aduse mașinilor de Formula 1 începând din sezonul următor pot fi aflate aici.Primele echipe care au anunțat data lansării noilor sale monoposturi sunt Red Bull și Racing Bulls. Cele două echipe vor începe și acestea un capitol nou, deoarece vor avea un furnizor nou de...
15:20
După ce am văzut prima imagine oficială cu noul concept în urmă cu câteva săptămâni, Peugeot a dezvăluit oficial probabil cel mai îndrăzneț concept din ultimii ani. Acesta este botezat Polygon și este o mașină de dimensiunile unui model subcompact, care anunță, de altfel, următoarea generație a lui 208. Cu acest concept, marca franceză ne oferă o primă imagine clară despre viitorul limbaj de design al acesteia.FARURI LED ANIMATE ORIZONTALE...
13:00
Programul este disponibil momentan în doar câteva reprezentanțe din SUA. Cererea pentru modelele Tesla pe piața americană a scăzut semnificativ după ce creditul fiscal federal pentru mașinile electrice a fost eliminat în trimestrul anterior, ceea ce a determinat mulți clienți să își facă achizițiile mai devreme.Cum stocurile continuă să crească în reprezentanțe, Tesla a găsit o nouă modalitate de a-și utiliza inventarul. Compania oferă acum...
12:30
Conform surselor, estimarea de 1.5-1.6 milioane de unități reprezintă o creștere față de estimarea anterioară de 900.000–1 milion de vehicule care urmează să fie vândute în afara Chinei în 2025. Această creștere este susținută de lansarea unor modele noi.Totodată, se menționează că vânzările internaționale ale BYD sunt echilibrate între diferite regiuni, Europa, America de Nord și ASEAN (Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est)...
12:30
Constructorul american va prezenta la începutul lui 2026 un nou model de performanță. Acesta va fi dezvoltat în întregime de către Ford Racing, divizia de performanță a Ovalului Albastru, care va lansa noua mașină în cadrul evenimentului de lansare a noului monopost Red Bull de Formula 1. Marca americană va deveni noul furnizor al echipei de anul viitor.Detaliile despre noul model de performanță Ford sunt încă necunoscute. Despre această mașină,...
09:40
În 2022, Renault a adus pe piață un înlocuitor pentru apreciatul model Koleos. Renault a proiectat inițial modelul Austral pentru a fi lansat în 2021, însă ulterior a decis să inverseze ordinea cu Megane E-Tech Electric, astfel că Austral a ajuns efectiv pe piață abia la mijlocul anului 2022. Din fericire, întârzierea nu a făcut ca Austral să pară învechit. Dimpotrivă, producătorul a avut mai mult timp pentru a perfecționa sistemul de propulsie foarte interesant, dar complex. Totuși, acest model...
09:20
Deocamdată, detaliile sunt ținute sub secret, însă Mercedes-Benz a confirmat că noul GLB va fi disponibil opțional cu sistemul MBUX Superscreen. Configurația este așteptată să combine un panou de instrumente digital de 10.25 inch, un ecran central tactil de 14 inch și un display de 14 inch pentru pasagerul din față.Clienții vor regăsi, de asemenea, cel mai nou sistem de operare Mercedes-Benz, care include asistentul virtual MBUX cu avatare și navigație prin Google Maps....
08:50
Deocamdată, detaliile sunt ținute sub secret, însă Mercedes-Benz a confirmat că noul GLB va fi disponibil opțional cu sistemul MBUX Superscreen. Configurația este așteptată să combine un panou de instrumente digital de 10.25 inch, un ecran central tactil de 14 inch și un display de 14 inch pentru pasagerul din față.Clienții vor regăsi, de asemenea, cel mai nou sistem de operare Mercedes-Benz, care include asistentul virtual MBUX cu avatare și navigație prin Google Maps....
11 noiembrie 2025
16:50
VIDEO: Duel între greii off-roadului! Toyota 4Runner vs Ford Bronco vs Jeep Wrangler # Automarket.ro
Duel între greii off-roadului! Toyota 4Runner vs Ford Bronco vs Jeep Wrangler Cei de la canalul de YouTube Edmunds Cars au făcut o comparație cu 3 dintre cele mai bune vehicule de off-road. Este vorba despre Toyota 4Runner Trailhunter, Ford Bronco și Jeep Wrangler. Aflați în video care off-roader s-a descurcat mai bine. Off-road, toyota, ford, ford bronco, jeep, jeep wrangler, toyota 4runner, toyota off road, bronco off road, jeep wrangler off road...
16:10
Iveco, marca italiană producătoare de vehicule utilitare, a fost preluată condiționat de către indienii de la Tata Motors. Preluarea mărcii italiene a fost aprobată de guvernul de la Roma, care a impus mai multe condiții pentru ca aceasta să se poată materializa.Potrivit informațiilor din presă, preluarea mărcii Iveco de către Tata Motors a avut loc la sfârșitul lui octombrie, iar valoarea tranzacției a fost de 3.8 miliarde euro. În același timp, Iveco a stabilit...
15:20
Constructorul francez a renunțat la parteneriatul cu Valeo pentru dezvoltarea motoarelor electrice fără pământuri rare. Potrivit informațiilor din presă, Renault caută un furnizor nou din China, care va ajuta la reducerea costurilor și la dezvoltarea unor tehnologii mai avansate.Parteneriatul dintre Renault și Valeo a fost înfăptuit în 2023, când marca franceză de automobile și-a propus să producă motoare electrice în Franța pentru modelele sale....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.