Armătura unui pasaj s-a prăbușit peste liniile de cale ferată. Circulaţia trenurilor, oprită
Cotidianul de Hunedoara, 17 noiembrie 2025 16:20
Modernizarea liniei feroviare pe Lotul 4 Ronat Triaj – Arad, pentru creşterea vitezei, capacităţii şi siguranţei traficului, se apropie de stadiul de execuţie de 25%.
Un bărbat deghizat în preot a fost prins la Mănăstirea Neamț colectând ilegal pomelnice și bani de la turiști. Autoritățile au deschis o anchetă, iar pelerinii sunt avertizați să fie precauți.
Armătura unui pasaj s-a prăbușit peste liniile de cale ferată. Circulaţia trenurilor, oprită
Ce europarlamentari români au susținut avortul sigur. Surprizele suveraniste
Luis Lazarus, europarlamentar independent ales pe listele SOS, dar și doi aleși de pe listele AUR, au susținut prin vot inițiativa lansată de „My Voice, My Choice".
Călin Georgescu: „în spatele păduchilor, au apărut șobolanii din politică"
Călin Georgescu revine cu un mesaj dur la adresa clasei politice, folosind din nou un limbaj extrem de agresiv în declarațiile sale publice.
Spitalul Universitar Bucureşti, de Ziua Mondială a Prematurităţii. Fetița de 500 de grame
Mămici şi copii născuţi prematur la SUUB au sărbătorit momentul într-o atmosferă de poveste. Tema acestei zile: «Incubatorul cu amintiri»
Scriitorul Mircea Cărtărescu va fi prezent în Anglia, acolo unde va desfășura un turneu literar cu ocazia traducerii în limba engleză a uneia dintre cărțile sale.
Nu a fost în joc curajul, ci iubirea pe care Monica Lovinescu a îngrijit-o săptămână de săptămână, an de an, când dădea voce țării în care mama ei fusese ucisă abominabil.
Strategia de Apărare a Țării este subiectul principal de pe ordinea de zi.
Patru mari confederații sindicale pregătesc un protest în fața Administrației Prezidențiale. Sindicaliștii îl acuză pe Nicușor Dan că ignoră rolul său constituțional de mediator în discuțiile legate de măsurile de austeritate promovate de Guvern.
Vizitele în Franța și Spania sunt mai puțin importante decât confiscarea banilor Rusiei sau alocarea din propriile bugete a minimum 50 de miliarde de euro anual
Discuțiile dintre magistrați și liderii coaliției s-au blocat la Palatul Cotroceni.
Cătălin Drulă aminteşte că multe ţări tratează spaţiul din jurul clădirilor parlamentare ca locuri de întâlnire civică şi participare.
Administratorul judiciar în procedura de insolvență a Nordis a publicat o analiză amplă a proiectului Nordis Mamaia Wave. Raportul a arătat mai multe tipuri de nereguli, conform Profit.ro.
Bugetul pentru 2026 ar putea fi amânat pentru ianuarie. Probleme mari cu dobânzile, anunță premierul
,,Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie. Înainte trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil."
Suporterii echipei naționale a Ungariei au ținut să fie solidari cu cei ai naționalei Bosniei și Herțegovinei și le-au transmis un mesaj de la distanță, ca răspuns la acțiunile și scandările suporterilor români.
Au dreptul progresiștii să fie reprezentați la alegerile locale pentru București?
Personal, nu o voi învinovăți deloc pe Ana Ciceală dacă la București ne vom trezi cu reprezentanta AUR sau PSD.
Mircea Lucescu, la fel de nervos ca la finalul meciului de la Zenica, a refuzat să spună clar dacă va pleca după ultimul meci din grupă
Cum am pierdut un an și jumătate cu pensiile speciale. Un fost ministru contrazice CSM
România și-a asumat prin Jalonul 215 din Planul Național de Redresare și Reziliență că va aduce echitate în sistemul de pensii, atât în cel public, cât și în cel al pensiilor de serviciu sau speciale. Însă, până în prezent, România a eșuat, cel puțin juridic și practic, în a crea un sistem echitabil în zona pensiilor speciale. Inclusiv în privința magistraților. Un articol scris de Rareș Mereuță
Impozit și CASS pe depozitele bancare. Cum se calculează și cum se plătesc către stat
Depozitele bancare par soluția simplă pentru economisire, însă puțini știu exact ce taxe trebuie plătite pentru câștigul din dobândă.
Inflația de aproape 10% din România este o amenințare reală și imediată pentru economiile românilor, avertizează viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu.
Guvernul pregătește limitarea cumulului pensie-salariu și interzicerea detașărilor – SURSE
Anumite categorii de persoane vor putea cumula în continuare pensia și salariul în valoare întreagă.
Polițiștii au încercat să spargă petrecerea organizată de europarlametara SOS România la întoarcerea din Rusia. N-au avut succes.
Au vrut să-și violeze bebelușul pentru un live pe TikTok. DIICOT a preluat cazul
Individul este acuzat de viol și pornografie infantilă, iar mama copiilor de complicitate la viol
Firma israeliană Hagag este pregătită să investească peste 400 de milioane de euro în România, conform Profit.ro.
O strategie de resurse umane solidă nu mai este doar un deziderat, ci devine elementul de bază care conduce inteligenţa artificială
Sabia de gală a prințului Ghica și alte piese pașoptiste valoroase sunt incluse în Licitația de Istorie Artmark.
Cu toate că, în acest moment, pare un scenariu utopic, echipa națională a României poate juca la București finala barajului de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal de anul viitor.
Raportul, trimis Parchetului General, în cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist
O fetiţă de doi ani a murit, la sfârşitul săptămânii trecute, la o clinică stomatologică din Bucureşti, după ce a fost supusă unei sedări pentru o intervenţie
Donald Trump îl grațiază din nou pe un participant la asaltul Capitoliului
Președintele american l-a grațiat din nou pe Dan Wilson, unul dintre participanții la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.
Partenera președintelui, implicată în susținerea copiilor și tinerilor vulnerabili
Mirabela Grădinaru se implică în proiectul social al Președinției „România în lumină", care susține copiii născuți prematur și alte categorii vulnerabile.
Procurorul care s-a ocupat de dosarul penal inițial este cercetat de Parchetul General pentru „exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă". Nereguli au fost descoperite și în activitatea organelor de poliție.
5 greșeli frecvente în amenajarea podelelor — și cum le eviți ca un profesionist
O podea perfect plană nu se obține "din ochi". Aplicarea manuală și fără ghidaje a stratului de bază este una dintre cele mai costisitoare greșeli.
Scaunele moderne de bucătărie au devenit elementul-cheie al designului contemporan, oferind echilibrul perfect între estetică și funcționalitate.
REPER, partidul înființat de Dacian Cioloș îl preferă pe Ciprian Ciucu la Capitală, nu pe Cătălin Drulă
REPER a anunțat că îl susține în cursa pentru Primăria Capitalei pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.
O familie din Țările de Jos a fost salvată de jandarmii montani din Costești (Hunedoara) după ce mașina a rămas blocată pe un teren accidentat.
Trimiși în judecată de DNA. Abuz în serviciu la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău
Prejudiciul reţinut în dauna Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, estimat la valoarea de 1.093.730 lei, reprezintă suma totală plătită societăţilor comerciale pentru achiziţiile presupus supraevaluate
Daniel David anunță reconstrucția fondului de burse din 2026 și măsuri pentru creșterea accesului și calității studiilor superioare.
Decizia vine ca urmare a unor incidente cu drone care nu s-au întâmplat în România. Totuși, acestea pot afecta zone din Tulcea.
Decizia vine ca urmare a unor incidente cu drone care nu s-au întâmplat în România. Totuși, acestea pot afecta zone din Tulcea.
Mircea Lucescu a fost atacat dur de unul dintre foștii săi elevi, alături de care a participat la Campionatul European de Fotbal din 1984, desfășurat în Franța.
Planul lui Trump implică un stat palestinian, dar acesta ar fi controlat de o forță internațională. Acest plan implică și demilitarizarea Fâșiei Gaza
Moțiunile AUR împotriva lui Bogdan Ivan și Ciprian Șerban, la vot în Parlament
Ambii miniștri vor fi prezenți la dezbatere și vot.
În septembrie 2025, România a înregistrat mai multe naşteri decât în luna anterioară, însă numărul deceselor a continuat să depăşească semnificativ numărul nou-născuţilor.
Tom Cruise a primit un premiu onorific al Academiei Americane de Film, ocazie cu care a ținut un discurs în care a adus un omagiu tuturor celor care fac posibilă realizarea filmelor.
Pensionarii speciali de la Apărare, Interne și Justiție ar putea să rămână fără locuințe de serviciu. Legea e blocată la MApN
Locuințele de serviciu ocupate de pensionarii speciali din ministere vor fi retrase după pensionare, proiectul de lege vizând redistribuirea acestora ang
De ce are nevoie Nicușor Dan de PSD și de Sorin Grindeanu în mod special – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
De când este la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a avut o relație surprinzător de bună și împăciuitoare cu PSD și cu Sorin Grindeanu. Inclusiv cele mai noi declarații ale sale pe această temă confirmă teza că, față de războaiele purtate pe când era primar general, Nicușor Dan a reevaluat principalul partid de stânga. The post De ce are nevoie Nicușor Dan de PSD și de Sorin Grindeanu în mod special – ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
Iulia Vântur face parte, alături de alţi mari artişti ai lumii, din proiectul-manifest pentru pace, unitate şi speranţă „We are the new world”. The post Iulia Vântur a cântat colinde româneşti la Vatican appeared first on Cotidianul RO.
Un metru dintr-o linie feroviară dintre Varșovia și Deblin a fost distrus. Un mecanic de tren a descoperit duminică problema. The post Șine de tren distruse în Polonia. Donald Tusk: Posibil sabotaj appeared first on Cotidianul RO.
Există supoziția că tot scandalul cu Justiția să fie acoperirea pentru îngroparea unor dosare care duc la Nicușor Dan, la Vlad Voiculescu The post Gruparea Nicușor Dan – Vlad Voiculescu appeared first on Cotidianul RO.
Ce spune Nicușor Dan despre relația lui Ciucu și Băluță cu mafia imobiliară: Ce s-a întâmplat la sectoare în perioada asta a fost cam jale # Cotidianul de Hunedoara
Președintele a afirmat că are un candidat favorit pentru Primăria Capitalei, „pe care voi pune ştampila în cabina de vot fără discuţie”. Totuși, Nicușor Dan spune că este obligat de Constituție să nu prezinte tot ce știe despre candidați. The post Ce spune Nicușor Dan despre relația lui Ciucu și Băluță cu mafia imobiliară: Ce s-a întâmplat la sectoare în perioada asta a fost cam jale appeared first on Cotidianul RO.
