Prima mașină cu sistem de condus autonom făcută în România vine de la Craiova. Nu merge pe drumurile noastre
Newsweek.ro, 17 noiembrie 2025 17:50
Puma Gen-E, mașina electrică făcută exclusiv la Craiova, primește un facelift și, în premieră, siste...
Acum 5 minute
18:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că, de la 1 ianuarie anul viitor, taxele şi impozitele locale vor...
18:20
Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026 # Newsweek.ro
Sondajul Economic Eurochambres 2026 (EES2026), realizat pe baza răspunsurilor a 41.090 de întreprind...
Acum 10 minute
18:10
Un total de 6.600 de cetățeni străini au achiziționat proprietăți în Ungaria anul trecut, cheltuind ...
Acum 30 minute
18:00
Premierul Ilie Bolojan discută cu conducerea Nokian Tyres despre investiţia de la Oradea și posibile extinderi # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit, luni, la Palatul Victoria, delegaţia Nokian Tyres condusă de P...
18:00
Cum ar putea Mall Moldova să îi aducă peste un milion de euro lui Vasile Sârbu, „regele stațiilor GP...
17:50
Acum o oră
17:40
Viktor Orbán, calm înainte de alegeri: premierul ungar respinge temerile privind o posibilă înlăturare # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a afirmat că nu se teme să piardă alegerile viitoare, în ciud...
17:30
Mișcare-surpriză în campania pentru București: Ciprian Ciucu va fi susținut de Partidul REPER. # Newsweek.ro
„E foarte important să avem un candidat competent care se va lupta cu mafia urbană și cu extremismul...
Acum 2 ore
17:20
ANSVSA avertizează privind riscurile produselor alimentare vândute pe rețelele de socializare # Newsweek.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează consu...
17:10
Economia Japoniei s-a redus cu aproape 2% în cele trei luni până în septembrie, deoarece o scădere a...
17:00
Naționala de rugby a României, calificată la World Rugby Nations Cup. Cu cine se află „stejarii” în grupă? # Newsweek.ro
Naționala de rugby a României este una dintre cele 11 echipe care deja s-a calificat la World Rugby ...
16:50
Fosta premieră din Bangladesh, Sheikh Hasina, condamnată la moarte pentru reprimarea protestelor din 2024 # Newsweek.ro
Fosta șefă de guvern din Bangladesh, Sheikh Hasina, aflată în exil, a fost condamnată la moarte de o...
16:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen propune trei opţiuni pentru finanţarea Ucrainei # Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat trei opțiuni pentru finanțarea Ucrai...
Acum 4 ore
16:20
Poate să înceapă construcția lotului de 821.000.000 lei al Autostrăzii Unirii. Instanța a respins contestația # Newsweek.ro
Curtea de Apel București a respins contestația depusă și constructorul validat poate să înceapă cons...
16:20
ANSVSA avertizează românii. Riscuri la produsele alimentare vândute online de persoane neautorizate # Newsweek.ro
ANSVSA trage un semnal de alarmă pentru români. Produsele alimentare vândute pe rețele sociale de pe...
16:10
UE în anul 2025. Economie în creștere peste așteptări, dar vulnerabilă la riscuri externe și tensiuni politice # Newsweek.ro
Economia UE dă semne de revenire în 2025, cu o creștere peste prognozele inițiale și un consum inter...
16:00
Se întoarce o escrocherie veche pe WhatsApp: „Votează-o pe Elena!”. Avertismentul Ministerului de Interne # Newsweek.ro
Românii sunt ținta unei escrocherii care a mai lovit și în trecut. Este vorba despre un mesaj care s...
15:40
Două sate din Tulcea, evacuate după ce Rusia a bombardat lângă România. Unde sunt duși oamenii? # Newsweek.ro
Două sate din România sunt evacuate după ce o navă cu GPL a fost lovită de o dronă, în dreptullocali...
15:20
Ciprian Ciucu despre Piața Iosif Sava: „O cameră urbană, nu aglomerare de mașini parcate ilegal" # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a publicat un mesaj video filmat în piața Iosif Sava,...
15:00
Acord istoric Macron–Zelenski. Ucraina ar putea cumpăra 100 de avioane Rafale și sisteme de apărare SAMP-T # Newsweek.ro
Președinții Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, la baza aeriană Villacoublay din a...
15:00
Suedia, Polonia și Germania își iau submarine. România nu găsește 2.000.000.000€ să își cumpere 2 submarine # Newsweek.ro
Tot mai multe țări europene și nu numai își achiziționează noi submarine, această armă fiind conside...
14:40
Bolojan, despre bugetul pe 2026: „O să ne lungim cu el în ianuarie”. Ce deficit vrea premierul anul viitor # Newsweek.ro
Bolojan, despre bugetul pe 2026: „E posibil să ne lungim cu el în ianuarie”. Ce deficit vrea premier...
14:40
Top-ul celor mai bune stațiuni și hoteluri pentru schi din lume în 2025. Care sunt cele din România? # Newsweek.ro
World Ski Awards, singura inițiativă globală care recunoaște și recompensează excelența în turismul ...
Acum 6 ore
14:20
Mircea Lucescu, înainte de meciul cu San Marino: „Eu mă demit, nu mă demite nimeni”. Ce spune selecț...
14:10
Discuții finale pe tema pensiilor speciale. Coaliția de guvernare se reunește la ora 18 # Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 18.00, pentru discuţiile finale privind două refo...
13:40
Legea pensiilor modificată. Care pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile # Newsweek.ro
Guvernul pregătește schimbări uriașe la legisalțai pensiilor. Cumulul pensiei cu salariu nu mai este...
13:30
Explozie pe calea ferată Varșovia–Lublin. Donald Tusk: "Un act de sabotaj fără precedent” # Newsweek.ro
O porțiune din ruta feroviară Varșovia–Lublin a fost aruncată în aer duminică, într-un atac pe care ...
13:20
Nicușor Dan nu susține niciun candidat la primăria București. „Nu îmi permite Constituția” # Newsweek.ro
Nicușor Dan a fost ales de 6.000.000 de români și de sute de mii de bucureșteni. El a anunțat că nu ...
13:10
500 de blocuri din București, fără căldură și apă caldă aproape o săptămână. Conductele, și de 57 de ani # Newsweek.ro
Circa 500 de blocuri din București au rămas fără căldură și apă caldă săptămâna aceasta, până sâmbăt...
13:00
Ministerul Sănătăţii: Clinica stomatologică unde un copil a decedat, amendată și cu activitatea suspendată # Newsweek.ro
nspecţia Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomat...
12:50
VIDEO Papa Leon XIV a ascultat în premieră colinde românești la Vatican. Ce artist din România a cântat? # Newsweek.ro
Un videoclip a devenit viral! Papa Leon XIV a ascultat în premieră colinde românești la Vatican, în ...
12:40
Băsescu detonează escrocheria suveranistă: Anca Alexandrescu a mâncat din palma lui Năstase, Ponta și Dragnea # Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu nu-i dă nicio șansă Ancăi Alexandrescu, susținută de extremiștii AU...
12:30
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, împreună cu procurorii D.I.I.C....
Acum 8 ore
12:20
„Deal”, „Biden”, „China”, cele mai des folosite cuvinte de Trump în discursuri. Care e „secretul” retoricii? # Newsweek.ro
Cele mai des folosite cuvinte de Trump în discursuri sunt „Deal”, „Biden” și „China”, potrivit unei ...
12:10
Câți pensionari trăiesc în sărăcie la pensie? Doar 900.000 de pensionari au un trai decent în România # Newsweek.ro
Statistică îngrijorătoare - un număr uriaș de pensionari trăiesc în sărăcie. Doar 900.000 de pensio...
12:00
Alertă de pestă porcină, la Arad. 700 de animale, sacrificate în prima fază. Ferma crește circa 6.000 de porci # Newsweek.ro
Autoritățile sanitar - veterinare din România sunt în alertă. La o fermă din Arad, care crește circa...
11:40
Cursa pentru Primăria București: Ciucu - 19,2%, Băluță - 18,6%, Drulă - 18,1%, Anca Alexandrescu - 17,9% # Newsweek.ro
Se anunță o cursă extrem de strânsă pentru Primăria București. Potrivit unui ultim sondaj, realizat ...
11:40
VIDEO Pericol de explozie pe Dunăre după atacul cu drone al Rusiei. 14 persoane evacuate dintr-un sat românesc # Newsweek.ro
Este situație de criză pe Dunăre după ce Rusia a bombardat Ismail, o regiune foarte aproape de Român...
11:30
Drona trimisă de Putin lângă România costă 50.000$ și străbate 2.500 km. Rusia lansează sute în fiecare zi # Newsweek.ro
Rusia și-a continuat noaptea trecută atacurile împotriva porturilor ucrainene de pe Dunăre la doi pa...
11:20
Călin Georgescu, în fața magistraților, acuzat de tentativă de lovitură de stat. Riscă 20 de ani de închisoare # Newsweek.ro
Astăzi începe judecata în cel de-al doilea dosar penal al lui Călin Georgescu, fost candidat susținu...
11:00
China și Japonia, la un pas de război. 4 nave chineze înarmate cu rachete au intrat în apele japoneze # Newsweek.ro
Patru nave ale pazei de coastă chineze au pătruns duminică în apele teritoriale japoneze din Marea C...
10:50
Peste 12.000 de ordine de protecție provizorii, emise de Poliței anul acesta. 5.000 nu au fost respectate # Newsweek.ro
Poliția a dat, anul acesta, peste 12.000 de ordine de protecție provizorii, în cazuri de violență do...
10:40
METEO. Vreme schimbătoare. Au fost emise alerte de vânt puternic și precipitații. Unde ninge? # Newsweek.ro
Au fost emise alerte meteo de vânt puternic și precipitații. În unele zone va ninge. Meteorologii sp...
10:30
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus cercetare...
Acum 12 ore
10:20
România este în declin demografic. Conform datelor INS, în septembrie, s-au născut 14.620 copii, în ...
10:20
A doua cea mai așteptată autostradă din România, retrogradată parțial la nivel de drum expres. Nu sunt bani # Newsweek.ro
A doua cea mai așteptată autostradă din România, după Autostrada Ploiești - Sibiu (A1), va fi retrog...
10:10
Hackerii pot spiona telefonul de la distanță? „Nu deschideți această imagine!” Cu poți preveni? # Newsweek.ro
O escrocherie îi ajută pe hackeri să spioneze telefoanele inteligente. O simplă imagine te poate tra...
10:00
Extremiștii proruși câștigă teren în Franța. O rezoluție controversată, propusă de Le Pen, votată în premieră # Newsweek.ro
Pentru prima dată, o rezoluție depusă de Adunarea Națională, partidul de extremă dreapta condus de M...
09:50
VIDEO Noapte de teroare în Harkov. Trei morți și 10 răniți după ce Rusia a atacat cu rachete orașul Balaklia # Newsweek.ro
Rusia a lovit din nou puternic, noaptea trecută, regiunea Harkov din Ucraina. Două rachete rusești a...
09:50
VIDEO Crimele de la Mureș și Teleorman. 19 polițiști, cercetați disciplinar. Ce spune șeful IGPR? # Newsweek.ro
Poliția prezintă rapoartele în cazurile de femicid de la Mureș și Teleroman. Au fost descoperite ner...
