Prima mașină cu sistem de condus autonom făcută în România vine de la Craiova. Nu merge pe drumurile noastre

Newsweek.ro, 17 noiembrie 2025 17:50

Puma Gen-E, mașina electrică făcută exclusiv la Craiova, primește un facelift și, în premieră, siste...

Citeşte toată ştirea

Acum 5 minute
18:20
Ilie Bolojan anunţă că de la 1 ianuarie 2026 taxele şi impozitele locale cresc cu 75% Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că, de la 1 ianuarie anul viitor, taxele şi impozitele locale vor...
18:20
Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026 Newsweek.ro
Sondajul Economic Eurochambres 2026 (EES2026), realizat pe baza răspunsurilor a 41.090 de întreprind...
Acum 10 minute
18:10
Românii se înghesuie să se mute în Ungaria. Câte case au cumpărat în țara vecină? Newsweek.ro
Un total de 6.600 de cetățeni străini au achiziționat proprietăți în Ungaria anul trecut, cheltuind ...
Acum 30 minute
18:00
Premierul Ilie Bolojan discută cu conducerea Nokian Tyres despre investiţia de la Oradea și posibile extinderi Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit, luni, la Palatul Victoria, delegaţia Nokian Tyres condusă de P...
18:00
„Regele stațiilor GPL” din Iași, Vasile Sârbu, vinde două terenuri în Valea Lupulu Newsweek.ro
Cum ar putea Mall Moldova să îi aducă peste un milion de euro lui Vasile Sârbu, „regele stațiilor GP...
17:50
Prima mașină cu sistem de condus autonom făcută în România vine de la Craiova. Nu merge pe drumurile noastre Newsweek.ro
Puma Gen-E, mașina electrică făcută exclusiv la Craiova, primește un facelift și, în premieră, siste...
Acum o oră
17:40
Viktor Orbán, calm înainte de alegeri: premierul ungar respinge temerile privind o posibilă înlăturare Newsweek.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a afirmat că nu se teme să piardă alegerile viitoare, în ciud...
17:30
Mișcare-surpriză în campania pentru București: Ciprian Ciucu va fi susținut de Partidul REPER. Newsweek.ro
„E foarte important să avem un candidat competent care se va lupta cu mafia urbană și cu extremismul...
Acum 2 ore
17:20
ANSVSA avertizează privind riscurile produselor alimentare vândute pe rețelele de socializare Newsweek.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează consu...
17:10
Trump îngenunchează economia Japoniei care trece pe minus prima oară în 2 ani Newsweek.ro
Economia Japoniei s-a redus cu aproape 2% în cele trei luni până în septembrie, deoarece o scădere a...
17:00
Naționala de rugby a României, calificată la World Rugby Nations Cup. Cu cine se află „stejarii” în grupă? Newsweek.ro
Naționala de rugby a României este una dintre cele 11 echipe care deja s-a calificat la World Rugby ...
16:50
Fosta premieră din Bangladesh, Sheikh Hasina, condamnată la moarte pentru reprimarea protestelor din 2024 Newsweek.ro
Fosta șefă de guvern din Bangladesh, Sheikh Hasina, aflată în exil, a fost condamnată la moarte de o...
16:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen propune trei opţiuni pentru finanţarea Ucrainei Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat trei opțiuni pentru finanțarea Ucrai...
Acum 4 ore
16:20
Poate să înceapă construcția lotului de 821.000.000 lei al Autostrăzii Unirii. Instanța a respins contestația Newsweek.ro
Curtea de Apel București a respins contestația depusă și constructorul validat poate să înceapă cons...
16:20
ANSVSA avertizează românii. Riscuri la produsele alimentare vândute online de persoane neautorizate Newsweek.ro
ANSVSA trage un semnal de alarmă pentru români. Produsele alimentare vândute pe rețele sociale de pe...
16:10
UE în anul 2025. Economie în creștere peste așteptări, dar vulnerabilă la riscuri externe și tensiuni politice Newsweek.ro
Economia UE dă semne de revenire în 2025, cu o creștere peste prognozele inițiale și un consum inter...
16:00
Se întoarce o escrocherie veche pe WhatsApp: „Votează-o pe Elena!”. Avertismentul Ministerului de Interne Newsweek.ro
Românii sunt ținta unei escrocherii care a mai lovit și în trecut. Este vorba despre un mesaj care s...
15:40
Două sate din Tulcea, evacuate după ce Rusia a bombardat lângă România. Unde sunt duși oamenii? Newsweek.ro
Două sate din România sunt evacuate după ce o navă cu GPL a fost lovită de o dronă, în dreptullocali...
15:20
Ciprian Ciucu despre Piața Iosif Sava: „O cameră urbană, nu aglomerare de mașini parcate ilegal&#34; Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a publicat un mesaj video filmat în piața Iosif Sava,...
15:00
Acord istoric Macron–Zelenski. Ucraina ar putea cumpăra 100 de avioane Rafale și sisteme de apărare SAMP-T Newsweek.ro
Președinții Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, la baza aeriană Villacoublay din a...
15:00
Suedia, Polonia și Germania își iau submarine. România nu găsește 2.000.000.000€ să își cumpere 2 submarine Newsweek.ro
Tot mai multe țări europene și nu numai își achiziționează noi submarine, această armă fiind conside...
14:40
Bolojan, despre bugetul pe 2026: „O să ne lungim cu el în ianuarie”. Ce deficit vrea premierul anul viitor Newsweek.ro
Bolojan, despre bugetul pe 2026: „E posibil să ne lungim cu el în ianuarie”. Ce deficit vrea premier...
14:40
Top-ul celor mai bune stațiuni și hoteluri pentru schi din lume în 2025. Care sunt cele din România? Newsweek.ro
World Ski Awards, singura inițiativă globală care recunoaște și recompensează excelența în turismul ...
Acum 6 ore
14:20
Mircea Lucescu, înainte de meciul cu San Marino: „Eu mă demit, nu mă demite nimeni” Newsweek.ro
Mircea Lucescu, înainte de meciul cu San Marino: „Eu mă demit, nu mă demite nimeni”. Ce spune selecț...
14:10
Discuții finale pe tema pensiilor speciale. Coaliția de guvernare se reunește la ora 18 Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 18.00, pentru discuţiile finale privind două refo...
13:40
Legea pensiilor modificată. Care pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile Newsweek.ro
Guvernul pregătește schimbări uriașe la legisalțai pensiilor. Cumulul pensiei cu salariu nu mai este...
13:30
Explozie pe calea ferată Varșovia–Lublin. Donald Tusk: &#34;Un act de sabotaj fără precedent” Newsweek.ro
O porțiune din ruta feroviară Varșovia–Lublin a fost aruncată în aer duminică, într-un atac pe care ...
13:20
Nicușor Dan nu susține niciun candidat la primăria București. „Nu îmi permite Constituția” Newsweek.ro
Nicușor Dan a fost ales de 6.000.000 de români și de sute de mii de bucureșteni. El a anunțat că nu ...
13:10
500 de blocuri din București, fără căldură și apă caldă aproape o săptămână. Conductele, și de 57 de ani Newsweek.ro
Circa 500 de blocuri din București au rămas fără căldură și apă caldă săptămâna aceasta, până sâmbăt...
13:00
Ministerul Sănătăţii: Clinica stomatologică unde un copil a decedat, amendată și cu activitatea suspendată Newsweek.ro
nspecţia Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomat...
12:50
VIDEO Papa Leon XIV a ascultat în premieră colinde românești la Vatican. Ce artist din România a cântat? Newsweek.ro
Un videoclip a devenit viral! Papa Leon XIV a ascultat în premieră colinde românești la Vatican, în ...
12:40
Băsescu detonează escrocheria suveranistă: Anca Alexandrescu a mâncat din palma lui Năstase, Ponta și Dragnea Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu nu-i dă nicio șansă Ancăi Alexandrescu, susținută de extremiștii AU...
12:30
Traficanți de droguri, reținuți de polițiști. Ce vindeau și unde Newsweek.ro
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, împreună cu procurorii D.I.I.C....
Acum 8 ore
12:20
„Deal”, „Biden”, „China”, cele mai des folosite cuvinte de Trump în discursuri. Care e „secretul” retoricii? Newsweek.ro
Cele mai des folosite cuvinte de Trump în discursuri sunt „Deal”, „Biden” și „China”, potrivit unei ...
12:10
Câți pensionari trăiesc în sărăcie la pensie? Doar 900.000 de pensionari au un trai decent în România Newsweek.ro
Statistică îngrijorătoare - un număr uriaș de pensionari trăiesc în sărăcie. Doar 900.000 de pensio...
12:00
Alertă de pestă porcină, la Arad. 700 de animale, sacrificate în prima fază. Ferma crește circa 6.000 de porci Newsweek.ro
Autoritățile sanitar - veterinare din România sunt în alertă. La o fermă din Arad, care crește circa...
11:40
Cursa pentru Primăria București: Ciucu - 19,2%, Băluță - 18,6%, Drulă - 18,1%, Anca Alexandrescu - 17,9% Newsweek.ro
Se anunță o cursă extrem de strânsă pentru Primăria București. Potrivit unui ultim sondaj, realizat ...
11:40
VIDEO Pericol de explozie pe Dunăre după atacul cu drone al Rusiei. 14 persoane evacuate dintr-un sat românesc Newsweek.ro
Este situație de criză pe Dunăre după ce Rusia a bombardat Ismail, o regiune foarte aproape de Român...
11:30
Drona trimisă de Putin lângă România costă 50.000$ și străbate 2.500 km. Rusia lansează sute în fiecare zi Newsweek.ro
Rusia și-a continuat noaptea trecută atacurile împotriva porturilor ucrainene de pe Dunăre la doi pa...
11:20
Călin Georgescu, în fața magistraților, acuzat de tentativă de lovitură de stat. Riscă 20 de ani de închisoare Newsweek.ro
Astăzi începe judecata în cel de-al doilea dosar penal al lui Călin Georgescu, fost candidat susținu...
11:00
China și Japonia, la un pas de război. 4 nave chineze înarmate cu rachete au intrat în apele japoneze Newsweek.ro
Patru nave ale pazei de coastă chineze au pătruns duminică în apele teritoriale japoneze din Marea C...
10:50
Peste 12.000 de ordine de protecție provizorii, emise de Poliței anul acesta. 5.000 nu au fost respectate Newsweek.ro
Poliția a dat, anul acesta, peste 12.000 de ordine de protecție provizorii, în cazuri de violență do...
10:40
METEO. Vreme schimbătoare. Au fost emise alerte de vânt puternic și precipitații. Unde ninge? Newsweek.ro
Au fost emise alerte meteo de vânt puternic și precipitații. În unele zone va ninge. Meteorologii sp...
10:30
Nereguli grave în cazul crimei de la Teleorman. Procuror și 14 polițiști, cercetați Newsweek.ro
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus cercetare...
Acum 12 ore
10:20
România, în declin demografic. Numărul deceselor, mai mare ca cel al nașterilor Newsweek.ro
România este în declin demografic. Conform datelor INS, în septembrie, s-au născut 14.620 copii, în ...
10:20
A doua cea mai așteptată autostradă din România, retrogradată parțial la nivel de drum expres. Nu sunt bani Newsweek.ro
A doua cea mai așteptată autostradă din România, după Autostrada Ploiești - Sibiu (A1), va fi retrog...
10:10
Hackerii pot spiona telefonul de la distanță? „Nu deschideți această imagine!” Cu poți preveni? Newsweek.ro
O escrocherie îi ajută pe hackeri să spioneze telefoanele inteligente. O simplă imagine te poate tra...
10:00
Extremiștii proruși câștigă teren în Franța. O rezoluție controversată, propusă de Le Pen, votată în premieră Newsweek.ro
Pentru prima dată, o rezoluție depusă de Adunarea Națională, partidul de extremă dreapta condus de M...
09:50
VIDEO Noapte de teroare în Harkov. Trei morți și 10 răniți după ce Rusia a atacat cu rachete orașul Balaklia Newsweek.ro
Rusia a lovit din nou puternic, noaptea trecută, regiunea Harkov din Ucraina. Două rachete rusești a...
09:50
VIDEO Crimele de la Mureș și Teleorman. 19 polițiști, cercetați disciplinar. Ce spune șeful IGPR? Newsweek.ro
Poliția prezintă rapoartele în cazurile de femicid de la Mureș și Teleroman. Au fost descoperite ner...
