Cine va conduce Radioul Public? PSD, PNL, USR, AUR, UDMR și-a numit reprezentanții
Newsweek.ro, 17 noiembrie 2025 21:00
Membrii Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) au fost avizați, l...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
21:20
Bolojan dă magistraților 1.000 lei „bonus” ca să accepte tăierea pensiilor speciale. Sunt 2 variante # Newsweek.ro
Există 2 variante pentru tăierea pensiilor speciale ale maguistraților. Bolojan ar fi dispus să nu t...
Acum 30 minute
21:00
Membrii Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) au fost avizați, l...
Acum o oră
20:40
„Turiștii lunetiști” din Sarajevo, 1990. „Safari” cu bogătași care plăteau să omoare civili # Newsweek.ro
Procurorii belgieni ar putea deschide o anchetă privind „turismul cu lunetiști” desfășurat în timpul...
Acum 2 ore
20:20
Donald Trump îi îndeamnă pe republicani să voteze pentru publicarea dosarelor lui Jeffrey Epstein # Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, îi îndeamnă pe republicani să voteze în Congres pentru publicarea do...
20:10
De ce vitamina C nu este cel mai bun remediu pentru răceală. Există un înlocuitor care are efect pentru adulți # Newsweek.ro
De ce vitamina C nu este cel mai bun remediu pentru răceală. Vitamina C nu previne răceala și nu ame...
20:10
Ce categorie de pensionari pierde din pensie un bonus uriaș? Senatul a votat acum.
19:50
România urcă pe locul 5 în coada clasamentului privind salariul anual în Uniunea Europeană # Newsweek.ro
România stă tot prost, dar urcă totuşi pe locul 5, în coada clasamentului Eurostat privind salariul ...
19:40
Ce legume rădăcinoase devin mai dulci după primul îngheț. Lasă un strat de frunze căzute deasupra lor # Newsweek.ro
Știai că unele legume rădăcinoase devin mai dulci după primul îngheț? Secretul stă în frig, care tra...
Acum 4 ore
19:20
Horoscop, decembrie Berbec - călătorii, Taur, Scorpion - bani, Rac - șanse, Fecioară - scandal, # Newsweek.ro
Pe măsură ce 2025 se încheie, cosmosul oferă ușurare, claritate și speranță - modalitatea perfectă d...
19:00
Grupul de luptă al NATO care apără Marea Neagră: portavion, fregate, distrugătoare, avioane F-35. Gata de atac # Newsweek.ro
Conform unui comunicat al Marinei Regale Britanice publicat pe 17 noiembrie 2025, NATO a declarat Gr...
19:00
Angajamentul BAT: Toleranță ZERO față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori # Newsweek.ro
Campania BAT se desfășoară la nivel național în aproximativ 32.000 de magazine partenere, precum și ...
18:40
De ce să lasi mâncare în grădină pentru arici în noiembrie. Puii nu pot mânca pâine sau alimente sărate # Newsweek.ro
Toamna târziu, aricii se pregătesc pentru hibernare și au nevoie de energie. Poți să-i ajuți lăsând ...
18:40
Două surori gemene, legende ale divertismentului s-au sinucis împreună. Poliția a fost anunțată din timp # Newsweek.ro
Celebrele gemene Kessler au murit – și o țară este în doliu! Conform informațiilor BILD, legendele d...
18:30
O femeie a moștenit un apartament. A ajuns datoare sie însăși și nu poate Intabula proprietatea # Newsweek.ro
După ce a ajuns datoare sie însăși, o ieșeancă și-a dat în judecată propriul tată, decedat de cinci ...
18:30
Un fost procuror și-a dat în judecată foștii colegi din cauză că nu a primit primă de pensionare # Newsweek.ro
Magistrații încă mai au bani de luat de la stat. Un fost procuror și-a chemat în judecată foștii col...
18:30
Exercițiu de imaginație: Tematici posibile pentru video sloturi cu specific românesc (P) # Newsweek.ro
Despre creatorii de jocuri se poate spune că excelează în general la partea de design și programare,...
18:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că, de la 1 ianuarie anul viitor, taxele şi impozitele locale vor...
18:20
Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026 # Newsweek.ro
Sondajul Economic Eurochambres 2026 (EES2026), realizat pe baza răspunsurilor a 41.090 de întreprind...
18:10
Un total de 6.600 de cetățeni străini au achiziționat proprietăți în Ungaria anul trecut, cheltuind ...
18:00
Premierul Ilie Bolojan discută cu conducerea Nokian Tyres despre investiţia de la Oradea și posibile extinderi # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit, luni, la Palatul Victoria, delegaţia Nokian Tyres condusă de P...
18:00
Cum ar putea Mall Moldova să îi aducă peste un milion de euro lui Vasile Sârbu, „regele stațiilor GP...
17:50
Prima mașină cu sistem de condus autonom făcută în România vine de la Craiova. Nu merge pe drumurile noastre # Newsweek.ro
Puma Gen-E, mașina electrică făcută exclusiv la Craiova, primește un facelift și, în premieră, siste...
17:40
Viktor Orbán, calm înainte de alegeri: premierul ungar respinge temerile privind o posibilă înlăturare # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a afirmat că nu se teme să piardă alegerile viitoare, în ciud...
17:30
Mișcare-surpriză în campania pentru București: Ciprian Ciucu va fi susținut de Partidul REPER. # Newsweek.ro
„E foarte important să avem un candidat competent care se va lupta cu mafia urbană și cu extremismul...
Acum 6 ore
17:20
ANSVSA avertizează privind riscurile produselor alimentare vândute pe rețelele de socializare # Newsweek.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează consu...
17:10
Economia Japoniei s-a redus cu aproape 2% în cele trei luni până în septembrie, deoarece o scădere a...
17:00
Naționala de rugby a României, calificată la World Rugby Nations Cup. Cu cine se află „stejarii” în grupă? # Newsweek.ro
Naționala de rugby a României este una dintre cele 11 echipe care deja s-a calificat la World Rugby ...
16:50
Fosta premieră din Bangladesh, Sheikh Hasina, condamnată la moarte pentru reprimarea protestelor din 2024 # Newsweek.ro
Fosta șefă de guvern din Bangladesh, Sheikh Hasina, aflată în exil, a fost condamnată la moarte de o...
16:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen propune trei opţiuni pentru finanţarea Ucrainei # Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat trei opțiuni pentru finanțarea Ucrai...
16:20
Poate să înceapă construcția lotului de 821.000.000 lei al Autostrăzii Unirii. Instanța a respins contestația # Newsweek.ro
Curtea de Apel București a respins contestația depusă și constructorul validat poate să înceapă cons...
16:20
ANSVSA avertizează românii. Riscuri la produsele alimentare vândute online de persoane neautorizate # Newsweek.ro
ANSVSA trage un semnal de alarmă pentru români. Produsele alimentare vândute pe rețele sociale de pe...
16:10
UE în anul 2025. Economie în creștere peste așteptări, dar vulnerabilă la riscuri externe și tensiuni politice # Newsweek.ro
Economia UE dă semne de revenire în 2025, cu o creștere peste prognozele inițiale și un consum inter...
16:00
Se întoarce o escrocherie veche pe WhatsApp: „Votează-o pe Elena!”. Avertismentul Ministerului de Interne # Newsweek.ro
Românii sunt ținta unei escrocherii care a mai lovit și în trecut. Este vorba despre un mesaj care s...
15:40
Două sate din Tulcea, evacuate după ce Rusia a bombardat lângă România. Unde sunt duși oamenii? # Newsweek.ro
Două sate din România sunt evacuate după ce o navă cu GPL a fost lovită de o dronă, în dreptullocali...
Acum 8 ore
15:20
Ciprian Ciucu despre Piața Iosif Sava: „O cameră urbană, nu aglomerare de mașini parcate ilegal" # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a publicat un mesaj video filmat în piața Iosif Sava,...
15:00
Acord istoric Macron–Zelenski. Ucraina ar putea cumpăra 100 de avioane Rafale și sisteme de apărare SAMP-T # Newsweek.ro
Președinții Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, la baza aeriană Villacoublay din a...
15:00
Suedia, Polonia și Germania își iau submarine. România nu găsește 2.000.000.000€ să își cumpere 2 submarine # Newsweek.ro
Tot mai multe țări europene și nu numai își achiziționează noi submarine, această armă fiind conside...
14:40
Bolojan, despre bugetul pe 2026: „O să ne lungim cu el în ianuarie”. Ce deficit vrea premierul anul viitor # Newsweek.ro
Bolojan, despre bugetul pe 2026: „E posibil să ne lungim cu el în ianuarie”. Ce deficit vrea premier...
14:40
Top-ul celor mai bune stațiuni și hoteluri pentru schi din lume în 2025. Care sunt cele din România? # Newsweek.ro
World Ski Awards, singura inițiativă globală care recunoaște și recompensează excelența în turismul ...
14:20
Mircea Lucescu, înainte de meciul cu San Marino: „Eu mă demit, nu mă demite nimeni”. Ce spune selecț...
14:10
Discuții finale pe tema pensiilor speciale. Coaliția de guvernare se reunește la ora 18 # Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 18.00, pentru discuţiile finale privind două refo...
13:40
Legea pensiilor modificată. Care pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile # Newsweek.ro
Guvernul pregătește schimbări uriașe la legisalțai pensiilor. Cumulul pensiei cu salariu nu mai este...
13:30
Explozie pe calea ferată Varșovia–Lublin. Donald Tusk: "Un act de sabotaj fără precedent” # Newsweek.ro
O porțiune din ruta feroviară Varșovia–Lublin a fost aruncată în aer duminică, într-un atac pe care ...
Acum 12 ore
13:20
Nicușor Dan nu susține niciun candidat la primăria București. „Nu îmi permite Constituția” # Newsweek.ro
Nicușor Dan a fost ales de 6.000.000 de români și de sute de mii de bucureșteni. El a anunțat că nu ...
13:10
500 de blocuri din București, fără căldură și apă caldă aproape o săptămână. Conductele, și de 57 de ani # Newsweek.ro
Circa 500 de blocuri din București au rămas fără căldură și apă caldă săptămâna aceasta, până sâmbăt...
13:00
Ministerul Sănătăţii: Clinica stomatologică unde un copil a decedat, amendată și cu activitatea suspendată # Newsweek.ro
nspecţia Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomat...
12:50
VIDEO Papa Leon XIV a ascultat în premieră colinde românești la Vatican. Ce artist din România a cântat? # Newsweek.ro
Un videoclip a devenit viral! Papa Leon XIV a ascultat în premieră colinde românești la Vatican, în ...
12:40
Băsescu detonează escrocheria suveranistă: Anca Alexandrescu a mâncat din palma lui Năstase, Ponta și Dragnea # Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu nu-i dă nicio șansă Ancăi Alexandrescu, susținută de extremiștii AU...
12:30
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, împreună cu procurorii D.I.I.C....
12:20
„Deal”, „Biden”, „China”, cele mai des folosite cuvinte de Trump în discursuri. Care e „secretul” retoricii? # Newsweek.ro
Cele mai des folosite cuvinte de Trump în discursuri sunt „Deal”, „Biden” și „China”, potrivit unei ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.