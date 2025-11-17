Donald Trump îi îndeamnă pe republicani să voteze pentru publicarea dosarelor lui Jeffrey Epstein

Newsweek.ro, 17 noiembrie 2025 20:20

Preşedintele SUA, Donald Trump, îi îndeamnă pe republicani să voteze în Congres pentru publicarea do...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
20:40
„Turiștii lunetiști” din Sarajevo, 1990. „Safari” cu bogătași care plăteau să omoare civili Newsweek.ro
Procurorii belgieni ar putea deschide o anchetă privind „turismul cu lunetiști” desfășurat în timpul...
Acum 30 minute
20:20
Donald Trump îi îndeamnă pe republicani să voteze pentru publicarea dosarelor lui Jeffrey Epstein Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, îi îndeamnă pe republicani să voteze în Congres pentru publicarea do...
Acum o oră
20:10
De ce vitamina C nu este cel mai bun remediu pentru răceală. Există un înlocuitor care are efect pentru adulți Newsweek.ro
De ce vitamina C nu este cel mai bun remediu pentru răceală. Vitamina C nu previne răceala și nu ame...
20:10
Ce categorie de pensionari pierd la pensie un bonus uriaș? Senatul a votat Newsweek.ro
Ce categorie de pensionari pierde din pensie un bonus uriaș? Senatul a votat acum.
19:50
România urcă pe locul 5 în coada clasamentului privind salariul anual în Uniunea Europeană Newsweek.ro
România stă tot prost, dar urcă totuşi pe locul 5, în coada clasamentului Eurostat privind salariul ...
Acum 2 ore
19:40
Ce legume rădăcinoase devin mai dulci după primul îngheț. Lasă un strat de frunze căzute deasupra lor Newsweek.ro
Știai că unele legume rădăcinoase devin mai dulci după primul îngheț? Secretul stă în frig, care tra...
19:20
Horoscop, decembrie Berbec - călătorii, Taur, Scorpion - bani, Rac - șanse, Fecioară - scandal, Newsweek.ro
Pe măsură ce 2025 se încheie, cosmosul oferă ușurare, claritate și speranță - modalitatea perfectă d...
19:00
Grupul de luptă al NATO care apără Marea Neagră: portavion, fregate, distrugătoare, avioane F-35. Gata de atac Newsweek.ro
Conform unui comunicat al Marinei Regale Britanice publicat pe 17 noiembrie 2025, NATO a declarat Gr...
19:00
Angajamentul BAT: Toleranță ZERO față de comercializarea produselor din tutun și nicotină către minori Newsweek.ro
Campania BAT se desfășoară la nivel național în aproximativ 32.000 de magazine partenere, precum și ...
Acum 4 ore
18:40
De ce să lasi mâncare în grădină pentru arici în noiembrie. Puii nu pot mânca pâine sau alimente sărate Newsweek.ro
Toamna târziu, aricii se pregătesc pentru hibernare și au nevoie de energie. Poți să-i ajuți lăsând ...
18:40
Două surori gemene, legende ale divertismentului s-au sinucis împreună. Poliția a fost anunțată din timp Newsweek.ro
Celebrele gemene Kessler au murit – și o țară este în doliu! Conform informațiilor BILD, legendele d...
18:30
O femeie a moștenit un apartament. A ajuns datoare sie însăși și nu poate Intabula proprietatea Newsweek.ro
După ce a ajuns datoare sie însăși, o ieșeancă și-a dat în judecată propriul tată, decedat de cinci ...
18:30
Un fost procuror și-a dat în judecată foștii colegi din cauză că nu a primit primă de pensionare Newsweek.ro
Magistrații încă mai au bani de luat de la stat. Un fost procuror și-a chemat în judecată foștii col...
18:30
Exercițiu de imaginație: Tematici posibile pentru video sloturi cu specific românesc (P) Newsweek.ro
Despre creatorii de jocuri se poate spune că excelează în general la partea de design și programare,...
18:20
Ilie Bolojan anunţă că de la 1 ianuarie 2026 taxele şi impozitele locale cresc cu 75% Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că, de la 1 ianuarie anul viitor, taxele şi impozitele locale vor...
18:20
Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026 Newsweek.ro
Sondajul Economic Eurochambres 2026 (EES2026), realizat pe baza răspunsurilor a 41.090 de întreprind...
18:10
Românii se înghesuie să se mute în Ungaria. Câte case au cumpărat în țara vecină? Newsweek.ro
Un total de 6.600 de cetățeni străini au achiziționat proprietăți în Ungaria anul trecut, cheltuind ...
18:00
Premierul Ilie Bolojan discută cu conducerea Nokian Tyres despre investiţia de la Oradea și posibile extinderi Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit, luni, la Palatul Victoria, delegaţia Nokian Tyres condusă de P...
18:00
„Regele stațiilor GPL” din Iași, Vasile Sârbu, vinde două terenuri în Valea Lupulu Newsweek.ro
Cum ar putea Mall Moldova să îi aducă peste un milion de euro lui Vasile Sârbu, „regele stațiilor GP...
17:50
Prima mașină cu sistem de condus autonom făcută în România vine de la Craiova. Nu merge pe drumurile noastre Newsweek.ro
Puma Gen-E, mașina electrică făcută exclusiv la Craiova, primește un facelift și, în premieră, siste...
17:40
Viktor Orbán, calm înainte de alegeri: premierul ungar respinge temerile privind o posibilă înlăturare Newsweek.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a afirmat că nu se teme să piardă alegerile viitoare, în ciud...
17:30
Mișcare-surpriză în campania pentru București: Ciprian Ciucu va fi susținut de Partidul REPER. Newsweek.ro
„E foarte important să avem un candidat competent care se va lupta cu mafia urbană și cu extremismul...
17:20
ANSVSA avertizează privind riscurile produselor alimentare vândute pe rețelele de socializare Newsweek.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează consu...
17:10
Trump îngenunchează economia Japoniei care trece pe minus prima oară în 2 ani Newsweek.ro
Economia Japoniei s-a redus cu aproape 2% în cele trei luni până în septembrie, deoarece o scădere a...
17:00
Naționala de rugby a României, calificată la World Rugby Nations Cup. Cu cine se află „stejarii” în grupă? Newsweek.ro
Naționala de rugby a României este una dintre cele 11 echipe care deja s-a calificat la World Rugby ...
16:50
Fosta premieră din Bangladesh, Sheikh Hasina, condamnată la moarte pentru reprimarea protestelor din 2024 Newsweek.ro
Fosta șefă de guvern din Bangladesh, Sheikh Hasina, aflată în exil, a fost condamnată la moarte de o...
Acum 6 ore
16:40
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen propune trei opţiuni pentru finanţarea Ucrainei Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat trei opțiuni pentru finanțarea Ucrai...
16:20
Poate să înceapă construcția lotului de 821.000.000 lei al Autostrăzii Unirii. Instanța a respins contestația Newsweek.ro
Curtea de Apel București a respins contestația depusă și constructorul validat poate să înceapă cons...
16:20
ANSVSA avertizează românii. Riscuri la produsele alimentare vândute online de persoane neautorizate Newsweek.ro
ANSVSA trage un semnal de alarmă pentru români. Produsele alimentare vândute pe rețele sociale de pe...
16:10
UE în anul 2025. Economie în creștere peste așteptări, dar vulnerabilă la riscuri externe și tensiuni politice Newsweek.ro
Economia UE dă semne de revenire în 2025, cu o creștere peste prognozele inițiale și un consum inter...
16:00
Se întoarce o escrocherie veche pe WhatsApp: „Votează-o pe Elena!”. Avertismentul Ministerului de Interne Newsweek.ro
Românii sunt ținta unei escrocherii care a mai lovit și în trecut. Este vorba despre un mesaj care s...
15:40
Două sate din Tulcea, evacuate după ce Rusia a bombardat lângă România. Unde sunt duși oamenii? Newsweek.ro
Două sate din România sunt evacuate după ce o navă cu GPL a fost lovită de o dronă, în dreptullocali...
15:20
Ciprian Ciucu despre Piața Iosif Sava: „O cameră urbană, nu aglomerare de mașini parcate ilegal&#34; Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a publicat un mesaj video filmat în piața Iosif Sava,...
15:00
Acord istoric Macron–Zelenski. Ucraina ar putea cumpăra 100 de avioane Rafale și sisteme de apărare SAMP-T Newsweek.ro
Președinții Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat luni, la baza aeriană Villacoublay din a...
15:00
Suedia, Polonia și Germania își iau submarine. România nu găsește 2.000.000.000€ să își cumpere 2 submarine Newsweek.ro
Tot mai multe țări europene și nu numai își achiziționează noi submarine, această armă fiind conside...
Acum 8 ore
14:40
Bolojan, despre bugetul pe 2026: „O să ne lungim cu el în ianuarie”. Ce deficit vrea premierul anul viitor Newsweek.ro
Bolojan, despre bugetul pe 2026: „E posibil să ne lungim cu el în ianuarie”. Ce deficit vrea premier...
14:40
Top-ul celor mai bune stațiuni și hoteluri pentru schi din lume în 2025. Care sunt cele din România? Newsweek.ro
World Ski Awards, singura inițiativă globală care recunoaște și recompensează excelența în turismul ...
14:20
Mircea Lucescu, înainte de meciul cu San Marino: „Eu mă demit, nu mă demite nimeni” Newsweek.ro
Mircea Lucescu, înainte de meciul cu San Marino: „Eu mă demit, nu mă demite nimeni”. Ce spune selecț...
14:10
Discuții finale pe tema pensiilor speciale. Coaliția de guvernare se reunește la ora 18 Newsweek.ro
Coaliţia de guvernare se reuneşte, luni, de la ora 18.00, pentru discuţiile finale privind două refo...
13:40
Legea pensiilor modificată. Care pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile Newsweek.ro
Guvernul pregătește schimbări uriașe la legisalțai pensiilor. Cumulul pensiei cu salariu nu mai este...
13:30
Explozie pe calea ferată Varșovia–Lublin. Donald Tusk: &#34;Un act de sabotaj fără precedent” Newsweek.ro
O porțiune din ruta feroviară Varșovia–Lublin a fost aruncată în aer duminică, într-un atac pe care ...
13:20
Nicușor Dan nu susține niciun candidat la primăria București. „Nu îmi permite Constituția” Newsweek.ro
Nicușor Dan a fost ales de 6.000.000 de români și de sute de mii de bucureșteni. El a anunțat că nu ...
13:10
500 de blocuri din București, fără căldură și apă caldă aproape o săptămână. Conductele, și de 57 de ani Newsweek.ro
Circa 500 de blocuri din București au rămas fără căldură și apă caldă săptămâna aceasta, până sâmbăt...
13:00
Ministerul Sănătăţii: Clinica stomatologică unde un copil a decedat, amendată și cu activitatea suspendată Newsweek.ro
nspecţia Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomat...
12:50
VIDEO Papa Leon XIV a ascultat în premieră colinde românești la Vatican. Ce artist din România a cântat? Newsweek.ro
Un videoclip a devenit viral! Papa Leon XIV a ascultat în premieră colinde românești la Vatican, în ...
Acum 12 ore
12:40
Băsescu detonează escrocheria suveranistă: Anca Alexandrescu a mâncat din palma lui Năstase, Ponta și Dragnea Newsweek.ro
Fostul președinte Traian Băsescu nu-i dă nicio șansă Ancăi Alexandrescu, susținută de extremiștii AU...
12:30
Traficanți de droguri, reținuți de polițiști. Ce vindeau și unde Newsweek.ro
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, împreună cu procurorii D.I.I.C....
12:20
„Deal”, „Biden”, „China”, cele mai des folosite cuvinte de Trump în discursuri. Care e „secretul” retoricii? Newsweek.ro
Cele mai des folosite cuvinte de Trump în discursuri sunt „Deal”, „Biden” și „China”, potrivit unei ...
12:10
Câți pensionari trăiesc în sărăcie la pensie? Doar 900.000 de pensionari au un trai decent în România Newsweek.ro
Statistică îngrijorătoare - un număr uriaș de pensionari trăiesc în sărăcie. Doar 900.000 de pensio...
12:00
Alertă de pestă porcină, la Arad. 700 de animale, sacrificate în prima fază. Ferma crește circa 6.000 de porci Newsweek.ro
Autoritățile sanitar - veterinare din România sunt în alertă. La o fermă din Arad, care crește circa...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.