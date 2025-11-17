Un tren care a plecat din București cu destinația Sighetu Marmației nu a mai ajuns la Sighetu Marmației | Club feroviar
Buletin de București, 17 noiembrie 2025 19:20
Trenul care a plecat vineri seara din București cu destinația Sighetu Marmației nu a mai ajuns în această stație finală. Garnitura a fost oprită la doar 57 km de Sighetu Marmației, la Vișeul de Jos, unde ajunsese cu o întârziere de peste șapte ore, scrie Club feroviar. Trenul Interregio 1641 operat de CFR Călători a
• • •
Acum o oră
19:20
Un tren care a plecat din București cu destinația Sighetu Marmației nu a mai ajuns la Sighetu Marmației | Club feroviar
Trenul care a plecat vineri seara din București cu destinația Sighetu Marmației nu a mai ajuns în această stație finală. Garnitura a fost oprită la doar 57 km de Sighetu Marmației, la Vișeul de Jos, unde ajunsese cu o întârziere de peste șapte ore, scrie Club feroviar. Trenul Interregio 1641 operat de CFR Călători a
Acum 6 ore
15:40
Primăria Sectorului 1 a lansat o nouă platformă pentru gestionarea locurilor de parcare de reședință, potrivit unui comunicat de presă. Noile locuri de parcare vor fi încărcate în aplicație și vor fi disponibile în funcție de vechimea cererii. Astfel, în prezent platforma permite confirmarea sau actualizarea datelor pentru persoanele cu contract de închiriere activ ori
15:20
EDITORIAL | REPER, „balamaua" Bucureștiului. Partidul care i-a făcut primari pe Tuță și Hopincă îl susține pe Ciucu la PMB
Există divorțuri amiabile, există rupturi toxice și, mai apoi, există divorțuri politice. Acestea din urmă sunt separări reci în care foștii parteneri se atacă public, dar se aliază strategic, sub lumina difuză a calculelor electorale. Ne-am obișnuit cu schema asta de la USL încoace. USR și urmașul său, REPER, fac însă subiectul unei mutații care
15:00
Alegeri PMB | BEM a validat alianța „Dreptate pentru București". Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD
Biroul Electoral al Municipiului București (BEM) a înregistrat protocolul de constituire a alianței electorale „Dreptate pentru București", formată din AUR și PNȚCD, reprezentată de George Simion (AUR) și Aurelian Pavelescu (PNȚCD), Anca Alexandrescu fiind candidatul pentru Primăria Capitalei. Jurnalista nu este membră a formațiunilor politice. BEM a confirmat că alianțele pot susține candidați din afara
Acum 8 ore
13:20
Tăierile ilegale din Sectorul 3 continuă, pe un fost teren al Mariei Cocoru. Amenzile au fost majorate până la 3.000 lei pentru un arbore
Tăierile ilegale continuă în Sectorul 3, pe un teren retrocedat din apropierea Parcului IOR. Este vorba despre o fâșie de spațiu verde din fața blocurilor de pe Bulevardul Nicolae Grigorescu nr.18. Defrișările au început săptămâna trecută și au continuat în cursul zilei de luni, 17, noiembrie, conform imaginilor surprinse de cetățenii din zonă. La fața
12:50
Ministerul Sănătății a terminat ancheta la clinica unde a murit o fetiță de 2 ani: activitatea medicală a fost suspendată. Amenzi de 100.000 de lei
Ministerul Sănătății informează că, Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025. În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației
12:40
REPER îl susține pe Ciprian Ciucu la Primăria Generală: „Am semnat astăzi un protocol de colaborare"
Partidul REPER (Reînnoim Proiectul European al României) îl susține pe Ciprian Ciucu la Primăria Generală. Astăzi, actualul primar al Sectorului 6 a semnat un protocol de colaborare cu formațiunea politică. Protocolul va fi valabil pe toată perioada mandatului său de Primar General, nu doar pentru campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie 2025. Ciprian Ciucu,
12:00
TERMOFICARE | Deși 91% din rețea funcționează, mii de blocuri așteaptă reparațiile anunțate pentru luni
Luni, 17 noiembrie 2025, 91% din rețea funcționează normal, potrivit aplicației Termoalert. Cu toate acestea, mai multe blocuri așteaptă furnizarea agentului termic. Compania Termoenergetica București (CMTEB) efectuează lucrări în anumite zone din București. Unele blocuri sunt afectate de avarii, în timp ce altele primesc apă caldă și căldură deficitar. Sunt vizate toate sectoarele. Termoalert: 91%
Acum 12 ore
09:40
Sondaj AtlasIntel: Ana Ciceală, propulsată de tineri, la 7,1% în cursa pentru Primăria Capitalei | Hotnews
Sondajul AtlasIntel, realizat pentru HotNews, indică o situație extrem de tensionată și echilibrată în același timp în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei. Pe lângă cei patru candidați (Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu) care se luptă la diferențe mici, o altă candidată, Ana Ciceală, de la partidul SENS, intră pe radarul public. Ea este creditată
08:50
ILFOV | Nelu Iordache, încă o condamnare pentru „afaceri cu gunoaie" în Tunari. Fostul „rege al asfaltului", acuzat și în dosarul în care este judecat primarul din Otopeni
Omul de afaceri Nelu Iordache, supranumit „regele asfaltului", a fost condamnat vineri, 14 noiembrie, de Tribunalul București într-un nou dosar de corupție. Acesta este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste șefe de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Ilfov, scrie G4Media. Decizia instanței nu este definitivă. Instanța a decis cinci ani de închisoare
08:00
Nicușor Dan susține că are un favorit la PMB: „Constituția mă oprește să spun tot ce știu despre cum s-au comportat doi primari de sector în relația cu speculatorii imobiliari"
Președintele Nicușor Dan a admis public că are un favorit personal în bătălia electorală pentru Primăria Capitalei, o cursă pe care o consideră deschisă, cu patru candidați care au șanse reale de victorie. Deși și-a exprimat o mai mare apropiere față de Uniunea Salvați România (USR), el a insistat că rolul său instituțional de Președinte
07:30
Campania electorală în Capitală, pentru alegerile care vor avea loc pe 7 decembrie 2025, va începe în a doua jumătate a lunii noiembrie și va avea o durată de 15 zile. Înainte, însă, candidații la Primăria București trebuie să își depună candidatura și să fie rezolvate contestațiile, potrivit calendarului pentru alegerile din decembrie. Data de
Ieri
19:50
Un bărbat de 50 de ani a agresat sexual o fată de 13 ani într-un lift. Incidentul a avut loc în Sectorul 3
Un bărbat de aproximativ 50 de ani a agresat sexual o minoră de 13 ani într-un lift dintr-un bloc din Sectorul 3, potrivit unui comunicat transmis duminică de Poliția Capitalei. Incidentul s-a petrecut pe 14 noiembrie, în jurul orei 20:20, când Secţia 13 Poliție a fost sesizată prin 112 de mama fetei. În timpul deplasării
19:20
Șase partide și cinci independenți. Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) sunt candidații partidelor din coaliție. Ana Ciceală (SENS), Vlad Gheorghe (DREPT) și George Burcea (POT), vor candida, de asemenea, pentru mandatul de 2 ani și jumătate de primar general. La capitolul independenți, activistul Dan Trifu, vicepreședintele Eco-Civica, omul de afaceri Gigi
17:20
EDITORIAL | Oamenii Dreptății, maratonul de povești care te pune la loc în realitate. Ferentari, migranți și filaje DNA
La Oamenii Dreptății nu e ca la un spectacol de teatru, e mai degrabă un fel de „hai să-ți zic ceva ce nu pot pune pe Facebook", ambalat într-un maraton de spus povești personale și altele foarte personale. Seara a fost construită în jurul poveștilor, nu în jurul ideilor mari despre dreptate. N-a fost teorie,
11:00
Începând cu 27 noiembrie 2025 și până pe 4 ianuarie 2026, bucureștenii intră într-o lume de poveste, la Băneasa Christmas World. Târgul de Crăciun va fi organizat in exteriorul centrului comercial Băneasa Shopping City. Organizatorii anunță activități pentru întreaga familie: Program de vizitare Băneasa Christmas World Luni – Vineri: 12:00 – 22:00. Sâmbătă – Duminică: 10:00
08:40
Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 20-21 noiembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sectorul 3 20.11.2025, ora 23:00-21.11.2025, ora 05:00-posibil tulburime apă / fără clienți afectați cu lipsa apă Furnizarea apei reci va fi sistată și pe următoarele străzi: Furnizarea
08:00
Meteorologii anunță vreme caldă, la începutul săptămânii viitoare, la București. Miercuri, 17 noiembrie, vremea se răcește iar temperatura maximă nu mai trece de 5… 6 grade. Luni, 17 noiembrie, cerul va fi variabil, cu nori și ceață, îndeosebi în primele ore ale intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12…14
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Ministrul Sănătății respinge apărarea clinicii stomatologice privind avizele de funcționare: Nu existau elemente minim necesare pentru a putea acorda anestezie generală
Ministrul Sănătății a reacționat sâmbătă la comunicatul clinicii de stomatologie unde a murit fetița de doi ani, în care reprezentanții acesteia afirmau că au toate autorizațiile și avizele de funcționare. Alexandru Rogobete a afirmat că nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea efectua anestezie generală în cazul intervențiilor stomatologice. „Și cei
13:10
Clinica unde a murit fetița de 2 ani: Avem toate autorizațiile și avizele necesare. Ministrul Sănătății a declarat că avizele nu sunt în regulă
Reprezentanții Crystal Dental Clinic, clinica de stomatologie din Sectorul 3 unde joi a murit fetița de 2 ani în urma unei anestezii generale, au precizat că activitățile de sedare profundă, desfășurate în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente. Tot joi,
11:00
Programul de vizitare a Catedralei Mântuirii Neamului, în perioada sărbătorilor
Programul de vizitare a Catedralei Mântuirii Neamului s-a încheiat, pentru o perioadă. În intervalul 15 – 29 noiembrie, aceasta va fi închisă pentru public, deoarece se continuă lucrările la instalaţiile din interior. Catedrala va fi redeschisă în perioada sărbătorilor legate de hram şi Ziua Naţională a României, între 30 noiembrie și 2 decembrie, inform
09:00
Crăciun din bani publici | Contracte cu repetiție pentru iluminatul festiv în Otopeni # Buletin de București
Primăria Otopeni a semnat, în aceeași zi, două contracte de achiziție directă cu firma Upper Level SRL pentru iluminatul festiv de sărbători. Valoarea totală: aproape 540.000 de lei (peste 106.000 de euro), potrivit datelor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Metoda de atribuire a acestor contracte se repetă în fiecare an. În loc […] The post Crăciun din bani publici | Contracte cu repetiție pentru iluminatul festiv în Otopeni appeared first on Buletin de București.
07:40
Sector 1 | Toate serviciile publice, inclusiv taxele și impozitele locale, accesibile prin platforma ROeID # Buletin de București
Locuitorii din Sectorul 1 pot accesa, cu un singur cont, toate serviciile publice, pentru că Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale este înrolată în platforma ROeID (sistemul național de identitate electronică) ca furnizor de servicii digitale. Aplicația ROeID este dezvoltată de Autoritatea pentru Digitalizarea României și permite fiecărui cetățean să își creeze o identitate […] The post Sector 1 | Toate serviciile publice, inclusiv taxele și impozitele locale, accesibile prin platforma ROeID appeared first on Buletin de București.
06:00
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 17-23 noiembrie. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în condiții bune. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, […] The post Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
06:00
FOTO | Adevărata „Patrulă a Cățelușilor”, cu Patrocle și Lipici. 1.000 de ore de antrenament pentru o echipă om-câine din „Brigada de intervenții canine a Capitalei” # Buletin de București
„Brigada de intervenții canine a Capitalei” este formată din voluntari și câinii lor, membri ai Clubului Câinilor Utilitari, condus de Vlad Popescu. Echipa reunește câini cu experiență, precum veterana Cealapa, și exemplare aflate în fază de pregătire pentru misiuni de căutare și salvare. Activitatea echipelor canine, deși voluntară, este una solicitantă, cu un standard ridicat […] The post FOTO | Adevărata „Patrulă a Cățelușilor”, cu Patrocle și Lipici. 1.000 de ore de antrenament pentru o echipă om-câine din „Brigada de intervenții canine a Capitalei” appeared first on Buletin de București.
05:10
ASPA continuă proiectul țarcurilor pentru câini. Trei astfel de țarcuri speciale au fost construite la adăpostul ASPA Mihailesti. Proiectul a fost realizat în colaborare cu asociația suedeză Raise the Standards, care a donat materialele. Cele trei țarcuri speciale sunt destinate cățeilor timizi și retrași, care au nevoie de mai mult timp, liniște și atenție înainte […] The post ASPA | Trei țarcuri speciale, la adăpostul de la Mihăilești appeared first on Buletin de București.
00:40
VIDEO | Ultimul lot de autostradă care lipsește între București și Focșani va fi deschis la finalul lunii noiembrie # Buletin de București
Ultimul lot din autostrada A7 care lipsește pentru a putea circula exclusiv pe drum de mare viteză între București și Focșani va fi deschis la finalul lunii noiembrie, a anunțat Ministerul Transporturilor. Este vorba despre lotul 3 Pietroasele-Buzău, aferent tronsonului Ploiești-Buzău din autostrada care va lega Capitala de Moldova. Lucrările sunt avansate la nodul rutier […] The post VIDEO | Ultimul lot de autostradă care lipsește între București și Focșani va fi deschis la finalul lunii noiembrie appeared first on Buletin de București.
14 noiembrie 2025
20:50
Bounty Fair – Raftul cu Cadouri, la Biblioteca Națională, în weekendul 15 – 16 noiembrie # Buletin de București
„Raftul cu Cadouri”, ediția aniversară cu numărul 60 Bounty Fair are loc la București în weekendul 15 – 16 noiembrie 2025. Evenimentul este dedicat meșteșugului și cadourilor și are loc la Biblioteca Națională a României. Evenimentul are loc în intervalul 10:00 – 19:00, în ambele zile. Peste 40 de creatori români vor fi prezenți la […] The post Bounty Fair – Raftul cu Cadouri, la Biblioteca Națională, în weekendul 15 – 16 noiembrie appeared first on Buletin de București.
17:10
Oficial | Primăria Sectorului 3 nu are autorizații pentru cele 11 străzi construite peste magistralele de gaz # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 nu deține autorizații de construire pentru cele 11 străzi construite peste magistralele de gaz, a confirmat oficial prefectul Capitalei. Andrei Nisto a chemat pe primarul Robert Negoiță la o întâlnire pe acest subiect. Edilul nu s-a prezentat, dar a trimis pe reprezentanții Primăriei. „Concluzii după întâlnirea convocată astăzi privind situația străzilor construite […] The post Oficial | Primăria Sectorului 3 nu are autorizații pentru cele 11 străzi construite peste magistralele de gaz appeared first on Buletin de București.
16:30
Rezultatele autopsiei în cazul fetiței decedate la stomatolog: nu trebuia anesteziată. Parchetul preia ancheta # Buletin de București
Autopsia în cazul fetiței decedate la stomatolog, în București, arată că aceasta ar fi avut afecțiuni medicale preexistente și nu ar fi trebuit să fie anesteziată, au declarat surse medicale pentru Digi24. Urmează ca medicii legiști să decidă dacă anestezistul din clinica dentară ar fi putut să-și dea seama de acea afecțiune. O fetiță de […] The post Rezultatele autopsiei în cazul fetiței decedate la stomatolog: nu trebuia anesteziată. Parchetul preia ancheta appeared first on Buletin de București.
16:00
A fost emis ordinul de începere pentru drumul de mare viteză care va uni Bucureștiul cu Brăila, prin autostrada A7 # Buletin de București
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis vineri ordinul de începere a lucrărilor pentru drumul expres care va uni Bucureștiul cu Brăila, prin autostrada A7. Este vorba despre Drumul Expres Focșani-Brăila, iar prima etapă este cea de proiectare. Drumul Expres Focșani-Brăila are o lungime de 73,5 kilometri și asigură legătura între Autostrada Moldovei A7- […] The post A fost emis ordinul de începere pentru drumul de mare viteză care va uni Bucureștiul cu Brăila, prin autostrada A7 appeared first on Buletin de București.
15:50
Care sunt cele trei stații STB din Piața Presei care vor fi suspendate temporat # Buletin de București
Trei stații STB din Piața Presei, respectiv „Traian Vasile” și „Universitatea Româno-Americană”, de pe traseele liniilor 93 și 642, vor fi suspendate temporar. Măsura intră în vigoare luna aceasta. Stația „Traian Vasile”, aferentă liniilor 93 și 642 (situată pe Bd. Expoziției, pe sensul spre Str. Aviator Popișteanu), va fi suspendată în perioada 17-24.11.2025, ca urmare a lucrărilor edilitare de la […] The post Care sunt cele trei stații STB din Piața Presei care vor fi suspendate temporat appeared first on Buletin de București.
15:40
Vineri, o mașină parcată neregulamentar a oprit circulația liniilor de tramvai 17 și 21, timp de aproape o oră, între orele 10:16 și 11:12, după cum a anunțat Societatea de Transport București (STB SA). Tramvaiele de pe liniile 17 și 21 au rămas blocate pe Calea Moșilor, în zona stației Hristo Botev, din cauza autoturismului […] The post Tramvaiele 17 și 21, blocate aproape o oră de o mașină parcată pe șine appeared first on Buletin de București.
15:10
„Clinica va fi cel mai probabil închisă”. Ministrul Sănătății anunță că s-au găsit mai multe nereguli la cabinetul unde a murit fetița de 2 ani # Buletin de București
Alexandru Rogobete acuză nerespectarea protocoalelor, autorizații emise ilegal și funcționarea improvizată a multor unități medicale private, vineri, după moartea unei fetițe de doi ani într-o clinică stomatologică din Sectorul 3. „Prea mulți ani la rând aceste clinici au funcționat fiecare cum au vrut și uite unde am ajuns”, a declarat ministrul, care a avertizat clinicile […] The post „Clinica va fi cel mai probabil închisă”. Ministrul Sănătății anunță că s-au găsit mai multe nereguli la cabinetul unde a murit fetița de 2 ani appeared first on Buletin de București.
14:50
Stațiile „Traian Vasile” și „Universitatea Româno-Americană”, de pe traseele liniilor 93 și 642, vor fi suspendate temporar. Măsura intră în vigoare luna aceasta. Stația „Traian Vasile”, aferentă liniilor 93 și 642 (situată pe Bd. Expoziției, pe sensul spre Str. Aviator Popișteanu), va fi suspendată în perioada 17-24.11.2025, ca urmare a lucrărilor edilitare de la peroanele stațiilor de pe Bd. Expoziției. […] The post Trei stații STB vor fi suspendate temporar, luna aceasta appeared first on Buletin de București.
14:20
Noi restricții de trafic pe Bulevardul Unirii, sâmbătă dimineață, pentru lucrări la planșeul Unirii # Buletin de București
Sâmbătă, 15 noiembrie, vor fi restricții de trafic pe Bulevardul Unirii, pe sensul de deplasare Casa Poporului → Piața Alba Iulia, în intervalul orar 07:00 – 10:00. Avizul a fost emis pentru Sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de titular al Avizului PMB. Restricțiile de trafic vin în contextul continuării lucrărilor din Etapa 3 […] The post Noi restricții de trafic pe Bulevardul Unirii, sâmbătă dimineață, pentru lucrări la planșeul Unirii appeared first on Buletin de București.
14:20
Sector 6 | Un nou loc de joacă, de aproape 500 mp, se construiește în Militari # Buletin de București
Un nou loc de joacă se construiește în Sectorul 6, în cartierul Militari, pe Calea Apeductului. În prezent, acesta este în curs de amenajare pe un teren de 494 metri pătrați. Lucrările au început de joi, 13 noiembrie și vor avea o durată de aproximativ trei luni, în funcție de condițiile meteo, a anunțat Primăria […] The post Sector 6 | Un nou loc de joacă, de aproape 500 mp, se construiește în Militari appeared first on Buletin de București.
14:00
Sector 5 | O avarie a lăsat mai multe străzi fără gaze. Trei imobile au fost evacuate # Buletin de București
O avarie la o conductă de gaze, din Sectorul 5, a întrerupt alimentarea pe mai multe străzi, vineri, 14 noiembrie. Trei imobile au fost evacuate. Avaria s-a produs în urma unor lucrări executate de Apa Nova. Ca urmare a acestui incident, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale pe strada General Medic Demosthen […] The post Sector 5 | O avarie a lăsat mai multe străzi fără gaze. Trei imobile au fost evacuate appeared first on Buletin de București.
12:40
Consiliul General al Capitalei împrumută 100 de milioane de lei pentru a plăti facturile restante la termoficare # Buletin de București
Consilierii generali au fost de acord, vineri, ca municipalitatea să împrumute de la Ministerul Finanțelor maximum 100 de milioane de lei, cu o maturitate de 10 ani, pentru a plăti facturile restante la termoficare. Contractarea împrumutului se face pentru plata facturilor restante la serviciul de termoficare. Hotărârea a fost aprobată cu 33 de voturi pentru, […] The post Consiliul General al Capitalei împrumută 100 de milioane de lei pentru a plăti facturile restante la termoficare appeared first on Buletin de București.
11:10
Ministrul Sănătății despre fetița care a murit la stomatolog: a fost o întârziere între momentul stopului cardiac și apelul la 112 # Buletin de București
„Din informațiile pe care le am acum, preliminare – nu sunt în urma unei anchete sau în urma unui control – discutăm despre o anestezie generală, realizată prin metodă intravenoasă, prin injectare, la un copil în vârstă de 2 ani, pentru un tratament stomatologic. Nu am informații suplimentare. Colegii mei de la Inspecția Sanitară de […] The post Ministrul Sănătății despre fetița care a murit la stomatolog: a fost o întârziere între momentul stopului cardiac și apelul la 112 appeared first on Buletin de București.
10:20
Sector 6 | 660 de copaci vor prinde rădăcini în sector. 180 au fost deja plantați # Buletin de București
660 de copaci vor prinde rădăcini în Sectorul 6 al Capitalei, potrivit unei postări pe Facebook a administrației locale. Dintre aceștia, 180 au fost deja plantați pe străzi precum Ștefan Marinescu, Drajna, Economu Cezărescu, Corvinilor și Atanasie Stoicescu. În ceea ce privește soiul plantat, primăria a transmis că speciile fac parte din gama „arborilor de […] The post Sector 6 | 660 de copaci vor prinde rădăcini în sector. 180 au fost deja plantați appeared first on Buletin de București.
10:20
O fetiță de 2 ani a murit la o clinică de stomatologie din București. Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor fac o anchetă # Buletin de București
O fetiţă de 2 ani a murit, joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Copilul a intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitat. Poliţia Capitalei a deschis o anchetă. Fetița de 2 ani a mers joi la clinica stomatologică împreună cu mama sa. Ea ar fi avut de făcut […] The post O fetiță de 2 ani a murit la o clinică de stomatologie din București. Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor fac o anchetă appeared first on Buletin de București.
06:10
Oamenii Dreptății, un spectacol de povești despre dreptate, curaj și implicare are loc pe 15 noiembrie. Evenimentul se va desfășura în Aula Politehnica București, de la ora 19:00. Oamenii Dreptății a ajuns la a șasea ediție și va aduce, în prim plan, povesti personale care vor arăta că dreptatea nu se apăra doar în săli […] The post Spectacolul Oamenii Dreptății are loc sâmbătă, în Aula Politehnica București appeared first on Buletin de București.
05:10
INVESTIGAȚIE | Instituție a Primăriei Capitalei, plăți de aproape €100.000 către agenția de turism a grupului Nordis, care a plătit zborul privat al lui Ciolacu la Nisa # Buletin de București
€100.000, banii publici, pentru fosta Nordis Travel, agenția de turism a grupului Nordis „De la cazare în suite de lux la zboruri private și experiențe culinare rafinate, ne asigurăm că fiecare aspect al călătoriei dumneavoastră este o capodoperă a luxului”, așa se prezintă pe site-ul oficial Melior Voyage, agenția de turism de lux care a […] The post INVESTIGAȚIE | Instituție a Primăriei Capitalei, plăți de aproape €100.000 către agenția de turism a grupului Nordis, care a plătit zborul privat al lui Ciolacu la Nisa appeared first on Buletin de București.
13 noiembrie 2025
22:40
Politologul Remus Ștefureac (INSCOP) despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi câștigate cu un scor de sub 30%”. Candidata AUR crește în sondaje # Buletin de București
Prezența la vot va fi redusă la alegerile pentru Primăria Capitalei, iar dacă numărul de candidați rămâne cel anunțat, sunt șanse mari ca actuala cursă pentru funcția de primar general să fie câștigată cu un scor redus, estimează Remus Ștefureac, director general al INSCOP Research. Anca Alexandrescu, candidata AUR, sugerează politologul, crește în sondaje și […] The post Politologul Remus Ștefureac (INSCOP) despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi câștigate cu un scor de sub 30%”. Candidata AUR crește în sondaje appeared first on Buletin de București.
21:50
Ziua Porților Deschise la Metrorex: Cetățenii sunt invitați să viziteze „inima metroului bucureștean”, Dispeceratul Central Metrorex, pentru a descoperi cum este coordonată circulația trenurilor. Evenimentul are loc duminică, 16 noiembrie, și marchează aniversarea a 46 de ani de la punerea în funcțiune a primului metrou bucureștean cu călători. Ziua Porților Deschise la Metrorex Tururile vor […] The post Ziua Porților Deschise la Metrorex, pe 16 noiembrie appeared first on Buletin de București.
21:40
Cătălin Drulă, răspuns la cele 8 întrebări puse candidaților de către locuitorii din Prelungirea Ghencea: Politicile de dezvoltare ale zonei metropolitane sunt șchioape pentru că avem un județ artificial, Ilfov # Buletin de București
Grupul civic care reprezintă locuitorii din Prelungirea Ghencea a primit deja răspunsuri la cele 8 întrebări puse candidaților la Primăria Capitalei. Cetățenii i-au întrebat despre cum văd refacerea zonei, astăzi blocată în trafic și într-o dezvoltare imobiliară haotică, dar și a întregului București. Vezi aici cele 8 întrebări de la cetățenii din Prelungirea Ghencea pentru […] The post Cătălin Drulă, răspuns la cele 8 întrebări puse candidaților de către locuitorii din Prelungirea Ghencea: Politicile de dezvoltare ale zonei metropolitane sunt șchioape pentru că avem un județ artificial, Ilfov appeared first on Buletin de București.
20:20
Piața volantă se mută în weekendul 14 – 16 noiembrie în zona Cișmigiu, mai exact în rond la Piața Valter Mărăcineanu. Bucureștenii vor găsi mai mulți producători și preparate proaspete. Este vorba despre 23 de producători care își vor expune, în zilele de 14, 15 și 16 noiembrie, cele 31 de târguri în centrul Capitalei. […] The post Sector 1 | Piața volantă se mută în zona Cișmigiu în acest weekend appeared first on Buletin de București.
20:20
Traficul de pe Aeroportul Băneasa, în creștere cu peste 136% în septembrie 2025 # Buletin de București
Datele celui mai recent raport publicat de ACI Europe (Airports Council International Europe) arată că traficul de pe Aeroportul Băneasa a înregistrat, în septembrie 2025, o creștere de peste 136%, comparativ cu septembrie 2024. Potrivit raportului ACI Europe, Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu s-a evidențiat printr-o creștere de +136,7% a traficului de pasageri […] The post Traficul de pe Aeroportul Băneasa, în creștere cu peste 136% în septembrie 2025 appeared first on Buletin de București.
18:10
„Big Traffic Brother”: Administrația Străzilor cumpără cu peste 50.000 de euro un studiu de fezabilitate pentru camere de monitorizare a traficului # Buletin de București
Administrația Străzilor București (ASB), instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei, a cumpărat un studiu de fezabilitate pentru implementarea unui sistem de supraveghere video cu camere de tip LPR (License Plate Recognition). Valoarea cumpărării directe a studiului este de 260.000 de lei, adică de peste 50.000 de euro. Noile camere LPR vor putea să recunoască plăcile […] The post „Big Traffic Brother”: Administrația Străzilor cumpără cu peste 50.000 de euro un studiu de fezabilitate pentru camere de monitorizare a traficului appeared first on Buletin de București.
