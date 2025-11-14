VIDEO | Ultimul lot de autostradă care lipsește între București și Focșani va fi deschis la finalul lunii noiembrie
Buletin de București, 15 noiembrie 2025 00:40
Ultimul lot din autostrada A7 care lipsește pentru a putea circula exclusiv pe drum de mare viteză între București și Focșani va fi deschis la finalul lunii noiembrie, a anunțat Ministerul Transporturilor. Este vorba despre lotul 3 Pietroasele-Buzău, aferent tronsonului Ploiești-Buzău din autostrada care va lega Capitala de Moldova. Lucrările sunt avansate la nodul rutier
• • •
Acum 2 ore
00:40
Acum 6 ore
20:50
Bounty Fair – Raftul cu Cadouri, la Biblioteca Națională, în weekendul 15 – 16 noiembrie # Buletin de București
„Raftul cu Cadouri", ediția aniversară cu numărul 60 Bounty Fair are loc la București în weekendul 15 – 16 noiembrie 2025. Evenimentul este dedicat meșteșugului și cadourilor și are loc la Biblioteca Națională a României. Evenimentul are loc în intervalul 10:00 – 19:00, în ambele zile. Peste 40 de creatori români vor fi prezenți la
Acum 12 ore
17:10
Oficial | Primăria Sectorului 3 nu are autorizații pentru cele 11 străzi construite peste magistralele de gaz # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 nu deține autorizații de construire pentru cele 11 străzi construite peste magistralele de gaz, a confirmat oficial prefectul Capitalei. Andrei Nisto a chemat pe primarul Robert Negoiță la o întâlnire pe acest subiect. Edilul nu s-a prezentat, dar a trimis pe reprezentanții Primăriei. „Concluzii după întâlnirea convocată astăzi privind situația străzilor construite
16:30
Rezultatele autopsiei în cazul fetiței decedate la stomatolog: nu trebuia anesteziată. Parchetul preia ancheta # Buletin de București
Autopsia în cazul fetiței decedate la stomatolog, în București, arată că aceasta ar fi avut afecțiuni medicale preexistente și nu ar fi trebuit să fie anesteziată, au declarat surse medicale pentru Digi24. Urmează ca medicii legiști să decidă dacă anestezistul din clinica dentară ar fi putut să-și dea seama de acea afecțiune. O fetiță de
16:00
A fost emis ordinul de începere pentru drumul de mare viteză care va uni Bucureștiul cu Brăila, prin autostrada A7 # Buletin de București
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis vineri ordinul de începere a lucrărilor pentru drumul expres care va uni Bucureștiul cu Brăila, prin autostrada A7. Este vorba despre Drumul Expres Focșani-Brăila, iar prima etapă este cea de proiectare. Drumul Expres Focșani-Brăila are o lungime de 73,5 kilometri și asigură legătura între Autostrada Moldovei A7-
15:50
Care sunt cele trei stații STB din Piața Presei care vor fi suspendate temporat # Buletin de București
Trei stații STB din Piața Presei, respectiv „Traian Vasile" și „Universitatea Româno-Americană", de pe traseele liniilor 93 și 642, vor fi suspendate temporar. Măsura intră în vigoare luna aceasta. Stația „Traian Vasile", aferentă liniilor 93 și 642 (situată pe Bd. Expoziției, pe sensul spre Str. Aviator Popișteanu), va fi suspendată în perioada 17-24.11.2025, ca urmare a lucrărilor edilitare de la
15:40
Vineri, o mașină parcată neregulamentar a oprit circulația liniilor de tramvai 17 și 21, timp de aproape o oră, între orele 10:16 și 11:12, după cum a anunțat Societatea de Transport București (STB SA). Tramvaiele de pe liniile 17 și 21 au rămas blocate pe Calea Moșilor, în zona stației Hristo Botev, din cauza autoturismului
15:10
„Clinica va fi cel mai probabil închisă”. Ministrul Sănătății anunță că s-au găsit mai multe nereguli la cabinetul unde a murit fetița de 2 ani # Buletin de București
Alexandru Rogobete acuză nerespectarea protocoalelor, autorizații emise ilegal și funcționarea improvizată a multor unități medicale private, vineri, după moartea unei fetițe de doi ani într-o clinică stomatologică din Sectorul 3. „Prea mulți ani la rând aceste clinici au funcționat fiecare cum au vrut și uite unde am ajuns", a declarat ministrul, care a avertizat clinicile
14:50
14:20
Noi restricții de trafic pe Bulevardul Unirii, sâmbătă dimineață, pentru lucrări la planșeul Unirii # Buletin de București
Sâmbătă, 15 noiembrie, vor fi restricții de trafic pe Bulevardul Unirii, pe sensul de deplasare Casa Poporului → Piața Alba Iulia, în intervalul orar 07:00 – 10:00. Avizul a fost emis pentru Sectorul 4 al Municipiului București, în calitate de titular al Avizului PMB. Restricțiile de trafic vin în contextul continuării lucrărilor din Etapa 3
14:20
Sector 6 | Un nou loc de joacă, de aproape 500 mp, se construiește în Militari # Buletin de București
Un nou loc de joacă se construiește în Sectorul 6, în cartierul Militari, pe Calea Apeductului. În prezent, acesta este în curs de amenajare pe un teren de 494 metri pătrați. Lucrările au început de joi, 13 noiembrie și vor avea o durată de aproximativ trei luni, în funcție de condițiile meteo, a anunțat Primăria
14:00
Sector 5 | O avarie a lăsat mai multe străzi fără gaze. Trei imobile au fost evacuate # Buletin de București
O avarie la o conductă de gaze, din Sectorul 5, a întrerupt alimentarea pe mai multe străzi, vineri, 14 noiembrie. Trei imobile au fost evacuate. Avaria s-a produs în urma unor lucrări executate de Apa Nova. Ca urmare a acestui incident, Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale pe strada General Medic Demosthen
Acum 24 ore
12:40
Consiliul General al Capitalei împrumută 100 de milioane de lei pentru a plăti facturile restante la termoficare # Buletin de București
Consilierii generali au fost de acord, vineri, ca municipalitatea să împrumute de la Ministerul Finanțelor maximum 100 de milioane de lei, cu o maturitate de 10 ani, pentru a plăti facturile restante la termoficare. Contractarea împrumutului se face pentru plata facturilor restante la serviciul de termoficare. Hotărârea a fost aprobată cu 33 de voturi pentru,
11:10
Ministrul Sănătății despre fetița care a murit la stomatolog: a fost o întârziere între momentul stopului cardiac și apelul la 112 # Buletin de București
„Din informațiile pe care le am acum, preliminare – nu sunt în urma unei anchete sau în urma unui control – discutăm despre o anestezie generală, realizată prin metodă intravenoasă, prin injectare, la un copil în vârstă de 2 ani, pentru un tratament stomatologic. Nu am informații suplimentare. Colegii mei de la Inspecția Sanitară de
10:20
Sector 6 | 660 de copaci vor prinde rădăcini în sector. 180 au fost deja plantați # Buletin de București
660 de copaci vor prinde rădăcini în Sectorul 6 al Capitalei, potrivit unei postări pe Facebook a administrației locale. Dintre aceștia, 180 au fost deja plantați pe străzi precum Ștefan Marinescu, Drajna, Economu Cezărescu, Corvinilor și Atanasie Stoicescu. În ceea ce privește soiul plantat, primăria a transmis că speciile fac parte din gama „arborilor de
10:20
O fetiță de 2 ani a murit la o clinică de stomatologie din București. Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor fac o anchetă # Buletin de București
O fetiţă de 2 ani a murit, joi seară, într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Copilul a intrat în stop cardio-respirator şi nu a putut fi resuscitat. Poliţia Capitalei a deschis o anchetă. Fetița de 2 ani a mers joi la clinica stomatologică împreună cu mama sa. Ea ar fi avut de făcut
06:10
Oamenii Dreptății, un spectacol de povești despre dreptate, curaj și implicare are loc pe 15 noiembrie. Evenimentul se va desfășura în Aula Politehnica București, de la ora 19:00. Oamenii Dreptății a ajuns la a șasea ediție și va aduce, în prim plan, povesti personale care vor arăta că dreptatea nu se apăra doar în săli
05:10
INVESTIGAȚIE | Instituție a Primăriei Capitalei, plăți de aproape €100.000 către agenția de turism a grupului Nordis, care a plătit zborul privat al lui Ciolacu la Nisa # Buletin de București
€100.000, banii publici, pentru fosta Nordis Travel, agenția de turism a grupului Nordis „De la cazare în suite de lux la zboruri private și experiențe culinare rafinate, ne asigurăm că fiecare aspect al călătoriei dumneavoastră este o capodoperă a luxului", așa se prezintă pe site-ul oficial Melior Voyage, agenția de turism de lux care a
Ieri
22:40
Politologul Remus Ștefureac (INSCOP) despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi câștigate cu un scor de sub 30%”. Candidata AUR crește în sondaje # Buletin de București
Prezența la vot va fi redusă la alegerile pentru Primăria Capitalei, iar dacă numărul de candidați rămâne cel anunțat, sunt șanse mari ca actuala cursă pentru funcția de primar general să fie câștigată cu un scor redus, estimează Remus Ștefureac, director general al INSCOP Research. Anca Alexandrescu, candidata AUR, sugerează politologul, crește în sondaje și
21:50
Ziua Porților Deschise la Metrorex: Cetățenii sunt invitați să viziteze „inima metroului bucureștean", Dispeceratul Central Metrorex, pentru a descoperi cum este coordonată circulația trenurilor. Evenimentul are loc duminică, 16 noiembrie, și marchează aniversarea a 46 de ani de la punerea în funcțiune a primului metrou bucureștean cu călători. Ziua Porților Deschise la Metrorex Tururile vor
21:40
Cătălin Drulă, răspuns la cele 8 întrebări puse candidaților de către locuitorii din Prelungirea Ghencea: Politicile de dezvoltare ale zonei metropolitane sunt șchioape pentru că avem un județ artificial, Ilfov # Buletin de București
Grupul civic care reprezintă locuitorii din Prelungirea Ghencea a primit deja răspunsuri la cele 8 întrebări puse candidaților la Primăria Capitalei. Cetățenii i-au întrebat despre cum văd refacerea zonei, astăzi blocată în trafic și într-o dezvoltare imobiliară haotică, dar și a întregului București. Vezi aici cele 8 întrebări de la cetățenii din Prelungirea Ghencea pentru
20:20
Piața volantă se mută în weekendul 14 – 16 noiembrie în zona Cișmigiu, mai exact în rond la Piața Valter Mărăcineanu. Bucureștenii vor găsi mai mulți producători și preparate proaspete. Este vorba despre 23 de producători care își vor expune, în zilele de 14, 15 și 16 noiembrie, cele 31 de târguri în centrul Capitalei.
20:20
Traficul de pe Aeroportul Băneasa, în creștere cu peste 136% în septembrie 2025 # Buletin de București
Datele celui mai recent raport publicat de ACI Europe (Airports Council International Europe) arată că traficul de pe Aeroportul Băneasa a înregistrat, în septembrie 2025, o creștere de peste 136%, comparativ cu septembrie 2024. Potrivit raportului ACI Europe, Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu s-a evidențiat printr-o creștere de +136,7% a traficului de pasageri
18:10
„Big Traffic Brother”: Administrația Străzilor cumpără cu peste 50.000 de euro un studiu de fezabilitate pentru camere de monitorizare a traficului # Buletin de București
Administrația Străzilor București (ASB), instituție aflată în subordinea Primăriei Capitalei, a cumpărat un studiu de fezabilitate pentru implementarea unui sistem de supraveghere video cu camere de tip LPR (License Plate Recognition). Valoarea cumpărării directe a studiului este de 260.000 de lei, adică de peste 50.000 de euro. Noile camere LPR vor putea să recunoască plăcile
17:20
Invitație la voluntariat și picnic, în Pajiștea Petricani. Cum poți avea grijă de cea mai nouă arie naturală protejată din Capitală # Buletin de București
Asociația Parcul Natural București invită cetățenii la voluntariat și picnic în Pajiștea Petricani, cea mai nouă arie naturală protejată din Capitală. Evenimentul are loc sâmbătă, 15 noiembrie, în intervalul 11:00-14:00. Voluntariat și picnic în Pajiștea Petricani Acțiunea de voluntariat include mai multe activități pentru întreținerea și pregătirea habitatului pentru iarnă, precum crearea de hibernacule (adăposturi
17:20
Progres pe autostrada A0 Nord: toate cele 12 grinzi și 104 predale, montate în două nopți # Buletin de București
În doar două nopți, au fost montate toate cele 12 grinzi și 104 predale la pasajul peste DN1A, parte din lotul 1 Nord de pe Autostrada A0. Anunțul a fost făcut de constructorul Retter joi. Pentru a nu afecta traficul din timpul zilei, s-a lucrat încontinuu până în zori și au fost montate predale direct
12:50
Restricții de trafic pe Bulevardul Expoziției, pentru lucrările la Magistrala 6 # Buletin de București
Începând cu 14 noiembrie, vor fi restricții de trafic pe Bulevardul Expoziției, ca urmare a lucrărilor de execuție pentru Magistrala 6 de metrou (1 Mai – Otopeni), după cum a anunțat Metrorex într-un comunicat. Măsura de deviere a traficului este necesară pentru lucrările de construcție a viitoarei interstații „Expoziției – Piața Montreal", parte a Secțiunii
12:50
Teava de gaze avariata ca urmare a unor lucrariAu fost evacuati locatarii dintr-o scara de bloc aflata in apropiere (20 persoane)Alimentarea cu gaz a fost intrerupta.La caz actioneaza 2 autospeciale de stingere si 1 ambulanta SMURD.
12:10
Prefectul Capitalei îl cheamă pe Robert Negoiță să dea explicații cu privire la drumurile construite peste conducte de gaz # Buletin de București
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu drumurile construite peste conducte de gaz în Sectorul 3 de către primăria condusă de Robert Negoiță. Andrei Nistor, prefectul Capitalei, despre situația privind strada din Sectorul 3 construită peste conductele Transgaz ,,M-am autosesizat în legătură cu situația prezentată de Recorder privind strada din
12:00
Când se deschide West Side Christmas Market, târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a anunțat când se deschide West Side Christmas Market. Prima zi pentru târgul din parcul Drumul Taberei este 27 noiembrie Încă de la jumătatea lunii octombrie, a început golirea lacului din parcul Drumul Taberei. Suprafața a fost curățată, iar de curând s-a dat și startul pregătirilor. Când se deschide West Side Christmas
07:10
Meșteri, artizani, colecționari și producători tradiționali din toate zonele ț
06:10
Bucureștenii pot merge gratuit la meciurile naționalei de rugby. Iubitorii acestui sport pot câștiga invitații la partidele de sâmbătă, 15 noiembrie, respectiv 22 noiembrie, de pe stadionul Arcul de Triumf. STB organizează un concurs iar cei care vor să participe trebuie sa răspundă pe Story la întrebare – https://www.instagram.com/stories/stboficial/ Primii 30 de participanți care aleg […] The post STB | Invitații la meciurile naționalei de rugby appeared first on Buletin de București.
05:40
Temperaturile maxime rămân ridicate și săptămâna viitoare, pentru această dată, în Capitală. Vremea se menține închisă cu minime termice de până la 6 grade. Joi, 13 noiembrie, dimineața și mai ales noaptea va fi nebulozitate joasă sau ceață, însă după-amiaza va crește probabilitatea ca cerul să devină variabil. Vântul va sufla în general slab. Temperatura […] The post METEO | Vremea se menține închisă și săptămâna viitoare, în Capitală appeared first on Buletin de București.
05:40
Curtea Constituțională a României organizează luni, 8 decembrie 2025, evenimentul „Porți Deschise la Curtea Constituțională”. Ziua Constituției României este celebrată în fiecare an, la această dată. Curtea Constituțională a României iși deschide porțile pentru elevii din învățământul gimnazial (clasele V – VIII), însoțiți de profesori sau diriginți. Acolo pot descoperi, într-un mod interactiv, activitatea și […] The post „Porți Deschise”, la Curtea Constituțională a României appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Val de critici la adresa PS1, din cauza pavelelor din Piața Matache. George Tuță: Lucrările sunt provizorii, după incendiu. Se va organiza concurs de soluții # Buletin de București
O serie de imagini și randări cu lucrările din Piața Matache, postate de Primăria Sectorului 1, a stârnit un val de critici în spațiul public. Printre principalele reclamații ale cetățenilor s-au numărat lipsa spațiilor verzi și a consultării publice pentru o zonă protejată care a găzduit, mai bine de un secol, celebra Hală Matache Măcelarul. […] The post Val de critici la adresa PS1, din cauza pavelelor din Piața Matache. George Tuță: Lucrările sunt provizorii, după incendiu. Se va organiza concurs de soluții appeared first on Buletin de București.
19:40
Al optulea tren Alstom pentru CFR Călători a ajuns la București și a intrat la verificări. Deocamdată circulă doar trei | Club Feroviar # Buletin de București
A ajuns la București al optulea tren Alstom pentru CFR Călători, iar o echipă de proiect, formată din reprezentanți ai Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), s-a deplasat marți la depoul producătorului francez, din incinta Ateliere CFR Grivița, pentru verificări. Echipa efectuează recepția preliminară pentru rama Alstom RE-IR de tip Coradia Stream, unitatea TS08, scrie Club […] The post Al optulea tren Alstom pentru CFR Călători a ajuns la București și a intrat la verificări. Deocamdată circulă doar trei | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
17:40
Fundației Comunitară București: Capitala are nevoie urgentă de o strategie pentru a rezista schimbărilor climatice # Buletin de București
Capitala se confruntă tot mai des cu valuri de căldură intense, motiv pentru carte are nevoie urgent de o strategie pentru a rezista schimbărilor climatice, atrag atenția reprezentanții Fundației Comunitare București. „Schimbările climatice din ultimii ani pun România tot mai mult sub stres termic intens, iar Bucureștiul devine din ce în ce mai vulnerabil la […] The post Fundației Comunitară București: Capitala are nevoie urgentă de o strategie pentru a rezista schimbărilor climatice appeared first on Buletin de București.
17:20
8 întrebări de la cetățenii din Prelungirea Ghencea pentru candidații la Primăria Capitalei # Buletin de București
Cetățenii adunați în grupul civic Inițiativa Prelungirea Ghencea au opt întrebări pentru candidați la Primăria Capitalei cu privire la planurile lor pentru modernizarea acestei zone, unde dezvoltarea imobiliară s-a desfășurat mai degravă haotic, iar calitatea vieții a scăzut simțitor în ultimii ani. Inițiativa Prelungirea Ghencea a fost creat tocmai pentru a pune presiune pe autorități […] The post 8 întrebări de la cetățenii din Prelungirea Ghencea pentru candidații la Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.
16:50
Solicitările arhitecților din București pentru viitorul primar al Capitalei: finalizarea noului Plan Urbanistic General, digitalizare și concursuri de soluții # Buletin de București
Filiala București a Ordinului Arhitecților din România face un apel către candidații la Primăria Capitalei, astfel încât viitorul primar general să clarifice și să prezinte un calendar clar pentru mai multe probleme urbanistice identificate de arhitecți. Cea mai presantă: finalizarea noului Plan Urbanistic General (PUG), documentul strategic care reglementează dezvoltarea orașului. OAR București solicită clarificări […] The post Solicitările arhitecților din București pentru viitorul primar al Capitalei: finalizarea noului Plan Urbanistic General, digitalizare și concursuri de soluții appeared first on Buletin de București.
15:10
Yuri Kordonsky revine în România și montează Metamorfoza de Franz Kafka, la Teatrul Excelsior # Buletin de București
Teatrul Excelsior anunță o nouă producție-eveniment: Metamorfoza de Franz Kafka, în regia celebrului Yuri Kordonsky, unul dintre cei mai influenți și apreciați regizori contemporani, multiplu laureat UNITER și profesor de regie la prestigioasa Yale School of Drama. Primele reprezentații vor avea loc în 22 și 23 noiembrie, respectiv 19, 20 și 21 decembrie 2025, de la ora […] The post Yuri Kordonsky revine în România și montează Metamorfoza de Franz Kafka, la Teatrul Excelsior appeared first on Buletin de București.
13:00
Metrorex anunță stadiul lucrărilor la Magistrala 6: progrese semnificative pe tronsonul 1 Mai – Tokyo # Buletin de București
Metrorex a prezentat stadiul lucrărilor la Magistrala 6, cea care va lega zona 1 Mai de Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni. Noua magistrală are două secțiuni, cea de sud (tronsonul 1 Mai – Tokyo) și cea de nord (tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni). Datele din jurnalul de șantier de la finalul lunii octombrie arată că structura […] The post Metrorex anunță stadiul lucrărilor la Magistrala 6: progrese semnificative pe tronsonul 1 Mai – Tokyo appeared first on Buletin de București.
02:10
PORTRETE | Femicidul 51. Ce spun oamenii care au protestat marți seară în Piața Victoriei # Buletin de București
Femicidul 51. „Indiferența hrănește violența” au strigat, din nou, peste 100 de voci în fața Guvernului, după ce politicienii și forțele de ordine au eșuat încă o dată să audă țipetele de ajutor ale victimelor violenței de gen. De data aceasta, au ieșit în stradă la doar trei zile după ce Mihaela, o tânără de […] The post PORTRETE | Femicidul 51. Ce spun oamenii care au protestat marți seară în Piața Victoriei appeared first on Buletin de București.
01:00
Balerini de la New York City Ballet la Sala Palatului, în Gala de balet „Balanchine’s Legacy” # Buletin de București
Gala Internațională de Balet „Balanchine’s Legacy” va avea loc pe scena Sălii Palatului în data de 11 februarie și va fi un spectacol de înaltă ținută dedicat geniului coregrafic George Balanchine, considerat „părintele baletului american” și una dintre figurile definitorii ale dansului secolului XX, potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor. Publicul va avea ocazia […] The post Balerini de la New York City Ballet la Sala Palatului, în Gala de balet „Balanchine’s Legacy” appeared first on Buletin de București.
00:50
Material Fest se întoarce la Politehnica București în perioada 13-14 noiembrie # Buletin de București
Material Fest se întoarce la Politehnica București în perioada 13-14 noiembrie, potrivit calendarului de evenimente al universității. Pe parcursul evenimentului vor avea loc activități pentru elevi și studenți, unde cei interesați pot înțelege conceptul din spatele materialelor inovatoare. „În plus, vor fi organizate expoziții interactive de tehnologii, pentru a vedea aplicațiile reale ale acestora, precum […] The post Material Fest se întoarce la Politehnica București în perioada 13-14 noiembrie appeared first on Buletin de București.
00:50
PMB | Trei târguri de Crăciun sunt deschise în Capitală până la sfârșit de decembrie # Buletin de București
Trei târguri de Crăciun sunt deschise începând cu 29 noiembrie. Toate vor avea intrare liberă și vor fi organizate de CREART, instituție din subordinea Primăriei Capitalei. Cele trei târguri de Crăciun vor primi vizitatori în perioada 29 noiembrie‑28 decembrie. „În 2025, tema târgului oficial de Crăciun al Capitalei este muzica: cele trei locații devin scene deschise unde […] The post PMB | Trei târguri de Crăciun sunt deschise în Capitală până la sfârșit de decembrie appeared first on Buletin de București.
00:50
Se înființează noua stație „George Enescu” pe traseul liniilor 381, N113, N117 și N119 # Buletin de București
Începând din noaptea de 12/13 noiembrie 2025, se înființează noua stație „George Enescu”, amplasată pe Bd. General Gheorghe Magheru, pe sensul spre Piața Universității. Noua stație „George Enescu”, înființată pe traseul liniilor 381, N113, N117 și N119 În noua stație vor opri autobuzele liniilor 381, N113, N117 și N119, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI. […] The post Se înființează noua stație „George Enescu” pe traseul liniilor 381, N113, N117 și N119 appeared first on Buletin de București.
00:50
Sector 1 | Servicii RMN gratuite sau la costuri reduse pentru locuitori. Cine poate beneficia de ele # Buletin de București
Locuitorii Sectorului 1 vor avea acces la servicii RMN gratuite sau la costuri reduse, prin Centrul Multifuncțional Caraiman, potrivit unui comunicat al instituției. Cei interesați pot beneficia de servicii RMN gratuite, cu tarif social (reducere 50%) sau integral, în funcție de venit și de categoria socială. Serviciul este dedicat inclusiv celor care nu au asigurare […] The post Sector 1 | Servicii RMN gratuite sau la costuri reduse pentru locuitori. Cine poate beneficia de ele appeared first on Buletin de București.
00:40
ILFOV | Primăria Domnești a cumpărat servicii de deszăpezire cu peste 50.000 de euro # Buletin de București
Primăria comunei Domnești, județul Ilfov, a încheiat un contract pentru servicii de deszăpezire în valoare de aproximativ 53.000 de euro (270.000 de lei), potrivit datelor publicate în platforma de achiziții publice SEAP. Conform descrierii din anunț, serviciile vizează „curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de […] The post ILFOV | Primăria Domnești a cumpărat servicii de deszăpezire cu peste 50.000 de euro appeared first on Buletin de București.
11 noiembrie 2025
21:10
Universitatea de Medicină „Carol Davila” vrea să renoveze un cămin studențesc # Buletin de București
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a lansat, prin platforma de achiziții publice SEAP, o procedură de cumpărare directă pentru elaborarea documentațiilor tehnice pentru cei care vor să renoveze un cămin studențesc al instituției. Este vorba despre căminul studențesc A2. Contractul, în valoare de 158.000 de lei (aproximativ 31.000 de euro), vizează […] The post Universitatea de Medicină „Carol Davila” vrea să renoveze un cămin studențesc appeared first on Buletin de București.
20:50
Modificări temporare în circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni, în perioada 19 – 20 noiembrie # Buletin de București
Vor fi modificări temporare în circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni în perioada 19 – 20 noiembrie. Unele vor fi anulate, însă călătorii vor avea alte opțiuni la dispoziție. Modificările vin în contextul efectuării unor lucrări de verificare a infrastructurii în stația București Nord, la solicitarea CFR SA – managerul infrastructurii feroviare. Anunțul a fost făcut […] The post Modificări temporare în circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni, în perioada 19 – 20 noiembrie appeared first on Buletin de București.
