VIDEO | Ultimul lot de autostradă care lipsește între București și Focșani va fi deschis la finalul lunii noiembrie

Locuitorii Sectorului 1 vor avea acces la servicii RMN gratuite sau la costuri reduse, prin Centrul Multifuncțional Caraiman, potrivit unui comunicat al instituției. Cei interesați pot beneficia de servicii RMN gratuite, cu tarif social (reducere 50%) sau integral, în funcție de venit și de categoria socială. Serviciul este dedicat inclusiv celor care nu au asigurare […]