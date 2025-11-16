EDITORIAL | Oamenii Dreptății, maratonul de povești care te pune la loc în realitate. Ferentari, migranți și filaje DNA

17:40

Capitala se confruntă tot mai des cu valuri de căldură intense, motiv pentru carte are nevoie urgent de o strategie pentru a rezista schimbărilor climatice, atrag atenția reprezentanții Fundației Comunitare București. „Schimbările climatice din ultimii ani pun România tot mai mult sub stres termic intens, iar Bucureștiul devine din ce în ce mai vulnerabil la […]