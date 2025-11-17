Gemenele Kessler au murit la vârsta de 89 de ani. Au recurs la sinuciderea asistată, o practică permisă în Germania
Adevarul.ro, 17 noiembrie 2025 19:30
Gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăţi din Italia şi Germania în anii 1960, au murit luni prin sinucidere asistată la vârsta de 89 de ani în locuinţa lor din apropiere de Munchen, a relatat publicaţia Bild, preluată de agenţia ANSA.
• • •
