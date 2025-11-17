Armata mută radarele și sistemele de supraveghere din Delta Dunării, din cauza navei încărcate cu GPL lovite de drone rusești
Adevarul.ro, 17 noiembrie 2025 20:30
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat relocarea tehnicii militare din zona comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, ca urmare a pericolului de explozie a unei nave încărcate cu GPL, lovită recent de drone rusești pe Dunăre.
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
20:45
Autorităţile irlandeze anchetează dispariţia unui membru al Flotei Auxiliare Regale. După două zile, misiunea de căutare a fost abandanată # Adevarul.ro
Autoritățile irlandeze au deschis o anchetă în cazul unui membru al Flotei Auxiliare Regale, care a fost dat dispărut în largul coastei de nord-vest a Irlandei. După aproape două zile de căutări, operațiunea de salvare a fost oprită, fără ca militarul să fie găsit.
Acum 30 minute
20:30
20:30
Polonia, în „perioadă premergătoare războiului”: avertismentul dur al șefului Statului Major după sabotaje și atacuri cibernetice # Adevarul.ro
După seria de sabotaje la căile ferate și atacurile informatice care au vizat infrastructura națională, Varșovia începe să vorbească deschis despre un tablou îngrijorător.
Acum o oră
20:15
Controale după ce au dispărut ouăle din unele magazine. „Fermierii s-au îndreptat către magazine din extern” # Adevarul.ro
Autoritățile au declanșat mai multe controale, după ce au dispărut ouăle din unele magazine sau se găsesc în cantități mici. Potrivit ministrului Agriculturii, Florin Barbu, avem producție suficientă.
20:15
Vești proaste pentru economie: România va avea o creștere slabă în 2025 și 2026, estimează Comisia Europeană # Adevarul.ro
Comisia Europeană a revizuit în scădere prognoza de creștere a PIB-ului României, estimând un avans modest de 0,7% în 2025 și 1,1% în 2026, pe fondul consolidării fiscale care frânează atât consumul privat, cât și pe cel public, deja afectat de inflația ridicată.
20:15
Anca Alexandrescu susţine că ar fi fost invitată la Ambasada SUA: „Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu!” # Adevarul.ro
Anca Alexandrescu, a cărei candidatură pentru Primăria Bucureşti e susţinută de AUR şi POT, a apărut, de data aceasta ca invitată, în emisiunea pe care până nu demult o modera, în precampanie electorală.
20:15
Cătălin Drulă nu vrea să audă despre o retragere din cursa pentru Primăria Capitalei: „Sunt convins că voi câştiga” # Adevarul.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, exclude o retragere din cursa pentru Primăria Capitalei, el declarând că a intrat în această cursă pentru a o câştiga.
20:00
Vicepreședintele Senatului propune stimulente pentru cei care rămân angajați după vârsta de pensionare # Adevarul.ro
Vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, propune acordarea de stimulente pentru cei care rămân angajați după vârsta de pensionare.
20:00
Se complică extrădarea fraților Dani și Nando Mocanu. Un renumit avocat italian a intrat pe fir # Adevarul.ro
Expert în extrădări și cunoscut pentru relațiile sale cu membri ai cartelurilor columbiene, avocatul italian Alexandro Maria Tirelli a explicat strategia pe care o va folosi în apărarea lui Dani și Nando Mocanu.
20:00
Leguma cu conținut scăzut de calorii care ajută inima și întărește sistemul imunitar. Este bogată în fibre și vitamine # Adevarul.ro
Consumul zilnic de ciuperci ar putea aduce beneficii neașteptate pentru sănătatea inimii și a sistemului imunitar, arată un studiu recent.
Acum 2 ore
19:45
AEP anunță data desemnării președinților secțiilor de votare pentru alegerile din 7 decembrie # Adevarul.ro
AEP a anunțat când vor fi desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie.
19:30
Caz șocant: o femeie a fost omorâtă de un tânăr de 18 ani, în Năvodari. A violat-o, apoi a ucis-o cu sânge rece # Adevarul.ro
O femeie de 48 de ani a fost găsită moartă, cu semne de violență, într-o zonă publică din Năvodari. Polițiștii au reținut un tânăr de 18 ani suspectat că ar fi întreținut relații sexuale cu victima împotriva voinței acesteia și apoi i-ar fi suprimat viața.
19:30
Gemenele Kessler au murit la vârsta de 89 de ani. Au recurs la sinuciderea asistată, o practică permisă în Germania # Adevarul.ro
Gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăţi din Italia şi Germania în anii 1960, au murit luni prin sinucidere asistată la vârsta de 89 de ani în locuinţa lor din apropiere de Munchen, a relatat publicaţia Bild, preluată de agenţia ANSA.
19:15
O tânără de 23 de ani, dispărută de acasă de două zile. Polițiștii cer ajutorul populației # Adevarul.ro
O tânără de 23 de ani, din județul Olt, a dispărut fără urmă după ce a plecat voluntar de acasă. Polițiștii fac apel la populație pentru orice informație care ar putea ajuta la găsirea ei.
19:15
Avertismentul grav al unui cunoascut primar: În 2026, „creșterea taxelor și impozitelor va fi de 75,25%” # Adevarul.ro
Primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, a declarat luni, 17 noiembrie, la Digi24, că propunerea guvernului Bolojan pentru colectarea taxelor locale pe anul viitor prevede o majorare de 75%, din care 5,25% se adaugă ca procent al inflației pe anul trecut.
19:15
Avertismentul comisarului european pentru apărare. „Nu suntem pregătiţi să detectăm şi să neutralizăm dronele ruseşti” # Adevarul.ro
Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi este imperativ necesar să integreze capacităţile ucrainene - ar fi o ”greşeală istorică” dacă nu va face acest lucru -, avertizează luni comisarul european însărcinat cu Apărarea Andrius Kubilius.
19:00
Lacul Vidraru este golit din nou. Situație critică în Argeș: orașul și trei comune fără rămân fără apă potabilă până pe 24 noiembrie # Adevarul.ro
Curtea de Argeș, Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești vor rămâne fără apă potabilă până cel puțin 24 noiembrie 2025, după ce operatorul local de distribuție a anunțat că apa furnizată nu mai respectă parametrii legali de potabilitate.
19:00
Șase persoane au ajuns la spital, luni seară, în urma unui accident rutier produs pe DN 24, în județul Vaslui, în care au fost implicate patru autoturisme.
19:00
Indemnizaţiile de pensionare ale judecătorilor CCR, eliminate la Senat. Decizia finală aparține Camerei Deputaților # Adevarul.ro
Senatul a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale.
Acum 4 ore
18:45
Hackerul care a spart conturile lui Elon Musk, Jeff Bezos și Barack Obama, obligat să plătească o sumă colosală în Bitcoini # Adevarul.ro
În iulie 2020, hackerul a spart conturile mai multor vedete din SUA, precum Barack Obama, Joe Biden, Jeff Bezos, Elon Musk sau Kim Kardashian. Folosindu-se de identitatea lor, O’Connor le-a cerut utilizatorilor să doneze Bitcoini, sub pretextul că vor fi plătiți dublu.
18:30
Moţiunea AUR împotriva ministrului Transporturilor a fost respinsă. „Suntem într-o perioadă extrem de bună pentru infrastructura feroviară” # Adevarul.ro
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Transporturilor a fost respinsă, luni, de Senat, după ce ministrul Ciprian Șerban a prezentat amploarea investițiilor în infrastructura feroviară, subliniind progresele realizate în ultimii ani.
18:30
Ministrul Energiei îndeamnă partidele, „indiferent de culoarea politică”, să colaboreze la modificarea legislației. „Românii au nevoie de energie ieftină” # Adevarul.ro
Bogdan Ivan a declarat că dacă unii s-au comportat în România ca într-un Vest Sălbatic, nu ca într-o piaţă liberă, în materie de energie şi au permis preţuri speculative, aceste lucruri vor înceta odată cu modificarea legislaţiei.
18:30
Înfrângere pentru Umbrărescu în instanță. Contestația depusă de UMB pentru un lot din Autostrada A8 a fost respinsă # Adevarul.ro
Danlin XXL rămâne câștigător al contractului de proiectare şi execuţie a lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii, după ce Curtea de Apel București a admis plângere Danlin împotriva unei decizii anterioare a CNSC.
18:15
O suporteră norvegiană, molestată sexual în toaletă, pe stadionul din Milano. Un om de serviciu este anchetat # Adevarul.ro
La Milano, duminică seară, Norvegia a bătut Italia, scoor 4-1, și merge la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 cu maximum de puncte.
18:15
BBC, hotărât să lupte în justiţie împotriva lui Donald Trump dacă liderul SUA va intenta un proces postului de televiziune britanic # Adevarul.ro
Postul public de televiziune BBC din Marea Britanie este „hotărât să lupte” împotriva oricărei acţiuni în justiţie intentate de preşedintele SUA, Donald Trump, întrucât nu există niciun temei pentru un proces de calomnie în legătură cu editarea unuia dintre discursurile sale.
18:00
Fiscul elen verifică circa 28.000 de firme care și-au mutat sediul din Grecia în România, Bulgaria sau Cipru, datorită impozitelor pe afaceri și venit mai mici decât în țara lor, scriu publicații internaționale.
18:00
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetăţenii români care călătoresc în Grecia că marţi, 18 noiembrie, este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Potrivit MAE, în aceste condiţii, sunt posibile „perturbări semnificative” în transportul public pe calea ferată.
18:00
Orașul din Europa care i-a redat pasiunea pentru viață unei americance: „Merg pe jos sau cu bicicleta ori de câte ori pot” # Adevarul.ro
O tânără din SUA spune că o săptămână petrecută în cel mai fericit oraș din lume i-a schimbat radical perspectiva asupra vieții.
17:45
MAI avertizează: campania „Votează copilul prietenului meu” este o escrocherie. Nu accesați linkurile, vă compromit conturile de WhatsApp # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra unei campanii false de tip „votează copilul prietenului meu”, prin care escrocii încearcă să fure date personale și să compromită conturile de WhatsApp.
17:45
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Totul despre cele 32 de echipe calificate până acum la turneul final de anul viitor # Adevarul.ro
Competiție din SUA, Canada și Mexic va fi transmisă în România de Antena 1, care deține drepturile de transmisie.
17:45
Administratorii unei firme din Sectorul 2, sancționați pentru aruncarea ilegală a deșeurilor. Rareș Hopincă: „Amendă de 60.000 de lei și mașină confiscată” # Adevarul.ro
Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a transmis că reprezentanții unei societăți comerciale surprinși aruncând ilegal deșeuri pe domeniul public au fost amendați cu 60.000 de lei de polițiștii locali.
17:30
Undă verde pentru cel mai dificil lot al Autostrăzii A8. Ciprian Șerban: „Un proiect de o complexitate tehnică ridicată” # Adevarul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis luni, 17 noiembrie, ordinul de începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grințieș–Pipirig, considerat cel mai dificil segment al Autostrăzii „Unirii” (A8), a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
17:30
Indexarea pensiilor: ce variante sunt luate în calcul și ce prime ar putea primi pensionarii # Adevarul.ro
Un secretar de stat în Ministerul Muncii a abordat luni tema indexării pensiilor, prezentând câteva dintre variantele care pot fi aplicate. Oficialul a precizat și de când nu vor mai fi taxate pensiile mai mari de 4.000 de lei pentru sănătate.
17:30
Riscurile la care se expun cei care cumpără alimente de pe reţelele de socializare. Avertismentul ANSVSA # Adevarul.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează consumatorii asupra riscurilor asociate achiziționării de produse alimentare comercializate în special de pe rețelele de socializare de către persoane fizice neautorizate.
17:15
Fostul secretar de stat Mike Pompeo, numit în consiliul consultativ al Fire Point, producătorul rachetei Flamingo # Adevarul.ro
Un producător ucrainean de top a anunţat luni că l-a cooptat pe fostul secretar de stat Mike Pompeo în consiliul său consultativ, nou înfiinţat, o decizie menită să întărească supravegherea pe parcursul unei investigaţii a autorităţilor anticorupţie, relatează Reuters.
17:15
Un cuplu din Argeș a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a folosit o metodă neobișnuită pentru a lua mireasa din casă.
17:15
Statul român plătește aproape un milion de euro anual pentru cinci magistrați trimiși în străinătate. Cine sunt și ce atribuții au # Adevarul.ro
Statul român plătește anual aproape 847.231 de euro pentru cinci magistrați de legătură detașați în străinătate, conform datelor furnizate de Ministerul Justiției.
17:15
O rețetă simplă și rapidă de paste de post, creată de chef Cătălin Scărlătescu, vă poate ajuta nu doar să respectați Postul Crăciunului, ci și să vă bucurați de o masă gustoasă, sănătoasă și sățioasă.
17:00
Un fost premier rus și un reputat economist, trecuți de Federația Rusă pe lista „extremiștilor” # Adevarul.ro
Fostul premier rus Mihail Kasianov și reputatul economist Serghei Guriyev au fost adăugați pe lista oficială a „extremiștilor și teroriștilor” de către Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Federației Ruse, într-o nouă mișcare de reprimare a opozanților guvernului de la Moscova.
17:00
Nokian Tyres va primi o tranșă din ajutorul de stat pentru prima fabrică nepoluantă de anvelope din lume # Adevarul.ro
Nokian Tyres va primi o primă tranșă din ajutorul de stat de 99,5 milioane de euro pentru dezvoltarea primei fabrici de anvelope cu zero emisii de CO₂ din lume, a informat luni Executivul.
Acum 6 ore
16:45
Paul McCartney se alătură protestului industriei muzicale împotriva inteligenței artificiale cu o piesă silențioasă # Adevarul.ro
Paul McCartney a lansat o melodie nouă, însă piesa este „silențioasă” în semn de protest față de companiile de inteligență artificială.
16:45
Contestațiile privind achizițiile publice vor fi soluționate fără a face distincție între intervenția principală și cea accesorie # Adevarul.ro
Contestațiile privind achizițiile publice vor fi soluționate uniform, fără a se mai face distincție între intervenția principală și cea accesorie, a hotărât luni Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul unui Recurs în interesul Legii (RIL).
16:30
Un pensionar din județul Vâlcea a câștigat în instanță recalcularea pensiei, obținând o creștere de 50% a punctajelor lunare.
16:30
Sfaturile președintelui Finlandei pentru Europa, în condițiile în care nu se întrevede un armistițiu în Ucraina cel puțin până în martie # Adevarul.ro
Un armistițiu în Ucraina este improbabil înainte de primăvară, iar aliații europeni trebuie să își mențină sprijinul în pofida scandalului de corupție care afectează Kievul, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb pentru Associated Press.
16:30
Taximetrist din Rusia, amenințat cu maceta de o pasageră nemulțumită de muzica din mașină # Adevarul.ro
Un taximetrist din Rusia a trăit o cursă de coșmar săptămâna trecută, după ce o pasageră furioasă l-a amenințat cu o macetă pentru că nu a pus melodia pe care o dorea.
16:30
Trenuri blocate între Timişoara şi Arad, după ce armătura unui pasaj aflat în construcție s-a prăbuşit peste liniile de cale ferată # Adevarul.ro
Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fost oprită, luni, după ce armătura unui pasaj aflat în construcţie s-a prăbuşit peste calea ferată. Trei trenuri sunt afectate momentan.
16:30
Una din sugestiile făcute de FMI pentru revenirea țării din criză ține de creșterea forței de muncă. Dacă România ar ajunge la media europeană, PIB ar putea crește cu 6,5%.
16:30
Arafat avertizează: „Există risc de explozie pe o rază de 4,5– 5 kilometri”. Cursă contracronometru pentru evitarea unei catastrofe în Tulcea # Adevarul.ro
Situație de maximă alertă în județul Tulcea, unde o navă turcească încărcată cu 4.000 de tone de GPL arde în port, generând un risc major de explozie.
16:30
Cehia vrea să construiască două noi reactoare nucleare, investiție de 19 miliarde de dolari # Adevarul.ro
Cehia vrea să construiască două noi reactoare la centrala de la Dukovany, un proiect de 19 miliarde de dolari americani care ar trebui, cel puţin, să dubleze producţia de energie nucleară a ţării şi să-i consolideze locul printre statele europene cele mai dependente de energia nucleară.
16:15
Ultima serie de plecare la tratament prin Casa de Pensii. Trei sferturi dintre bilete pot fi cumpărate „la liber”. Cât costă # Adevarul.ro
Pensionarii și asigurații din sistemul public de pensii au în acest an ultima șansă să solicite un bilet de tratament prin Casa de Pensii. Doar un sfert dintre biletele din seria 18 au fost alocate pe baza solicitărilor deja înregistrate. Alte câteva zeci se vând deja celor interesați.
