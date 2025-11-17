Membrii Consiliului de Administrație al SRR au fost avizați de comisiile parlamentare. Pe listă se află și Ioana Dogioiu

15:50

Un bărbat de 48 de ani şi o femeie de 22 de ani, din judeţul Galaţi, au fost arestaţi preventiv pentru viol asupra unui minor, complicitate la viol şi pornografie infantilă. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor citate de site-ul debraila.ro, bărbatul i-ar fi violat pe cei doi copii ai concubinei sale, un bebeluş de … The post Caz șocant la Galați: Un bebeluș de trei luni și o fetiță de nici 2 ani, violați și filmați chiar de părinți. TikTok a sesizat Poliția appeared first on spotmedia.ro.