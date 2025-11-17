Mii de cehi și slovaci au ieșit în stradă pentru democrație: Libertatea nu este un cadou, ci un drept (Foto & Video)
SportMedia, 17 noiembrie 2025 23:50
Mii de cehi și slovaci s-au reunit luni cu ocazia comemorării Revoluției de catifea, acuzându-i pe liderii Andrej Babis și Robert Fico de de trădare a moștenirii tranziției spre democrație. La 17 noiembrie 1989, comuniștii cehoslovaci au reprimat un marș pașnic, declanșând o ripostă care a dus la răsturnarea regimului afiliat Moscovei după patru decenii … The post Mii de cehi și slovaci au ieșit în stradă pentru democrație: Libertatea nu este un cadou, ci un drept (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum o oră
23:50
Liderii coaliției s-au reunit din nou pentru a discuta despre pensiile magistraților. Nici acum nu s-au înțeles # SportMedia
Reprezentanții coaliției de guvernare s-au reunit din nou, luni, la Palatul Victoria, pentru a discuta despre proiectul privind pensiile magistraților. La întâlnire au fost prezenți, alături de premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, președintele PSD, Kelemen Hunor, președintele UDMR, Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților din Parlament, precum și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR), secretarul general al … The post Liderii coaliției s-au reunit din nou pentru a discuta despre pensiile magistraților. Nici acum nu s-au înțeles appeared first on spotmedia.ro.
23:50
Mii de cehi și slovaci au ieșit în stradă pentru democrație: Libertatea nu este un cadou, ci un drept (Foto & Video) # SportMedia
Mii de cehi și slovaci s-au reunit luni cu ocazia comemorării Revoluției de catifea, acuzându-i pe liderii Andrej Babis și Robert Fico de de trădare a moștenirii tranziției spre democrație. La 17 noiembrie 1989, comuniștii cehoslovaci au reprimat un marș pașnic, declanșând o ripostă care a dus la răsturnarea regimului afiliat Moscovei după patru decenii … The post Mii de cehi și slovaci au ieșit în stradă pentru democrație: Libertatea nu este un cadou, ci un drept (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
23:50
Membrii Consiliului de Administrație al SRR au fost avizați de comisiile parlamentare. Pe listă se află și Ioana Dogioiu # SportMedia
Membrii Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) au fost avizați, luni seara, de comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaților și Senatului. Anterior, toți candidații au fost audiați. Au fost astfel validați prin vot: Din partea președintelui României au fost validați de comisii Dragoș-Gabriel Pătlăgeanu (titular) și Camelia-Tatiana Ilie (supleant), iar din … The post Membrii Consiliului de Administrație al SRR au fost avizați de comisiile parlamentare. Pe listă se află și Ioana Dogioiu appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
21:50
Proiectul privind eliminarea indemnizației de pensionare a judecătorilor CCR a fost adoptat de Senat # SportMedia
Senatul a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea indemnizației compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curții Constituționale. S-au înregistrat 105 voturi pentru, unul contra și o abținere. Proiectul abrogă, în acest sens, alin. (5) al art. 71 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Conform legii în vigoare, indemnizația compensatorie dată judecătorilor CCR … The post Proiectul privind eliminarea indemnizației de pensionare a judecătorilor CCR a fost adoptat de Senat appeared first on spotmedia.ro.
21:50
Tenorul Jonas Kaufmann, live la București: portretul simbolului excelenței care a redefinit opera # SportMedia
Puține nume din lumea muzicii clasice contemporane reușesc să stârnească atâta emoție, admirație și efervescență precum Jonas Kaufmann. Considerat de The Telegraph drept „cel mai mare tenor din lume” și descris de The New York Times ca „cel mai important și versatil tenor al generației sale”, artistul german vine pentru prima dată în România, într-un … The post Tenorul Jonas Kaufmann, live la București: portretul simbolului excelenței care a redefinit opera appeared first on spotmedia.ro.
21:50
Astra Film Chișinău s-a încheiat cu o sală plină cu oameni care au aplaudat în picioare, îndelung, la capătul unei ediții în care publicul a avut ocazia să vadă unele dintre filmele documentare foarte bune ale momentului. Au fost trei zile pline cu producții de calitate, de la cele pentru copii și adolescenți din cadrul … The post Astra Film Chișinău la final. O ediție cu săli pline și multă emoție appeared first on spotmedia.ro.
21:50
De la filme SF, la realitatea curentă din jurul nostru – inteligența artificială a ajuns să fie integrată tot mai puternic în societatea contemporană. De speriat sau de apreciat? Care sunt riscurile și cum se poate folosi în mod pozitiv această nouă tehnologie de top? Inclusiv în cazinouri online, aflate printre platformele preferate de divertisment … The post Folosirea etică și responsabilă a inteligenței artificiale în cazinourile online appeared first on spotmedia.ro.
21:50
Până acum foarte discretă în privința participării sale militare pe continentul african, armata rusă este prezentă în șase țări din Africa, au relatat canale de televiziune publice rusești. Izolată de Occident de la ofensiva sa împotriva Ucrainei, Moscova stabilește noi parteneriate în Africa, unde influența sa politică, economică și militară s-a consolidat în ultimii ani, … The post Armata rusă este prezentă în șase țări de pe continentul african appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
19:50
Selecționata de rugby a României a fost repartizată în Grupa A în Cupa Națiunilor, alături de Georgia, Portugalia, Spania, Hong Kong și Zimbabwe, scrie EFE. Noua competiție internațională introdusă de World Rugby și aprobată de Consiliul său în octombrie 2023, se va juca în anii pari, profitând de ferestrele internaționale din iulie și noiembrie, conform … The post Rugby: România și-a aflat adversarele din Cupa Națiunilor appeared first on spotmedia.ro.
19:50
Bolojan anunță că bugetul pentru anul 2026 va întârzia: Este foarte probabil să ne lungim în ianuarie # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat că este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu poată fi adoptat în luna decembrie, ci ”să ne lungim cu el în ianuarie”. Bolojan a explicat că înainte de adoptarea bugetului, ”trebuie să adoptăm toată legislația care să ne permită să avem un buget predictibil”. ”Este foarte probabil … The post Bolojan anunță că bugetul pentru anul 2026 va întârzia: Este foarte probabil să ne lungim în ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
19:50
A fost emis ordinul pentru începerea etapei de proiectare a celui mai dificil lot al Autostrăzii Unirii # SportMedia
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis, luni, Ordinul de Începere pentru cel mai dificil lot al Autostrăzii „Unirii” A8, cel cuprins între Grințieș și Pipirig, spune ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Contractul cu o valoare de 5,97 miliarde lei pentru construirea acestui lot a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie și are o durată … The post A fost emis ordinul pentru începerea etapei de proiectare a celui mai dificil lot al Autostrăzii Unirii appeared first on spotmedia.ro.
19:50
Primarul Buzăului, Constantin Toma, a spus că premierul i-a anunțat pe primari că vor crește taxele locale cu 70%, plus inflația, din 2026. Pracitc, de la 1 ianuarie, taxele și impozitele locale cresc cu 75,25%. Toma se teme că va crește gradul de necolectare, însă este contrazis de primarul Reșiței, care crede că oamenii se … The post Taxele locale cresc cu 75,25% din 2026. Primar: O să crească gradul de necolectare appeared first on spotmedia.ro.
19:50
Horoscop zilnic pentru 18 noiembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 18 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
19:50
Candidata SENS pentru funcția de primar general al Capitalei, Ana Ciceală, s-a înscris luni în cursa electorală, având alături zeci de voluntari implicați în campania de strângere de semnături. Au fost depuse 19.643 de semnături la Biroul Electoral al Municipal, dintre care au fost validate 19.500. Ana Ciceală a declarat că prin această candidatură arătă … The post Ana Ciceală și-a depus candidatura la Primăria Capitalei appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
17:50
Ședință CSAT pe 24 noiembrie. Pe agendă: Strategia Națională de Apărare și evaluarea riscurilor pentru 2026 # SportMedia
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru luni, 24 noiembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, agenda include discutarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării şi evaluarea riscurilor prognozate pentru anul 2026. Pe ordinea de zi se află: „În cadrul şedinţei Consiliului vor fi … The post Ședință CSAT pe 24 noiembrie. Pe agendă: Strategia Națională de Apărare și evaluarea riscurilor pentru 2026 appeared first on spotmedia.ro.
17:50
FCSB caută soluții pentru întărirea lotului în 2026 și a ochit un mijlocaș central din Superliga. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a vorbit despre interesul pentru Lindon Emerllahu. Fotbalistul lui CFR Cluj este pe placul FCSB, care l-a dorit la pachet cu Louis Munteanu, însă negocierile au picat din cauza … The post FCSB și-a găsit mijlocaș central: Oferta făcută clubului de care aparține appeared first on spotmedia.ro.
17:50
Guvernul strânge șurubul: declanșează reducerea cheltuielilor și pregătește creșterea impozitelor pe proprietate # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, luni, în fața primarilor de municipii, că Executivul este „foarte posibil” să declanșeze săptămâna viitoare procedurile de angajare a răspunderii pe pachetul privind administrația locală și centrală, care include o reducere de 10% a cheltuielilor. Pachetul ar urma să devină operațional în decembrie, însă efectele lui „se vor vedea probabil … The post Guvernul strânge șurubul: declanșează reducerea cheltuielilor și pregătește creșterea impozitelor pe proprietate appeared first on spotmedia.ro.
17:50
Circulația trenurilor, blocată în vestul țării. Armătura unui pasaj în construcție s-a prăbușit peste calea ferată # SportMedia
Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fost oprită luni, după ce armătura unui pasaj rutier aflat în construcţie s-a prăbuşit peste liniile de cale ferată. Incidentul s-a produs pe şantierul de modernizare a magistralei Caransebeş – Lugoj – Timişoara – Arad, în zona localităţii Carani din judeţul Timiş. Cofragul realizat pentru pasajul rutier de … The post Circulația trenurilor, blocată în vestul țării. Armătura unui pasaj în construcție s-a prăbușit peste calea ferată appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
15:50
Una din sugestiile făcute de FMI pentru revenirea țării din criză ține de creșterea forței de muncă. Dacă România ar ajunge la media europeană, PIB ar putea crește cu 6,5%. Un raport dat publicității de Fondul Monetar Internațional (FMI) scoate în evidență fragilitatea economică a țării, creșterea lentă care urmează în următorii doi ani, dar și … The post Ce trebuie să facă România să se salveze appeared first on spotmedia.ro.
15:50
Un șofer român a fost prins circulând cu o viteză de 221 km/h pe o autostradă din Austria. Ce a pățit când a fost oprit # SportMedia
Un șofer român care a circulat pe o autostradă din Austria cu viteza de 221 km/h a rămas fără permis și i-a fost și confiscat vehiculul. Astfel, el a depășit limita de viteză permisă de 130 km/h cu aproape 100 km/h. Polițiștii l-au oprit pe bărbatul de 46 de ani și au efectuat imediat un … The post Un șofer român a fost prins circulând cu o viteză de 221 km/h pe o autostradă din Austria. Ce a pățit când a fost oprit appeared first on spotmedia.ro.
15:50
FCSB primește întăriri înaintea reluării Superligii, după pauza meciurilor echipei naționale. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat revenirea lui Valentin Crețu (36 de ani). Accidentat în ultimele săptămâni, Crețu va fi din nou la dispoziția antrenorilor FCSB odată cu reînceperea meciurilor de campionat. „Crețu va fi și el bine”, … The post Întăriri pentru FCSB: Revenire importantă în lotul campioanei appeared first on spotmedia.ro.
15:50
Caz șocant la Galați: Un bebeluș de trei luni și o fetiță de nici 2 ani, violați și filmați chiar de părinți. TikTok a sesizat Poliția # SportMedia
Un bărbat de 48 de ani şi o femeie de 22 de ani, din judeţul Galaţi, au fost arestaţi preventiv pentru viol asupra unui minor, complicitate la viol şi pornografie infantilă. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor citate de site-ul debraila.ro, bărbatul i-ar fi violat pe cei doi copii ai concubinei sale, un bebeluş de … The post Caz șocant la Galați: Un bebeluș de trei luni și o fetiță de nici 2 ani, violați și filmați chiar de părinți. TikTok a sesizat Poliția appeared first on spotmedia.ro.
15:50
Avertisment dur de la Bruxelles: România va avea creștere economică slabă și deficit mare până în 2027 # SportMedia
Comisia Europeană a redus la jumătate estimarea de creștere a economiei românești pentru 2025, la 0,7%, față de 1,4% în primăvară. Executivul comunitar avertizează că „creșterea PIB-ului României ar urma să rămână redusă, la 0,7% în 2025, 1,1% în 2026 și 2,1% în 2027”, în principal din cauza consolidării fiscale, care afectează atât consumul privat, … The post Avertisment dur de la Bruxelles: România va avea creștere economică slabă și deficit mare până în 2027 appeared first on spotmedia.ro.
15:50
La conferința de presă premergătoare jocului România – San Marino, Mircea Lucescu a dezvăluit un mesaj primit din partea UEFA. După meciul Bosnia – România 3-1, la finalul căruia „Il Luce” a criticat maniera de arbitraj a lu Michael Oliver, Mircea Lucescu și-a adus aminte și de penalty-ul neacordat de Danny Makkelie în meciul tur … The post UEFA i-a făcut o dezvăluire lui Mircea Lucescu appeared first on spotmedia.ro.
13:50
Unul din zece angajați români câștigă oficial salariul minim. România, pe locul 4 în UE # SportMedia
România se află în topul țărilor europene cu cei mai mulți angajați plătiți la nivelul salariului minim. 10,5% dintre lucrătorii români erau remunerați, în 2022, anul de referință cu cele mai recente date publicate de Eurostat, cu mai puțin de 105% din salariul minim. Acest procent plasează România pe locul patru în Uniunea Europeană, după … The post Unul din zece angajați români câștigă oficial salariul minim. România, pe locul 4 în UE appeared first on spotmedia.ro.
13:50
Clasamentul ATP: Carlos Alcaraz încheie sezonul pe primul loc. Schimbări importante în primii 10 jucători ai lumii # SportMedia
Spaniolul Carlos Alcaraz va încheia sezonul pe primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști de tenis (ATP), chiar dacă a fost învins de italianul Jannik Sinner în finala Turneului Campionilor, duminică, la Torino. Alcaraz are 550 de puncte în plus față de rivalul său, în ierarhia publicată luni, podiumul fiind completat de germanul Alexander … The post Clasamentul ATP: Carlos Alcaraz încheie sezonul pe primul loc. Schimbări importante în primii 10 jucători ai lumii appeared first on spotmedia.ro.
13:50
Donald Tusk acuză sabotaj pe calea ferată în Polonia, după explozia de pe linia Varșovia-Lublin: Îi vom prinde pe făptași (Video) # SportMedia
Premierul polonez Donald Tusk a anunţat, luni, că explozia care a avariat duminică o porţiune a căii ferate pe ruta Varşovia-Lublin a fost „un act de sabotaj fără precedent”, care vizează securitatea Poloniei. Dispozitivul a detonat pe o secţiune intens folosită, iar anchetatorii au descoperit şi alte pagube în apropierea oraşului Lublin. „Explozia căii ferate … The post Donald Tusk acuză sabotaj pe calea ferată în Polonia, după explozia de pe linia Varșovia-Lublin: Îi vom prinde pe făptași (Video) appeared first on spotmedia.ro.
13:50
Inspecția Sanitară de Stat a finalizat controlul la clinica stomatologică din București unde vineri seara o fetiță de doi ani a murit după o intervenție cu anestezie. Ministerul Sănătății a anunțat luni că în urma verificărilor au fost constatate „mai multe neconformităţi de natură administrativă”, inclusiv faptul că unele cabinete medicale de la parterul clădirii … The post Inspecția Sanitară a închis clinica unde a murit fetița de 2 ani. Ce amendă a încasat appeared first on spotmedia.ro.
13:50
Ciucu a semnat un acord politic cu REPER, care „a ales să susțină candidatul care poate livra rezultate” # SportMedia
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat luni un protocol de colaborare cu Partidul REPER. El a anunţat că îşi doreşte o relaţie pe termen lung cu această formaţiune, nu doar un parteneriat de campanie. „Vom semna un protocol de colaborare între mine şi partidul REPER care a făcut o figură bună la … The post Ciucu a semnat un acord politic cu REPER, care „a ales să susțină candidatul care poate livra rezultate” appeared first on spotmedia.ro.
13:50
Trei scenarii pentru nava cu GPL care arde pe Dunăre. Cât de distrugătoare ar fi o explozie # SportMedia
Autoritățile române sunt în alertă după ce o navă încărcată cu aproximativ 4.000 de tone de GPL a fost lovită de o dronă și a luat foc pe malul ucrainean al Dunării, în zona portului Izmail. În apropiere se află localitatea tulceană Plauru, din comuna Ceatalchioi, care e evacuată. Surse tehnice, consultate de Mediafax, estimează … The post Trei scenarii pentru nava cu GPL care arde pe Dunăre. Cât de distrugătoare ar fi o explozie appeared first on spotmedia.ro.
13:50
Mircea Lucescu, întrebat dacă va mai fi selecționerul naționalei României după meciul cu San Marino: Răspunsul dat # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani) a fost întrebat, la conferința de presă dinaintea meciului cu San Marino, dacă va mai fi selecționerul naționalei României după ultima partidă din preliminarii. „Il Luce” a păstrat misterul în privința continuității sale la echipa națională, așa cum a făcut-o și imediat după meciul pierdut cu Bosnia, la Zenica. La … The post Mircea Lucescu, întrebat dacă va mai fi selecționerul naționalei României după meciul cu San Marino: Răspunsul dat appeared first on spotmedia.ro.
11:50
Parchetul General: Procurorul de caz și polițiștii, deficiențe majore în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști sunt anchetați de MAI # SportMedia
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a dispus sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru cercetarea disciplinară a procurorului de caz de la Parchetul Judecătoriei Turnu Măgurele, sub aspectul abaterii de „neglijenţă gravă” în exercitarea funcției. Decizia vine în urma unui control care a vizat dosarul penal deschis după ce … The post Parchetul General: Procurorul de caz și polițiștii, deficiențe majore în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști sunt anchetați de MAI appeared first on spotmedia.ro.
11:50
Dacă mâine n-ai mai câștiga nimic, cât ai putea trăi doar din ce ai pus deoparte? Aceasta e una dintre cele mai simple, dar și cele mai sincere întrebări pe care ți le poți pune despre relația ta cu banii. Răspunsul nu se află în salariu, ci în averea ta netă. Ce este averea netă … The post Tu știi care e averea ta netă? appeared first on spotmedia.ro.
11:50
Primul antrenor care refuză postul de selecționer al României, în locul lui Mircea Lucescu # SportMedia
Mircea Lucescu (80 de ani) se apropie de plecarea de la echipa națională a României. „Il Luce” va părăsi postul de selecționer al naționalei României dacă nu va califica echipa la Cupa Mondială 2026 nici în urma barajelor, după ce traseul din preliminarii n-a fost cel dorit. Șansele sunt mici la baraj. Ioan Ovidiu Sabău, … The post Primul antrenor care refuză postul de selecționer al României, în locul lui Mircea Lucescu appeared first on spotmedia.ro.
11:50
Ziua mondială a prematurității: Salvați Copiii România anunță programul pilot de monitorizare după externare pentru copiii născuți prematur # SportMedia
În condițiile în care România înregistrează una dintre cele mai mari rate ale mortalității infantile din UE, cu 5,6 decese la 1.000 de nașteri vii, comparativ cu media UE de 3,3 decese la 1.000 de nașteri vii, Salvați Copiii România anunță intensificarea programului de reducere a mortalității infantile prin extinderea unor direcții strategice de intervenție: … The post Ziua mondială a prematurității: Salvați Copiii România anunță programul pilot de monitorizare după externare pentru copiii născuți prematur appeared first on spotmedia.ro.
11:50
FCSB a primit răspunsul după ce a făcut o ofertă publică pentru transferul lui Denis Drăguș # SportMedia
FCSB a primit răspunsul după ce și-a manifestat interesul pentru transferul lui Denis Drăguș (25 de ani). Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB s-a declarat interesată de semnătura lui Drăguș, căruia i-a transmis că poate avea un salariu de un milion de euro. Totuși, Drăguș este greu de transferat, a anunțat Marius Șumudică. … The post FCSB a primit răspunsul după ce a făcut o ofertă publică pentru transferul lui Denis Drăguș appeared first on spotmedia.ro.
11:50
Satul Plauru din județul Tulcea a fost evacuat. O navă plină cu GPL a luat foc, după ce ar fi fost lovită de o dronă # SportMedia
Autoritățile au decis luni evacuarea locuitorilor din Plauru, județul Tulcea. Potrivit tulceanoastra.ro, decizia a fost luată după ce o navă plină cu 4.000 de tone de GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava a luat foc şi e pericol de explozie. În sat mai trăiesc aproximativ 20 de persoane. O … The post Satul Plauru din județul Tulcea a fost evacuat. O navă plină cu GPL a luat foc, după ce ar fi fost lovită de o dronă appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
09:50
FCSB a trecut la fapte în ceea ce privește întăririle din pauza de iarnă. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a dezvăluit că a făcut oferte pentru trei transferuri. Stoica a precizat faptul că își dorește un fundaș central, un mijlocaș și un fundaș stânga, iar FCSB a făcut oferte concrete. … The post FCSB trece la fapte: Oferte concrete pentru trei transferuri appeared first on spotmedia.ro.
09:50
Dorinel Munteanu, cel mai selecționat fotbalist din istoria naționalei României, s-a convins după ce a urmărit Bosnia – România 3-1. Înfrângerea României din meciul cu Bosnia, 1-3 la Zenica, l-a făcut pe Dorinel Munteanu să dea cărțile pe față. „Neamțul” a spus că România și-a arătat adevărata valoare și că, după joc, toată lumea a … The post Dorinel Munteanu s-a convins de naționala României: Verdict dur al fostului fotbalist appeared first on spotmedia.ro.
09:50
FCSB i-a transmis un avertisment lui Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul echipei, după gestul pe care l-a făcut la echipa națională. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a taxat modul în care Daniel Bîrligea s-a bucurat după golul marcat în meciul Bosnia – România 3-1. Atacantul a imitat gestul care … The post FCSB îi transmite un avertisment public lui Daniel Bîrligea: „N-a înțeles nimic” appeared first on spotmedia.ro.
09:50
Ziua 1363 – RO-Alert de drone în Tulcea. Copii loviți cu racheta. Zelenski, la Paris și Madrid. Trump, o nouă mișcare antiRusia # SportMedia
În ziua 1363 de război, forțele ruse au atacat zone din Ucraina aflate în apropierea frontierei cu România. Sistemele de monitorizare ale MApN au detectat ținte în spațiul aerian ucrainean, fapt ce a dus la emiterea unui mesaj RO-Alert către populația din nordul județului Tulcea, în jurul orei 02:30. MApN a confirmat că nu au … The post Ziua 1363 – RO-Alert de drone în Tulcea. Copii loviți cu racheta. Zelenski, la Paris și Madrid. Trump, o nouă mișcare antiRusia appeared first on spotmedia.ro.
09:50
Viktor Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul. Sprijinul UE e „doar o nebunie” # SportMedia
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat că Ucraina „nu are nicio șansă” de a câștiga în fața invaziei Rusiei, iar continuarea sprijinului financiar al Uniunii Europene (UE) pentru Kiev este „doar o nebunie”. Comentariile vin pe fondul eforturilor europene de a consolida finanțele Ucrainei, înaintea unui posibil blocaj bugetar anul viitor. Declarațiile au fost făcute … The post Viktor Orban: Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul. Sprijinul UE e „doar o nebunie” appeared first on spotmedia.ro.
09:50
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 mondial, a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv, după ce l-a învins în finală, cu 7-6 (7/4), 7-5, pe spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, duminică seara la Torino. Sinner (23 ani) a ajuns astfel la un total de 24 de trofee cucerite ca profesionist, șase dintre … The post Jannik Sinner triumfă la Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv appeared first on spotmedia.ro.
07:50
Acest text, pe care mă pregătesc să-l scriu de aproape doua săptămâni, trebuia să fie unul optimist: să mă alătur, prin el, numeroșilor furnizori către ecosistemul de companii a uneia din cele mai prețioase materii prime care ține lucrurile în mișcare în orice economie: melanjul de încredere și optimism, bine argumentat cu cifre și predicții … The post Vaca de la care doar iei laptele nu-ți va da la infinit appeared first on spotmedia.ro.
07:50
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce l-a numit (începând cu 17 noiembrie) pe fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu în funcţia de consilier prezidenţial onorific, deşi acesta este urmărit penal în dosarul vaccinurilor din pandemie. Şeful statului a explicat că dosarul respectiv a fost deschis în urmă cu mai mulţi ani şi că nu … The post Cum explică Nicușor Dan că își ia un urmărit penal drept consilier la Cotroceni appeared first on spotmedia.ro.
07:50
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în restul teritoriului, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate, care au ajuns până la 19-20 de grade în sud şi vest. Astfel, în această săptămână, vor fi cel mult 6-8 grade, sub normalul perioadei, exceptând sudul, unde se vor mai … The post Răcire bruscă a vremii. Temperaturile scad sub normalul perioadei appeared first on spotmedia.ro.
07:50
USR l-a nominalizat pe jurnalistul Robert Schwartz, fost director al secției române de la Deutsche Welle timp de 20 de ani, pentru funcția de director al Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Potrivit algoritmului politic din coaliție, PSD îl desemnează pe șeful AEP, PNL – conducerea TVR, iar USR va face propunerea pentru șefia Radioului Public. … The post Cine este Robert Schwartz, pe care USR îl propune la șefia Radioului public appeared first on spotmedia.ro.
01:50
Nicușor Dan, despre moartea fetiței de 2 ani, după anestezie: Am făcut 10 ani de la Colectiv, e același lucru # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu fetiţa de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din Bucureşti, că este un caz cutremurător şi că nu a putut citi toate detaliile despre anchetă. El a precizat că este vorba despre incapacitatea statului de a supraveghea şi controla acolo unde trebuie să controleze. Nicuşor … The post Nicușor Dan, despre moartea fetiței de 2 ani, după anestezie: Am făcut 10 ani de la Colectiv, e același lucru appeared first on spotmedia.ro.
01:50
Cercetătorii americani au identificat un mecanism prin care virusul Epstein-Barr, contractat frecvent în copilărie, poate perturba sistemul imunitar, declanşând lupusul la persoanele cu risc de a dezvolta boala. Un studiu realizat de o echipă de la Universitatea Stanford și publicat pe site-ul universității indică faptul că virusul Epstein-Barr (EBV), foarte răspândit în rândul populaţiei şi, … The post Legătura dintre virusul Epstein-Barr și o severă boală autoimună appeared first on spotmedia.ro.
01:50
Îmbătrânirea și riscul de cancer. Ce-au descoperit oamenii de știință. Veste îmbucurătoare! # SportMedia
Un nou studiu, realizat pe şoareci de laborator, deschide o perspectivă neaşteptată asupra legăturii dintre îmbătrânire şi cancer. Cercetătorii de la Universitatea Stanford au observat că şoarecii mai în vârstă dezvoltă mai puţine tumori pulmonare şi cu o agresivitate mai redusă comparativ cu cei tineri, contrar a ceea ce se credea până acum, respectiv că riscul de … The post Îmbătrânirea și riscul de cancer. Ce-au descoperit oamenii de știință. Veste îmbucurătoare! appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.