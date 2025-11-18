Consiliul de Securitate al ONU adoptă cu 13 voturi o rezoluţie americană care ”susţine” Planul de Pace al lui Trump în Războiul din Fâşia Gaza. Rusia şi China s-au abţinut. Planul prevede desfăşurarea unei forţe internaţionale în enclavă
18 noiembrie 2025
Consiliul de securitate al ONU a adoptat luni prin vot o rezoluţie care ”susţine” Planul de Pace în Fâşia Gaza al lui Donald Trump, care prevede, între altele, desfăşurarea unei forţe internaţionale, în urma unor presiuni ale Washingtonului, care avertiza cu privire la riscul ca Israelul să reia războiul, relatează AFP.
Apple îşi accelerează pregătirile succesiunii lui Tim Cook, care se pregăteşte să plece anul viitor
Apple îşi accelerează planurile în vederea pregătirii succesiunii lui Tim Cook, care se pregăteşte să demisioneze din postul de director general al gigantului tehnologic anul viitor, dezvăluie Financial Times (FT), relatează Reuters.
Trump anunţă că va "discuta la un moment dat" cu Maduro, dar "nu exclude" să trimită trupe americane în Venezuela
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că va discuta ”la un moment dat” cu preşedintele venezuelean Nicolás Maduro, dar că nu exclude trimiterea unor trupe americane în Venezuela,, în contextul în care o desfăşurare militară a Statelor Unite în largul Venezuelei provoacă o creştere a tensiunii în regiune, relatează AFP.
Trump ameninţă, în Biroul Oval, că n-are "nicio problemă" să lanseze atacuri în Mexic pentru a opri traficul de droguri
Preşedintele american Donald Trump anunţă luni că nu are ”nicio problemă” faţă de eventuale atacuri americane în Mexic, în lupta împotriva cartelurilor drogurilor, relatează AFP.
Un grup de 153 de palestinieni soseşte cu un zbor charter în Africa de Sud şi ridică întrebări despre intenţiile Israelului. Este vorba despre un al doilea grup, după sosirea unui prim grup de 176 de palestinieni la sfârşitul lui octombrie
Pretoria denunţă luni o sosire ”suspectă” şi o ”voinţă evidentă de a expulza palestinienii din Fâşia Gaza şi Cisiordania”, după sosirea, joi, pe aeroportul de la Johannesburg, a 153 de palestinieni cu un zbor charter, pe ale căror paşapoarte nu apăreau vize de ieşire din Israel, relatează AFP.
Germania şi Ţările de Jos s-au calificat la Cupa Mondială. Polonia şi Slovacia merg la baraj
Reprezentativele Germaniei şi Ţărilor de Jos şi-au asigurat calificarea la Cupa Mondială din 2026, după meciurile susţinute luni, în ultima etapă a preliminariilor.
Unu din trei seniori din România declară că e singur. Alexandra Dobre: Noi avem o pandemie de singurătate, iar singurătatea e mai apăsătoare decât boala
Unu din trei seniori din România declară că e singur, potrivit datelor prezentate de fondatorul Institutului Naţional pentru Îmbătrânire Activă, Alexandra Dobre. Ea a explicat că România se confruntă, când vine vorba despre vârstnici, cu ”o pandemie de singurătate”, iar cei mai mulţi dintre aceştia consideră că singurătatea este mai rea decât boala.
Ordinele privind reorganizarea învăţământului profesional/tehnologic, aprobate de ministrul Educaţiei
Ordinele privind reorganizarea învăţământului profesional/tehnologic au fost aprobate de ministrul Educaţiei, Daniel David. ”Mă aştept ca pe filiera tehnologică să avem programe atractive în relaţie strânsă cu mediul socioeconomic, până la varianta duală, vechiul model al «şcolilor profesionale» fiind astfel înlocuit cu acest nou model, care are toate avantajele celui vechi, dar aduce opţiuni în plus pentru elevi”, a declarat el.
Vântul puternic a provocat pagube în mai multe zone - În Harghita, mii de gospodării nu au electricitate. La Braşov, pompierii au intervenit după ce rafalele au desprins elemente de construcţii
Vântul puternic a provocat pagube, luni seară, în mai multe zone din ţară. În judeţul Harghita, mii de gospodării nu sunt alimentate cu energie electrică, din cauza avariilor produse pe reţea, în timp ce la Braşov, pompierii au intervenit după ce rafalele au desprins elemente de construcţii.
Un mort şi un dispărut în nord-estul Italiei, în urma unei alunecări de teren în provincia Gorizia. după ploi torenţiale care au luat trei case. Aproximativ 300 de persoane evacuate de pe acoperişurile caselor în mai multe comune afectate
Pompierii italieni au anunţat luni seara că au găsit corpul uneia dintre două persoane date dispărute în urma unei alunecări de teren, în noaptea de duminică spre luni, în provincia Gorizia, în nord-estul Italiei, care a luat trei case, relatează AFP.
Înaintea meciului amical de marţi dintre Catalonia şi Palestina, Pep Guardiola, actualul antrenor al echipei Manchester City, şi-a exprimat sprijinul faţă de echipa palestiniană şi poporul palestinian.
Dr. Alexandra Dobre: În cadrul instituţiilor publice ar trebui să fie format personalul să gestioneze vârstnicul, pentru că vârstnicul este o categorie aparte
Medicul geriatru Alexandra Dobre afirmă că este necesar ca funcţionarii din diverse instituţii sau companii care lucrează că publicul ”să fie formaţi în lucrul cu vârstnicul”, arătând că seniorii reprezintă o categorie aparte, care trebuie tratată cu grijă suplimentară.
Tulcea: Operaţiunile de evacuare a populaţiei din localităţile Ceatalchioi şi Plauru, după ce o navă plină cu GPL lovită de dronă a luat foc, pe malul ucrainean al Dunării, încheiate/ 180 de persoane au plecat singure, alte 66 fiind evacuate - VIDEO
Operaţiunile de evacuare preventivă a populaţiei din localităţile Ceatalchior şi Plauru din judeţul Tulcea, declanşate întrucât o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă, pe malul ucrainean al Dunării şi a luat foc, existând risc de explozie, au fost încheiate, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea. În total, 180 de persoane au plecat singure, iar alte 66 au fost evacuate de echipele de intervenţie.
Ciprian Ciucu: Evident că mă onorează să mă recomande domnul Bolojan, dar e foarte important să nu te ascunzi după pantalonii unui politician mai titrat, ci să te afirmi prin ceea ce faci tu
Candidatul PNL pentru Primăria generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că va ”utiliza, la un moment dat” sprijinul pe care premierul Ilie Bolojan i-l oferă în campania pentru alegerile locale parţiale, dar că nu vrea să ”exagereze” afişându-se alături de şeful Guvernului. ”Evident că mă onorează să mă recomande domnul Bolojan, dar e foarte important să nu te ascunzi după pantalonii unui politician mai titrat, ci să te afirmi prin ceea ce faci tu”, argumentează Ciprian Ciucu.
Avertizare Cod roşu de vânt puternic în zona de munte a judeţului Cluj, unde rafalele vor depăşi 140 de kilometri pe oră
Meteorologii au emis, luni seară, o nouă avertizare de vânt puternic pentru judeţul Cluj, vizată fiind zona de munte, unde rafalele vor depăşi 140 de kilometri pe oră. Avertizarea Cod roşu este valabilă până la miezul nopţii, după ce, pentru aceeaşi zonă, fusese emis Cod portocaliu.
Paris Hilton se declară o o "capcană de click-uri" excelentă, după reapariţia unui documentar care sugerează că Ghislaine Maxwell a abordat-o, pe când avea 19 ani, pentru Jeffrey Epstein
Ghislaine Maxwell a încercat să o recruteze pe Paris Hilton, la vârsta de 19 ani, pentru fostul său partener Jeffrey Epstein, apreciind că moştenitoarea era ”perfectă pentru el”, sugerează un documentar, ”Surviving Jeffrey Epstein”, difuzat în 2020 pe Lifetime, care reapare în prezent, după ce au fost dezvăluite e-mailuri care-l implică pe preşedintele american Donald Trump.
Ciucu: Legitimitatea este foarte importantă şi poate ne revenim şi discutăm, după aceste alegeri, anul viitor, la modul serios, la revenirea la două tururi pentru alegerea primarilor
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine revenirea la alegeri în două tururi pentru funcţia de primar, argumentând că legitimitatea este foarte importantă atunci când o persoană ocupă o funcţie publică, iar un primar, cu cât are un număr mai mare de voturi, cu atât se bucură de mai multă legitimitate.
Ciprian Ciucu: Pe datele pe care le am în acest moment sunt desprins puţin, în faţă, sunt împreună cu Daniel Băluţă, principalul meu competitor, undeva 25-26%, unii spun că eu aş fi în faţă, după care, din păcate, urmează doamna Alexandrescu
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine că sondajele de opinie care îl arată la un scor electoral foarte apropiat de cel al candidatului USR, Cătălin Drulă, sunt false. Ciucu afirmă că ”sondajele reale” arată că el şi candidatul PSD, Daniel Băluţă, sunt pe primele două locuri în preferinţele bucureştenilor, iar pe locul al treilea se află Anca Alexandrescu.
Ciprian Ciucu: Vorbim despre un sistem care şi-a inventat propriul antisistem, pentru că doamna Alexandrescu asta reprezintă: sistemul Dragnea, sistemul Dăncilă, sistemul Ponta, sistemul Năstase
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, o critică în termeni duri pe Anca Alexandrescu, despre care spune că reprezintă ”un sistem care şi-a inventat propriul antisistem”. ”Sistemul PSD se îmbracă în haine AUR şi în special în haine Georgescu pentru a recupera acelaşi electorat pe care l-au avut întotdeauna, despre asta este vorba până la urmă şi este efectiv paradoxal cum sistemul îşi inventează antisistemul!”, afirmă el.
Echipa naţională a României încheie campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026 la Ploieşti, într-un duel cu San Marino, programat marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul “Ilie Oană”.
Dr. Alexandra Dobre: Din păcate, există o imagine formată greşit cu privire la centrele rezidenţiale. Ele sunt foarte importante şi foarte utile. Faptul că ducem un vârstnic într-un centru rezidenţial nu înseamnă că vârstnicul respectiv e desconsiderat
Medicul Alexandra Dobre afirmă că în mentalul colectiv din România s-a format o imagine eronată cu privire la centrele rezidenţiale pentru bătrâni. Ea spune că, având în vedere realitatea cu care se confruntă familiile în această perioadă, când persoanele active sunt extrem de ocupate şi nu au timp să se ocupe de nevoile seniorilor, centrele în care aceştia pot fi îngrijiţi şi supravegheaţi în permanenţă sunt o soluţie bună. Alexandra Dobre este de părere că, în viitor, cererea pentru astfel de centre va creşte.
Zeci de mii persoane de comemorează în Grecia Revoluţia Studenţească împotriva juntei coloneilor din 1973. 11 persoane, arestate înaintea manifestaţiei. Steagurile SUA şi NATO arse la Salonic
Mii de persoane au defilat luni în Grecia, cu ocazia comemorării Revoltei Studenţeşti din 1973 împotriva juntei coloneilor care se afla atunci la putere, reprimată în mod violent, relatează AFP.
Naţionala U20 a României a încheiat la egalitate meciul contra Portugaliei, liderul neînvins din Elite League
Echipa naţională U20 a României a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu naţionala Portugaliei, liderul neînvins din Elite League.
Zeci de mii de cehi şi de slovaci cer în stradă democraţie, la comemorarea Revoluţiei de Catifea, şi-i acuză pe Andrej Babis şi Robert Fico de trădarea moştenirii tranziţiei către democraţie
Mii de cehi şi slovaci s-au adunat luni, cu ocazia comemorării Revoluţiei de Catifea, şi-i acuză pe liderii Andrej Babis şi Robert Fico de trădarea moştenirii tranziţiei către democraţie, relatează AFP.
Dr. Alexandra Dobre: Am propus încă de anul trecut, dar e un proiect care nu a ajuns la maturitate, înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Persoanelor Vârstnice. Ca specialist în domeniu, cred că este un mare minus pe care noi, ca societate, îl avem
Asociaţia Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă susţine ideea înfiinţării unei instituţii publice care să se ocupe de problemele persoanelor vârstnice, reprezentanţii organizaţiei argumentând că seniorii nu reprezintă o minoritate, iar existenţa atât de multor instituţii care se ocupă de diversele lor probleme nu face altceva decât să îi deruteze în interacţiunile lor cu instituţiile publice şi să le creeze dificultăţi în rezolvarea problemelor pe care le au.
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a admis 17 candidaturi pentru Primăria Capitalei/ Două dosare, respinse, iar un altul - amânat
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită au fost admise 17, între care cele ale principalilor candidaţi. Alte două dosare de candidatură au fost respinse, iar un al dosar a fost amânat.
Dr. Alexandra Dobre: Este esenţial să avem tot mai mulţi medici geriatri, să existe formare în geriatrie şi ca tot mai mulţi rezidenţi să aleagă această specializare/ Este vital să integrăm serviciile medicale cu cele sociale
Medicul geriatru Alexandra Dobre este de părere că asigurarea resursei umane care se ocupă de îngrijirea persoanelor vârstnice este ”undamentală”, nu doar în ceea ce priveşte oferirea de îngrijire medicală, ci şi în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor sociale cu care numeroase persoane în vârstă se confruntă.
Formula 1: Ella Häkkinen, fiica de 14 ani a campionului mondial Mika Häkkinen, va face parte din programul de dezvoltare de la McLaren
Echipa McLaren, campioană mondială a constructorilor în Formula 1 în acest an, a integrat-o pe Ella Häkkinen, în vârstă de 14 ani, fiica dublu campionului mondial finlandez Mika Häkkinen (în 1998 şi 1999), în programul său de dezvoltare a piloţilor.
Dr. Alexandra Dobre anunţă că va Bucureşti va fi deschis, anul viitor, un centru de zi multifuncţional dedicat persoanelor vârstnice
Dr. Alexandra Dobre, fondatorul Institutului Naţional pentru Îmbătrânire Activă, anunţă că în prima parte a anului viitor va fi deschis, la Bucureşti, un centru de zi multifuncţional dedicat persoanelor vârstnice. Centrul, primul de acest fel la nivel naţional, se va deosebi de cele care există în judeţe şi care se adresează seniorilor prin faptul că aceştia vor putea nu doar să socializeze, ci vor putea participa la cursuri de educaţie financiară, vor primi sfaturi juridice sau chiar îngrijiri medicale. Centrul îşi propune să funcţioneze în baza donaţiilor din partea sponsorilor.
Armata rusă este prezentă în şase ţări din Africa, Mali, Burkina Faso, Niger, Guineea Ecuatorială, Republica Centrafricană şi Libia, anunţă televiziunile de stat, mai înainte discrete în acest subiect
Rusia este prezentă în şase ţări din Africa, potrivit mai multor televiziuni ruse de stat, care erau discrete mai înainte în privinţa prezenţei militare ruse pe continentul african, relatează AFP.
Imagini cu un bărbat care cerşeşte de la şoferi, mergând cu un baston, dar care pare a se vindeca "miraculos" după ce iese din raza vizuală a acestora, publicate de un poliţist din Braşov: Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin! - VIDEO
Imagini cu un bărbat care cere mila şoferilor, mergând cu dificultate şi folosind un baston, dar care pare că se vindecă ”miraculos”, după ce iese din raza vizuală a acestora, au fost publicate de un poliţist din judeţul Braşov. ”Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin!”, este îndemnul poliţistului, care aminteşte că există foarte mulţi oameni care merită ajutaţi, pentru că au, într-adevăr, nevoie.
Apele Române Siret: Trei amenzi, în valoare totală de 155.000 de lei, şi şase avertismente, după controale la firme care exploatează agregate minerale/ Într-un caz, a fost făcut denunţ penal pentru exploatare fără autorizaţie
Reprezentanţii Administraţiei Apele Române Siret au dat trei amenzi, în valoare totală de 155.000 de lei, şi şase avertismente, după controale făcute la firme care exploatează agregate minerale. Într-un caz, a fost făcut denunţ penal pentru exploatare fără autorizaţie, prejudiciul depăşind 270.000 de lei.
Neymar şi tatăl său vor cumpăra marca Pelé prin intermediul companiei lor NR Sports. Astfel, potrivit UOL, atacantul FC Santos va putea exploata imaginea triplului campion mondial.
Trei femei victime ale accidentului de autobuz de la Stockholm, identificate, două suedeze şi o europeană, anunţă poliţia
Două suedeze şi o cetăţeană dintr-o ţară europeană neprecizată au fost identificate ca fiind cele trei persoane ucise după ce au fost lovite de un autobuz, la Stockholm, la sfârşitul săptămânii trecute, la o oră de vârf, anunţă luni poliţia - care privilegiază pista unui accident, relatează AFP.
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe Enrico Letta, fost premier al Italiei şi autor al raportului „Much More than a Market", dedicat viitorului Pieţei Unice Europene
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe Enrico Letta, fost premier al Italiei şi autor al raportului „Much More than a Market”, dedicat viitorului Pieţei Unice Europene, cu care a discutat despre aplicarea recomandărilor raportului în România şi despre cum ne putem alinia strategic la dezvoltarea Pieţei Unice.
Coreea de Sud propune Coreei de Nord negocieri în vederea trasării unei Linii de Demarcaţie Militară clare, pentru a evita incidente la frontieră, după ce militari nord-coreeni au traversat-o în mai multe rânduri şi au instalat rute tactice, împrejmuiri ş
Armata sud-coreeană a propus luni negocieri Coreei de Nord în vederea unei trasări clare a Liniei de Demarcaţie Militară (LDM) între cele două ţări şi evitarea incidentelor la această frontieră intercoreeană, anunţă Guvernul sud-coreean, relatează AFP.
Cătălin Drulă exclude o retragere din cursa pentru Primăria Capitalei: Am intrat în această cursă pentru a o câştiga
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, exclude o retragere din cursa pentru Primăria Capitalei, el declarând că a intrat în această cursă pentru a o câştiga. El a mai afirmat, despre contracandidatul său de la PNL, CIprian Ciucu, că anul trecut era şef de campanie al liderului PNL Nicolae Ciucă şi ”împreună, arătând nişte sondaje falsificate, făceau apel să se ducă toată lumea din calea domnului General, că sunt pe cale să câştige alegerile” iar el nu vrea să facă apel la trecut.
Alexandru Rogobete: Astăzi am reunit grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Îngrijiri Paliative şi Îngrijire la Domiciliu, un pas necesar pentru oamenii care au nevoie de sprijin real atunci când viaţa devine fragilă
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a reunit, luni, grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Îngrijiri Paliative şi Îngrijire la Domiciliu, un pas necesar pentru oamenii care au nevoie de sprijin real atunci când viaţa devine fragilă.
Rugby: România va juca în Nations Cup din 2026, în Grupa A, alături de Georgia, Spania, Portugalia, Hong Kong şi Zimbabwe
World Rugby, forul tutelar la nivel mondial, a oferit publicului unele amănunte legate de noua competiţie, World Rugby Nations Cup, care urmează să fie lansată în curând.
Un tânăr de 18 ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa după ce a violat o femeie de 48 de ani, iar apoi a omorât-o. Cadavrul femeii a fost găsit într-o zonă publică din Năvodari.
Senatul a votat eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe şase luni de activitate, acordat judecătorilor CCR, la final de mandat. Glad Varga (PNL): Arată că putem corecta lucruri care sunt în acord cu aşteptările oamenilor
Senatul a votat, luni, în plen, proiectul de lege care prevede eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe şase luni de activitate, acordat judecătorilor CCR, la final de mandat, senatorul Glad Varga (PNL) afirmând că acest vot arată că pot corecta lucruri care sunt în acord cu aşteptările oamenilor. Senatul este prima Cameră sesizată, astfel că proiectul merge la Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.
AUR anunţă că va contesta la CCR modalitatea ilegală de desemnare în CA-urile de la SRR SRTV: Puterea fură votul românilor şi încalcă legea în ceea ce priveşte numirile
Grupurile AUR din Senat şi Camera Deputaţilor acuză partidele puterii că fură votul românilor şi îşi bat joc de lege, în contextul nominalizărilor în consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public şi vrea să acorde un număr de locuri egal atât AUR, cât şi UDMR, o formaţiune cu 32 de parlamentari, de aproape trei ori mai puţin în comparaţie cu AUR (90). AUR mai anunţă că va contesta la CCR această modalitate ilegală de desemnare a administratorilor la SRR şi la SRTv. De asemenea, vom face plângeri penale tuturor reprezentanţilor puterii care comit acest abuz incalificabil!
Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi va face o "greşeală istorică" dacă nu apără flancul de est şi ţările baltice împreună cu Ucraina, avertizează comisarul european însărcinat cu Apărarea Andrius Kubilius
Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi este imperativ necesar să integreze capacităţile ucrainene - ar fi o ”greşeală istorică” dacă nu va face acest lucru -, avertizează luni comisarul european însărcinat cu Apărarea Andrius Kubilius, relatează AFP.
Partidul SENS a depus, luni, candidatura Anei Ciceală, alături de 19.500 de semnături, la Biroul Electoral Municipal.
Buzău: Primarul comunei Chiojdu propune ca pădurile şi izlazurile statului să fie administrate de primării: Resursa locală trebuie să rămână la oameni, nu să plece din comunitate
Primarul comunei Chiojdu, judeţul Buzău, Gherghe Neamţu (PSD), a lansat o propunere legislativă prin care solicită ca pădurile şi terenurile fără vegetaţie forestieră aflate în proprietatea statului şi administrate de Romsilva să fie predate primăriilor şi consiliilor locale din zonele montane. Edilul susţine că doar astfel resursele naturale ar putea fi valorificate în beneficiul direct al comunităţilor.
Galeria Campana, situată la primul etaj al aripii Sully a Luvrului a fost închisă publicului din cauza unei ”fragilităţi a edificiului, anunţă conducerea muzeului, relatează AFP.
YouTuber-ul american Jake Paul (28 de ani), care s-a reconvertit în boxer de câţiva ani, va disputa un meci de box împotriva lui Anthony Joshua (36 de ani). Întâlnirea dintre cei doi va avea loc la Miami pe 19 decembrie şi va fi transmisă în direct pe Netflix.
