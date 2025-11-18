Apple îşi accelerează pregătirile succesiunii lui Tim Cook, care se pregăteşte să plece anul viitor

19:10

Grupurile AUR din Senat şi Camera Deputaţilor acuză partidele puterii că fură votul românilor şi îşi bat joc de lege, în contextul nominalizărilor în consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public şi vrea să acorde un număr de locuri egal atât AUR, cât şi UDMR, o formaţiune cu 32 de parlamentari, de aproape trei ori mai puţin în comparaţie cu AUR (90). AUR mai anunţă că va contesta la CCR această modalitate ilegală de desemnare a administratorilor la SRR şi la SRTv. De asemenea, vom face plângeri penale tuturor reprezentanţilor puterii care comit acest abuz incalificabil!