Un judecător american confirmă legea din New York care interzice accesul agenţilor de imigrare în clădirile tribunalelor

19:50

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, exclude o retragere din cursa pentru Primăria Capitalei, el declarând că a intrat în această cursă pentru a o câştiga. El a mai afirmat, despre contracandidatul său de la PNL, CIprian Ciucu, că anul trecut era şef de campanie al liderului PNL Nicolae Ciucă şi ”împreună, arătând nişte sondaje falsificate, făceau apel să se ducă toată lumea din calea domnului General, că sunt pe cale să câştige alegerile” iar el nu vrea să facă apel la trecut.