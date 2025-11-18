Evacuarea populaţiei din satele Ceatalchioi şi Plauru s-a încheiat
Rador, 18 noiembrie 2025 02:20
Evacuarea populaţiei din satele Ceatalchioi şi Plauru s-a încheiat aseară – ne-a informat corespondentul RRA Luiza Rosetti. Aproape o treime dintre cele 66 de persoane care şi-au părăsit locuinţele vor înnopta într-un spaţiu asigurat de Primăria Municipiului Tulcea. O persoană a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Evacuarea a fost decisă de autorităţi […]
• • •
Acum 30 minute
03:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 noiembrie) – Nevoia Ucrainei de a primi mai mult sprijin financiar din partea aliaților săi a devenit „urgentă”, iar Uniunea Europeană nu își poate permite să ezite în a ajuta Kievul să-și consolideze poziția pe câmpul de luptă, este fraza cu care The Irish Times își începe articolul de prezentare a […]
Acum o oră
02:30
Hamas respinge rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU privind faza a doua a planului de pace în Fâşia Gaza # Rador
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluţie privind faza a doua a planului de pace propus de preşedintele american Donald Trump pentru Fâşia Gaza. Faza a doua a planului de pace conţine paşii necesari pentru stabilirea unei administraţii de tranziţie şi a unei forţe de stabilizare, ambele cu implicare internaţională. Gruparea palestiniană […]
02:30
Una din sugestiile făcute de FMI pentru revenirea țării din criză ține de creșterea forței de muncă. Dacă România ar ajunge la media europeană, PIB ar putea crește cu 6,5%. DEUTSCHE WELLE, 17 noiembrie 2025 – Un raport dat publicității de Fondul Monetar Internațional (FMI) scoate în evidență fragilitatea economică a țării, creșterea lentă care […]
Acum 2 ore
02:20
02:20
Consiliul de Securitate al ONU a aprobat o rezoluţie privind faza a doua a planului de pace în Fâşia Gaza # Rador
Consiliul de Securitate al ONU a aprobat un proiect de rezoluţie care avansează la faza a doua planul de pace propus de preşedintele american Donald Trump pentru Fâşia Gaza. Faza a doua a planului de pace conţine paşii necesari pentru stabilirea unei administraţii de tranziţie şi a unei forţe de stabilizare, ambele cu implicare internaţională. […]
Acum 6 ore
23:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 noiembrie) – Premierul israelian Benjamin Netanyahu a condamnat luni violenţele comise de ceea ce a descris a fi „o mână de extremişti printre coloniştii evrei” din Cisiordania. Benjamin Netanyahu a declarat că atacatorii sunt un grup care nu îi reprezintă pe coloniştii israelieni din teritoriile palestiniene şi că răspunsul autorităţilor israeliene […]
22:50
TVR 1 (17 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Alina Stancu şi Eugen Rusu Alina Stancu: Societățile Române de Televiziune și Radiodifuziune vor avea noi conduceri. Procesul de schimbare a fost declanșat deja. Eugen Rusu: Iar partidele parlamentare, guvernul și Președinția au făcut propuneri pentru noii membri ai Comisiilor de Administrație. Alina Stancu: Angajații și-au ales […]
22:50
Comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale SRR și SRTV # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 noiembrie) – Realizator: Laurențiu Văduva – Comisiile reunite pentru cultură din Senat şi Camera Deputaţilor au avizat favorabil propunerile pentru Consiliile de Administraţie ale Posturilor Publice de Radio şi Televiziune. AUR critică procedura de repartizare a mandatelor şi anunţă că va contesta la Curtea Constituțională repartizarea locurilor din ambele consilii. Reporter: […]
21:40
Senatul a adoptat propunerea legislativă care elimină primele consistente primite de judecătorii de la CCR la încetarea mandatului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 noiembrie) – Propunerea legislativă care elimină primele consistente primite de judecătorii de la Curtea Constituțională la încetarea mandatului a fost adoptată astăzi în plenul Senatului. Inițiatorii consideră că acordarea acestei sume, egală cu indemnizația netă pentru șase luni de activitate, nu se justifică în contextul eforturilor de reducere a cheltuielilor bugetare. […]
21:30
În Berlin circulă un mesaj pe aplicațiile de mesagerie care ar fi anunțat atacuri teroriste împotriva a aproximativ 20 de școli # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 noiembrie) – Un mesaj care circulă pe mai multe aplicații de mesagerie și care ar fi anunțat atacuri teroriste împotriva a aproximativ 20 de școli din Berlin a provocat panică în capitala Germaniei. Poliția germană a primit peste 900 de apeluri de urgență cu privire la presupusa amenințare, a declarat astăzi […]
Acum 8 ore
21:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 noiembrie) – Muzeul Luvru din Franța a închis luni o galerie care găzduia vase grecești și spații de birouri, deoarece structurile sale proiectate în anii 1930 se află într-o stare deplorabilă, a declarat cel mai vizitat muzeu din lume, la mai puțin de o lună după ce un jaf îndrăzneț i-a […]
21:00
Plenul Senatului a respins moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului transporturilor # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 noiembrie) – Realizator: Petruța Dinu – Plenul Senatului a respins astăzi moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului transporturilor, pe care îl acuză de situația dezastruoasă în care se află infrastructura feroviară din România. În documentul prezentat de senatoarea Dorina Barcari, reprezentanții AUR au propus totdată mai multe soluții pentru dezvoltarea […]
20:40
Autor:Alexandru Eduard Balaci Contextul istoric și nașterea Bernard Law Montgomery, cunoscut sub numele de „Monty”, s-a născut la 17 noiembrie 1887, în Londra, Anglia, într-o familie de origine scoțiană și irlandeză, cu tradiție militară. Tatăl său, Henry Montgomery, a fost cleric anglican, iar mama sa, Maud Montgomery, a avut un rol educativ semnificativ […]
20:40
Vlad Stănculeasa, unul dintre marii violoniști români aplaudați în străinătate, este invitat la Sala Radio # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 noiembrie) Cum se simte un artist cu câteva clipe înainte de urca pe scenă? VLAD STĂNCULEASA, unul dintre marii violoniști români care și-au construit o carieră de succes în străinătate mărturisește, într-un interviu acordat pentru LIFE.ro: „Este o liniște care ascunde o furtună. Un amestec de neliniște și recunoștință. De fiecare […]
Acum 12 ore
19:20
Statele UE ar trebui să aibă „garanţii multiple” de securitate, pe lângă Articolul 5 al NATO (comisarul european al apărării) # Rador
Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să beneficieze de „garanții multiple” pentru securitatea lor, complementare articolului 5 al NATO, inclusiv prin dezvoltarea unui „mecanism clar” de aplicare a clauzei de apărare mutuală a UE, a declarat luni comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius. „Noi, lituanienii, am învățat din istorie că este mai bine să […]
18:50
În Grecia, mâine este grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în transportul public cu trenul, iar anumite curse ar putea fi anulate, avertizează Ministerul de Externe într-un comunicat. Cetățenii români sunt îndemnați să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru a obține informațiilor […]
18:50
Ministerul Apărării din Republica Moldova denunţă distribuirea unui mesaj fals pe canale de Telegram # Rador
O scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram, atribuită ministrului apărării al Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al instituției. „Documentul este o falsificare evidentă și are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului și de a submina încrederea cetățenilor în […]
18:40
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
18:00
Arest preventiv pentru o femeie de 22 de ani şi un bărbat de 48, sub acuzaţia de viol asupra minorului, complicitate la viol şi pornografie infantilă # Rador
O femeie de 22 de ani şi un bărbat de 48 au fost arestaţi preventiv sub acuzaţia de viol asupra minorului, complicitate la viol şi pornografie infantilă. Femeia, mamă a doi copii, dintre care o fetiţă de un an şi un bebeluş de câteva luni, a postat pe reţele sociale, după ce a filmat, imagini […]
17:20
Furt masiv la magazinul Vuitton din Via Condotti: patru persoane au intrat cu maşina într-o vitrină # Rador
Un furt masiv a avut loc în noaptea de duminică spre luni la magazinul Louis Vuitton – pe Via Mario dei Fiori, colț cu Via Condotti – practic, în inima Romei. Alarma a fost dată în jurul orei 1:30 dimineața, iar la faţa locului au sosit imediat Poliția și criminaliştii. Potrivit primelor reconstituiri, patru bărbați […]
17:20
Politica de migrație a Bruxelles-ului este de-a dreptul o sinucidere, dar în Ungaria guvernul național a ordonat stop migrației ilegale și adoptă o poziţie fermă şi în viitor în acest sens, motiv pentru care solicită asistență umanitară imediată Sudanului, a declarat luni la Budapesta ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat al […]
16:50
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa CSAT pentru lunea viitoare, la Palatul Cotroceni # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru lunea viitoare, la Palatul Cotroceni. Între subiectele aflate pe ordinea de zi se numără Strategia Naţională de Apărare a ţării pentru următorii 5 ani, dar şi evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor prognozate pentru anul viitor. Membrii Consiliului vor mai analiza Raportul privind […]
16:50
Peste 100 de palestinieni au murit în arest în Israel, potrivit unei organizaţii israeliene pentru drepturile omului # Rador
O organizaţie israeliană pentru drepturile omului afirmă că peste 100 de palestinieni au murit în arest în Israel, de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Conform unui raport al organizaţiei Physicians for Human Rights – PHR, peste jumătate dintre decese s-au înregistrat în rândul persoanelor arestate de armată, în timp ce restul deceselor au […]
15:50
Companiile americane de transport aerian reiau operaţiunile normale, după ce autorităţile de aviaţie au ridicat restricţiile impuse în timpul recentei perioade de închidere a activităţii agenţiilor guvernamentale. O zecime din totalul zborurilor interne au fost afectate de lipsa de personal din turnurile de control, după ce angajaţilor li s-a cerut să lucreze fără a fi […]
15:40
Zelenski afirmă că acordul cu Franţa va consolida semnificativ capacitatea de apărare a Ucrainei # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni că acordul încheiat cu Franța pentru livrarea a 100 de avioane de luptă Rafale și a opt sisteme de apărare antiaeriană SAMP/T va consolida considerabil capacitatea de apărare a Ucrainei în fața invaziei ruse. În cadrul unui briefing la Paris, el a adăugat că Ucraina ar putea lua […]
15:30
Polonia s-a confruntat cu un act de sabotaj confirmat şi încă unul probabil, ce a vizat căile ferate (ministrul de Interne) # Rador
La sfârşitul săptămânii a avut loc un act de sabotaj confirmat asupra căilor ferate din Polonia și un alt incident considerat a fi foarte probabil tot un sabotaj, a declarat, luni, ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, după ce o explozie a avariat o linie feroviară poloneză pe ruta către Ucraina. Ministrul polonez al Serviciilor […]
15:10
Oficiali indieni au comunicat că 45 de pelerini indieni au murit după ce autocarul în care se aflau a luat foc în urma unui accident, în Arabia Saudită. Pelerinii – majoritatea provenind din statul Telengana – se deplasau de la Mecca la Medina, când a avut loc accidentul. Singurul supravieţuitor al accidentului se află la […]
15:10
Preşedintele Franţei se declară optimist că Zelenski poate îmbunătăţi traseul Ucrainei în lupta împotriva corupţiei # Rador
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat luni că are încredere în capacitatea preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, de a îmbunătăți evoluţia Ucrainei în lupta împotriva corupției. Drumul către aderarea la Uniunea Europeană pentru Ucraina presupune reforme în domeniul statului de drept, a subliniat Macron în cadrul unei conferințe de presă comune cu Zelenski, pe care l-a […]
15:00
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de animale, aflată în comuna Olari # Rador
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de animale, aflată în comuna arădeană Olari. Începând de astăzi, autorităţile vor eutanasia preventiv 700 de animale, dar există riscul ca şi ceilalţi porci să fie ucişi, dacă virusul continuă să se răspândească. Animalele eutanasiate vor fi îngropate, pentru că în […]
Acum 24 ore
14:00
La microfon, Elvira Chilaru
13:50
Ursula von der Leyen declară că există trei opțiuni care ar putea asigura finanțarea Ucrainei # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis luni într-o scrisoare adresată statelor membre ale Uniunii Europene că există trei opțiuni pentru acoperirea necesităților de finanțare ale Ucrainei. Printre acestea se află și posibilitatea unui împrumut bazat pe activele rusești înghețate, dar a subliniat că o combinație între variante este de asemenea posibilă. „Am […]
13:30
Vă invităm la cea de-a treia ediție a Bursei „Adriana Cesare”, care va avea loc pe 17 noiembrie 2025, de la ora 20:00, în Catedrala Sf. Iosif din București. Bursa „Adriana Cesare” a devenit, în doar trei ani, cea mai importantă bursă dedicată tinerilor violonceliști. Proiectul oferă anual un sprijin financiar substanțial, susținând perfecționarea celor […]
13:00
Stare de alertă în judeţul Tulcea – 15 persoane din satul Plauru au fost evacuate preventiv, după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de drone # Rador
Este stare de alertă în judeţul Tulcea – 15 persoane din satul Plauru au fost evacuate preventiv astăzi în spaţii din satul Ceatalchioi. Are detalii acum, în direct, corespondenta RRA Luiza Rosetti. Bună ziua! Reporter: Bună ziua! La ora 11.37 de minute a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru populația din satul Plauru, ca urmare […]
13:00
Consiliul de Securitate al ONU va vota un proiect de rezoluție al SUA privind înființarea unei forțe internaționale de stabilizare în Gaza # Rador
Consiliul de Securitate al ONU va vota astăzi un proiect de rezoluție al SUA ce promovează planul de pace pentru Gaza al președintelui Donald Trump. Planul vizează formarea unei forțe internaționale de stabilizare și o poliție palestiniană recent instruită. Proiectul de rezoluție prevede, de asemenea, ca Hamas și alte grupări armate să renunțe la arme. […]
12:20
Polonia – Explozia de duminică a unui dispozitiv pe ruta feroviară Varșovia-Lublin a fost un act de sabotaj (Donald Tusk) # Rador
Explozia unei linii de cale ferată pe ruta Varșovia-Lublin este un act de sabotaj fără precedent, care vizează securitatea statului polonez și a cetățenilor săi, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk. Tusk a declarat anterior că explozia de duminică a fost cauzată de un act de sabotaj. /cstoica/csimion REUTERS – 17 noiembrie
12:10
Se răceşte vremea din această după-amiază. După o perioadă cu temperaturi peste cele normale pentru anotimpul în care suntem, ne aşteaptă 4 zile cu temperaturi scăzute, ploi şi vânt. Astfel, de la ora 12:00, va intra în vigoare o informare – în Banat şi Crişana, sunt anunţate ploi însoţite pe alocuri de descărcări electrice, apoi […]
11:50
Mortalitatea infantilă, mult peste media UE, dublă în rural – Program de monitorizare după externare pentru copiii născuți prematur # Rador
Ziua mondială a prematurității: Salvați Copiii România anunță programul pilot de monitorizare după externare pentru copiii născuți prematur România are o rată a mortalității infantile mult peste media UE, în rural atingând chiar dublul mediei din Uniune; În mediul rural rata mortalității infantile este mult peste cea din mediul urban – 6,6 față de 4,6 […]
11:50
Zaharova a răspuns la afirmațiile lui Pistorius despre un posibil război între NATO și Federaţia Rusă până în 2029 # Rador
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova a comentat afirmațiile ministrului apărării al Germaniei, Boris Pistorius, referitoare la faptul că războiul între Alianța Nord-Atlantică și Rusia ar putea începe până în 2029. „Nu există nicio îndoială cine este agresorul”, a declarat diplomatul rus pentru agenția TASS./snicolau/cpodea www.tass.ru – 17 noiembrie
11:10
Premierul Alexandru Munteanu își începe vizita de două zile la Bruxelles. În cadrul acesteia, șeful Guvernului va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni, va participa la Forumul privind extinderea europeană și va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri, transmite MOLDPRES. Astfel, agenda vizitei include întrevederi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula Von […]
11:00
Primul ministru al Ungariei, Viktor Orbán, a caracterizat afirmația că el ar juca rolul de „cal troian” al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, ca fiind „naivă și primitivă”. „Deci, dacă nu aveți argumente puternice ca să discutați despre război, haideți să spunem că această persoană are un punct de vedere diferit de al meu, deci […]
10:30
Comisia Europeană prezintă previziunile economice de toamnă și situația economică și financiară a fiecărui stat membru # Rador
Comisia Europeană prezintă previziunile economice de toamnă și situația economică și financiară a fiecărui stat membru în parte. Raportul este important pentru România, aflată în procedură de deficit bugetar excesiv cu risc de înghețare a anumitor fonduri europene, după cum transmite de la Bruxelles corespondentul RRA Bogdan Isopescu. Reporter: Pentru România acest raport este, practic, […]
10:10
Premierul chinez nu are de gând să se întâlnească cu prim-ministrul japonez în marja summitului G20 din Africa de Sud, transmite China # Rador
Premierul chinez Li Qiang nu are de gând să se întâlnească cu prim-ministrul japonez în marja summitului G20 din Africa de Sud, a transmis luni Ministerul chinez de Externe, pe fondul adâncirii tensiunilor legate de Taiwan. Comentariile prim-ministrului japonez despre Taiwan au afectat grav fundamentul politic al relațiilor sino-japoneze, iar Japonia ar trebui să-și retragă […]
09:40
Circulația autovehiculelor pe Drumul European 87 Constanța-Tulcea, în apropiere de orașul Babadag, va fi deviată începând de astăzi, astfel încât șoferii vor trebui să facă un ocol de mai mulți kilometri. Va fi permisă circulația riveranilor și a vehiculelor cu regim de prioritate, conform semnalizării rutiere temporare și reglementărilor legale în vigoare. Devierea este necesară […]
09:30
Percheziții în Giurgiu, într-un dosar de proxenetism, camătă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc și lovire sau alte violențe # Rador
Polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale fac cinci percheziții în această dimineață la locuințele mai multor persoane din municipiul Giurgiu și din județul Călărași. Acestea sunt cercetate pentru proxenetism, camătă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc și lovire sau alte violențe. Descinderile sunt sprijinite de polițiștii din cadrul mai multor structuri operative ale IPJ […]
09:10
Autoritățile din estul Ucrainei anunță că trei persoane au fost ucise în urma atacurilor rusești cu rachete ce au vizat regiunea Harkiv. Potrivit anunțului, zece persoane au fost rănite în atacul nocturn asupra orașului Balaklia. Recentul atac are loc după ce președintele Zelenski urmează să poarte discuții la Paris cu omologul său francez Emmanuel Macron./cstoica/csimion […]
09:10
Asigurarea de răspundere civilă, RCA, pentru trotinetele și bicicletele electrice este de acum obligatorie # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Asigurarea de răspundere civilă, RCA, pentru trotinetele și bicicletele electrice este de acum obligatorie; măsura a intrat în vigoare ieri. Este vorba de acele vehicule pe două roți, care pot depăși viteza de 25 de km pe oră, sau de cele care cântăresc peste 25 de kg și depășesc 14 km […]
09:10
Indonezia – Cel puțin 18 oameni au murit în urma unor alunecări de teren în provincia Java Centrală # Rador
Alunecările de teren de săptămâna trecută declanșate de ploi în două regiuni din provincia indoneziană Java Centrală, au provocat moartea a cel puțin 18 persoane, au anunțat luni autoritățile, operațiunile de căutare fiind în desfășurare. 12 case din satul Cibeunying au fost îngropate de o alunecare de teren din orașul Cilacap, care a avut loc […]
09:00
Noul administrator special al companiei Lukoil din Bulgaria urmează să fie înscris în Registrul Comerţului # Rador
Noul administrator special al companiei Lukoil din Bulgaria, Rumen Speţov, urmează să fie înscris în Registrul Comerţului, după ce Consiliul de Miniştri a votat, vineri, candidatura sa. Conform textelor de lege adoptate, prin alegerea sa în funcţia de administrator special, Speţov preia şi cele patru companii din Bulgaria. Termenul derogării pe care Bulgaria a primit-o […]
09:00
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * Deschiderea seriei de evenimente ”România în lumină”; prima manifestare, dedicată Zilei Naţionale a Copiilor Născuţi Prematur. Din program: masă rotundă ce vizează crearea unui parteneriat intersectorial în vederea garantării drepturilor la viaţă, sănătate şi dezvoltare pentru nou-născuţii cu risc (ora 15:30 – Sala Unirii, Palatul Cotroceni); participă: ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, […]
08:30
Conform datelor Centrului Național de Sănătate Publică și Farmacie, numărul cazurilor de anumite boli infecțioase, în special hepatita virală A, a crescut drastic în mai multe județe, în special în judeţele Nógrád și Szabolcs-Szatmár-Bereg. Hepatitis A, cunoscută și sub denumirea de icter infecțios, provoacă inflamația ficatului și se răspândește extrem de rapid de la persoană […]
