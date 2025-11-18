DEUTSCHE WELLE: Analiză: Ce trebuie să facă România să se salveze

09:10

Realizator: Nicoleta Turcu – Asigurarea de răspundere civilă, RCA, pentru trotinetele și bicicletele electrice este de acum obligatorie; măsura a intrat în vigoare ieri. Este vorba de acele vehicule pe două roți, care pot depăși viteza de 25 de km pe oră, sau de cele care cântăresc peste 25 de kg și depășesc 14 km […]