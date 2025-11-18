Spectacole în premieră pe scena Operei Naționale București

18:50

Într-o societate în care legea pare să fie mai mult un instrument al privilegiilor, decât un pilon al justiției, actuala clasă politică este complet neputincioasă, incapabilă să rezolve ”nuca tare” a pensiilor speciale ale magistraților, o castă care operează deasupra legii și cu un dispreț profund față de cetățean și de normele cotidiene ale statului de drept.