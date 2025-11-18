A murit Ilie Ilașcu, simbol al luptei împotriva imperialismului rus și pentru unirea Moldovei cu România
Aktual24, 18 noiembrie 2025 07:50
Ilie Ilașcu, cunoscut pentru condamnarea la moarte din cauza susținerii unirii Republicii Moldova cu România, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Familia a anunțat vestea luni seara, printr-un mesaj emoționant publicat pe pagina sa de Facebook: „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viață a celui care a fost pentru […]
• • •
Acum 5 minute
08:10
Ce sărbătorim pe 18 noiembrie: Ziua Europeană pentru Protecția Copiilor, Ziua Prințeselor și Ziua lui Mickey Mouse # Aktual24
Data de 18 noiembrie reunește o varietate de sărbători internaționale, fiecare cu propriul mesaj și propria importanță: de la personaje emblematice din cultura pop, până la protecția copiilor, celebrarea inovației și promovarea imaginii feminine pozitive. Ziua lui Mickey Mouse celebrează debutul celebrului personaj Disney în producția Steamboat Willie (1928), marcând începutul unei revoluții în lumea […]
Acum 30 minute
07:50
A murit Ilie Ilașcu, simbol al luptei împotriva imperialismului rus și pentru unirea Moldovei cu România # Aktual24
Ilie Ilașcu, cunoscut pentru condamnarea la moarte din cauza susținerii unirii Republicii Moldova cu România, a încetat din viață la vârsta de 73 de ani. Familia a anunțat vestea luni seara, printr-un mesaj emoționant publicat pe pagina sa de Facebook: „Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea din viață a celui care a fost pentru […]
Acum o oră
07:40
Confruntat cu o invazie iminentă, președintele venezuelean Maduro se declară deschis dialogului cu Donald Trump: „Sunt pregătit să vorbim față în față” # Aktual24
Președintele venezuelean Nicolás Maduro a declarat luni seară, în emisiunea sa săptămânală „Con Maduro+” de la televiziunea publică VTV, că este deschis unui dialog direct cu președintele american Donald Trump. „Celui care vrea să vorbească cu Venezuela îi vom vorbi, față în față. Nicio problemă”, a afirmat Maduro, răspunzând astfel declarației lui Trump din 16 […]
07:20
ONU a aprobat cu o majoritate zdrobitoare planul american de pace pentru Gaza – doar Rusia și China s-au abținut de la vot # Aktual24
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat luni, cu o majoritate covârșitoare, planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump privind Fâșia Gaza. Din cei 15 membri ai Consiliului, 13 au votat în favoarea rezoluției, în timp ce Rusia și China s-au abținut, permițând trecerea documentului fără a-și exercita dreptul de veto, […]
Acum 2 ore
07:10
Donald Trump anunță intenția de a vinde avioane F-35 Arabiei Saudite înaintea vizitei prințului moștenitor Mohammed bin Salman # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat luni că intenționează să aprobe vânzarea avioanelor de vânătoare F-35 către Arabia Saudită, în contextul vizitei oficiale a prințului moștenitor Mohammed bin Salman la Casa Albă. Potrivit Reuters, anunțul marchează o schimbare importantă în politica Statelor Unite privind exporturile acestei aeronave de generația a cincea, considerată unul dintre cele […]
Acum 12 ore
23:40
Una dintre galeriile Muzeului Luvru va fi închisă pentru public din cauza problemelor stucturale # Aktual24
Muzeul Luvru a anunțat, luni, că închide una dintre galeriile sale ca măsură de precauție, după ce un audit a scos la iveală probleme structurale la unele dintre grinzile clădirii. Galeria Campana, care găzduiește nouă săli dedicate ceramicii antice grecești, va fi închisă în timp ce se vor desfășua investigații privind „anumite grinzi care susțin […]
23:30
Procurorii francezi investighează platforma de vânzări de îmbrăcăminte second-hand Vinted pentru presupuse redirecționări către conținut pornografic # Aktual24
Platforma de vânzări de îmbrăcăminte second-hand Vinted este investigată în Franța, după ce s-a descoperit că unele conturi direcționau vizitatorii către conținut pornografic. Comisarul francez pentru drepturile copilului, Sarah El-Haïry, a declarat că a cerut organismului de supraveghere Arcom să examineze acuzațiile publicate inițial în presa franceză, scrie BBC. Vinted, care are 23 de milioane […]
23:30
Numărul studenților internaționali înmatriculați în acest an universitar a scăzut cu 17% la universitățile din SUA # Aktual24
Rata de înscriere a studenților din străinătate la universitățile din SUA a scăzut cu 17% în această toamnă față de anii precedenți, indică un studiu publicat luni. Scăderea vine în contextul în care administrația Trump a îngreunat obținerea vizelor de student, studiul sugerând că problemele legate de depunerea cererilor de viză, cum ar fi întârzierile […]
23:10
Actrița Renée Zellweger a descris statuia lui Bridget Jones, dezvelită luni în Leicester Square, Londra, drept „adorabilă”, „Cred că ea e mult mai drăguță decât mine”, a declarat actrița pentru BBC. Personajul Bridget Jones a fost creat în 1996 de autoarea Helen Fielding și adaptat pentru prima dată pentru marele ecran în 2001. Cel de-al […]
23:00
Africa de Sud va refuza zborurile charter la bordul cărora se află palestinieni, din cauza temerilor legate de o „agendă de epurare” # Aktual24
Africa de Sud a declarat că nu dorește să mai primească zboruri charter care transportă palestinieni, la câteva zile după sosirea controversată a 153 de pasageri din Gaza în țară. Multe aspecte ale sosirii lor rămân neclare și disputate. Zborul a făcut parte dintr-o „agendă clară de a-i epura pe palestinieni din Gaza și Cisiordania”, […]
22:30
Două piese pentru orgă de Johann Sebastian Bach, considerate pierdute timp de 300 de ani, interpretate în biserica Sfântul Toma din Leipzig # Aktual24
Două piese pentru orgă de Johann Sebastian Bach, de mult pierdute, au fost interpretate în Germania, la aproximativ 320 de ani după ce compozitorul le-a scris în adolescență, când era profesor de muzică. Intitulate Ciaccona în Re minor BWV 1178 și Ciaccona în Sol minor BWV 1179, piesele au fost adăugate luni în catalogul oficial […]
22:10
Regatul sud-african Eswatini a confirmat că a primit 5,1 milioane de dolari de la SUA pentru a accepta migranți deportați # Aktual24
Regatul sud-african Eswatini a confirmat pentru prima dată că a primit peste 5 milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru a accepta zeci de persoane expulzate în cadrul campaniei agresive de deportare în masă a Washingtonului. Micul regat a primit 15 persoane de când administrația lui Donald Trump a încheiat acorduri în mare parte […]
21:30
SUA: Peste 130 de persoane arestate în Carolina de Nord de agenții serviciului de imigrare, în timp ce guvernatorul democrat spune că represiunea împotriva imigranților „alimentează frica și dezbină comunitatea” # Aktual24
Agenții serviciului american de imigrare au arestat peste 130 de persoane, în weekend, în Charlotte, cel mai mare oraș din Carolina de Nord, a declarat luni un oficial federal, în timp ce guvernatorul a avertizat că represiunea pur și simplu „alimentează frica”. Administrația Trump a făcut din Charlotte, un oraș democrat cu aproximativ 950.000 de […]
21:10
Salonul Aerian de la Dubai: Compania aeriană Emirates anunță o comandă de 65 de avioane Boeing 777-9 cu un preț de listă de 38 de miliarde de dolari # Aktual24
Salonul Aerian bienal de la Dubai s-a deschis luni, compania aeriană locală Emirates comandând 65 dintre viitoarele aeronave 777-9 ale Boeing, în timp ce compania aeriană își dorește să își mărească flotele pe fondul câștigurilor record și al cererii robuste de zboruri prin acest hub de călătorie Est-Vest. Anunțul aduce numărul total de avioane Boeing […]
21:10
Lista finală, șase candidați ”suveraniști” la Primăria Capitalei. Unul dintre ei s-a bătut în trafic – VIDEO # Aktual24
Biroul Electoral a anunțat, luni seara, lista finală cu candidații pentru postul de primar al Capitalei. Pe listă sunt nu mai puțin de șase candidați care se pretind ”suveraniști”. Iată lista: Cei care se pretind ”suveraniști” sunt: George Burcea, Anca Alexandrescu, Virgil Zidaru (Makaveli), Eugen Teodorovici, Gigi Nețoiu și Mihai Lască. Deputatul Mihai Lasca a […]
21:00
„Act de sabotaj fără precedent”: O explozie a avariat o linie de cale ferată care leagă capitala Poloniei de granița cu Ucraina # Aktual24
O explozie care a avariat o linie de cale ferată poloneză pe o rută către Ucraina a fost un „act de sabotaj fără precedent”, a declarat, luni, premierul Donald Tusk, promițând să-i prindă pe cei responsabili pentru un incident despre care a spus că s-ar fi putut termina tragic. Explozia de pe linia Varșovia-Lublin, care […]
21:00
Trump n-a decis dacă atacă Venezuela, spun oficiali SUA. Încă speră că Maduro pleacă singur # Aktual24
Președintele Donald Trump nu a luat încă o decizie privind o posibilă intervenție terestră în Venezuela, au declarat un oficial de la Casa Albă și un înalt oficial american, în timp ce liderul american sugerează că s-ar putea deschide o fereastră pentru diplomație. Pe măsură ce forțele militare americane se concentrează în regiune — inclusiv […]
20:50
Surse: Președintele Dan schimbă foaia cu magistrații. Marți, ultima discuție: ori acceptă, ori nu va mai fi făcută nicio concesie # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că Nicușor Dan va avea marți o nouă rundă de discuții cu reprezentanții magistraților, în încercarea de a obține un acord asupra modificărilor privind pensiile de serviciu. Potrivit acelorași surse, aceasta ar fi ultima tentativă de negociere. Dacă mâine nu se ajunge la un compromis, nu va mai fi […]
20:40
Delir în guvernul Israelului: Un ministru cere asasinarea liderilor Autorității Palestiniene în caz de independență # Aktual24
Oficialii Autorității Palestiniene (AP) ar trebui asasinați dacă ONU sprijină statalitatea palestiniană, a declarat ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir. Mai multe instituții media israeliene au relatat comentariul politicianului de extremă dreapta, făcut astăzi în cadrul unei ședințe a partidului Otzma Yehudit. „Dacă se accelerează recunoașterea statului terorist palestinian și ONU recunoaște un stat […]
20:40
Iranul începe însămânțarea norilor pentru a provoca ploaie în mijlocul unei secete istorice # Aktual24
Autoritățile din Iran au pulverizat norii cu substanțe chimice pentru a provoca ploaie, în încercarea de a combate cea mai gravă secetă din țară din ultimele decenii. Cunoscut sub numele de însămânțare a norilor, procesul a fost efectuat sâmbătă peste bazinul lacului Urmia, potrivit agenției oficiale de știri iraniană Irna, relatează BBC. Urmia este cel […]
20:40
Năvodari: Proaspăt ieșit din închisoare, un tânăr a ucis o femeie fără adăpost în timp ce o viola # Aktual24
Un tânăr de 18 ani din Lumina, județul Constanța, proaspăt ieșit din închisoare, a fost reţinut de poliţişti după ce a violat o femeie de 48 de ani, iar apoi a omorât-o. Poliţiştii au fost sesizaţi la numărul de urgență 112, că într-o zonă publică a oraşului Năvodari a fost găsit cadavrul unei femei, potrivit […]
20:40
Surpriză la ședința Coaliției, PSD a renunțat la blocaje. S-au înțeles atât pe pensiile speciale, cât și în privința schimbărilor în administrație # Aktual24
Liderii coaliției de guvernare s-au înțeles luni seara pe principalele măsuri care trebuie luate în perioada următoare, cele mai urgente fiind cele legate de pensiile magistraților și de reformele din administrație. Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au înțeles în privința pensiilor speciale și a pachetului trei de […]
20:30
Presshub: Cum au câștigat trei foști judecători din CSM câte 350.000 de lei, după ce s-au plâns că au fost discriminați față de procurori # Aktual24
În februarie 2023, printr-o cerere înregistrată la Tribunalul Brașov, 20 de judecători, dintre care opt deja pensionari înainte de 2020, au cerut Tribunalului Brașov „recalcularea indemnizaţiei de încadrare”. Ei cereau diurna de 2% pe zi, la fel cu aveau procurorii din fosta secție specială. Recalcularea a fost cerută începând cu 16 octombrie 2018, când au […]
20:20
Și Dan Tănasă vrea protecție SPP. El se plânge că a fost amenințat de utilizatorii de pe Reddit România # Aktual24
Deputatul extremist Dan Tănasă (AUR) a anunțat luni că cere protecție după ce ar fi fost amenințat cu moartea pe platforma de internet Reddit România. Reamintim că Dan Tănasă este cel care periodic are mesaje incitatoare la ură la adresa ”globaliștilor”, ”bananierilor” și nu în ultimul rând la adresa muncitorilor străini. „În ultimele zile am […]
20:20
Ucraina se străduiește pentru finanțare: Discuții cu FMI, UE dezbate împrumutul său și estimează un gol de peste 70 de miliarde # Aktual24
O echipă a Fondului Monetar Internațional a început la Kiev discuțiile cu autoritățile ucrainene, după solicitarea oficială de asistență depusă în septembrie 2025, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra finanțelor publice ale Ucrainei. Potrivit proiectului de buget pe 2026, toate veniturile fiscale interne vor merge la apărare (circa 62,8 mld. $), în timp ce […]
20:10
Ucraina poate trimite trupe de apărare în UE după pace, spune comisarul european pentru Apărare # Aktual24
Dacă luptele din Ucraina s-ar încheia printr-un acord de pace, trupele ucrainene ar putea fi trimise să ajute la apărarea granițelor estice ale UE împotriva Rusiei, a declarat luni comisarul pentru apărare Andrius Kubilius. „Ar fi bine ca o armată ucraineană încercată în luptă, după ce pacea va fi stabilită în Ucraina, să fie pregătită […]
20:10
Economia Japoniei se contractează pe măsură ce exporturile sunt afectate de tarifele vamale impuse de președintele Trump # Aktual24
Economia Japoniei s-a prăbușit cu o rată anuală de 1,8% în perioada iulie-septembrie, au arătat datele guvernamentale publicate luni, deoarece tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump au dus la o scădere vertiginoasă a exporturilor națiunii. Scăderea ratei a fost mai mică decât aștepta piața, relatează Euronews. Pe bază trimestrială, PIB-ul Japoniei, adică valoarea totală […]
20:00
Fostul ministru al justiției, Ana Birchall, îl dă în judecată pe influencerul de TikTok, Vlad Mercori, acuzându-l că este implicat într-o operațiune de „kompromat” împotriva ei # Aktual24
Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a anunțat că a depus o cerere de chemare în judecată împotriva lui Vlad Mercori, pe care îl acuză de implicare într-o presupusă operațiune de „kompromat” îndreptată împotriva sa. Birchall precizează că acțiunea a fost inițiată după transmiterea unei notificări oficiale privind aceste aspecte. „Este un demers necesar după […]
20:00
Ucraina, o nouă strategie de atac care dă rezultate: distrugerea sistemelor S-400 din Rusia și teritoriile ocupate # Aktual24
Apărarea antiaeriană rusă este țintită cu precădere în aceste zile de atacurile ucrainene la distanţe mari atât în teritoriile ocupate, cât şi în Rusia, dat fiind că Kievul încearcă să sporească eficacitatea loviturilor sale împotriva infrastructurii militare şi a sectorului energetic al inamicului pentru a obliga Moscova să înceapă negocierile, relatează luni EFE, citată de […]
19:50
Pentru prima dată după un lung șir de răzgândiri și reveniri, președintele american Donald Trump pare decis să „țină linia” fermă în privința Rusiei pentru o perioadă mai îndelungată. America a sancționat marile companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft, ajută Ucraina să lovească permanent industria energetică rusească și a impus tarife suplimentare Indiei pentru a […]
19:40
Activele globale ale Lukoil ar putea ajunge în proprietatea concernului american Chevron. În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel # Aktual24
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, au declarat luni pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar. Săptămâna trecută, Trezoreria SUA a permis potenţialilor cumpărători să discute cu Lukoil despre activele sale străine. Chevron s-ar fi alăturat fondului Carlyle şi altor firme în […]
19:30
Germania și Franța ar putea abandona proiectul avionului de vânătoare de generație următoare FCAS din cauza disputelor dintre Airbus și compania franceză Dassault Aviation # Aktual24
Proiectul avionului de vânătoare european de generație următoare, Future Combat Air System (FCAS), este în pericol de a fi reziliat, deoarece disputele dintre concernul Airbus și compania franceză Dassault Aviation, care îl dezvoltă, continuă. După cum notează publicația Financial Times, Germania și Franța ar putea abandona proiectul FCAS, concentrându-se pe dezvoltarea unui sistem de comandă […]
Acum 24 ore
19:10
”Polonia se află într-o fază de pre-război”. Anunț major al șefului Statului Major al Armatei Poloniei: ”Inamicul a început pregătirile pentru război” # Aktual24
Polonia se află practic într-o fază de pre-război, a declarat șeful Statului Major General, generalul Wiesław Kukuła. Acesta a afirmat că Rusia pregătește deja terenul pentru o posibilă agresiune, țara vecină desfășurând acțiuni menite să destabilizeze statul polonez. „Inamicul a început pregătirile pentru război, el creează condiții care urmăresc subminarea încrederii publice în guvern, în […]
18:50
Judecătorii CCR nu vor mai primi indemnizație compensatorie la încetarea mandatului, a decis Senatul. Valoarea indemnizației este acum de 180.000 de lei # Aktual24
Senatul a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale. S-au înregistrat 105 voturi pentru, unul contra şi o abţinere. Proiectul abrogă, în acest sens, alin. (5) al art. 71 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. Conform legii în vigoare, indemnizaţia compensatorie dată judecătorilor CCR […]
18:30
Kim Jong Un a primit „Premiul Lenin” pentru că susține lupta Rusiei contra „agresiunii imperialiste” din Ucraina. Și Vladimir Voronin a primit aceeași distincție # Aktual24
Partidul Comunist al Federației Ruse (CPRF) l-a distins pe liderul nord-coreean Kim Jong Un cu „Premiul Lenin”, elogiu oferit pentru presupusele sale „merite deosebite în construcția socialistă” și pentru poziția adoptată împotriva „agresiunii imperialiste”, prin sprijinul acordat Moscovei în războiul din Ucraina. Distincția, anunțată săptămâna trecută, îl plasează pe Kim printre cei cinci laureați ai […]
18:10
Încă o moțiune AUR a fost respinsă în Parlament. AUR-iștii, obsedați de hidrocentrala Vidraru # Aktual24
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată ”România în beznă – falimentul programat al sistemului energetic naţional” a fost respinsă, luni, de plenul Camerei Deputaţilor. S-au înregistrat 88 de voturi „pentru”, 193 „împotrivă” şi şapte abţineri. Un deputat nu a votat. Niciun petrolist din România nu are niciun motiv să crească, […]
17:50
Monica Macovei revine: ”Guvernul nu trebuie să mai ceară nimic de la CSM pe legea pensiilor magistraților/ Primul ministru decide ce proiecte aprobă Guvernul” # Aktual24
Monica Macovei, fost ministru al Justiției, consideră că Guvernul Bolojan nu mai are nevoie să solicite avizul CSM în privința noii legi a pensiilor magistraților întrucât CSM s-a pronunțat deja. ” Reamintesc că judecătorii de la CCR au în prezent venituri în care sunt incluse toate sporurile magistraților”, mai subliniază Macovei. ”Avizul CSM există și […]
17:40
Cel mai recent sondaj de opinie pentru alegerea primarului capitalei arată un pericol major: Fărâmițarea electoratului riscă să ducă la o victorie a extremiștilor prin candidata Anca Alexandrescu. Ea se află la 1,7% în urma candidatului de pe prima poziție. Liberarul Ciprian Ciucu conduce clasamentul, fiind creditat cu 19,2% din intențiile de vot. Pe locul […]
17:40
Monica Macocei revine: ”Guvernul nu trebuie să mai ceară nimic de la CSM pe legea pensiilor magistraților/ Primul ministru decide ce proiecte aprobă Guvernul” # Aktual24
Monica Macovei, fost ministru al Justiției, consideră că Guvernul Bolojan nu mai are nevoie să solicite avizul CSM în privința noii legi a pensiilor magistraților întrucât CSM s-a pronunțat deja. ” Reamintesc că judecătorii de la CCR au în prezent venituri în care sunt incluse toate sporurile magistraților”, mai subliniază Macovei. ”Avizul CSM există și […]
17:00
Germania: Un deținut a solicitat dreptul să primească mese vegane. Ce a decis instanța: ”Deţinuţii ar trebui să aibă la dispoziţie opţiunile de a se hrăni conform propriei viziuni asupra lumii” # Aktual24
Penitenciarele din Germania nu au obligaţia legală de a le oferi deţinuţilor mese vegane, a decis luni un tribunal din Munchen, informează DPA, citată de Agerpres. Tribunalul superior regional din Munchen a respins revendicarea unui deţinut care a susţinut că îi sunt încălcate drepturile umane fundamentale când i-au fost oferite doar mese vegetariene şi fără […]
16:50
Doi bărbaţi au fost arestaţi preventiv după ce ar fi comis mai multe tâlhării asupra unor bătrâni, din municipiul Bacău, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). „Din cercetări a reieşit că, în perioada octombrie-noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în locuinţele a patru bătrâni cu vârste cuprinse între 70 şi […]
16:30
AUR vrea să-i ia cetățenia română lui Dominic Fritz: ”Situaţia acestui cetăţean german, care este şi primar al municipiului Timişoara, generează întrebări legitime” # Aktual24
AUR insistă că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, aflat la al doilea mandat, ar fi fi obținut cetățenia română în mod fraudulos și sugerează că Fritz ar putea fi spion. Astfel, în conferința de presă a AUR, deputatul Mihai Negoescu, a acuzat ”naturalizarea accelerată a cetăţeanului german Dominic Fritz şi accesul acestuia, ca lider USR, la […]
16:30
Consiliul de Securitate al ONU supune votului planul SUA de înființare a unei forțe internaționale pentru Gaza # Aktual24
Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze luni o rezoluție elaborată de SUA care consolidează planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump, în special desfășurarea unei forțe internaționale, în timp ce Washingtonul avertizează că lipsa de acțiune ar putea duce la reluarea luptelor. Proiectul, care a fost revizuit de mai multe […]
16:00
Georgescu, disperat pe scările Curții de Apel, și-a radicalizat discursul. Termeni folosiți de regimurile bolșevice și naziste la adresa adversarilor # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a lansat un nou val de atacuri extrem de violente la adresa adversarilor săi, pe care i-a numit ”păduchi” și ”șobolani”. Declarațiile au fost făcute pe scările Curții de Apel. „După cum vedeți, este periculos să ai dreptate împotriva sistemului. Desigur că trădarea Justiției este începutul prăbușirii, sfârșitul statului și al […]
15:50
Atacurile Rusiei: Sute de oameni din Plauru și Ceatalchioi au fost evacuați după incendiul unei nave cu GPL lovite de o dronă # Aktual24
Autoritățile din județul Tulcea au dispus luni evacuarea preventivă a localităților Plauru și Ceatalchioi, după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă rusească și a izbucnit în flăcări în apropierea portului Ismail, pe malul ucrainean al Dunării, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Potrivit șefului Departamentului pentru Situații […]
15:20
Noile planuri ale Guvernului, Bolojan bagă viteză: „Deficitul ne sufocă”. Reformă profundă: urbanism, taxe locale, rețineri la sursă și reglementarea jocurilor de noroc # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, în fața primarilor de municipii, că executivul este „foarte posibil” să declanșeze săptămâna viitoare procedura angajării răspunderii pe pachetul legislativ privind reforma administrației locale și centrale, un pachet amplu ce include reducerea cheltuielilor administrative cu 10% și măsuri de eficientizare a instituțiilor publice. Tot luni, de la ora 18.00, […]
15:10
Comisia Europeană își majorează previziunile de creștere a economiei zonei euro pentru 2025. Care este motivul # Aktual24
Comisia Europeană și-a majorat previziunile privind creșterea economiei zonei euro în acest an. În cele mai recente previziuni ale sale, CE afirmă că creșterea economică a depășit așteptările în primele nouă luni ale anului, creșterea PIB-ului real depășind previziunile de primăvară, relatează The Guardian. Această expansiune mai rapidă decât se aștepta se datorează parțial creșterii […]
14:40
Calea ferată dintre Varșovia și Lublin a fost avariată de o explozie. Donald Tusk: „A fost sabotaj” # Aktual24
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că serviciile secrete poloneze consideră incidentul de duminică de pe calea ferată poloneză dintre Varșovia și Lublin drept un act de sabotaj deliberat. În acest sens, el a publicat o declarație pe contul său de pe platforma de socializare X în dimineața zilei de 17 noiembrie, relatează European Pravda. […]
14:10
Rectorul SNSPA: ”Este momentul ca România să depășească definitiv mitologia președintelui-salvator, care controlează totul și decide tot” # Aktual24
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, explică într-un articol publicat în Revista Cultura că România trăiește, de peste trei decenii, într-o „confuzie politică” legată de rolul constituțional al președintelui, confuzie care afectează atât percepția publică, cât și funcționarea instituțiilor. Pricopie amintește că arhitectura constituțională a României este inspirată din democrațiile consolidate, însă greu de acceptat într-o cultură […]
14:10
Zelenski și Macron au semnat un acord istoric, pe pista bazei aeriene Villacoublay, pentru a consolida apărarea Ucrainei # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat un acord istoric privind cooperarea pe termen lung între cele două țări, potrivit Biroului Președintelui Ucrainei. Președintele Ucrainei și omologul său francez au semnat o scrisoare de intenție, al cărei conținut este încă necunoscut, dar pe care Zelenski a numit-o anterior istorică, relatează Le […]
