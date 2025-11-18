Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Digi24.ro, 18 noiembrie 2025 08:50
Un hotel din Istanbul a fost evacuat în urma decesului unei femei germano-turce și al celor doi copii ai săi, din cauza unei presupuse otrăviri, au raportat mass-media locale.
Acum 5 minute
09:20
Rușii încep să reducă cheltuielile pentru hrană. Amănuntul care i-a dat de gol, în ciuda declarațiilor Moscovei că economia duduie # Digi24.ro
Rușii care până acum mergeau la restaurant, au trecut spre opțiuni mai ieftine de consum alimentar. Asigurările autorităților de la Moscova că totul e în regulă cu economia Rusiei, par a nu mai păcăli pe nimeni, arată anumiți indicatori dați publicității.
09:20
Coreea de Nord critică acordul SUA-Seul privind submarinele: „O încercare periculoasă de confruntare, cu efect de domino nuclear” # Digi24.ro
Coreea de Nord a denunţat acordul dintre Seul şi Washington privind construirea de submarine cu propulsie nucleară, afirmând marţi, într-un comentariu difuzat de mass-media de stat, că acordul va provoca un efect „domino nuclear”, potrivit AFP.
Acum 15 minute
09:10
Ucraina şi FMI au început negocierile pentru un nou program de finanţare. Care sunt prioritățile discutate # Digi24.ro
Liderii Ministerului Finanţelor din Ucraina, ai Băncii Naţionale a Ucrainei şi experţi ai Fondului Monetar Internaţional au început discuţiile privind un nou program de cooperare financiară, a anunţat Ministerul Finanţelor, pe site-ul web, potrivit Ukrinform.
09:10
Scandalul Epstein: fostul președinte al Universității Harvard, Larry Summers, se retrage din funcția publică # Digi24.ro
Fostul preşedinte al Universităţii Harvard, Larry Summers, a declarat că se va retrage din funcţia publică după ce e-mailurile sale cu finanţatorul Jeffrey Epstein, căzut în dizgraţie, au fost făcute publice, anunţă BBC. Marţi, membrii Camerei Reprezentanţilor vor vota cu privire la publicarea tuturor dosarelor legate de Epstein.
Acum o oră
08:50
Numărătoare inversă în zona baltică: Estonia avertizează că Rusia se va întoarce cu mai multe trupe și echipamente în cel mult doi ani # Digi24.ro
Margus Tsahkna, șeful diplomației estoniene, a ajuns în capitala SUA la începutul acestei săptămâni cu un mesaj special conceput pentru a risipi ceața politică din Washington: amenințarea rusă nu este doar reală, ci și iminentă, iar ceasul ticăie până la o consolidare militară majoră pe flancul estic al NATO, relatează Kyiv Post.
08:50
Alibaba respinge ferm acuzațiile că a oferit sprijin tehnologic armatei chineze în operațiuni contra SUA # Digi24.ro
Gigantul chinez Alibaba respinge ferm acuzațiile potrivit cărora a oferit sprijin tehnologic armatei chineze pentru operaţiuni îndreptate împotriva Statelor Unite, potrivit unui memo al Casei Albe citat de Financial Times vineri.
08:50
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă # Digi24.ro
Un hotel din Istanbul a fost evacuat în urma decesului unei femei germano-turce și al celor doi copii ai săi, din cauza unei presupuse otrăviri, au raportat mass-media locale.
08:30
Putin înăsprește pedepsele pentru sabotaj. Sunt vizați acum chiar și adolescenții de 14 ani. Închisoare pe viață doar pentru „incitare” # Digi24.ro
Liderul de la Kremlin a semnat un proiect de lege care înăsprește pedepsele pentru incitarea copiilor la sabotaj – inclusiv închisoarea pe viață – și reduce vârsta răspunderii penale de la 16 la 14 ani.
08:30
Alertă la Washington: bisericile ortodoxe din SUA ar putea fi investigate pentru potențiale legături cu serviciile secrete rusești # Digi24.ro
Un grup de republicani din Camera Reprezentanților îi solicită procurorului general Pam Bondi să investigheze dacă serviciile secrete ruse au încercat să utilizeze bisericile ortodoxe din SUA care au legături cu Moscova. Acest lucru este menționat într-o scrisoare inițiată de congresmanul republican Joe Wilson, relatează Ukrinform, citând The Hill.
08:30
Accident pe Bulevardul Uverturii din Capitală: patru răniți după ce două mașini s-au ciocnit, iar una a ajuns pe trotuar # Digi24.ro
Patru persoane au fost rănite marți dimineață după ce două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe bulevardul Uverturii, din Capitală.
Acum 2 ore
08:10
Laponia, Maldive și Dubai, destinațiile preferate de români, de Sărbători. Cât costă o vacanță. „Charterele sunt deja pline” # Digi24.ro
Românii se pregătesc deja pentru vacanțele de iarnă și mulți își vor petrece Sărbătorile departe de casă. Laponia, Maldive și Dubai se află printre destinațiile preferate pe timp de iarnă, dar cererea mare a făcut ca prețurile să se majoreze semnificativ față de anul trecut. În Maldive, de exemplu, tarifele depășesc 5.000 de euro/persoană, de Revelion. „Charterele sunt deja pline”, spun însă reprezentanții agențiilor de turism.
08:10
Via Dobrogeana, traseul turistic de 850 de kilometri care va străbate sud-estul României. Când ar urma să fie gata # Digi24.ro
Un nou proiect turistic național își propune să valorifice comorile ascunse ale Dobrogei. Inspirat de Via Transilvanica, Via Dobrogeana se va întinde pe un traseu de peste 850 de kilometri și va străbate sud-estul țării, promovând locuri izolate, peșteri, cetăți și comunități aparte. Traseul ar urma să fie gata în 2027, iar investiția de 4 milioane de euro va fi acoperită din donații și sponsorizări, spun inițiatorii proiectului.
08:10
Premieră medicală la Spitalul Bagdasar-Arseni din București: operație pe creier cu pacientul treaz. „A fost foarte curajos” # Digi24.ro
Premieră medicală la Spitalul Bagdasar Arseni din Capitală. Un pacient cu o tumoră cerebrală a fost operat în timp ce era treaz și a vorbit cu medicii pe parcursul intervenției. Șapte ore a durat operația, iar acum, după două săptămâni de spitalizare, tânărul în vârstă de 20 de ani se pregătește să plece acasă. Alin are planuri mari: vrea să se angajeze.
08:00
Plan roșu de intervenție după un accident auto la Veștem, în județul Sibiu: sunt implicate 12 persoane # Digi24.ro
Planul Roşu de Intervenţie a fost activat marţi,dimineaţă, după un accident în între un autoturism şi un microbuz, în localitatea Veştem, din judeţul Sibiu. În cele două vehicule se aflau 12 persoane.
07:50
Vot în Consiliul de Securitate al ONU pentru „susținerea” Planului de Pace al lui Donald Trump în Fâșia Gaza # Digi24.ro
Consiliul de securitate al ONU a adoptat luni prin vot o rezoluţie care „susţine” Planul de Pace în Fâşia Gaza al lui Donald Trump, care prevede, între altele, desfăşurarea unei forţe internaţionale, în urma unor presiuni ale Washingtonului, care avertiza cu privire la riscul ca Israelul să reia războiul, relatează AFP. Hamas respinge rezoluţia ONU privind Gaza, afirmând că forţa internaţională ar deveni parte în conflict
Acum 4 ore
07:10
Cum să tăiem ceapa fără să plângem? Gospodinele încearcă să găsească un răspuns de la începuturile lumii. Soluția vine de la cercetătorii unei prestigioase universități din Statele Unite.
07:10
Cum a ajuns cel mai mare proiect minier din istorie o victorie a Chinei. Mina de 23 de miliarde de dolari va transforma o țară întreagă # Digi24.ro
Cu un cost total de cel puțin 23 de miliarde de dolari, Simandou este cel mai mare proiect minier din istorie și ar urma să transforme Guineea în una dintre țările cu cele mai mari creșteri economice din lume. Megaproiectul a fost finalizat după o așteptare de aproape trei decenii și va înclina decisiv balanța puterii pe piața minereurilor de fier în favoarea celui mai mare consumator, China.
07:10
Povestea premierului condamnat la moarte. De la idol în lupta pentru democrație la acuzații de crime împotriva umanității # Digi24.ro
Sheikh Hasina Wazed, cel mai longeviv prim-ministru al Bangladeshului, și-a început cariera politică ca simbol al democrației, dar a fugit din țară în august 2024, după 15 ani la putere, în urma protestelor masive împotriva guvernării sale.
07:10
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o greșeală crucială: „Este un drum fără ieșire” # Digi24.ro
Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a investit miliarde de dolari în încercarea de a dezvolta așa-numita „superinteligență” și de a depăși performanțele unor chatboți precum ChatGPT și Gemini, însă unul dintre „nașii” inteligenței artificiale, care a inventat multe din piesele de bază ale sistemelor AI moderne, crede că direcția adoptată de marile companii de tehnologie este cea greșită.
07:10
Pensiile și stabilitatea partidului care conduce motorul economic al UE: factura crește tot mai mult și provoacă fracturi politice # Digi24.ro
Îngrijorarea cu privire la epuizarea finanțelor publice și povara crescândă asupra generațiilor tinere alimentează neliniștea în rândul aripii tinere a uniunii CDU-CSU a cancelarului german Friedrich Merz, scrie The Times într-o analiză privind sistemul de pensii din Germania și provocările economice, dar și politice, cu care se confruntă puterea de la Berlin din cauza sa.
07:10
Cum pot obține românii servicii dentare gratuite. Lista tratamentelor stomatologice decontate de stat # Digi24.ro
Persoanele neasigurate din România beneficiază, alături de cei asigurați, de o serie de servicii medicale stomatologice, fie gratuite, fie decontate, prin intermediul pachetului minimal și al celui de bază stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS)
07:10
Un tribunal din Moscova l-a declarat pe un rus acuzat de activități LGBT vinovat la un an după ce s-a sinucis în arestul poliției # Digi24.ro
Un tribunal din Moscova l-a declarat pe proprietarul unei agenții de turism vinovat pentru organizarea de activități extremiste legate de „mișcarea LGBT” la aproape un an după ce acesta a murit în custodia poliției.
07:10
Noua lume a criminalității create de AI: atacuri automate, furturi de identitate în masă și o poliție depășită # Digi24.ro
Inteligența artificială rescrie regulile jocului în materie de infracționalitate, de la escrocherii ieftine cu deepfake și ransomware scris de AI, la furturi de identitate în masă și atacuri cibernetice asupra infrastructurilor critice, în timp ce poliția privește neputincioasă, relatează Axios.
07:10
Răsfăț pe bani publici. Primăria Capitalei dă 3 milioane de euro pentru 3 târguri de Crăciun. „În loc să facă infrastructură” # Digi24.ro
Primăria Capitalei se răsfață. Nu ține cont de miliardele de lei datorie, nici de lipsurile din infrastructură și nici de austeritatea dictată de Guvern. Nu mai face un singur târg de Crăciun, ca anul trecut, ci trei. Și nu mai cheltuie 9 milioane de lei, ca anul trecut, ci 15.
07:10
De ce cresc cazurile de hipertensiune la copii: Experții avertizează asupra unei bombe cu ceas # Digi24.ro
Hipertensiunea infantilă s-a dublat la nivel global în doar 20 de ani, iar experții avertizează că alimentația nesănătoasă, sedentarismul și obezitatea transformă această problemă într-o veritabilă bombă cu ceas. Potrivit celei mai ample analize realizate până acum, peste 114 milioane de copii și adolescenți trăiesc deja cu tensiune arterială crescută.
07:10
Noua cursă a înarmărilor din Occident: vânzarea păcii pentru a cumpăra războiul și cum pierde Vestul avantajul oferit de soft-power # Digi24.ro
Cheltuielile militare cresc mai rapid decât în orice alt moment de după Războiul Rece, dar renunțarea la diplomație și retragerea ajutorului extern vor avea un preț, scrie Politico într-o analiză privind înarmarea Occidentului, în defavoarea dialogului diplomatic.
07:10
Îngrijiri medicale la domiciliu pentru neasigurați: Ce include pachetul minimal CNAS. Ce servicii primesc persoanele asigurate # Digi24.ro
Atât persoanele asigurate, cât și cele neasigurate beneficiază, conform pachetului minimal și de bază, stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), de o serie de servicii medicale care pot fi acordate direct la domiciliu.
07:10
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia # Digi24.ro
Un grup specializat în tehnologia blockchain, originar în Bratislava, Slovacia, ar fi pus la punct infrastructura informatică de care ar fi beneficiat Călin Georgescu în anul 2024. Acest lucru reiese din declarațiile oficiale ale unui consultant financiar care susține că a participat la o întâlnire facilitată de un apropiat al fostului candidat la prezidențiale, informații întărite pentru Digi24.ro de o sursă care a preferat să rămână anonimă. În același timp, există o legătură clară între acest grup și Călin Georgescu. Este vorba de investitorul american Douglas Anderson, care l-a susținut pe fostul candidat în timpul campaniei din 2024. Grupul din Bratislava ar fi fost reprezentat, la întâlnirea de acum 3 ani, de un afacerist austriac căsătorit cu fiica unui parlamentar din Federația Rusă, afaceristul Gabriel Prodănescu, despre care Serviciul Român de Informații (SRI) a subliniat că este angajatorul lui Bogdan Peșchir, și Douglas Anderson.
Acum 12 ore
00:40
A murit Ilie Ilaşcu. Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol va fi înmormântat la București # Digi24.ro
Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al Parlamentului României, Ilie Ilaşcu, a murit luni, 17 noiembrie, potrivit zdg.md. Ilie Ilașcu avea 73 de ani și locuia la București.
00:20
Viktor Orban, furios după ce UE a cerut ajutor suplimentar pentru Ucraina: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a criticat dur solicitarea Comisiei Europene de a acorda ajutor suplimentar Ucrainei. „Este ca și cum ai trimite încă o ladă de vodcă unui alcoolic”, a scris acesta duminică într-un mesaj postat pe platforma X.
00:10
Senatul a respins moțiunea simplă a AUR împotriva ministrului Transporturilor Ciprian Șerban # Digi24.ro
Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Transporturilor Ciprian Şerban, intitulată „Calea ferată a pierdut trenul”, a fost respinsă luni de Senat.
17 noiembrie 2025
23:30
Trump afirmă că va vorbi cu Maduro „la un moment dat”. Despre prezența militară în jurul Venezuelei: „Nu exclud nimic” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că va vorbi „la un moment dat” cu omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, în timp ce desfăşurarea militară a Statelor Unite în largul coastelor Venezuelei intensifică tensiunile în regiune.
23:20
Meteorologii au emis, luni seară, o nouă avertizare de vânt puternic pentru judeţul Cluj, vizată fiind zona de munte, unde rafalele vor depăşi 140 de kilometri pe oră. Codul roşu este valabil până la miezul nopţii.
23:10
Trei reactoare de la centrale nucleare ucrainene funcţionează la capacitate redusă de 10 zile, după un atac rusesc # Digi24.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunțat luni că trei reactoare de la două centrale nucleare ucrainene funcţionează de zece zile la capacitate redusă ca urmare a unui atac din data de 7 noiembrie, pe care guvernul ucrainean l-a atribuit Rusiei.
23:00
Moscova își consolidează influența în Africa: Armata rusă e prezentă în șase țări de pe continent # Digi24.ro
Până acum foarte discretă în privinţa participării sale militare pe continentul african, armata rusă este prezentă în şase ţări din Africa, au relatat canale de televiziune publice ruseşti, informează luni AFP, potrivit Agerpres.
22:40
Un băiat în vârstă de 18 ani a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi violat și ucis o femeie de 48 de ani, în orașul Năvodari, a transmis luni Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.
22:40
Căile ferate ucrainene au achiziţionat 55 de locomotive de la compania Alstom printr-un contract de 470 milioane de euro, finanţat în special de BERD şi Banca Mondială, au anunţat luni preşedintele francez Emmanuel Macron şi întreprinderea respectivă.
22:40
Trupul unuia dintre dispăruți, găsit după alunecarea de teren din Gorizia, Italia. Căutările pentru a doua persoană continuă # Digi24.ro
Pompierii italieni au anunţat, luni seară, că au descoperit cadavrul unuia dintre cei doi oameni dispăruți în urma unei alunecări de teren care a avut loc în noaptea de duminică spre luni în provincia Gorizia, nord-estul Italiei, şi care a afectat trei locuinţe.
22:30
Palatul Cotroceni, iluminat în violet pentru copiii născuți prematur în România. Mesajul partenerei președintelui Nicușor Dan # Digi24.ro
Palatul Cotroceni a fost iluminat luni seara în violet, în semn de solidaritate cu cei aproximativ 14.000 de copii care se nasc prematur în fiecare an în România. Evenimentul a avut loc în prezența Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, care a transmis un mesaj despre fragilitate, speranță și nevoia de sprijin pentru familiile afectate.
22:20
Statuie pentru Bridget Jones la Londra, la 25 de ani de la primul film. Reacția actriței Renée Zellweger # Digi24.ro
O statuie a personajului Bridget Jones a fost dezvelită luni în Leicester Square din Londra, alăturându-se celorlalte statui ale unor personaje de film precum Mary Poppins şi Harry Potter, informează Reuters. Renee Zellweger, actriţă recompensată cu Oscar, care a interpretat personajul principal în seria de filme „Bridget Jones”, a participat luni la dezvelirea statuii cu prilejul aniversării a 25 de ani de la lansarea primului film „Bridget Jones's Diary”.
22:00
Prima apariție publică a lui Lavrov, după zvonurile că ar fi căzut în dizagrația lui Putin. Cu cine s-a întâlnit # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a întâlnit luni la Moscova cu omologul său indian Subrahmanyam Jaishankar, în ceea ce reprezintă primul eveniment public la care şeful diplomaţiei ruse participă în persoană în ultimele trei săptămâni, potrivit EFE, citată de Agerpres.
21:50
Membrii Consiliului de Administraţie al SRR au fost avizaţi de comisiile parlamentare. Pe listă e și Ioana Dogioiu # Digi24.ro
Membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) au fost avizaţi, luni seara, de comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Printre aceștia este și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Anterior, toţi candidaţii au fost audiaţi. Pe de altă parte, AUR a anunațat că va contesta la Curtea Constituțională numirile de la SRR și Societatea Română de Televiziune.
21:50
Biroul Electoral București a primit 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei. Câte au fost admise # Digi24.ro
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat luni seară că, dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită, au fost admise 17. Două dosare de candidatură au fost respinse, iar un altul a fost amânat.
21:40
Cancelarul german Friedrich Merz cere reforme urgente: Europa s-a transformat într-un „monstru birocratic” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a criticat dur nivelul actual de birocrație din Uniunea Europeană, avertizând că piața unică s-a transformat într-un „monstru birocratic” care frânează competitivitatea. Liderul de la Berlin cere reforme rapide pentru a întări suveranitatea economică a Europei și pentru a reduce dependența de Statele Unite, China și Rusia.
21:10
Comisia Europeană avertizează asupra inegalității salariale în UE: femeile muncesc „fără plată” până la finalul anului # Digi24.ro
Femeile din UE câștigă în medie doar 0,88 euro pentru fiecare euro câștigat de un bărbat, ceea ce înseamnă că, în mod simbolic, ele vor începe să „lucreze fără plată” din 17 noiembrie până la finalul anului, potrivit Comisiei Europene.
21:00
Alegeri locale 2025. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi desemnaţi marţi prin tragere la sorţi # Digi24.ro
Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că marţi vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi computerizată, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi locţiitorii acestora la alegerile locale parţiale din 7 decembrie.
20:40
Postul public de televiziune din Marea Britanie BBC este hotărât să conteste orice acțiune legală intentată de președintele SUA Donald Trump, deoarece nu există niciun temei pentru pentru un proces de calomnie în legătură cu editarea unuia dintre discursurile sale, declarat luni președintele instituției Samir Shah, informează Reuters.
Acum 24 ore
20:00
Gemenele Kessler, celebre în anii 1960, au murit prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani # Digi24.ro
Gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăţi din Italia şi Germania în anii 1960, au murit luni prin sinucidere asistată la vârsta de 89 de ani în locuinţa lor din apropiere de Munchen, a relatat publicaţia Bild, preluată de agenţia ANSA.
20:00
Cătălin Drulă exclude retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei: „Am intrat ca să câștig” # Digi24.ro
Cătălin Drulă a declarat luni seară, la Digi24, că nu există niciun scenariu care să-l determine să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. „Am intrat în această cursă pentru a o câştiga”, a spus el, întrebat ce va face dacă Anca Alexandrescu se va clasa printre favoriți.
20:00
Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu Enrico Letta: infrastructura, energia și industria europeană, teme centrale ale întâlnirii # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni la Palatul Cotroceni, pe fostul premier al Italei Enrico Letta, autor al raportului „Much More than a Market”, dedicat viitorului Pieței Unice Europene. Temele abordate de cei doi au vizat „oportunitățile de dezvoltare în special în domeniile financiar, telecom și energie, dar am discutat și despre viitorul industriei europene”.
