A murit Ilie Ilaşcu. Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol va fi înmormântat la București

Ministerul Afacerilor Interne avertizează că hackerii au reluat campania frauduloasă „Votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii cibernetici încearcă să inducă în eroare cetăţenii pentru a obţine acces la date personale şi la conturile de mesagerie. MAI avertizează că mesajele din campanie conţin „un link maliţios” care nu trebuie accesat, chiar dacă vine de la un număr de telefon cunoscut.