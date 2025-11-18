A murit Ilie Ilaşcu. Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol va fi înmormântat la București
Digi24.ro, 18 noiembrie 2025 00:40
Fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova, fost membru al Parlamentului României, Ilie Ilaşcu, a murit luni, 17 noiembrie, potrivit zdg.md. Ilie Ilașcu avea 73 de ani și locuia la București.
Acum 2 ore
00:40
00:20
Viktor Orban, furios după ce UE a cerut ajutor suplimentar pentru Ucraina: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban a criticat dur solicitarea Comisiei Europene de a acorda ajutor suplimentar Ucrainei. „Este ca și cum ai trimite încă o ladă de vodcă unui alcoolic”, a scris acesta duminică într-un mesaj postat pe platforma X.
00:10
Senatul a respins moțiunea simplă a AUR împotriva ministrului Transporturilor Ciprian Șerban # Digi24.ro
Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Transporturilor Ciprian Şerban, intitulată „Calea ferată a pierdut trenul”, a fost respinsă luni de Senat.
Acum 4 ore
23:30
Trump afirmă că va vorbi cu Maduro „la un moment dat”. Despre prezența militară în jurul Venezuelei: „Nu exclud nimic” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că va vorbi „la un moment dat” cu omologul său venezuelean, Nicolas Maduro, în timp ce desfăşurarea militară a Statelor Unite în largul coastelor Venezuelei intensifică tensiunile în regiune.
23:20
Meteorologii au emis, luni seară, o nouă avertizare de vânt puternic pentru judeţul Cluj, vizată fiind zona de munte, unde rafalele vor depăşi 140 de kilometri pe oră. Codul roşu este valabil până la miezul nopţii.
23:10
Trei reactoare de la centrale nucleare ucrainene funcţionează la capacitate redusă de 10 zile, după un atac rusesc # Digi24.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunțat luni că trei reactoare de la două centrale nucleare ucrainene funcţionează de zece zile la capacitate redusă ca urmare a unui atac din data de 7 noiembrie, pe care guvernul ucrainean l-a atribuit Rusiei.
23:00
Moscova își consolidează influența în Africa: Armata rusă e prezentă în șase țări de pe continent # Digi24.ro
Până acum foarte discretă în privinţa participării sale militare pe continentul african, armata rusă este prezentă în şase ţări din Africa, au relatat canale de televiziune publice ruseşti, informează luni AFP, potrivit Agerpres.
22:40
Un băiat în vârstă de 18 ani a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi violat și ucis o femeie de 48 de ani, în orașul Năvodari, a transmis luni Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.
22:40
Căile ferate ucrainene au achiziţionat 55 de locomotive de la compania Alstom printr-un contract de 470 milioane de euro, finanţat în special de BERD şi Banca Mondială, au anunţat luni preşedintele francez Emmanuel Macron şi întreprinderea respectivă.
22:40
Trupul unuia dintre dispăruți, găsit după alunecarea de teren din Gorizia, Italia. Căutările pentru a doua persoană continuă # Digi24.ro
Pompierii italieni au anunţat, luni seară, că au descoperit cadavrul unuia dintre cei doi oameni dispăruți în urma unei alunecări de teren care a avut loc în noaptea de duminică spre luni în provincia Gorizia, nord-estul Italiei, şi care a afectat trei locuinţe.
22:30
Palatul Cotroceni, iluminat în violet pentru copiii născuți prematur în România. Mesajul partenerei președintelui Nicușor Dan # Digi24.ro
Palatul Cotroceni a fost iluminat luni seara în violet, în semn de solidaritate cu cei aproximativ 14.000 de copii care se nasc prematur în fiecare an în România. Evenimentul a avut loc în prezența Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, care a transmis un mesaj despre fragilitate, speranță și nevoia de sprijin pentru familiile afectate.
22:20
Statuie pentru Bridget Jones la Londra, la 25 de ani de la primul film. Reacția actriței Renée Zellweger # Digi24.ro
O statuie a personajului Bridget Jones a fost dezvelită luni în Leicester Square din Londra, alăturându-se celorlalte statui ale unor personaje de film precum Mary Poppins şi Harry Potter, informează Reuters. Renee Zellweger, actriţă recompensată cu Oscar, care a interpretat personajul principal în seria de filme „Bridget Jones”, a participat luni la dezvelirea statuii cu prilejul aniversării a 25 de ani de la lansarea primului film „Bridget Jones's Diary”.
Acum 6 ore
22:00
Prima apariție publică a lui Lavrov, după zvonurile că ar fi căzut în dizagrația lui Putin. Cu cine s-a întâlnit # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a întâlnit luni la Moscova cu omologul său indian Subrahmanyam Jaishankar, în ceea ce reprezintă primul eveniment public la care şeful diplomaţiei ruse participă în persoană în ultimele trei săptămâni, potrivit EFE, citată de Agerpres.
21:50
Membrii Consiliului de Administraţie al SRR au fost avizaţi de comisiile parlamentare. Pe listă e și Ioana Dogioiu # Digi24.ro
Membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) au fost avizaţi, luni seara, de comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Printre aceștia este și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Anterior, toţi candidaţii au fost audiaţi. Pe de altă parte, AUR a anunațat că va contesta la Curtea Constituțională numirile de la SRR și Societatea Română de Televiziune.
21:50
Biroul Electoral București a primit 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei. Câte au fost admise # Digi24.ro
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat luni seară că, dintre cele 20 de candidaturi pentru Primăria Capitalei care erau depuse cu patru ore înainte de termenul-limită, au fost admise 17. Două dosare de candidatură au fost respinse, iar un altul a fost amânat.
21:40
Cancelarul german Friedrich Merz cere reforme urgente: Europa s-a transformat într-un „monstru birocratic” # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a criticat dur nivelul actual de birocrație din Uniunea Europeană, avertizând că piața unică s-a transformat într-un „monstru birocratic” care frânează competitivitatea. Liderul de la Berlin cere reforme rapide pentru a întări suveranitatea economică a Europei și pentru a reduce dependența de Statele Unite, China și Rusia.
21:10
Comisia Europeană avertizează asupra inegalității salariale în UE: femeile muncesc „fără plată” până la finalul anului # Digi24.ro
Femeile din UE câștigă în medie doar 0,88 euro pentru fiecare euro câștigat de un bărbat, ceea ce înseamnă că, în mod simbolic, ele vor începe să „lucreze fără plată” din 17 noiembrie până la finalul anului, potrivit Comisiei Europene.
21:00
Alegeri locale 2025. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi desemnaţi marţi prin tragere la sorţi # Digi24.ro
Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că marţi vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi computerizată, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi locţiitorii acestora la alegerile locale parţiale din 7 decembrie.
20:40
Postul public de televiziune din Marea Britanie BBC este hotărât să conteste orice acțiune legală intentată de președintele SUA Donald Trump, deoarece nu există niciun temei pentru pentru un proces de calomnie în legătură cu editarea unuia dintre discursurile sale, declarat luni președintele instituției Samir Shah, informează Reuters.
Acum 8 ore
20:00
Gemenele Kessler, celebre în anii 1960, au murit prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani # Digi24.ro
Gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăţi din Italia şi Germania în anii 1960, au murit luni prin sinucidere asistată la vârsta de 89 de ani în locuinţa lor din apropiere de Munchen, a relatat publicaţia Bild, preluată de agenţia ANSA.
20:00
Cătălin Drulă exclude retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei: „Am intrat ca să câștig” # Digi24.ro
Cătălin Drulă a declarat luni seară, la Digi24, că nu există niciun scenariu care să-l determine să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. „Am intrat în această cursă pentru a o câştiga”, a spus el, întrebat ce va face dacă Anca Alexandrescu se va clasa printre favoriți.
20:00
Nicușor Dan, discuții la Cotroceni cu Enrico Letta: infrastructura, energia și industria europeană, teme centrale ale întâlnirii # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan l-a primit, luni la Palatul Cotroceni, pe fostul premier al Italei Enrico Letta, autor al raportului „Much More than a Market”, dedicat viitorului Pieței Unice Europene. Temele abordate de cei doi au vizat „oportunitățile de dezvoltare în special în domeniile financiar, telecom și energie, dar am discutat și despre viitorul industriei europene”.
19:40
Anatomia unui eșec franco-german în domeniul tehnologiei: suveranitatea digitală a Europei și proiectul Gaia-X # Digi24.ro
În timp ce Europa dezbate cât de departe să meargă în a lua distanță de marile companii tehnologice americane, o inițiativă în domeniul cloud oferă un exemplu de precauție, scrie Politico într-un articol despre Gaia-X, un efort major de cinci ani pentru a construi o bază tehnologică pentru Europa, liberă de influența SUA, care s-a soldat cu un eșec din cauza strategiilor naționale conflictuale și a lobby-ului puternic al corporațiilor.
19:30
O țară din Orientul Mijlociu revine la serviciul militar obligatoriu după 35 de ani. Până la 10.000 de tineri vor fi recrutați anual # Digi24.ro
O nouă lege adoptată luni de o țară din Orientul Mijlociu reinstituie serviciul militar obligatoriu pentru bărbați începând din 2026, după o pauză de 35 de ani. Programul prevede recrutarea a până la 10.000 de tineri anual, iar neprezentarea va fi sancționată cu pedepse cu închisoarea, potrivit autorităților.
19:30
Fără compensații la final de mandat pentru judecătorii Curții Constituționale: Senatul a votat abrogarea prevederii # Digi24.ro
Senatul a adoptat, luni, proiectul inițiat de PNL privind eliminarea indemnizației compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curții Constituționale. Propunerea de lege merge la Camera Deputaților pentru votul decizional.
19:30
Ungaria anunță că boicotează reuniunea de la Liov a miniştrilor din statele UE, unde se discută aderarea Ucrainei # Digi24.ro
Ungaria a anunţat luni că nu îşi va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie din oraşul Liov, în Ucraina. Întânirea a fost convocată pentru a arăta sprijin faţă de procesul de aderare a Ucrainei la UE, pe care Budapesta îl respinge.
19:10
Rusia și-a prezentat versiunea de export a avionului invizibil Su-57 la Dubai Airshow 2025 # Digi24.ro
Rusia a prezentat la Dubai Airshow 2025 versiunea de export a avionului său de generația a cincea, Su-57, într-o încercare de a atrage interesul potențialilor cumpărători din Orientul Mijlociu. Debutul internațional al modelului are loc pe fondul presiunilor economice generate de război și al controverselor privind dovezile că avionul ar fi fost folosit în Ucraina, scrie Kyiv Post.
19:10
Cel mai faimos muzeu al Franței, Luvru, a închis temporar luni Galeria Campana, după ce un audit a descoperit slăbiciuni structurale în grinzile care susțin podeaua de deasupra, ridicând îngrijorări legate de siguranță, scrie France24.
19:10
Trupe ucrainene ar putea fi mobilizate la frontierele estice ale UE împotriva Rusiei, spune comisarul european pentru apărare # Digi24.ro
Soldații ucraineni ar putea fi mobilizați pentru a ajuta la apărarea Uniunii Europene împotriva Rusiei, dar acest lucru ar fi posibil numai după încheierea unui acord de pace între Kiev și Moscova, afirmă comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, potrivit Politico.
19:00
Comisia Europeană va propune un nou sistem pentru a transporta mai rapid forțele militare (proiect) # Digi24.ro
Comisia Europeană intenţionează să propună un sistem de urgenţă pentru transporturile militare transfrontaliere şi o iniţiativă vizând punerea la comun a transporturilor ţărilor membre, în ideea de a facilita mutarea trupelor şi echipamentelor pe întreg continentul, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters.
18:50
Câți palestinieni au murit în custodia israeliană din octombrie 2023: În ciuda acestui număr mare, în doi ani nimeni nu a fost arestat # Digi24.ro
Datele israeliene arată că cel puțin 98 de palestinieni au murit în detenție din octombrie 2023, iar numărul real al victimelor este probabil mult mai mare, deoarece sute de persoane deținute în Gaza sunt date dispărute, a declarat o organizație pentru drepturile omului cu sediul în Israel, relatează The Guardian.
18:40
Începe etapa de proiectare la cel mai dificil lot al Autostrăzii A8. Va avea 16 tuneluri și 60 de poduri și viaducte # Digi24.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a emis, astăzi, ordinul de începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grințieș-Pipirig, cel mai dificil tronson al Autostrăzii Unirii-A8, a anunțat ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
18:30
Bărbatul care a bruscat-o pe Ariana Grande la premiera filmului „Wicked: For Good”, condamnat la închisoare în Singapore # Digi24.ro
Un australian de 26 de ani a fost condamnat la nouă zile de închisoare în Singapore, după ce a trecut peste bariere la premiera filmului „Wicked: For Good” și a apucat-o de umeri pe Ariana Grande. Incidentul, surprins în imagini devenite virale, a provocat indignare publică, iar bărbatul a pledat vinovat pentru tulburarea ordinii publice.
18:30
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic naţional”, a fost respinsă luni de plenul Camerei Deputaţilor.
18:10
Motivul pentru care oficiali europeni nu au încredere în trimisul special al SUA, Steve Witkoff. „Suntem șocați” # Digi24.ro
Oficialii din țările Uniunii Europene consideră că trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, nu înțelege toate nuanțele războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta ar fi unul dintre motivele pentru care liderii UE vor să discute direct cu Donald Trump, relatează Politico.
18:10
Acum 12 ore
18:00
Raid al agenților federali în Charlotte: 81 de persoane arestate în doar cinci ore, la protestele masive din Carolina de Nord # Digi24.ro
Agenții federali au arestat cel puțin 81 de persoane în Charlotte, Carolina de Nord, în acest weekend, a declarat duminică un comandant de rang înalt, acțiuni care marchează o escaladare semnificativă a campaniei de deportări în masă a administrației Trump, scrie Reuters.
17:50
Unul dintre cei mai periculoși traficanți de droguri brazilieni a fost capturat în Portugalia. Ce operațiuni conducea „Hulk” # Digi24.ro
Portugalia a arestat unul dintre principalii lideri ai celei mai mari organizații criminale din Brazilia, Primeiro Comando da Capital (PCC). Cunoscut drept „Hulk”, el opera în această țară și spăla milioane de euro provenite din trafic de droguri și fraudă cu combustibil, potrivit Euronews.
17:50
UE finanțează trei proiecte în România pentru decarbonizarea transporturilor. Cum vor fi folosite fondurile pentru infrastructura verde # Digi24.ro
Uniunea Europeană a aprobat finanțări în valoare de peste 600 de milioane de euro destinate mobilității cu emisii reduse și dezvoltării infrastructurii pentru combustibili alternativi, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Din cele 70 de proiecte selectate la nivel european, trei provin din România, potrivit documentului consultat de Digi24.ro.
17:40
Raed Arafat: Dacă nava cu GPL care arde pe malul ucrainean al Dunării ar exploda, impactul s-ar resimți pe o rază de 4,5-5 kilometri # Digi24.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, a spus la Digi24 că riscul de explozie al navei cu GPL lovite de drone rusești, pe malul ucrainean al Dunării, este ridicat. Dacă nava ar exploda, impactul s-ar resimți pe o rază de 4,5-5 kilometri, a explicat el. Este cel mai grav incident la graniță, de când Rusia lovește cu drone la doar câteva sute de metri de România. În Tulcea, localitățile Plauru și Ceatalchioi, unde trăiesc aproximativ 250 de oameni, sunt evacuate.
17:30
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „Inflația este cea mai perfidă amenințare economică” # Digi24.ro
România se confruntă cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, în timp ce economia încetinește vizibil, iar consumul este în retragere. Într-o analiză amplă, Cosmin Marinescu, economist și profesor ASE, precum și viceguvernatorul BNR, a explicat de ce banca centrală menține dobânda-cheie la 6,5% și a avertizat că inflația actuală este alimentată în primul rând de factori administrativi, nu monetari.
17:30
Guvernul analizează prima tranșă a ajutorului de stat pentru fabrica Nokian: 6 milioane de anvelope pe an, zero emisii CO₂ # Digi24.ro
Ilie Bolojan a discutat, luni la Palatul Victoria cu reprezentanții Nokian Tyres despre stadiul investiției realizate la Oradea, cadrul de implementare a ajutorului de stat aprobat de Comisia Europeană, precum și potențialul pentru extinderi viitoare ale capacității de producție în România, informează Guvernul.
17:20
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Potrivit unui sondaj AtlasIntel, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este favorit pentru a câștiga funcția de primar al Bucureștiului la alegerile din 7 decembrie, cu 19,2% din opțiunile respondenților. Candidatul PNL este urmat de Daniel Băluță de la PSD (18,2%), Cătălin Drulă de la USR (18,1%) și Anca Alexandrescu (17,9%), independent susținut de AUR.
17:20
Cum ar putea sistemul francez SAMP/T schimba radical situația apărării aeriene a Ucrainei # Digi24.ro
Ucraina și-a asigurat unul dintre cele mai importante angajamente pe termen lung în domeniul apărării, după ce președintele Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, un pact de securitate pe 10 ani, deschizând astfel calea pentru ca Kievul să achiziționeze sistemul de apărare aeriană SAMP/T, precum și alte arme și tehnologii avansate.
17:20
Pericolul la care se expun românii care cumpără alimente de pe rețelele sociale. Autoritățile trag un semnal de alarmă # Digi24.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează consumatorii care cumpără alimente de pe reţelele sociale vândute de persoane neautorizate că aceste produse pot fi contamnate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecţii alimentare grave.
17:00
Piața cripto, în picaj pe fondul avertismentelor Rezervei Federale a SUA. La ce valoare a ajuns Bitcoin # Digi24.ro
Avertismentele venite din partea Rezervei Federale americane au agitat puternic piețele cripto, iar Bitcoin a reintrat pe un trend descendent. Temerile privind o posibilă amânare a reducerilor de dobândă au provocat scăderi accentuate și în rândul altcoin-urilor.
17:00
MAE: Atenţionare de călătorie pentru Grecia, din cauza unei greve generale în sectorul feroviar # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează, sau intenţionează să călătorească în Grecia că marți, 18 noiembrie 2025, este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul transportului public feroviar, iar anumite curse ar putea fi anulate.
16:40
„Votează copilul prietenului meu”, campania periculoasă cu care hackerii încearcă să intre în telefoane. Avertismentul MAI # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că hackerii au reluat campania frauduloasă „Votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii cibernetici încearcă să inducă în eroare cetăţenii pentru a obţine acces la date personale şi la conturile de mesagerie. MAI avertizează că mesajele din campanie conţin „un link maliţios” care nu trebuie accesat, chiar dacă vine de la un număr de telefon cunoscut.
16:40
Trafic oprit între Timişoara şi Arad după ce structura unui pasaj rutier a căzut pe liniile de cale ferată. Trei trenuri afectate # Digi24.ro
Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fostb oprită, luni, după ce armătura unui pasaj aflat în construire s-a prăbuşit peste calea ferată. Trei trenuri sunt afectate momentan.
16:20
Ecuadorienii au respins la referendum propunerile ca ţara să găzduiască baze militare străine şi să rescrie constituţia # Digi24.ro
Ecuadorienii au votat duminică împotriva unei propuneri care ar fi permis ţărilor străine să administreze baze militare în această ţară sud-americană, unde bandele de traficanţi de droguri extorchează comunităţile şi ucid politicieni în lupta lor pentru teritoriu, relatează AP, preluat de News.ro.
