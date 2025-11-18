Numărătoare inversă în zona baltică: Estonia avertizează că Rusia se va întoarce cu mai multe trupe și echipamente în cel mult doi ani

07:10

Un grup specializat în tehnologia blockchain, originar în Bratislava, Slovacia, ar fi pus la punct infrastructura informatică de care ar fi beneficiat Călin Georgescu în anul 2024. Acest lucru reiese din declarațiile oficiale ale unui consultant financiar care susține că a participat la o întâlnire facilitată de un apropiat al fostului candidat la prezidențiale, informații întărite pentru Digi24.ro de o sursă care a preferat să rămână anonimă. În același timp, există o legătură clară între acest grup și Călin Georgescu. Este vorba de investitorul american Douglas Anderson, care l-a susținut pe fostul candidat în timpul campaniei din 2024. Grupul din Bratislava ar fi fost reprezentat, la întâlnirea de acum 3 ani, de un afacerist austriac căsătorit cu fiica unui parlamentar din Federația Rusă, afaceristul Gabriel Prodănescu, despre care Serviciul Român de Informații (SRI) a subliniat că este angajatorul lui Bogdan Peșchir, și Douglas Anderson.