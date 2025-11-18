Mihai Stoica propune o schimbare majoră la naţională. Cei doi jucători ceruţi în lotul “tricolorilor”

14:30

România şi ţările din Europa se vor afla într-o mare primejdie în următoarele decenii. Ion Țiriac privește cu îngrijorare spre viitor și avertizează că pericolul vine de unde nu ne aşteptăm acum. Țiriac amintește o declarație a lui Nicolas Sarkozy, care estima că populația globului ar putea ajunge la aproximativ 18 miliarde de oameni în […] The post Ion Țiriac se teme de un “mare război”. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă appeared first on Antena Sport.