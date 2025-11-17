Germania și Olanda s-au calificat la Campionatul Mondial! Victorii clare pentru cele două favorite. Rezultatele serii
Antena Sport, 17 noiembrie 2025 23:40
Germania și Olanda au obținut „biletele” pentru Campionatul Mondial din 2026, după ce au obținut victorii clare în duelurile cu Slovacia, respectiv Lituania. Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann și Cehia au reușit scorul serii. Ambele s-au impus cu scorul de 6-0, contra Slovaciei, respectiv naționalei din Gibraltar. Rezultatele zilei de luni în preliminariile CM 2026 […] The post Germania și Olanda s-au calificat la Campionatul Mondial! Victorii clare pentru cele două favorite. Rezultatele serii appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
00:20
Basarab Panduru şi Mihai Stoica au ales cel mai bun adversar pentru România la baraj: “Toată lumea vrea cu ei” # Antena Sport
Basarab Panduru şi Mihai Stoica s-au pus de acord că Ucraina ar fi cel mai bun adversar pentru România la barajul pentru World Cup 2026. Mihai Stoica a remarcat că, în cazul în care România ar întâlni Ucraina în Germania, tricolorii s-ar simţi ca acasă. Totodată, România are avantajul moral cu Ucraina, echipă pe care […] The post Basarab Panduru şi Mihai Stoica au ales cel mai bun adversar pentru România la baraj: “Toată lumea vrea cu ei” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
23:40
Germania și Olanda s-au calificat la Campionatul Mondial! Victorii clare pentru cele două favorite. Rezultatele serii # Antena Sport
Germania și Olanda au obținut „biletele” pentru Campionatul Mondial din 2026, după ce au obținut victorii clare în duelurile cu Slovacia, respectiv Lituania. Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann și Cehia au reușit scorul serii. Ambele s-au impus cu scorul de 6-0, contra Slovaciei, respectiv naționalei din Gibraltar. Rezultatele zilei de luni în preliminariile CM 2026 […] The post Germania și Olanda s-au calificat la Campionatul Mondial! Victorii clare pentru cele două favorite. Rezultatele serii appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
23:10
Anunţul important făcut de Neluţu Varga în timp ce echipa lui, CFR Cluj, riscă depunctarea! # Antena Sport
Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a dat asigurări că echipa lui nu va fi depunctată. El a transmis că CFR Cluj a efectuat zilnic plăţi şi e convins că formaţia din Gruia va evita acea sancţiune dură. CFR Cluj are termen până joi să achite datoriile. Vicecampioana are probleme financiare, dar Neluţu Varga şi […] The post Anunţul important făcut de Neluţu Varga în timp ce echipa lui, CFR Cluj, riscă depunctarea! appeared first on Antena Sport.
22:50
Germania, repriză incredibilă în meciul pentru World Cup 2026! Au curs golurile aproape ca în Cehia – Gibraltar # Antena Sport
Germania s-a descătuşat în prima repriză a meciului cu Slovacia, decisiv pentru World Cup 2026. Nemţii au marcat 4 goluri, singura partidă din preliminarii, din această seară, în care s-au dat până acum mai multe goluri fiind cea dintre Cehia şi Gibraltar. La pauză, Cehia avea 5-0 cu Gibraltar. Nick Woltemade a deschis scorul în […] The post Germania, repriză incredibilă în meciul pentru World Cup 2026! Au curs golurile aproape ca în Cehia – Gibraltar appeared first on Antena Sport.
22:50
Impresarul lui Denis Drăguș a dat replica, după oferta lui Gigi Becali. Mesaj pentru Marius Șumudică # Antena Sport
Denis Drăguș a fost făcut praf după cartonașul roșu încasat în meciul dintre Bosnia și România, dar chiar și așa, acesta a fost lăudat de patronul celor de la FCSB, care i-a transmis că îl așteaptă oricând la campioana României. Mai mult decât atât, Marius Șumudică a vorbit despre situația financiară grea pe care o […] The post Impresarul lui Denis Drăguș a dat replica, după oferta lui Gigi Becali. Mesaj pentru Marius Șumudică appeared first on Antena Sport.
22:30
Jake Paul, un nou meci de senzaţie! Îl va înfrunta pe Anthony Joshua: “O să explodeze internetul cu faţa lui” # Antena Sport
YouTuber-ul american Jake Paul (28 de ani), care s-a reconvertit în boxer de câţiva ani, va disputa un meci de box împotriva lui Anthony Joshua (36 de ani). Întâlnirea dintre cei doi va avea loc la Miami pe 19 decembrie şi va fi transmisă în direct pe Netflix. Câştigător în noiembrie 2024 în faţa veteranului […] The post Jake Paul, un nou meci de senzaţie! Îl va înfrunta pe Anthony Joshua: “O să explodeze internetul cu faţa lui” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
22:20
Naționala de fotbal a României a fost învinsă clar în Bosnia și a rămas doar cu varianta barajului din Liga Națiunilor pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Jocul tricolorilor, dar și atitudinea selecționerului Mircea Lucescu l-au scos din sărite pe Basarab Panduru. Acesta l-a taxat pe tehnicianul României pentru felul în care s-a […] The post Basarab Panduru l-a taxat pe Mircea Lucescu: „Las-o-ncolo! E o mare problemă” appeared first on Antena Sport.
22:10
Neymar şi tatăl său vor cumpăra marca Pelé prin intermediul companiei lor NR Sports. Astfel, potrivit UOL, atacantul FC Santos va putea exploata imaginea triplului campion mondial. Oficializarea acordului, estimat la aproximativ 15,5 milioane de euro, este aşteptată pentru miercuri, data aniversării celui de-al 1.000-lea gol al lui Pelé. Neymar şi tatăl lui vor deţine […] The post Neymar va cumpăra marca Pele. Ce sumă va plăti appeared first on Antena Sport.
22:00
Fiica lui Mika Hakkinen, Ella, cooptată de McLaren. Ar putea deveni prima femeie pilot din Formula 1 din 1976! # Antena Sport
Echipa McLaren, campioană mondială a constructorilor în Formula 1 în acest an, a integrat-o pe Ella Hakkinen, în vârstă de 14 ani, fiica dublului campion mondial finlandez Mika Hakkinen (în 1998 şi 1999), în programul său de dezvoltare a piloţilor. Tânăra s-a remarcat anul trecut la Champions of the Future Academy din Italia şi a […] The post Fiica lui Mika Hakkinen, Ella, cooptată de McLaren. Ar putea deveni prima femeie pilot din Formula 1 din 1976! appeared first on Antena Sport.
21:50
Portugalia U20 – România U20 1-1. Tricolorii, prestaţie foarte bună după umilinţa cu Germania # Antena Sport
Selecţionata de fotbal Under-20 a României a remizat cu echipa similară a Portugaliei, 1-1 (1-1), luni seara, pe Estadio Juventude Sport Clube din Evora, într-un meci din în Elite League U20. În faţa liderului competiţiei, care avea cinci victorii în tot atâtea meciuri, România a reuşit un meci foarte bun, făcând uitată catastrofa de vineri […] The post Portugalia U20 – România U20 1-1. Tricolorii, prestaţie foarte bună după umilinţa cu Germania appeared first on Antena Sport.
21:40
Antrenorul Vasile Miriuţă (57 de ani), care a evoluat ca jucător pentru naţionala Ungariei, a analizat reprezentativa lui Marco Rossi şi pe cea a noastră, condusă de Mircea Lucescu. Miriuţă e de părere că ungurii, care îl au căpitan pe Dominik Szoboszlai (25 de ani), jucătorul lui Liverpool, ne sunt net superiori. Vasile Miriuţă: “Ungaria […] The post “E mult peste” Vasile Miriuţă a comparat România cu Ungaria şi a dat verdictul! appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Lucescu i-a transmis lui Drăguş să-şi pună mintea la punct appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Ronaldo din ring se mândreşte că e cel mai tare antrenor din România # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Ronaldo din ring se mândreşte că e cel mai tare antrenor din România appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Monica Niculescu se pregăteşte de retragerea din naţională appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Billy Costacurta, interviu cu Florin Răducioiu. Ştie tot despre fotbalul de la noi # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Billy Costacurta, interviu cu Florin Răducioiu. Ştie tot despre fotbalul de la noi appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | Lucescu e în continuare supărat că jocul cu Bosnia nu a fost oprit pentru scandări rasiste # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Lucescu e în continuare supărat că jocul cu Bosnia nu a fost oprit pentru scandări rasiste appeared first on Antena Sport.
21:00
Arbitrul delegat de UEFA pentru meciul România – San Marino. Cine va fi la centru după coșmarul de la Zenica # Antena Sport
Naționala de fotbal a României dispută marți, de la ora 21:45, ultimul meci din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, iar jocul va putea fi urmărit în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După delegarea lui Michael Oliver de la partida cu Bosnia, oficialii UEFA au pus un arbitru lipsit de experiență la jocul cu […] The post Arbitrul delegat de UEFA pentru meciul România – San Marino. Cine va fi la centru după coșmarul de la Zenica appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Răspunsul lui Lucescu la întrebarea dacă meciul cu San Marino e ultimul la naţională # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Răspunsul lui Lucescu la întrebarea dacă meciul cu San Marino e ultimul la naţională appeared first on Antena Sport.
20:30
Victor Pițurcă, verdict surprinzător în lupta la titlu din Liga 1! Ce a spus de FCSB şi Craiova # Antena Sport
Lupta la titlu din Liga 1 va fi cu siguranță una încrâncenată, asta în condițiile în care CFR Cluj și FCSB au pierdut multe puncte în această primă parte a sezonului. Victor Pițurcă a enumerat principalele candidate din această stagiune și a vorbit și de minusul pe care îl are Universitatea Craiova, în ciuda parcursului […] The post Victor Pițurcă, verdict surprinzător în lupta la titlu din Liga 1! Ce a spus de FCSB şi Craiova appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
20:00
“Ne-a lipsit” Andone a numit jucătorul care putea schimba soarta meciului cu Bosnia: “Cu el în teren altfel era” # Antena Sport
Ioan Andone (65 de ani) a spus că meciul de coşmar cu Bosnia, din deplasare, ar fi putut avea o soartă diferită dacă pe teren se afla căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu (32 de ani). Stanciu a lipsit în ultima perioadă din lotul formaţiei Genoa, din pricina unei accidentări. De la revenire a fost ţinut pe […] The post “Ne-a lipsit” Andone a numit jucătorul care putea schimba soarta meciului cu Bosnia: “Cu el în teren altfel era” appeared first on Antena Sport.
19:40
Lovitură pentru Gigi Becali! Fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului, la un pas de transferul în Ucraina # Antena Sport
Gigi Becali nu renunță la ideea de a-i transfera la pachet pe Louis Munteanu și Lindon Emërllahu, însă patronul campioanei României are dificultăți din mai multe considerente. Condițiile impuse de atacantul din Gruia nu au fost acceptate de oficialul roș-albaștrilor, iar acum mijlocașul kosovar negociază cu un club din prima ligă ucraineană. Probleme pentru Gigi […] The post Lovitură pentru Gigi Becali! Fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului, la un pas de transferul în Ucraina appeared first on Antena Sport.
19:20
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! # Antena Sport
Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a dezvăluit că l-a abordat pe secretarul general al UEFA, Theodore Theodoridis, după meciul România – Bosnia 0-1, plângându-se de arbitrajul olandezului Danny Makkelie (42 de ani). Lucescu a reclamat faptul că olandezul, deşi a fost sesizat din camera VAR, nu a acordat un penalty României pentru un […] The post “L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! appeared first on Antena Sport.
19:00
Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro # Antena Sport
Kylian Mbappe continuă războiul cu Paris Saint Germain, la mai bine de un an de la acea plecare cu scandal de la clubul din Hexagon. Cele două părți se află în plin proces, iar luni a avut loc o întâlnire la tribunal. Starul ajuns în cele din urmă la Real Madrid cere despăgubiri de la […] The post Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
18:30
Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor” # Antena Sport
Un fost jucător antrenat de Marius Șumudică în perioada în care era în Turcia a venit cu declarații șocante la adresa tehnicianului român. Mykola Morozyuk, pe numele său, a folosit cuvinte extrem de dure și care nu își au locul când și-a adus aminte de managerul român, oferind și câteva detalii incredibile legate de cum […] The post Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
18:20
O nouă aventură eşuată pentru milionarul celebru care a trăit 8 ani cu soţia fratelui său # Antena Sport
Ryan Giggs (51 de ani) este în prezent liber de contract după ce s-a despărţit de formaţia Salford City, din liga a treia engleză, la sfârşitul lunii septembrie. Ryan Giggs a ocupat timp de un an şi şapte luni funcţia de director sportiv la clubul englez. Giggs a fost anterior selecţioner al Ţării Galilor. El […] The post O nouă aventură eşuată pentru milionarul celebru care a trăit 8 ani cu soţia fratelui său appeared first on Antena Sport.
18:10
Fotbalistul care a plecat din cantonamentul FCSB-ului, exclus din lot la echipa națională: „Nu l-am convocat” # Antena Sport
Siyabonga Ngezana este unul dintre cei mai importanți jucători din naționala Africii de Sud. Fundașul care a impresionat în ultimii doi ani prin evoluțiile din tricoul celor de la FCSB a devenit om de bază la echipa națională. La ultimul meci de pregătire, înainte de începerea Cupei Africii pe Națiuni, jucătorul în vârstă de 28 […] The post Fotbalistul care a plecat din cantonamentul FCSB-ului, exclus din lot la echipa națională: „Nu l-am convocat” appeared first on Antena Sport.
18:00
SuperFAZE: chef Alexandru Sautner şi chef Orlando Zaharia, invitaţii lui Florin Răducioiu, după Chefi la cuţite # Antena Sport
Diseară, imediat după Chefi la cuțite, chefii Alexandru Sautner și Orlando Zaharia intră în „prelungiri” la SuperFAZE! Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, cei doi maeștri ai gastronomiei retrăiesc marile momente ale echipei naționale, într-o ediție savuroasă difuzată la Antena 1. De la Generația de Aur a fotbalului românesc la „generația de aur” a […] The post SuperFAZE: chef Alexandru Sautner şi chef Orlando Zaharia, invitaţii lui Florin Răducioiu, după Chefi la cuţite appeared first on Antena Sport.
17:40
Scenariul de care se teme Dorinel Munteanu înainte de tragerea la sorți a barajului: “Am văzut o variantă” # Antena Sport
Dorinel Munteanu, fostul component al Generației de Aur, a vorbit despre tragerea la sorți a barajului pentru World Cup în care va fi angrenată și România. “Tricolorii” vor face parte din urna a patra și vor întâlni în deplasare într-o singură manșă o adversară din prima urnă, din care fac parte momentan Italia, Turcia, Ucraina […] The post Scenariul de care se teme Dorinel Munteanu înainte de tragerea la sorți a barajului: “Am văzut o variantă” appeared first on Antena Sport.
17:10
A plecat de la echipa națională pentru Interul lui Cristi Chivu. Anunțul italienilor înainte de derby-ul cu AC Milan # Antena Sport
Mijlocaşul Hakan Calhanoglu nu va face parte din lotul Turciei pentru meciul cu Spania, de marţi, din preliminariile Cupei Mondiale, pentru că a revenit în Italia pentru a se alătura formaţiei antrenate de Cristi Chivu, Inter Milano, pentru a pregăti meciul împotriva rivalei AC Milan, poreclit drept Derby della Madonnina, conform Football Italia. Cotidianul italian […] The post A plecat de la echipa națională pentru Interul lui Cristi Chivu. Anunțul italienilor înainte de derby-ul cu AC Milan appeared first on Antena Sport.
17:10
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Lucescu, atac spre Drăguș Mircea Lucescu l-a criticat dur pe Denis Drăguș după eliminarea din meciul cu Bosnia. “Nici nu l-am mai văzut”, a spus selecționerul. Drăguș a văzut roșu după o intrare cu piciorul la cap asupra unui adversar. 2. […] The post Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 noiembrie appeared first on Antena Sport.
17:00
Surpriză uriaşă! Selecţionerul celebru a părăsit naţionala înainte de meciul decisiv pentru World Cup 2026 # Antena Sport
Celebrul selecţioner al statului Curacao, Dick Advocaat (78 de ani), a plecat de la naţionala micuţului stat înaintea meciului decisiv, cu Jamaica, pentru calificarea la World Cup 2026. Dick Advocaat a invocat probleme familiale, iar Curacao ia în calcul despărţirea de selecţionerul cu un CV impresionant. Dick Advocaat a plecat de la naţionala statului Curacao […] The post Surpriză uriaşă! Selecţionerul celebru a părăsit naţionala înainte de meciul decisiv pentru World Cup 2026 appeared first on Antena Sport.
17:00
Cristi Chivu, pe cale să-l piardă pe jucătorul cerut insistent la Inter! Ofertă de 40 de milioane de euro # Antena Sport
Cristi Chivu și-a stabilit mai multe ținte pentru perioada de transferuri din iarnă, însă tehnicianul român nu a renunțat nicio secundă la ideea de a-l aduce pe ”Meazza” pe nigerianul Ademola Lookman. Antrenorul lui Inter a primit însă o veste proastă, asta după ce un club puternic a decis să pregătească o ofertă pentru starul […] The post Cristi Chivu, pe cale să-l piardă pe jucătorul cerut insistent la Inter! Ofertă de 40 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
16:50
Programul Marelui Premiu de la Las Vegas. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPlay (06:00) # Antena Sport
Aventura din Formula 1 intră în “linie dreaptă”, iar antepenultima cursă din acest sezon urmează să se desfășoare în Las Vegas. Toată atenția va fi îndreptată către lupta pentru titlu în care sunt angrenați Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen. Cursa de duminică va fi transmisă de la ora 06:00 în direct pe Antena […] The post Programul Marelui Premiu de la Las Vegas. Cursa e duminică, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPlay (06:00) appeared first on Antena Sport.
16:40
Căpitanul României la Cupa Mondială de Rugby din 2023, Cristi Chirica, şi-a anunţat retragerea # Antena Sport
Meciul cu Uruguay, de pe 22 noiembrie de la Bucureşti, va fi ultimul pentru jucătorul de linia a treia, Cristi Chirica (28 ani). Căpitanul României la Cupa Mondială de Rugby din 2023, care a adunat 44 de selecţii (10 eseuri marcate) în tricoul de Stejar, debutând pentru România în 2016, într-un meci test cu Canada, […] The post Căpitanul României la Cupa Mondială de Rugby din 2023, Cristi Chirica, şi-a anunţat retragerea appeared first on Antena Sport.
16:40
A venit anunțul mult așteptat! Meciul la care Barcelona va reveni pe Spotify Camp Nou # Antena Sport
Barcelona revine în sfârșit pe stadionul propriu, după o lungă perioadă în care și-a disputat meciurile de ”acasă” pe Estadi Olímpic Lluís Companys. Clubul a publicat pe contul oficial de X data și meciul la care vor debuta pe arena proaspăt renovată. Campioana Spaniei va juca pe data de 22 noiembrie pe Spotify Camp Nou, […] The post A venit anunțul mult așteptat! Meciul la care Barcelona va reveni pe Spotify Camp Nou appeared first on Antena Sport.
16:30
Atleții, pasionații de fitness și cei care fac sport ocazional caută mereu soluții practice pentru a-și îmbunătăți antrenamentele. Creatina atrage atenția multora datorită cercetărilor care arată impactul său asupra forței, energiei și refacerii musculare. În acest articol vei descoperi cum funcționează creatina, ce efecte generează asupra performanței fizice și cum o poți folosi în mod […] The post (P) Beneficiile creatinei: cum te ajută în performanța fizică appeared first on Antena Sport.
16:30
Mihai Stoica i-a ironizat pe tricolori, după eșecul din Bosnia: „E jenant că ne-a dat gol unul de 40 de ani” # Antena Sport
Au trecut deja câteva zile de la eșecul suferit de naționala de fotbal a României la Zenica, dar continuă să apară reacții de tot felul dinspre oamenii de fotbal care activează în prima ligă. Mihai Stoica i-a ironizat pe fotbaliștii pregătiți de Mircea Lucescu, motivul principal fiind faptul că unul dintre marcatorii Bosniei a fost […] The post Mihai Stoica i-a ironizat pe tricolori, după eșecul din Bosnia: „E jenant că ne-a dat gol unul de 40 de ani” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
16:20
Jocurile de noroc online au atras tot mai mulți pasionați în ultimii ani. Mulți jucători povestesc diverse experiențe, își dau cu părerea despre „secretele” platformelor sau prezintă presupuse rețete de succes. Din această cauză, circulă tot felul de mituri care dezinformează. este important să vă clarificați ideile greșite despre cazinourile online și să înțelegeți modul […] The post (P) Top mituri despre cazinourile online și realitatea din spatele lor appeared first on Antena Sport.
16:20
De ce depinde viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României? Dezvăluiri din interiorul FRF # Antena Sport
Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei este în continuare unul incert, în contextul în care selecționerul refuză să răspundă la întrebările adresate pe acest subiect. “Il Luce” spunea acum ceva timp că va pleca de la cârma echipei dacă nu se califică direct, însă acest lucru ar putea să se schimbe cu o condiție […] The post De ce depinde viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României? Dezvăluiri din interiorul FRF appeared first on Antena Sport.
16:10
Germania – Slovacia LIVE SCORE (21:45). Meci de totul sau nimic la Leipzig. Programul complet al zilei # Antena Sport
Preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 continuă luni cu meciuri tari din grupele A, G și L. Capul de afiș al serii este duelul de la Leipzig, dintre Germania și Slovacia. Toate partidele sunt transmiste în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann își poate asigura calificarea […] The post Germania – Slovacia LIVE SCORE (21:45). Meci de totul sau nimic la Leipzig. Programul complet al zilei appeared first on Antena Sport.
15:50
Mihai Stoica, ceartă cu selecţionerul: “este cu ceva sânge violet!” Jucătorul de la care a plecat scandalul # Antena Sport
Scandal între Mihai Stoica şi selecţionerul României U19. Managerul FCSB-ului consideră că Adrian Dulcea îl favorizează pe Yanis Pârvu în detrimentul lui Mihai Toma, care a pierdut baderola de căpitan. Meme crede că nu e întâmplător faptul, că la ultimul meci jucat, Toma a fost schimbat! El crede că Dulcea face jocuri pentru FC Argeş, […] The post Mihai Stoica, ceartă cu selecţionerul: “este cu ceva sânge violet!” Jucătorul de la care a plecat scandalul appeared first on Antena Sport.
15:50
România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii # Antena Sport
România va întâlni San Marino în ultimul meci al Grupei H a preliminariilor World Cup 2026. Partida se va disputa la Ploieşti marţi, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Din păcate pentru noi, meciul nu va avea nicio miză în economia Grupei H, una pe care România o va termina […] The post România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii appeared first on Antena Sport.
15:50
Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african # Antena Sport
Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen vor concura pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african, după ce au fost desemnaţi drept cei trei finalişti pentru titlul de Jucătorul Anului, a anunţat Confederaţia Africană de Fotbal. Hakimi, căpitanul echipei marocane, a încununat un sezon istoric câştigând Liga Campionilor cu Paris Saint-Germain pentru prima […] The post Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african appeared first on Antena Sport.
15:20
Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: “Nici nu l-am mai văzut” # Antena Sport
Denis Drăguş a intrat pe teren la 1-1 şi a văzut cartonaşul roşu după o intrare cu picorul la cap asupra lui Nikola Katic. Apoi, a fost surprins plângând în drumul spre vestiare. Mircea Lucescu susţine că nu a mai vorbit deloc cu atacantul de 26 de ani cotat la 3.5 milioane de euro. Acum, […] The post Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: “Nici nu l-am mai văzut” appeared first on Antena Sport.
14:50
Primul transfer perfectat după ce Bosnia a trecut categoric de România, cu 3-1. Kerim Alajbegovic (18 ani), tânărul jucător din naționala Bosniei și Herțegovinei, legitimat la RB Salzburg din această vară, va reveni de anul viitor în Bundesliga, la Bayer Leverkusen. Alajbegovic a avut o evoluţie apreciată cu România. A fost introdus în repriza a […] The post Primul transfer realizat după Bosnia-România. Plătesc 6 milioane de euro pentru el appeared first on Antena Sport.
14:30
Ion Țiriac se teme de un “mare război”. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă # Antena Sport
România şi ţările din Europa se vor afla într-o mare primejdie în următoarele decenii. Ion Țiriac privește cu îngrijorare spre viitor și avertizează că pericolul vine de unde nu ne aşteptăm acum. Țiriac amintește o declarație a lui Nicolas Sarkozy, care estima că populația globului ar putea ajunge la aproximativ 18 miliarde de oameni în […] The post Ion Țiriac se teme de un “mare război”. România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă appeared first on Antena Sport.
14:30
Mircea Lucescu, înlocuit de un fost “discipol” pe banca României? Replica a venit imediat: “Sunt detalii” # Antena Sport
Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei este în continuare incert, în contextul în care selecționerul nu dorește să spună dacă va pleca după finalul preliminariilor. Recent, Ioan Ovidiu Sabău a acordat un interviu și a fost întrebat dacă ia în considerare să îi preia pe “tricolori” pentru barajul de calificare la World Cup 2026. […] The post Mircea Lucescu, înlocuit de un fost “discipol” pe banca României? Replica a venit imediat: “Sunt detalii” appeared first on Antena Sport.
14:00
Mihai Stoica i-a făcut praf pe suporterii lui Dinamo care au provocat Bosnia: “O prostie monumentală” # Antena Sport
Mihai Stoica nu a rămas indiferent după ce a văzut bannerul scandalos pe care l-a afișat o facțiune de suporteri asociați cu Dinamo înainte de duelul dintre România și Bosnia. Pe pânza ultrașilor figura un mesaj prin care era elogiat Ratko Mladic, un criminal de război condamnat la închisoare pentru uciderea a mii de bosniaci. […] The post Mihai Stoica i-a făcut praf pe suporterii lui Dinamo care au provocat Bosnia: “O prostie monumentală” appeared first on Antena Sport.
13:50
“La 19 ani eram paznic la hotel!” Povestea jucătorului care bate un record istoric în Liga 1 # Antena Sport
Dan Nistor a strâns 495 de partide în Liga 1 și este foarte aproape să devină jucătorul cu cele mai multe meciuri în prima divizie. Ionel Dănciulescu este acum deţinătorul recordului, cu 515 meciuri. Dan Nistor rememorează începutul lui în fotbal, iar cariera de fotbalist profesionist el a început-o destul de târziu. “Le mai povestesc […] The post “La 19 ani eram paznic la hotel!” Povestea jucătorului care bate un record istoric în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
13:30
“Eu mă demit”. Mircea Lucescu a răspuns pe loc când a fost întrebat cine e vinovat pentru ratarea calificării # Antena Sport
Mircea Lucescu a fost întrebat cine este principalul responsabil pentru ratarea calificării directe la Mondial înainte de duelul dintre România și San Marino. “Il Luce” a recunoscut că el este cel care trebuia blamat pentru campania ratată, deoarece el răspunde de rezultatele “tricolorilor”, după care a dat de înțeles că dacă va fi cazul, el […] The post “Eu mă demit”. Mircea Lucescu a răspuns pe loc când a fost întrebat cine e vinovat pentru ratarea calificării appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.