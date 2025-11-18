Sindicatele cer penalizarea României cu pierderea fondurilor PNRR pentru nemajorarea salariului minim. CE: „Nu obligăm statele să crească salariile”. Bolojan: „Ar fi creșteri în cascadă”

10:20

Andrei Caramitru a comentat sondajele despre intenția la vot a alegătorilor și a menționat că propunerea USR, Cătălin Drulă, este cel mai slab din cursa pentru Primăria Capitalei. Acesta a insinuat, de asemenea, că USR evită să facă publice rezultatele reale ale sondajelor. Andrei Caramitru a atras atenția asupra sondajelor, care prezintă informații false despre preferințele […] The post Andrei Caramitru îi spulberă șansele lui Cătălin Drulă înainte de alegeri: „Scorul lui e catastrofal de mic, e pe locul 4 la distanță mare de locul 3” first appeared on Lumea Politică.