Sindicatele cer penalizarea României cu pierderea fondurilor PNRR pentru nemajorarea salariului minim. CE: „Nu obligăm statele să crească salariile”. Bolojan: „Ar fi creșteri în cascadă”
Lumea Politică, 18 noiembrie 2025 11:00
În timp ce Guvernul ia în calcul înghețarea salariului minim, sindicatele avertizează că vor sesiza Comisia Europeană dacă Executivul nu respectă formula de calcul prevăzută în legislație, susținând că România riscă pierderea fondurilor din PNRR — o amenințare pe care Bruxelles-ul o temperează, amintind că directiva privind salariul minim nu obligă statele membre să majoreze
Acum 15 minute
11:00
Sindicatele cer penalizarea României cu pierderea fondurilor PNRR pentru nemajorarea salariului minim. CE: „Nu obligăm statele să crească salariile". Bolojan: „Ar fi creșteri în cascadă" # Lumea Politică
În timp ce Guvernul ia în calcul înghețarea salariului minim, sindicatele avertizează că vor sesiza Comisia Europeană dacă Executivul nu respectă formula de calcul prevăzută în legislație, susținând că România riscă pierderea fondurilor din PNRR — o amenințare pe care Bruxelles-ul o temperează, amintind că directiva privind salariul minim nu obligă statele membre să majoreze
Acum o oră
10:40
Ilie Bolojan nu cedează: pensiile magistraților vor fi de 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Se poate discuta prelungirea perioadei de tranziție” # Lumea Politică
Ilie Bolojan pare să nu vrea să dea înapoi în negocierile pe pensiile magistraților, cel puțin în privința cuantumului pensiilor, care vor fi de 70% din salariu. Se mai discută pe perioada de tranziție, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. Liderii Coaliției trebuie să finalizeze negocierile în această săptămână pentru a trimite proiectul la CSM pentru
10:30
Câți români trăiesc cu salariul minim, depreciat cu 250 de lei față de anul trecut. „Nici nu murim de foame, dar nici nu trăim cum trebuie” # Lumea Politică
Presiunea financiară zilnică îi apasă tot mai puternic pe românii plătiți cu salariul minim. Pentru cei aproximativ 800.000 de beneficiari ai acestui venit, incertitudinea rămâne uriașă, deși anul se apropie rapid de final, iar blocajul politic amână orice decizie de majorare. Guvernatorul BNR avertizează că orice pas trebuie făcut cu prudență și responsabilitate, în timp
Acum 2 ore
09:30
Ce îi așteaptă pe români în 2026, cu recesiunea la ușă: Val de concedieri, creșteri de taxe și salarii înghețate, avertizează experții # Lumea Politică
Economiștii sunt tot mai pesimiști privind perspectivele economice din România, pe fondul deficitului uriaș și al lipsei reformelor. România riscă să se confrunte din nou, în 2026, cu pericolul de a fi retrogradată la categoria "junk", prin urmare românii ar trebui să se aștepte la ani grei, marcați de înghețarea salariilor, noi creșteri de taxe
Acum 4 ore
09:10
Cătălin Drulă exclude retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei: „Am intrat ca să câștig” # Lumea Politică
Cătălin Drulă a declarat luni seară, la Digi24, că nu există niciun scenariu care să-l determine să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei. „Am intrat în această cursă pentru a o câştiga", a spus el, întrebat ce va face dacă Anca Alexandrescu se va clasa printre favoriți. „Singurul sondaj care contează este la urne.
Acum 24 ore
15:50
Ilie Bolojan anunță că va întârzia bugetul pentru anul 2026. Premierul vrea un deficit de 6,5% din PIB anul viitor # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un
15:50
Taxele și impozitele locale cresc din 2026. Ilie Bolojan: Sper ca mâine, Parlamentul să închidă și acest pachet fiscal # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că își dorește ca din 2026 impozitele pe locuințe și mașini la persoanele fizice să poată fi creascute, după ce Parlamentul va închide, în ședință comună, marți, pachetul fiscal privind taxele locale. Este vorba despre proiectul legislativ declarat de CCR neconstituțional din cauza prevederilor referitoare la testarea cu poligraful
14:10
Traian Băsescu: „Dacă iei rafinăria Lukoil, te frigi”. Soluția fostului președinte pentru sancțiunile SUA # Lumea Politică
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat situația rafinăriei Petrotel, deținută de Lukoil, afectată de sancțiunile impuse de Statele Unite, și a sugerat că România ar trebui să ceară o derogare pentru a evita să preia administrarea acesteia. Băsescu a explicat că statul român trebuie să facă tot posibilul ca Lukoil să vândă rafinăria și
12:30
Scor strâns între Ciucu, Băluță, Drulă şi Anca Alexandrescu. Ce arată ultimele cifre # Lumea Politică
Diferența între primii patru candidați la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București este extrem de mică, de 1,3%, arată sondajul AtlasIntel. Sondajul de opinie a fost realizat de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 12-14 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.429 de persoane. Potrivit cercetării, Ciucu este creditat cu 19,2% și este urmat de candidatul PSD, primarul
12:10
Candidatura Ancăi Alexandrescu contestată de un personaj controversat! Pe cine a scos „sistemul” la înaintare # Lumea Politică
Anca Alexandrescu este contestată la Tribunalul București. În spatele plângerii este un personaj controversat care a mai fost utilizat de sistem pentru manevre electorale judiciare. Omul este apropiat de un fost edil PSD din București. Dosar judecat la urgență Contestația împotriva candidaturii depusă de Anca Alexandrescu este semnată de Aurel Cătălin Stoichiță. Acesta susține că
12:00
UNIFARM îşi asumă performanţa: integritate şi calitate ca parteneriat economic durabil # Lumea Politică
Într-o perioadă în care statul este supus unei presiuni publice fără precedent – între acuzaţii de ineficienţă şi declaraţii oficiale despre neputinţa instituţională – Compania Naţională UNIFARM SA alege să răspundă prin acţiune. Prin obţinerea certificării ISO 37001:2016 – Sistem de Management Anti-Mită şi recertificarea ISO 9001:2015 pentru Calitate, UNIFARM îşi reafirmă rolul de partener
Ieri
08:40
Surpriza sondajului AtlasIntel pentru Primăria București: are 7,1% și e propulsată de un public tânăr # Lumea Politică
Diferența între primii patru candidați la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria București este extrem de mică, de 1,3%, arată sondajul realizat pentru HotNews de AtlasIntel. Față de alte studii apărute în această perioadă, sondajul AtlasIntel indică un alt lider. Mai există o surpriză mare: se conturează un outsider politic, care a crescut spectaculos, probabil
08:40
Președintele explică numirea lui Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA, în funcția de consilier al său prin faptul că dosarul penal al acestuia „a fost deschis de foarte mulți ani, fără a se întâmpla nimic": „Parchetul poate să facă un efort pentru a tranșa aceste cazuri". Nicușor Dan a făcut aceste declarații duminică seară, într-un interviu
08:10
Anca Alexandrescu: Bucureștiul a ieșit din epoca panseluțe, băncuțe, coșuri de gunoi # Lumea Politică
Bucureștiul a ieșit din epoca în care avea nevoie de un administrator care pune panseluțe, băncuțe și coșuri de gunoi, a declarat, vineri, jurnalista Anca Alexandrescu, care și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei la Biroul Electoral Municipal, în prezența președinților AUR și PNȚCD, a reprezentanților ambelor formațiuni și a numeroși susținători. 'Timp de două săptămâni
07:50
Eliminarea coasiguraților din 1 septembrie 2025: 650.000 de români rămași neasigurați. Soluțiile găsite # Lumea Politică
De la 1 septembrie 2025, România a eliminat statutul de coasigurat în sistemul public de sănătate, lăsând aproximativ 650.000 de persoane – în principal rude fără venituri (soți, părinți, copii în întreținere) – fără acces gratuit la servicii medicale decontate. Pentru a păstra acoperirea, familiile au plătit 2.430 lei/an CASS (10% din 6 salarii minime
07:30
Pensionarii speciali din Apărare, Interne și Justiție, sub amenințare: Proiect de lege care îi lasă fără locuințe de serviciu pe chirii modice. Unde s-a blocat # Lumea Politică
Sute de pensionari speciali din Ministerele Apărării Naționale (MApN), Afacerilor Interne (MAI) și Justiției riscă să piardă locuințele de serviciu pentru care plătesc chirii simbolice – de maximum 200 de lei lunar –, conform unui proiect de lege inițiat de Ministerul Justiției. Inițiativa, menită să elibereze fondul locativ pentru personalul activ, s-a blocat însă la
06:40
Casa Albă acuză Alibaba de sprijin cibernetic pentru armata chineză. Ce ar urmări americanii # Lumea Politică
Casa Albă a declasificat informații „strict secrete" care acuză compania chineză Alibaba că ar fi furnizat tehnologie și date Armatei de Eliberare a Poporului (PLA) pentru operațiuni de țintire a infrastructurii americane, conform unui memoriu de securitate națională din 1 noiembrie, citat de Financial Times. Acuzațiile, dezvăluite la scurt timp după armistițiul comercial Trump-Xi, ridică
06:20
Comisia Europeană pregătește o „microtaxă” UE pe alimentele ultra-procesate: unde se duc banii # Lumea Politică
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unei taxe unice la nivel UE pentru alimentele ultra-procesate cu niveluri ridicate de grăsimi, zahăr sau sare, potrivit unui proiect. Documentul, care va fi prezentat oficial la jumătatea lui decembrie, promovează ideea unei „microtaxe" menite să schimbe comportamentul consumatorilor fără a destabiliza prețurile sau a lovi dureros în buzunare,
06:10
Președintele Nicușor Dan a declarat că are o relație „foarte bună" cu PSD de când partidul a intrat în coaliția de guvernare, subliniind că discuțiile sunt „rezonabile" și că interacționează cel mai mult cu Sorin Grindeanu, liderul formațiunii. „Nu e un secret că am avut tensiune, dar acum colaborăm" „Nu e un secret că am
06:10
Cătălin Drulă, confruntat în vizită în Rahova: „E mai rău ca în Congo! Nu avem trotuar” # Lumea Politică
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, s-a întâlnit cu mai mulți locuitori din cartierul Rahova, unde o localnică i-a semnalat probleme grave legate de infrastructură și curățenie. În timpul vizitei, Drulă a stat de vorbă cu femeia, care a descris în termeni duri dificultățile cu care se confruntă zilnic oamenii din zona respectivă. „Numai
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Economia României intră în scădere în T3 2025: Austeritatea lui Bolojan frânează consumul. Ce se întâmplă cu inflația # Lumea Politică
Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Ilie Bolojan – majorarea TVA la 1 august, tăieri de pensii și salarii, reducerea cheltuielilor publice – au lovit direct consumul, ducând economia în scădere ușoară în trimestrul III 2025. Produsul Intern Brut a coborât cu 0,2% față de trimestrul anterior, conform datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică
11:40
„Stegarul Dac”, eliberat după 6 luni de arest, timp în care a fost hrană la ploșnițe: ce nu are voie să facă protestatarul # Lumea Politică
Lucian Avrămuță, celebrul „Stegarul Dac" al protestelor din ultimii ani, a părăsit joi Penitenciarul Giurgiu după aproape șase luni de arest preventiv în condiții extrem de grele, permanent imobilizat cu cătușe și victimă sigură a invaziei de ploșnițe din pușcărie. Judecătoria Sectorului 4 a decis înlocuirea detenției cu control judiciar pe 60 de zile, dar
11:30
Sancțiunile americane asupra Lukoil: Prețurile motorinei au depășit deja 8 lei/litru. Previziuni # Lumea Politică
Sancțiunile SUA impuse gigantului rus Lukoil, care intră în vigoare pe 21 noiembrie 2025, ar putea bloca vânzările de carburanți în România sub actuala structură de acționariat, afectând o rețea de peste 320 de benzinării și rafinăria Petrotel de la Ploiești – care acoperă circa 16% din piața internă. Totuși, cererea de benzină și motorină
10:40
O navă de spionaj Rusiei a fost detectată la doar 15 mile de Hawaii: Garda de Coastă a SUA, reacție rapidă # Lumea Politică
Garda de Coastă a Statelor Unite a detectat pe 29 octombrie o navă militară rusă de spionaj, operând la doar aproximativ 15 mile marine sud de insula Oahu – cea mai populată din arhipelagul Hawaii –, chiar în afara apelor teritoriale americane. Incidentul, dezvăluit joi printr-un comunicat oficial, subliniază tensiunile persistente în Pacific, unde nave
10:30
Peste 97% din contribuabili plătesc taxe și impozite de bunăvoie. Un fost șef al ANAF pledează pentru sprijin, nu pedepse # Lumea Politică
Românii plătesc taxele de bunăvoie în proporție de 97,5%, iar rolul sistemelor digitale precum e-Factura, RO e-Transport sau e-TVA trebuie să fie de sprijin pentru conformarea corectă, nu de control agresiv – este mesajul transmis de experți la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie. „Majoritatea vor să plătească, dar au nevoie de claritate" Doru Dudaș, președintele
10:10
Premierul Ilie Bolojan: „Am avut grijă să nu-mi bat joc de încrederea românilor care mi-au dat votul” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a respins ideea izolării politicienilor de cetățeni și a subliniat că transparența și limitele clare în relațiile cu interlocutorii sunt cheia pentru a nu trăda încrederea alegătorilor. „Izolarea e o idee falsă" Șeful Guvernului a explicat că un lider nu poate evita întâlnirile cu oameni din diverse medii, dar esențial este să
09:20
Salarii de 500.000 de euro la ONG-ul vicepremierului Oana Gheorghiu. „Dăruiește viață” le-a dăruit angajaților organizației salarii de corporație # Lumea Politică
ONG-ul condus, până de curând, de Oana Gheorghiu – alături de Carmen Uscatu – a încheiat anul 2024 cu o creștere de profit de 358%. Oana Gheorghiu a fost implicată, de-a lungul timpului, în mai multe firme și asociații cu vedete de televiziune și nu numai. Postul de televiziune preferat a fost ProTV, prezentat ca „partener pe
09:20
Scenariu despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi câștigate cu un scor de sub 30%”. Candidata AUR crește în sondaje # Lumea Politică
Prezența la vot va fi redusă la alegerile pentru Primăria Capitalei, iar dacă numărul de candidați rămâne cel anunțat, sunt șanse mari ca actuala cursă pentru funcția de primar general să fie câștigată cu un scor redus, estimează Remus Ștefureac, director general al
09:10
Ilie Bolojan își face singur bilanțul după trei luni de reforme: „Scade puterea de cumpărare. Nu pot să neg asta” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a discutat joi seară, la Euronews, despre efectele reformelor de reducere a deficitului bugetar, cum ar fi creșterea TVA-ului, având în vedere că PSD și-a exprimat intenția de a face o evaluare a acestor măsuri. Premierul a declarat că ținta pentru deficitul bugetar al României la sfârșitul acestui an este de 8,4%, ceea ce, […] The post Ilie Bolojan își face singur bilanțul după trei luni de reforme: „Scade puterea de cumpărare. Nu pot să neg asta” first appeared on Lumea Politică.
09:10
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, la Europa FM, că i s-a cerut lui Ilie Bolojan un blat pentru că şi PSD şi USR doreau ca PNL să nu-l propună pe Ciucu drept candidat la Primăria Generală. Propunerea ar fi fost refuzată de către Bolojan. „Ni s-a cerut un blat, dar […] The post Ciucu acuză USR și PSD că au propus „un blat” la alegerile din București first appeared on Lumea Politică.
09:00
Ilie Bolojan anunță când vor începe tăierile în administrație: “Am susţinut reducere de personal, nu doar a cheltuielilor cu salariile” # Lumea Politică
Ilie Bolojan a anunțat joi seara, într-un interviu pentru Euronews, că pachetul legislativ privind reforma administraţiei va fi pus în transparenţă decizională săptămâna viitoare, însă primele tăieri bugetare atât la nivelul administrației locale, cât și la nivelul celei centrale vor avea loc abia pe parcursul anului 2026. “De săptămâna viitoare vom pune în transparenţă acest pachet […] The post Ilie Bolojan anunță când vor începe tăierile în administrație: “Am susţinut reducere de personal, nu doar a cheltuielilor cu salariile” first appeared on Lumea Politică.
09:00
George Burcea, iritat de o întrebare privind finanțarea campaniei la Primăria Capitalei: „Nu-mi dă mama mie bani să candidez” # Lumea Politică
Actorul George Burcea, candidat al Partidului Oamenilor Tineri (POT) la Primăria București, a avut un schimb tensionat de replici în timpul unui podcast politic, după ce a fost întrebat despre sursa banilor pentru campania sa electorală. Vizibil deranjat, George Burcea a evitat să ofere informații clare moderatorului Hotnews despre bugetul de campanie sau despre proveniența fondurilor: Cine […] The post George Burcea, iritat de o întrebare privind finanțarea campaniei la Primăria Capitalei: „Nu-mi dă mama mie bani să candidez” first appeared on Lumea Politică.
09:00
Ministrul Cseke explică cum vor fi dați afară angajații din primării și ministere. “Am propus o frână de 20%” # Lumea Politică
Măsurile de reformă din administrația locală și centrală ar urma să aibă un impact de 3,5 – 4,5 miliarde de lei, a declarat, joi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Pe ansamblu, măsurile de eficientizare din administrația publică locală vor reprezenta 1,7 miliarde de lei, iar la nivelul administrației locale ar urma să fie reduse 13.000 de […] The post Ministrul Cseke explică cum vor fi dați afară angajații din primării și ministere. “Am propus o frână de 20%” first appeared on Lumea Politică.
13 noiembrie 2025
17:10
Motivul pentru care dosarul „Dragnea, vizită la Trump” a fost clasat. DNA spune că „fapta nu există” # Lumea Politică
DNA a clasat pe 10 septembrie 2025 dosarul ”Dragnea, vizită la Trump” pe motiv că fapta penală nu există. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Structura Centrală au dispus la data de 10 septembrie 2025 clasarea cauzei, în baza art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală”, se arată într-un răspuns al DNA […] The post Motivul pentru care dosarul „Dragnea, vizită la Trump” a fost clasat. DNA spune că „fapta nu există” first appeared on Lumea Politică.
15:10
Viorica Dăncilă s-a pozat cu roboții la un târg la Beijing. Fosta prim-ministră, a doua vizită în China în ultimele luni # Lumea Politică
Viorica Dăncilă, fosta prim-ministră a României, a vizitat un târg tehnologic la Beijing, unde s-a pozat alături de câțiva roboți umanoizi expuși. Este a doua oară în ultimele luni când Viorica Dăncilă merge în China, după vizita de la începutul lunii septembrie, când a participat, alături de Adrian Năstase, la comemorarea a 80 de ani […] The post Viorica Dăncilă s-a pozat cu roboții la un târg la Beijing. Fosta prim-ministră, a doua vizită în China în ultimele luni first appeared on Lumea Politică.
15:10
Nicușor Dan și-a numit noi consilieri. Printre ei, și fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu # Lumea Politică
Președintele și-a numit, joi, noi consilieri în echipa de la Cotroceni, iar printre ei se află și europarlamentarul Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății. El este cercetat penal de DNA din decembrie 2023 în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, în care sunt implicați și fostul premier PNL Florin Cîțu și fostul ministru USR al Sănătății […] The post Nicușor Dan și-a numit noi consilieri. Printre ei, și fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu first appeared on Lumea Politică.
12:50
Toni Greblă apără organizarea alegerilor din 2024: „Totul a fost impecabil”/„AEP n-a avut nicio contribuție la anulare” # Lumea Politică
Toni Greblă, fost președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP) și figură marcată de controverse în istoria recentă a scrutinelor din România, continuă să susțină că alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024 au fost un model de eficiență. Într-un interviu inclus în cartea „Înapoi la turul doi. 8 dialoguri despre lovitura de stat” a jurnalistului Robert […] The post Toni Greblă apără organizarea alegerilor din 2024: „Totul a fost impecabil”/„AEP n-a avut nicio contribuție la anulare” first appeared on Lumea Politică.
12:20
Schimbare de ultimă oră în cursa pentru Primăria Capitalei: Liviu Negoiță (PUSL) se retrage și acuză „abuzuri evidente” în organizarea alegerilor # Lumea Politică
Liviu Negoiță, fost primar al Sectorului 3 și candidat propus de Partidul Umanist Social-Liberal (PUSL) pentru fotoliul de primar general al Bucureștiului, a anunțat joi că nu își va mai depune candidatura la alegerile parțiale din 7 decembrie. Decizia vine ca un protest ferm împotriva a ceea ce el numește „abuzuri semnificative” care deturnează procesul […] The post Schimbare de ultimă oră în cursa pentru Primăria Capitalei: Liviu Negoiță (PUSL) se retrage și acuză „abuzuri evidente” în organizarea alegerilor first appeared on Lumea Politică.
11:40
Aproape jumătate dintre chiriașii români abia își plătesc chiria lunară. Cum se descurcă vecinii europeni # Lumea Politică
Aproape jumătate dintre chiriașii români declară că le este „dificil” sau „foarte dificil” să achite chiria lunară, conform celui mai recent sondaj ING Consumer Research, publicat joi. La nivel european, peste un sfert dintre cei care plătesc chirie sau rată ipotecară se confruntă cu aceleași probleme – cu o constantă clară: chiriașii sunt mult mai […] The post Aproape jumătate dintre chiriașii români abia își plătesc chiria lunară. Cum se descurcă vecinii europeni first appeared on Lumea Politică.
11:30
Mihaela Popa, fost secretar de stat în Educație, îi răspunde dur ministrului Daniel David: „Analfabetismul funcțional e un cerc vicios creat de Minister, universități și sărăcie” # Lumea Politică
Mihaela Popa, profesoară de matematică la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Iași și fost secretar de stat în Ministerul Educației, a criticat afirmațiile ministrului Daniel David, care a pus „cea mai mare parte” a vinei pentru analfabetismul funcțional pe lipsa de pregătire a profesorilor. Într-un mesaj public, Popa enumeră cinci cauze structurale și acuză un […] The post Mihaela Popa, fost secretar de stat în Educație, îi răspunde dur ministrului Daniel David: „Analfabetismul funcțional e un cerc vicios creat de Minister, universități și sărăcie” first appeared on Lumea Politică.
11:10
Primarul comunei Zănești, Ioan Filip, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile de către judecători, în urma unui dosar instrumentat de DNA Bacău pentru infracțiunile de luare de mită și abuz în serviciu. Alături de el, au fost trimiși în judecată și doi complici – Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina – acuzați […] The post Primarul comunei Zănești, arestat preventiv. Prejudiciu de peste 926.000 de lei first appeared on Lumea Politică.
11:00
Ciprian Ciucu a intrat în cursa pentru București. „Vreau să fac proiectul vieții mele” # Lumea Politică
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru fotoliul de primar al Bucureștiului la Biroul Electoral Municipal, joi dimineață. Susținut de PNL, fostul primar al Sectorului 6 propune bucureștenilor un „parteneriat” pe durata unui mandat și jumătate – șase ani și jumătate – în care promite să transforme Capitala într-un oraș funcțional și plăcut. „Am toate avantajele […] The post Ciprian Ciucu a intrat în cursa pentru București. „Vreau să fac proiectul vieții mele” first appeared on Lumea Politică.
10:50
Nicușor Dan, întrebat dacă îl susține pe Drulă în alegeri: „Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a dat de înțeles miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că nu îl susține pe Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei. Întrebat desprea susținerea cu care s-a lăudat candidatul USR, președintele României a declarat că „Bucureştiul mă interesează” și că „un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am […] The post Nicușor Dan, întrebat dacă îl susține pe Drulă în alegeri: „Un parlamentar din București mi-a făcut o vizită și am făcut o poză” first appeared on Lumea Politică.
10:50
Medicul Cristian Andrei, acuzat de către alte șapte femei de abuzuri sexuale întinse pe o perioadă de 20 de ani # Lumea Politică
Medicul Cristian Andrei, unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, este acuzat de abuzuri sexuale de alte șapte femei, relatările acestora întânzindu-se pe o perioadă de mai bine de 20 de ani, scrie PressOne. La începutul săptămânii, publicația a dezvăluit că acesta nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor și că mai multe […] The post Medicul Cristian Andrei, acuzat de către alte șapte femei de abuzuri sexuale întinse pe o perioadă de 20 de ani first appeared on Lumea Politică.
10:20
Andrei Caramitru îi spulberă șansele lui Cătălin Drulă înainte de alegeri: „Scorul lui e catastrofal de mic, e pe locul 4 la distanță mare de locul 3” # Lumea Politică
Andrei Caramitru a comentat sondajele despre intenția la vot a alegătorilor și a menționat că propunerea USR, Cătălin Drulă, este cel mai slab din cursa pentru Primăria Capitalei. Acesta a insinuat, de asemenea, că USR evită să facă publice rezultatele reale ale sondajelor. Andrei Caramitru a atras atenția asupra sondajelor, care prezintă informații false despre preferințele […] The post Andrei Caramitru îi spulberă șansele lui Cătălin Drulă înainte de alegeri: „Scorul lui e catastrofal de mic, e pe locul 4 la distanță mare de locul 3” first appeared on Lumea Politică.
08:50
„Cele mai scumpe sărbători din ultimii 35 de ani”. Cu o inflație de 9,8%, România ”se îndreaptă spre o criză economică de proporții” # Lumea Politică
Economistul Adrian Negrescu a tras un semnal de alarmă, miercuri, la Antena 3 CNN că vor urma „cele mai scumpe sărbători din ultimii 35 de ani”, în contextul în care rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,8% cu prețuri crescute la alimente, energie și servicii. „Ne îndreptăm spre o criză economică de proporții”, a avertizat […] The post „Cele mai scumpe sărbători din ultimii 35 de ani”. Cu o inflație de 9,8%, România ”se îndreaptă spre o criză economică de proporții” first appeared on Lumea Politică.
12 noiembrie 2025
12:20
Scandal de corupție în guvernul Ucrainei: Ministrul Justiției suspendat pentru mită de 100 de milioane dolari în sectorul energetic # Lumea Politică
Premierul ucrainean Iulia Svîrîdenko l-a suspendat marți, 5 noiembrie 2025, pe ministrul Justiției Herman Galușcenko, implicat într-un dosar de corupție masivă în domeniul energiei. Decizia, luată în ședință extraordinară, vine după o anchetă a Biroului Național Anticorupție (NABU), care acuză o rețea de comisioane ilegale de cel puțin 100 de milioane de dolari la Compania […] The post Scandal de corupție în guvernul Ucrainei: Ministrul Justiției suspendat pentru mită de 100 de milioane dolari în sectorul energetic first appeared on Lumea Politică.
11:50
Deputat PSD trimis în judecată pentru abuz în serviciu și minciună: A condus cu 164 km/h, dar a dat vina pe altcineva # Lumea Politică
Un nou scandal lovește PSD: deputatul Răzvan Iulian Ciortea, fost subprefect de Cluj, a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, instigare la fals intelectual și fals în declarații. El este acuzat că, prins cu 164 km/h pe A10 (limită 100 km/h), a mințit poliția că nu el conducea SUV-ul de lux […] The post Deputat PSD trimis în judecată pentru abuz în serviciu și minciună: A condus cu 164 km/h, dar a dat vina pe altcineva first appeared on Lumea Politică.
11:10
AEP refuză rambursarea a 930.000 lei pentru campania lui Nicușor Dan: Donații și materiale neconforme # Lumea Politică
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a respins rambursarea a aproximativ 930.000 de lei din cheltuielile campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan din mai 2025, din cauza „donațiilor și materialelor de propagandă neconforme”, confirmă Administrația Prezidențială. Din totalul de 228 de milioane de lei ceruți de toți candidații, AEP va plăti 59,9 milioane de lei lui Dan […] The post AEP refuză rambursarea a 930.000 lei pentru campania lui Nicușor Dan: Donații și materiale neconforme first appeared on Lumea Politică.
11:00
Inflația a scăzut ușor în octombrie, dar nu e motiv de bucurie. Ce e „mahmureala inflaționistă” # Lumea Politică
Rata anuală a inflației în România a scăzut ușor în octombrie 2025, ajungând la 9,8%, față de 9,9% în septembrie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Deși inflația a coborât sub pragul de două cifre, acesta nu este un motiv de relaxare, deoarece prețurile continuă să crească și presiunile inflaționiste rămân puternice. În ultimele […] The post Inflația a scăzut ușor în octombrie, dar nu e motiv de bucurie. Ce e „mahmureala inflaționistă” first appeared on Lumea Politică.
