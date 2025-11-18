Cifrele momentului! Doar 6000 de voturi despart primii doi candidați la Primăria Capitalei

10:50

Medicul Cristian Andrei, unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, este acuzat de abuzuri sexuale de alte șapte femei, relatările acestora întânzindu-se pe o perioadă de mai bine de 20 de ani, scrie PressOne. La începutul săptămânii, publicația a dezvăluit că acesta nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor și că mai multe […]