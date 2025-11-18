Tanczos: Impozitul minim pe cifra de afaceri, în forma actuală, este o frână pentru industria auto

00:00

*(Interviu cu Ileana Nicolae, Head of Eastern Europe Sika şi Camelia Ene, General Manager Sika România and Adeplast)Reporter: În primul rând, cum evaluaţi activitatea dumneavoastră la conducerea Sika România and Adeplast - care credeţi că sunt cele mai semnificative realizări ale perioadei în care aţi coordonat această filială?Ileana Nicolae: Într-o piaţă a construcţiilor tot mai competitivă, cel mai important rezultat al ultimilor ani a fost consolidarea unei echipe capabile să anticipeze schimbările şi să răspundă rapid cerinţelor clienţilor.