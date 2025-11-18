Tanczos: Impozitul minim pe cifra de afaceri, în forma actuală, este o frână pentru industria auto
Bursa, 18 noiembrie 2025 11:20
Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), în forma actuală, este o frână pentru industria auto, iar pentru 2026 consider că este o necesitate reducerea cel puţin la jumătate a acestui tip de impozit, a declarat, marţi, la cea de-a treia ediţie a Forumului Mobilităţii Sustenabile şi Accesibile, vice-premierul Tanczos Barna.
Uniunea Europeană şi Australia vor aprofunda cooperarea în domeniul materiilor prime critice, au anunţat luni Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi guvernul australian, într-un context în care puterile occidentale caută urgent alternative la dependenţa de China pentru resurse strategice
11:40
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, marţi, că Sistemul and #8221;E - Sigur - Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră and #8221; va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic
Candidatul PNL pentru Primăria generală a Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că va and #8221;utiliza, la un moment dat and #8221; sprijinul pe care premierul Ilie Bolojan i-l oferă în campania pentru alegerile locale parţiale, dar că nu vrea să and #8221;exagereze and #8221; afişându-se alături de şeful Guvernului
Trump afirmă că nu are and #8221;nicio problemă and #8221; să lanseze atacuri în Mexic pentru a opri traficul de droguri # Bursa
Preşedintele american Donald Trump anunţă luni că nu are and #8221;nicio problemă and #8221; faţă de eventuale atacuri americane în Mexic, în lupta împotriva cartelurilor drogurilor
Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că va discuta and #8221;la un moment dat and #8221; cu preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, dar că nu exclude trimiterea unor trupe americane în Venezuela,, în contextul în care o desfăşurare militară a Statelor Unite în largul Venezuelei provoacă o creştere a tensiunii în regiune
Atacantul echipei Manchester United, Benjamin Sesko, va fi indisponibil aproximativ o lună din cauza unei accidentări la genunchi suferite la meciul cu Tottenham Hotspur, chiar înainte de pauza internaţională
World Rugby, forul tutelar la nivel mondial, a oferit publicului unele amănunte legate de noua competiţie, World Rugby Nations Cup, care urmează să fie lansată în curând
Echipa McLaren, campioană mondială a constructorilor în Formula 1 în acest an, a integrat-o pe Ella Häkkinen, în vârstă de 14 ani, fiica dublu campionului mondial finlandez Mika Häkkinen (în 1998 şi 1999), în programul său de dezvoltare a piloţilor
Echipa naţională U20 a României a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu naţionala Portugaliei, liderul neînvins din Elite League
and #8221;Cercul vicios and #8221; al sistemului sanitar: Ministrul Alexandru Rogobete promite schimbarea de paradigmă în spitale # Bursa
Sistemul medical românesc se află într-un moment de inflexiune, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la finalul Concursului Naţional de Rezidenţiat. Ministrul a vorbit despre anii în care spitalele au funcţionat într-un and #8222;cerc vicios and #8221;: lipsa echipamentelor moderne ducea la exodul medicilor, iar absenţa medicilor justifica, la rândul ei, lipsa investiţiilor în tehnologie.
Distrugerea infrastructurii energetice din Ucraina a contribuit la creşterea preţului energiei electrice în Europa de Est, dar nu a fost cauza principală, aşa cum înceracă unii să justifice preţurile mari ale energiei electrice din România în prezent
Japonia şi-a îndemnat cetăţenii aflaţi în China să fie prudenţi, să evite locurile aglomerate şi să adopte măsuri de siguranţă, pe fondul tensiunilor diplomatice generate de declaraţiile prim-ministrului nipon, Sanae Takaichi, privind Taiwan, insula revendicată de Beijing, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu afirmă, marţi, că problema de mediu nu se termină cu aplicarea amenzii, iar una dintre acţiunile comisarilor este verificarea îndeplinirii măsurilor dispuse în anterioarele controale
Asociaţia Jurnaliştilor Profesionişti de Turism -TRAVEL PRO anunţă organizarea unui panel în cadrul Târgului de Turism al României 2025 - ediţia de toamnă, menit să evidenţieze rolul esenţial al presei de turism în promovarea destinaţiilor şi consolidarea imaginii României ca destinaţie autentică şi competitivă
ANAF a început să blocheze conturi şi să sechestreze bunuri când emite decizii de impunere în verificările documentare # Bursa
ANAF şi-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat. Practic, contribuabilul află că este verificat spre finalizarea procedurii ce se încheie cu decizia de impunere.
Comisiile juridice l-au avizat favorabil, marţi, pe Adrian Ţuţuianu, propus de PSD, pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente.
SIPEX a înregistrat creşteri ale cifrei de afaceri şi ale profitului net în primele 9 luni din 2025 # Bursa
Compania de construcţii SIPEX a încheiat primele 9 luni din 2025 cu o cifră de afaceri de peste 256 milioane de lei, o creştere de 2% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
Politicieni, oficiali militari şi experţi în apărare se vor reuni marţi la Berlin pentru o conferinţă de două zile dedicată consolidării capacităţii de apărare a Europei, transmite dpa, de la care relatăm cele ce urmează.
Extinderea Uniunii Europene în Balcani este în interesul primordial al blocului comunitar, a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul, în timpul unei vizite în capitala muntenegreană Podgorica, transmite dpa.
Studiu MKOR şi ALCEDO: 1 din 5 fermieri au irigaţii, iar jumătate plănuiesc investiţii până în 2028 # Bursa
Seceta a devenit principala provocare a agriculturii moderne, iar ţara noastră se află într-un punct de inflexiune, în care adaptarea la schimbările climatice nu mai este o opţiune, ci o condiţie esenţială pentru supravieţuire şi profitabilitate, conform studiului studiului and #8222;Fermier în 2026: Priorităţi, Provocări şi Perspective and #8221;, realizat de MKOR la comanda ALCEDO.
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat luni că este dispus să discute and #8222;faţă în faţă and #8221; cu Donald Trump, care şi-a declarat disponibilitatea pentru o discuţie cu omologul său, în timp ce Statele Unite au desfăşurat o flotă de nave de război în Caraibe, oficial în cadrul unei operaţiuni antidrog, dar existând temeri că va fi vorba de o intervenţie pentru îndepărtarea de la putere a liderului autocrat venezuelan, relatează AFP.
Şeful Google a avertizat că and #8222;Nicio companie nu va fi imună and #8221; dacă bula AI se sparge # Bursa
Directorul Alphabet, compania care deţine Google, Sundar Pichai, avertizează că toate companiile ar fi afectate dacă actuala bulă din inteligenţa artificială (AI) s-ar sparge, transmite BBC, de la care relatăm cele ce urmează.
Fitch: Impactul unui posibil sprijin financiar din partea SUA pentru Ungaria este dificil de evaluat # Bursa
Posibilul sprijin financiar american de 10-20 miliarde de dolari, despre care premierul Viktor Orban a spus că ar fi fost convenit cu preşedintele Donald Trump, este greu de integrat în evaluarea ratingului Ungariei, a declarat agenţia Fitch, subliniind că Budapesta are oricum acces neîntrerupt la pieţele de împrumut, relatează Reuters.
Predicţiile meteo pe care utilizatorii le găsesc în produsele Google vor beneficia de aportul unui model lingvistic care ar trebui să ofere informaţii mai corecte şi mai rapid.
India accelerează importurile de energie din Statele Unite, într-un efort de a reduce surplusul comercial considerat problematic de Washington şi de a detensiona relaţiile afectate de recentele măsuri tarifare, transmite CBNC, de la care relatăm cele ce urmează. Ministrul petrolului şi gazelor naturale, Hardeep Singh Puri, a anunţat luni un acord prin care aproape 10% din necesarul indian de gaz petrolier lichefiat (GPL) va fi acoperit de exporturi americane.
Acordul comercial anunţat vineri între Elveţia şi Statele Unite a împărţit scena politică şi economică elveţiană, după ce Washingtonul a redus taxele vamale pentru exporturile elveţiene de la 39% la 15%, iar companiile elveţiene au promis investiţii de 200 de miliarde de dolari în SUA, inclusiv mutarea unei părţi a producţiei peste ocean, relatează CNBC.
Liderii Ministerului Finanţelor din Ucraina, ai Băncii Naţionale a Ucrainei şi experţi ai Fondului Monetar Internaţional au început discuţiile privind un nou program de cooperare financiară, a anunţat Ministerul Finanţelor, pe site-ul web, potrivit Ukrinform.
Prima doamnă Olena Zelenska a declarat că Ucraina are cea mai scăzută rată a natalităţii din istorie din cauza invaziei ruseşti - aproximativ 0,8-0,9 copii pe femeie, relatează Ukrinform.
Oraşul Korochya din regiunea Belgorod a Federaţiei Ruse a fost atacat de drone, ceea ce a provocat un incendiu la un centru comercial local, anunţă Ukrinform.
Directorul general Nvidia, Jensen Huang, a dezvăluit în octombrie că firma are comenzi în valoare de 500 de miliarde de dolari pentru 2025 şi 2026 cumulat, un semnal puternic că boomul inteligenţei artificiale continuă, chiar dacă ritmul creşterii începe să se tempereze, transmite CNBC.
Hamas a respins adoptarea de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a unei rezoluţii redactate de SUA care susţine planul preşedintelui american Donald Trump privind Gaza, afirmând că aceasta nu respectă drepturile şi cerinţele palestinienilor şi că urmăreşte să impună o tutelă internaţională asupra enclavei, la care palestinienii şi facţiunile de rezistenţă se opun, relatează Reuters.
Coreea de Nord a afirmat că acordul Seul-SUA va declanşa un and #8222;domino nuclear and #8221; # Bursa
Coreea de Nord a denunţat acordul dintre Seul şi Washington privind construirea de submarine cu propulsie nucleară, afirmând marţi, într-un comentariu difuzat de mass-media de stat, că acordul va provoca un efect and #8222;domino nuclear and #8221;, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Consiliul de Securitate al ONU adoptă o rezoluţie care and #8221;susţine and #8221; Planul de Pace al lui Trump în Războiul din Gaza # Bursa
Consiliul de securitate al ONU a adoptat luni prin vot o rezoluţie care and #8221;susţine and #8221; Planul de Pace în Fâşia Gaza al lui Donald Trump, care prevede, între altele, desfăşurarea unei forţe internaţionale, în urma unor presiuni ale Washingtonului, care avertiza cu privire la riscul ca Israelul să reia războiul, relatează AFP.
Apple îşi accelerează planurile în vederea pregătirii succesiunii lui Tim Cook, care se pregăteşte să demisioneze din postul de director general al gigantului tehnologic anul viitor, dezvăluie Financial Times (FT), relatează Reuters.
Reprezentativele Germaniei şi Ţărilor de Jos şi-au asigurat calificarea la Cupa Mondială din 2026, după meciurile susţinute luni, în ultima etapă a preliminariilor.
Neymar şi tatăl său vor cumpăra marca Pele prin intermediul companiei lor NR Sports. Astfel, potrivit UOL, atacantul FC Santos va putea exploata imaginea triplului campion mondial.
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii fiind prudenţi după o săptămână tulbure pentru pieţele din regiune.
Salvaţi Copiii România, programe integrate şi investiţii menite să combată mortalitatea infantilă # Bursa
România înregistrează una dintre cele mai ridicate rate ale mortalităţii infantile din Uniunea Europeană, cu 5,6 decese la 1.000 de naşteri vii, faţă de media UE de 3,3.
* Acţiunile Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajuluiIndicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri în prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, în contrast cu declinul pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a urcat cu 0,3%, la 23.512 puncte - un nou record istoric - în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a avut un avans de 0,14%, până la 4.557 de puncte.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,73%.
Euro a scăzut, ieri, cu 0,03 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0844 lei/euro.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că sistemul de premiere a elevilor sportivi medaliaţi la competiţiile internaţionale rămâne, în 2025, identic cu cel din anii anteriori, pentru a asigura predictibilitatea procedurilor. Precizarea survine după informaţii apărute în spaţiul public privind o posibilă modificare a criteriilor de acordare a premiilor.
Prognoza pentru RomâniaVremea se va răci accentuat, însă în sudul şi sud-estul ţării valorile termice se vor menţine peste cele specifice datei.
Nordis Mamaia Wave, dezastru imobiliar: 212 promisiuni de vânzare fără obiect şi zeci de locuinţe dispărute # Bursa
Proiectul rezidenţial de lux Nordis Mamaia Wave se dovedeşte un eşec imobiliar prin prisma analizei furnizate ieri presei de CITR, administratorul judiciar al Nordis Management SRL.
Semnal de alarmă de la Bruxelles: PIB-ul României abia mai creşte, datoria explodează, deficitul rămâne uriaş # Bursa
Creşterea economiei naţionale cu doar 0,7% la finalul anului 2025 şi cu 1,1% la finalul anului viitor, potrivit prognozei de toamnă publicată ieri de Comisia Europeană, deschide un tablou sumbru pentru ţara noastră, prinsă într-o combinaţie explozivă de consolidare fiscală dură, inflaţie reaccelerată şi consum contractat.
Sika România accelerează investiţiile şi digitalizarea; Obiectivele pentru următorii doi ani # Bursa
*(Interviu cu Ileana Nicolae, Head of Eastern Europe Sika şi Camelia Ene, General Manager Sika România and Adeplast)Reporter: În primul rând, cum evaluaţi activitatea dumneavoastră la conducerea Sika România and Adeplast - care credeţi că sunt cele mai semnificative realizări ale perioadei în care aţi coordonat această filială?Ileana Nicolae: Într-o piaţă a construcţiilor tot mai competitivă, cel mai important rezultat al ultimilor ani a fost consolidarea unei echipe capabile să anticipeze schimbările şi să răspundă rapid cerinţelor clienţilor.
În prezent, raportul dintre religie şi putere cunoaşte o mutaţie de altă natură, marcată de revendicarea unui rol normativ într-o societate fragil secularizată. Aşa se face că, după 1989, chiar dacă logica puterii s-a schimbat, reflexele au rămas. Biserica nu s-a eliberat de trecut, ci a intrat într-o nouă etapă în care încearcă să-şi ia revanşa asupra modernităţii seculare.
Nimeni nu este scutit. Toţi greşim, din când în când. Există chiar momente în care spunem prăpăstii. Însă ce a făcut Nicuşor Dan, actualul Preşedinte al României, în ultimul său interviu, nu poate fi calificat decât o sinucidere politică.
