FT: Un memo al Casei Albe acuză Alibaba că ajută armata chineză să vizeze SUA; compania respinge acuzaţiile

07:40

Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaş Cadariu, medic primar cu supraspecializare în ginecologie şi chirurgie oncologică şi coordonator ştiinţific al Planului Naţional de Combatere şi Control al Cancerului, a declarat pentru News.ro că mortalitatea pusă pe seama cancerului de col uterin este foarte mare în România, cu o incidenţă care nu se cunoaşte exact în realitate. Încă se vaccinează puţin în ţara noastră, deşi vaccinul HPV este eficient, aşa cum arată experienţa altor state, spune Prof. Univ. Dr. Achimaş Cadariu. Ziua de conştientizare a acestei boli ar trebui să fie în fiecare zi, nu doar în 17 noiembrie, când este Ziua globală de acţiune pentru eliminarea cancerului de col uterin., afirmă medicul.