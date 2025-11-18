Cătălin Cherecheș, fost primar la Baia Mare, trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei
Digi24.ro, 18 noiembrie 2025 11:20
Fostul primar al municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş, care ispăşeşte o condamnare de cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, a fost trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat, conform informaţiei postate pe site-ul instanţelor de judecată.
• • •
