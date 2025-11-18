Franța refuză extrădarea lui Paul al României. Decizia nu este definitivă

10:10

Șeful DSU, Raed Arafat, a transmis, marți, la Digi24, că locuitorii din Ceatalchioi care au fost evacuați din cauza incendiului la nava care se află pe Dunăre în județul Tulcea se pot întoarce, deoarece a scăzut riscul unei explozii puternice care i-ar putea afecta. Însă, oficialul guvernamanetal a precizat că cei evacuați din Plauru nu se pot întoarce momentan, fiind încă un risc în zonă. Arafat a menționat că situația ar fi sub controlul ucrainenilor, iar gazul rămas în navă este în cantitate mai mică.