Cum apără Despescu Poliția Română în scandalul înmulțirii cazurilor de femicid în România: Vorbim de neînţelegeri în familie
Digi24.ro, 18 noiembrie 2025 13:50
Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a explicat, marţi, de ce în raportul Inspectoratului General al Poliţiei Române privind violenţa domestică au fost înregistrate, în primele zece luni ale anului, mai multe sesizări, dar numărul dosarelor penale este în scădere. În momentul când fac verificările în teren, poliţiştii stabilesc dacă sesizarea este a unor fapte penale sau dacă sunt doar neînţelegeri în familie, menţionând că au fost şi situaţii când nu s-au confirmat acele sesizări.
Acum 30 minute
14:00
FMI ne recomandă impozit progresiv și „noi măsuri fiscale”. Ionuț Dumitru: Cu resurse reduse, plătim salarii mai mari față de media UE # Digi24.ro
Consilierul premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că, în condițiile în care România avea în 2024 o factură de salarii în sectorul public care depășea media europeană cu un punct procentual din PIB, dar cu resurse din taxele și impozitele colectate de doar 28% din PIB, față de media europeană de 40% din PIB, așadar, „noi, cu resurse mult mai mici la buget, plătim o factură mai mare de salarii în sectorul public, ca procent din PIP, față de media europeană”. Și la capitolul „impozit pe proprietate”, România bifează încasări reduse: doar 0,5% din PIB, față de media europeană de trei ori mai mare, remarcă Dumitru. România va avea nevoie din 2027 de noi măsuri de consolidare fiscală pentru a duce deficitul sub 3% din Produsul Intern Brut până în 2030, arată Fondul Monetar Internațional (FMI), în cel mai recent raport al său.
13:50
13:50
Polonia acuză direct Rusia pentru sabotarea căii ferate pe care este transportat armamentul în Ucraina # Digi24.ro
Un purtător de cuvânt al ministrului polonez care are în subordine serviciile speciale a anunţat marţi că „totul indică” faptul că serviciile secrete ruse au comandat sabotarea căilor ferate poloneze, un act în urma căruia a fost avariată în weekend o linie ferată pe o rută către Ucraina, informează Reuters.
Acum o oră
13:40
„Ceasul ticăie”. În cât timp ar putea muta NATO tehnica din Vest în Est în cazul în care Rusia va ataca alianța # Digi24.ro
Dacă Rusia va ataca țările din flancul estic al NATO și alianța va începe să transfere soldați, echipament militar și muniție din Europa de Vest, unde se află principalele contingente și porturi, acest proces va dura până la o lună și jumătate. Infrastructura civilă a Europei este slab pregătită pentru transportul în masă al trupelor, iar în legătură cu amenințarea rusă, țările UE încearcă să creeze un „Shengen militar”.
13:40
Protest al angajaților din Parlament, nemulțumiți de tăierile de salarii. Ministrul Dezvoltării îi asigură că nu vor fi afectați # Digi24.ro
Angajații Parlamentului s-au adunat, marți, într-un protest în holul principal din fața plenului Camerei Deputaților. Aceștia sunt nemulțumiți de tăierile de salarii incluse în al treilea pachet de măsuri fiscale. Membrii guvernării Sorin Grindeanu și Cseke Attila spun că nu vor fi incluse aceste tăieri.
13:30
Preliminariile CM 2026. Ultimul meci al anului, diseară, cu San Marino. Pe cine a lăsat Mircea Lucescu în afara lotului # Digi24.ro
Diseară echipa lui Mircea Lucescu va întâlni reprezentativa San marino, în ultimul meci al anului. Tot diseară, Austria joacă împotriva Bosniei, într-un meci pentru ocupanta locului unu în grupa H.
13:20
Judecătorii francezi au respins marți extrădarea fostului prinț Paul al României. Decizia nu este definitivă.
13:20
SUA și Rusia au discutat despre un schimb de deținuți. Kirill Dmitriev: „M-am întâlnit cu unii oficiali americani” # Digi24.ro
Rusia și Statele Unite au discutat despre posibilitatea efectuării unui alt schimb de deținuți, a declarat trimisul special rus Kirill Dmitriev într-un interviu acordat Axios.
13:20
Secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu, a anunţat, marţi, că urmează să fie realizat un model unitar de organizare a dispecerizării, astfel încât să se reducă timpul de intervenţie, iar o persoană care sună la 112 să vorbească cu un singur dispecer. Acesta va direcţiona solicitarea direct echipei din teren. Pînă acum, o persoană carere suna la 112 vorbea şi cu trei dispeceri.
Acum 2 ore
13:10
Donald Trump spune că este gata să bombardeze Mexicul: „Îmi convine”. Ce l-a nemulțumit pe liderul american # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a admis posibilitatea lansării unor atacuri asupra Mexicului în cadrul războiului împotriva cartelurilor de droguri. „Sunt de acord cu asta, trebuie să facem tot ce este necesar pentru a opri fluxul de droguri”, a declarat Trump în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Casa Albă.
13:10
Alegerile din Capitală vor aduce probleme în Coaliție, avertizează liderul UDMR, Kelemen Hunor # Digi24.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marţi că, după alegerile din 7 decembrie, problema este ce se va întâmpla în Coaliţie, pentru că doar unul din cei trei candidaţi poate câştiga.
13:00
Violență domestică într-un sediu de Poliției din Arad. Un bărbat și-a trântit partenera la pământ în fața agenților # Digi24.ro
Un bărbat și-a agresat partenera chiar într-un sediu de Poliție din Arad, unde fusese adus pentru clarificarea unei dispute domestice. În momentul în care a intrat în secția din Chișineu-Criș, acesta s-a năpustit asupra femeii, a lovit-o și a trântit-o la pământ, totul sub privirile agenților care încercau să-l imobilizeze. Deși victima nu a dorit să depună plângere, polițiștii s-au sesizat din oficiu, iar agresorul a fost plasat sub control judiciar pentru violență în familie.
13:00
Armata ucraineană a publicat imagini din orașul Kostiantinivka, regiunea Donețk, devastat. „Așa arată iadul pe pământ” # Digi24.ro
Forțele terestre ale Ucrainei au publicat fotografii cu distrugerile din Kostiantinivka, regiunea Donețk, pe 17 noiembrie, arătând efectele devastatoare pe care avansul Rusiei în est le are asupra orașelor ucrainene.
12:40
Consens în Coaliție în privința procentului pensiilor magistraților. Kelemen: Săptămâna asta ar trebui să trimitem proiectul la CSM # Digi24.ro
Coaliția ar fi ajuns la un consens în ceea ce privește pensiile magistraților. Potrivit liderului UDMR, s-a ajuns la un acord în ceea ce privește cuantumul - acesta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului. Referitor la perioada de tranziție, Kelemen Hunor susține că ar putea accepta o prelungire de la 10 de ani la 15 ani.
12:40
Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Noi date de la ANM. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, în perioada 17 noiembrie - 15 decembrie, în primele două săptămâni de prognoză, temperaturile vor mai ridicate decât cele normale. Aceeași situație se va înregistra și în cazul ploilor, urmând ca acestea din urmă să scadă ușor, deși temperaturile rămân peste limita obișnuită a ultimei luni a anului.
12:40
Drum peste magistrala de gaze, închis în Sectorul 3. Prefectul Capitalei: E pericol foarte mare. Pe acolo trec autobuze pline cu oameni # Digi24.ro
Comitetul pentru Situații de Urgență va închide un drum construit peste magistrala de gaze, în Sectorul 3 al Capitalei. Este vorba despre tronsonul de pe strada Brățării, cuprins între sensul giratoriu de la intersecția cu strada Gura Făgetului și intersecția cu Drumul Gura Putnei. Decizia a fost luată după ce reprezentanții Primăriei de sector nu au putut prezenta autorizațiile de construire, anunță Digi24.
12:30
Cristiano Ronaldo va merge alături de MBS la Casa Albă. Starul se va întâlni cu Donald Trump în calitate de jucător la Al Nassr # Digi24.ro
Cristiano Ronaldo este aşteptat la Casa Albă. Potrivit unei informaţii furnizate de corespondentul Jake Traylor, starul portughez se va întâlni, marţi, cu Donald Trump, în acelaşi timp cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat şi el în vizită la Washington.
12:30
Mesajul lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu: Un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, l-a descris pe Ilie Ilașcu, care a murit luni, 17 noiembrie, drept un „un patriot care a crezut și a acționat fără nicio ezitare pentru un vis de unire și libertate”. Șeful statului a afirmat că fostul deţinut politic al regimului de la Tiraspol a fost „un erou contemporan cu noi”.
12:20
Jumătatea lunii noiembrie a venit cu vreme rece, dar și cu primele ninsori. Primii fulgi de nea și-au făcut apariția în Suceava, în timp ce meteorologii au actualizat alerta de vreme rea. Frigul și ploile vor cuprinde întreaga țară, iar la munte, în Transilvania și Moldova va ninge și se va depune strat de zăpadă.
12:20
Schimbare radicală de abordare a SUA în Orientul Mijlociu. Tranzacția de miliarde care schimbă perspectivele # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că intenţionează să aprobe vânzarea de avioane de vânătoare F-35 fabricate în SUA către Arabia Saudită, cu o zi înainte de a-l primi la Casa Albă pe prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman, relatează Reuters.
12:20
Corpul de control al Ministerului Sănătății, verificări la spitalul din Târnăveni după imaginile cu pacienți ținuți în condiții mizere # Digi24.ro
Corpul de control al Ministerului Sănătății a ajuns, marți dimineață, la spitalul din Târnăveni, în secțiile de psihiatrie unde au fost descoperiți pacienți ținuți în saloane supraaglomerate și în condiții improprii. O comisie formată din medici psihiatri evaluează starea fiecărui pacient și va decide unde vor fi transferați cei care nu ar trebui să fie internați într-o secție de psihiatrie.
Acum 4 ore
12:10
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică în sala de gimnastică, conform unui video. „Mami, nu mai pot” # Digi24.ro
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea, informează Digi24. Dezvăluirile survin după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional.
12:10
Fosta soţie a lui Justin Trudeau, primele declarații despre relația acestuia cu Katy Perry # Digi24.ro
Sophie Grégoire a vorbit deschis despre viaţa sa în calitate de fostă soţie a fostului prim-ministru canadian Justin Trudeau. În timpul unei apariţii recente în podcastul „Arlene is Alone”, a fost abordat subiectul publicităţii pe care Trudeau o atrage prin relaţia sa cu cântăreaţa Katy Perry, iar gazda Arlene Dickinson a remarcat că admiră modul în care femeia de 50 de ani rămâne „calmă” în legătură cu toate acestea, relatează CNN.
12:00
Actorul Liev Schreiber a fost internat de urgență într-un spital din New York. Problemele descrise de vedeta din saga „X-Men” # Digi24.ro
Liev Schreiber, actorul din „Scream” sau „Ray Donovan”, în vârstă de 58 de ani, a fost internat de urgenţă la spitalul din New York duminică. Potrivit unor surse bine informate citate de site-ul TMZ, el a suferit de dureri de cap violente şi şi-a sunat medicul, care i-a recomandat să se prezinte imediat la spital.
12:00
Noile taxe, la vot final în Parlament. Impozite majorate din 2026, în timp ce testele poligraf sunt eliminate din lege după decizia CCR # Digi24.ro
Parlamentul adoptă astăzi, pe repede înainte, noile măsuri fiscale pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în 1 septembrie, dar care au fost blocate la Curtea Constituțională. Concret, este vorba despre al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare privind taxele locale, care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.
11:50
O primă variantă care ar putea data biserica reiese dintr-o inscripție pictată la 1869: "a fost la început zidit de Monahia Salomia la anul 1300"
11:40
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3000 de agenți vor fi scoși în stradă # Digi24.ro
Ministrul de Interne, Ctălin Predoiu, anunţă, marţi, că a semnat ordinul care reorganizează radical modul de acţiune al Jandarmeriei. Astfel, dislocă trupele fixate la pază lângă clădiri, care vor merge în patrulare şi intervenţie mobilă.
11:30
Surse: Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan # Digi24.ro
Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan, potrivit unor surse politice citate de Digi24.
11:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi că se va deplasa miercuri în Turcia pentru a încerca să "resusciteze" negocierile de pace şi să reia schimburile de prizonieri cu Rusia.
11:30
Cătălin Predoiu: Polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție au obligația de prezenta imediat agresorul procurorului # Digi24.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că a semnat un proiect legislativ prin care, în urma cazurilor petrecute în ultima perioadă, protecția victimelor violenței domestice va crește. Astfel, polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu au obligația legală de a prezenta agresorul procurorului competent, imediat după găsirea acestuia, pentru a analiza și dispune cu privire la eventuale măsuri preventive.
11:30
Capitala Germaniei, transformată în teren de antrenament pentru armată: „Activitățile se desfășoară în condiții stricte de securitate” # Digi24.ro
Forțele militare germane desfășoară un exercițiu de cinci zile de pregătire pentru războiul urban în Berlin, exersând scenarii de intervenție de urgență în capitală, pe fondul schimbărilor din peisajul securității europene după invazia Rusiei în Ucraina, relatează Euronews.
11:20
Cătălin Cherecheș, fost primar la Baia Mare, trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei # Digi24.ro
Fostul primar al municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş, care ispăşeşte o condamnare de cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, a fost trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat, conform informaţiei postate pe site-ul instanţelor de judecată.
11:10
Oraşul Korochia din regiunea Belgorod a Federaţiei Ruse a fost atacat de drone, ceea ce a provocat un incendiu la un centru comercial local, anunţă Ukrinform.
11:10
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă # Digi24.ro
Președintele Donald Trump este dispus să semneze legile privind impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei, atâta timp cât își păstrează autoritatea finală de decizie asupra oricăror astfel de măsuri, a declarat luni un înalt oficial al Casei Albe pentru reuters.
11:10
Monitorizarea traficului rutier, extinsă. Se vor colecta imagini de la camerele autorităţilor locale, combinate cu cele ale șoferilor # Digi24.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că Sistemul ”E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic. ”Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă”, asigură ministrul.
10:50
Donald Trump a rămas fără voce după ce a țipat în timpul unei discuții despre comerț. „Unii oameni sunt proști. M-am enervat” # Digi24.ro
Donald Trump a apărut cu vocea răgușită la o conferință de presă, explicând că și-a forțat vocea după ce a țipat la câțiva interlocutori în timpul unei discuții despre comerț, potrivit EFE și Agerpres. Președintele SUA a spus că nu este bolnav și că s-a enervat pentru că „unii oameni sunt proști”.
10:50
Radioterapia pentru cancerul de sân joacă un rol central în controlul bolii, reducând riscul de recidivă și protejând totodată țesuturile sănătoase datorită tehnologiilor moderne. Aflăm mai mult despre radioterapia în cancerul mamar de la Dr. Filip Calangiu, medic specialist radioterapie.
10:30
Volodimir Zelenski, vizită în Spania: „Am întâlniri pe care le pregătim de ceva vreme”. Unde va merge mâine liderul de la Kiev # Digi24.ro
După vizita efectuată luni, 17 noiembrie, în Franța, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află astăzi în Spania. Liderul de la Kiev a anunțat că va avea o întâlnire cu premierul Pedro Sanchez, relatează UNN.
10:30
Fotbal: Trump ameninţă din nou oraşele democrate cu retragerea de pe lista gazdelor CM 2026 # Digi24.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, şi-a reiterat luni ameninţările de a retrage oraşele cu primari democraţi de pe lista celor care vor găzdui meciurile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, dacă le consideră nesigure, informează EFE.
10:20
Ce sunt dosarele Jeffrey Epstein și la ce întrebări ar putea răspunde. Misterul unei presupuse liste a clienților # Digi24.ro
Zeci de mii de documente au fost publicate de membrii Congresului în legătură cu Jeffrey Epstein, pedofilul, care aruncă lumină asupra comunicărilor sale cu și despre persoane influente, inclusiv președintele, scrie The Guardian.
10:20
Raiffeisen Bank și MullenLowe au lansat unOriginal – platforma care dovedește că binele nu trebuie reinventat # Digi24.ro
Raiffeisen Bank România și MullenLowe România au lansat unOriginal, o platformă digitală globală de social good care propune o perspectivă diferită asupra originalității: binele nu trebuie reinventat, ci multiplicat.
10:20
Liceu din Constanța, evacuat preventiv după ce un șofer de 18 ani a intrat într-o țeavă de gaze # Digi24.ro
A fost risc de explozie lângă Liceul de Marină din Constanța, după ce un șofer de 18 ani a intrat cu mașina într-o țeavă de gaze. Elevii au fost evacuați preventiv.
10:20
Negocieri urgente la Cotroceni pe tema pensiilor speciale. Nicușor Dan s-a întâlnit cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu (surse) # Digi24.ro
Șefii Coaliției au fost convocați de urgență la Palatul Cotroceni, după ce discuțiile privind reforma pensiilor speciale s-au blocat din nou. Potrivit surselor Digi24, la întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu.
Acum 6 ore
10:10
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius. Când se îmbunătățește vremea: anunțul ANM # Digi24.ro
De la o zi la alta vremea se schimbă, iar meteorologii anunță diferențe mari de temperatură, de până la 13 grade Celsius. Ploile vor cuprinde aproape toată țara și vor aduce cantități importante de apă, în timp ce la munte va ninge, a anunțat, pentru Digi24, Elena Mateescu, director general al ANM.
10:10
MBS revine pe scena mondială. Liderul de facto al Arabiei Saudite, prințul Mohammed bin Salman, efectuează marți o vizită în SUA # Digi24.ro
Vizita pe care prinţul Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite, zis şi MBS, o face, marţi, la Casa Albă pentru discuţii cu preşedintele american Donald Trump are ca scop aprofundarea cooperării de zeci de ani în domeniul petrolului şi al securităţii, precum şi extinderea relaţiilor în domeniul comerţului, tehnologiei şi, eventual, chiar al energiei nucleare.
10:10
Incendiu pe o navă cu GPL de pe Dunăre. Locuitorii evacuați din Ceatalchioi se vor întoarce. Raed Arafat: Există un risc în continuare # Digi24.ro
Șeful DSU, Raed Arafat, a transmis, marți, la Digi24, că locuitorii din Ceatalchioi care au fost evacuați din cauza incendiului la nava care se află pe Dunăre în județul Tulcea se pot întoarce, deoarece a scăzut riscul unei explozii puternice care i-ar putea afecta. Însă, oficialul guvernamanetal a precizat că cei evacuați din Plauru nu se pot întoarce momentan, fiind încă un risc în zonă. Arafat a menționat că situația ar fi sub controlul ucrainenilor, iar gazul rămas în navă este în cantitate mai mică.
09:50
Papa Leon, despre criza climatică: „Ceea ce dă greş e voinţa politică a unora”. 200 de ţări discută la COP30 despre încălzirea globală # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a criticat luni ceea ce a descris drept o lipsă de voinţă politică a unor ţări în abordarea crizei climatice globale, informează dpa. „Ceea ce dă greş este voinţa politică a unora”, a spus el într-un mesaj video la începutul ultimei săptămâni decisive a Conferinţei ONU privind Clima (COP30) din Brazilia.
09:30
Parlamentul votează consiliile de administrație ale TVR și Radio România și noul președinte al Autorităţii Electorale Permanente # Digi24.ro
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului votează, marţi, membrii Consiliului de Administraţie al Televiziunii Publice şi Radiolului Public şi noul preşedinte al AEP, Adrian Ţuţuianu fiind propunerea PSD pentru această funcţie.
09:30
Cele mai importante evenimente petrecute pe 18 noiembrie.
09:30
Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini # Digi24.ro
Un cerșetor din Brașov a fost surprins pe camerele de supraveghere în timp ce mergea sprijinit într-un baston printre mașinile dintr-o intersecție, iar după ce s-a îndepărtat de șoferi a renunțat imediat la baston, urcând la volanul unei mașini. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare de purtătorul de cuvânt al Poliției Brașov.
