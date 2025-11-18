Vor bloca magistraţii, pentru a doua oară, pachetul de legi pe Justiţie?
Adevarul.ro, 18 noiembrie 2025 11:30
Se pare că s-a ajuns la o înţelegere în Coaliţia de guvernare privind pachetul trei de măsuri fiscale şi pensiile speciale.
Uneori, prin ceața care acoperă logistica și contractele războiului, se deschide o fereastră și se poate observa ce se întâmplă înăuntru, în magazia cu bunătăți, acolo unde pierderile contabile pot fi oricând arse în focul care mocnește permanent pe cei peste 1000 de kilometri de front.
Sistemul de monitorizare rutieră E-Sigur va fi extins. O parte din banii colectați din amenzi vor merge către programele de educație rutieră # Adevarul.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă că Sistemul ”E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale şi imagini trimise de şoferi din trafic.
Fostul star al Braziliei, dus în alt penitenciar. Ce i-a făcut pe avocații lui Robinho să ceară schimbarea # Adevarul.ro
Robinho a fost mutat din „închisoarea celebrităților” Tremembe într-un alt penitenciar din statul Sao Paulo, după ce avocații săi au cerut transferul.
Prințul moștenitor al Arabiei Saudite se întâlnește cu Trump la Casa Albă. Despre ce vor discuta # Adevarul.ro
Prinţul Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite, cunoscut sub iniţialele MBS, va merge la Casa Albă, marți, 18 noiembrie, pentru discuţii cu preşedintele american Donald Trump.
Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan.
Vlad Gheorghe, la Interviurile Adevărul. Ce le promite candidatul independent bucureștenilor # Adevarul.ro
Candidatul independent Vlad Gheorghe vine la Interviurile Adevărul, unde va vorbi despre propunerile sale pentru Capitală, precum și provocările unui candidat independent în campania pentru alegerile din 7 decembrie.
Aurus, limuzina preferată a lui Putin, trece sub controlul Gazprom. Gigantul rus devine acţionar majoritar al producătorului de maşini de lux # Adevarul.ro
Producătorul rus de maşini Aurus a fost preluat în proporţie de 51% de o divizie a gigantului rus Gazprom. Compania produce automobile de lux folosite de oficialii de rang înalt din Rusia, inclusiv de preşedintele Vladimir Putin.
L-a depășit pe marele Pelé la goluri marcate pentru națională, dar tot nu este mulțumit: „Pot să marchez și 100 de goluri, dar...” # Adevarul.ro
Harry Kane este căpitanul Abionului.
Kelemen Hunor: „Nu umblăm la cuantum, deci pensia magistraților va fi 70% din salariu”. Întâlnire de urgență la Cotroceni # Adevarul.ro
Kelemen Hunor a declarat că pensia magistraților va rămâne la 70% din salariu, iar discuțiile se concentrează acum pe prelungirea perioadei de tranziție.
Filmare virală cu un nuntaș care a plecat pe targă de la petrecere: „Măcar a rămas cu banii în buzunar/ Dansul pinguinului e istorie!” # Adevarul.ro
Un moment inedit a avut loc la o nuntă recentă, iar videoclipul postat pe TikTok de a devenit rapid viral.
Meteorologii au anunțat că vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării.
Fără avertisment. ANAF începe blocarea conturilor odată cu emiterea deciziilor de impunere # Adevarul.ro
ANAF și-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat. Practic, contribuabilul află că este verificat spre finalizarea procedurii ce se încheie cu decizia de impunere.
Republicanii din Congres cer anchetă asupra influenței politice a Bisericii Ortodoxe Ruse în SUA # Adevarul.ro
Un grup de congresmeni republicani cere procurorului general să verifice dacă bisericile ortodoxe rusești din SUA sunt folosite pentru a influența deciziile politice.
Ana Ciceală, la Interviurile Adevărul. Cum se pregătește candidata SENS pentru lupta electorală # Adevarul.ro
Candidata SENS, Ana Ciceală, vine la Interviurile „Adevărul”, unde va vorbi despre campania sa la alegerile pentru Primăria Capitalei, principalele provocări ale unui candidat fără un partid mare în spate și programul său pentru București.
Animalul care revine într-o tară din Europa după 100 de ani de absență: „O specie pierdută se întoarce acasă” # Adevarul.ro
După o absență de peste 100 de ani, o țară din Europa ar putea redeveni casă pentru pisicile sălbatice.
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar.
Coreea de Nord critică acordul dintre Seul și Washington privind producția de submarine: „O periculoasă tentativă de confruntare a SUA” # Adevarul.ro
Coreea de Nord avertizează că acordul dintre Coreea de Sud şi SUA privind producţia de submarine cu propulsie nucleară riscă să provoace un efect de „domino nuclear”.
Președintele Venezuelei, dispus să discute „faţă în faţă” cu Donald Trump. „Oricine dorește să dialogheze ne va găsi întotdeauna” # Adevarul.ro
Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a afirmat luni că este dispus să discute „faţă în faţă” cu Donald Trump, în timp ce SUA a desfășurat o flotă de nave de război în Caraibe.
Antrenoarea Camelia Voinea, filmată în timp ce își ciupea și își drăcuia fiica: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?!” # Adevarul.ro
Noi mărturii ies la iveală în legătură cu Camelia Voinea.
Hotelul din Istanbul unde o femeie și doi copii au murit în mod suspect a fost evacuat. A decedat și tatăl copiilor # Adevarul.ro
Un hotel din Istanbul a fost evacuat după ce o femeie germano-turcă și cei doi copii ai săi au murit, posibil în urma unei intoxicații.
Trump a rămas fără voce după ce a țipat în timpul unei discuții despre comerţ: „Sunt proști, m-am enervat” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a părut răguşit la o conferinţă de presă luni, după ce a ţipat în timpul unei discuţii despre comerţ.
Nava bombardată de ruși în portul Ismail continuă să ardă. Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. „Pericolul rămâne ridicat pentru localitatea Plauru” # Adevarul.ro
Autoritățile au ridicat ordinul de evacuare pentru satul Ceatalchioi, județul Tulcea, după ce incendiul de la o navă de transport GPL din apropiere a fost adus sub control parțial. Cei 231 de localnici se pot întoarce acasă în siguranță.
Putin vrea să arunce în pușcărie adolescenții de 14 ani implicați în acte de sabotaj. Îi paște închisoarea pe viață # Adevarul.ro
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat luni o lege care înăsprește pedepsele pentru incitarea copiilor la sabotaj.
Refugiul secret al elitei ruse: cartierul de lux unde Putin decide cine se ascunde și trăiește în Moscova. „Accesul e doar pentru cei aprobați” # Adevarul.ro
Un complex rezidențial secret situat pe Dealurile Vorobiovîi din Moscova, păzit de Serviciul Federal de Protecție (FSO), găzduiește oficiali de rang înalt, oligarhi și chiar pe fostul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaiev.
Accident grav în Constanța: o mașină a lovit o țeavă de gaz. Elevii unui liceu au fost evacuați preventiv # Adevarul.ro
Un accident rutier a avut loc marți, 18 noiembrie, pe strada Soarelui din Constanța, după ce un autoturism a părăsit carosabilul și a lovit o conductă de gaze. Traficul a fost restricționat temporar până la eliminarea oricărui pericol.
Prețul petrolului rusesc se prăbușește: India și China își reduc achizițiile înainte de termenul-limită al sancțiunilor SUA # Adevarul.ro
Prețurile petrolului rusesc au înregistrat o scădere puternică după ce rafinăriile din India și China și-au redus achizițiile.
Preliminariile CM 2026: Germania n-a stat la discuții cu Slovacia, Olanda s-a distrat cu Lituania # Adevarul.ro
Germania și Olanda au obținut biletele pentru turneul final.
Ciocnire între un microbuz și un autoturism în Sibiu: 12 persoane implicate, șase au fost transportate la spital # Adevarul.ro
Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit marți dimineață pe un drum din localitatea Veștem, județul Sibiu.
CM de fotbal 2026: România - San Marino, finalul unei campanii triste. Meciul de la Ploiești, transmis de Antena 1 # Adevarul.ro
Naționala de fotbal a România termină grupa pe locul 3 și trage nădenje la vremuri mai bune la barajul din primăvară.
Un economist avertizează că perioada grea pe care o va traversa România nu se reduce doar la 2026: „Ne-am întins mai mult decât ne e plapuma” # Adevarul.ro
Economiștii sunt tot mai pesimiști privind perspectivele economice din România, pe fondul deficitului uriaș și al lipsei reformelor. Un expert în fiscalitate a avertizat că această perioadă grea pe care o vor traversa românii nu se reduce la anul 2026.
„O bombă cu ceas”. Cazurile de hipertensiune la copii s-au dublat în ultimii 20 de ani. Obezitatea și stilul de viață nesănătos, principalii factori # Adevarul.ro
O analiză arată că peste 114 milioane de copii și adolescenți suferă de hipertensiune, aproape dublu față de acum 20 de ani, o creștere alarmantă atribuită obezității, dietelor nesănătoase și nivelului scăzut de activitate fizică.
Accident grav în Sectorul 6: patru persoane rănite după ce o mașină a intrat într-o stație de autobuz # Adevarul.ro
Patru persoane au fost rănite marți dimineață, după ce un șofer a intrat în plin în stația de autobuz.
Fostul preşedinte al Universităţii Harvard demisionează după publicarea mesajelor cu Jeffrey Epstein: „Sunt profund ruşinat” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte al Universităţii Harvard a anunţat că se retrage din funcţia publică după ce au fost făcute publice e-mailurile sale cu Jeffrey Epstein.
ONU aprobă o forță internațională în Gaza, la propunerea lui Trump. Hamas respinge rezoluția: „Nu răspunde exigențelor poporului palestinian” # Adevarul.ro
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni rezoluţia susţinută de Statele Unite privind planul de pace al preşedintelui american pentru Fâşia Gaza.
Trump spune că ar putea discuta cu Maduro, dar amenință cu trupe în Venezuela: „Nu exclud nimic” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat luni că „la un moment dat” va discuta cu liderul venezuelean Nicolás Maduro, dar nu exclude trimiterea de trupe americane.
Un centru comercial din orașul Korochya, regiunea Belgorod, a fost cuprins de flăcări după un atac cu drone.
Numiri-cheie în instituții publice: Parlamentul decide marți conducerea TVR, Radioului și AEP. Numele celor care ar urma să preia funcțiile # Adevarul.ro
Parlamentul se reunește marți, 18 noiembrie, în plen comun, pentru a decide numirile în Consiliile de administrație ale TVR și Radioului public, alegerea unui nou președinte al Autorității Electorale Permanente, precum și desemnarea unui membru neexecutiv în cadrul ASF.
Ucrainenii au „păcălit” ceața cu roboți tereștri. Brigada 93 povestește cum a oprit avansul rusesc când dronele nu mai vedeau nimic # Adevarul.ro
Pe frontul din estul Ucrainei, unde de zile întregi ceața groasă a făcut inutilizabile dronele ucrainene, militarii au scos la înaintare un alt tip de ochi: roboții terestri.
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu un cred făcut fără acordul ei # Adevarul.ro
O femeie de 70 de ani care a mers la o prezentare așa-zis gratuită a unor dispozive medicale s-a trezit cu un credit de 3.000 de euro pe numele ei. Nepotul femeii spune că aceasta a fost convinsă de reprezentanții societății comerciale să le dea buletinul și telefonul.
Banalitatea răului. Lista lungă de persoane din cercuri înalte care au apelat la Epstein pentru sfaturi # Adevarul.ro
E-mailurile făcute publice recent de comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților au scos a iveală felul în care Jeffrey Epstein, chiar și după ce a recunoscut că a solicitat servicii de la o prostituată minoră în 2008, a corespondat ani de zile cu directori, reporteri, cadre universitare.
Cancerul care în lume scade, dar în România va continua să crească. Avem o mortalitate de peste trei ori mai mare decât media UE # Adevarul.ro
Ziua globală de acțiune pentru eliminarea cancerului de col uterin vine cu vești proaste pentru România. Suntem țara cu cea mai mare incidență a bolii și cea mai mare rată a mortalității din UE, iar cifrele vor continua să crească, arată prognozele.
Secretul iubirii de durată? Armonia emoțională dintre parteneri: „Reduce stresul, activează sistemul de securizare” # Adevarul.ro
„Din perspectiva psihologică, aplicată, iubirea este un cumul de procese neurobiologice. Activează patru sisteme: dopamina, care ține de recompensa aceea intensă a îndrăgostirii; oxitocina, hormonul atașamentului; vasopresina, care contribuie la stabilirea
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun # Adevarul.ro
Profesorul de economie Cristian Păun a pus în balanță privilegiile pe care le oferă societatea românească magistraților cu contribuția lor la bunul mers al țării.
Parâng, „Cenușăreasa” stațiunilor din România, izolată iarna. Cum a fost construită aici cea mai spectaculoasă pârtie de schi # Adevarul.ro
Stațiunea montană Parâng a fost înființată într-una dintre cele mai spectaculoase regiuni montane din România, fiind înconjurată de creste care ating peste 2.500 de metri. A rămas însă o „Cenușăreasă” a zonelor de agrement din Carpați, iar în fiecare iarnă mulți turiști o privesc cu îndoială.
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat” # Adevarul.ro
Analistul politic Cristian Hrițuc vorbește despre situația complicată în care se află România, atât pe plan extern, cât și intern, dar și social, politic și economic. Situația este gravă, susține Hrițuc, care consideră că alegerile locale din București vor reprezenta un barometru.
Portret de candidat. Gheorghe Nețoiu, candidatul-surpriză la Primăria Capitalei. Dosarul care l-a trimis la închisoare # Adevarul.ro
Omul de afaceri Gheorghe Nețoiu și-a depus dosarul de candidatură într-un mod spectaculos, însoțit de un taraf care a interpretat melodii patriotice.
Cine este Raluca Păun, partenera de viață a lui Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Cătălin Drulă și partenera lui trăiesc o viață de familie discretă, departe de ochii mass-media. Deputatul USR, fost șef al partidului, a publicat o singură dată o imagine alături de partenera sa de viață și cei doi copii ai lor.
Disputa dintre Japonia și China pe seama Taiwanului ia amploare. Presa de stat amenință cu represalii economice # Adevarul.ro
China își intensifică disputa cu Japonia în urma comentariilor prim-ministrului Sanae Takaichi cu privire la Taiwan, presa de stat amenințând cu contramăsuri majore după ce avertismentele de călătorie ale Beijingului au evocat spectrul unor represalii economice, relatează Bloomberg.
18 noiembrie: Tragedia din Jonestown. Liderul sectei „Templul Popoarelor”, Jim Jones, a convins peste 900 de adepţi să se sinucidă în masă # Adevarul.ro
Data de 16 noiembrie marchează naşterea sau dispariţia unor personalităţi de marcă al culturii mondiale, dar şi evenimente care au marcat cursul omenirii. Printre acestea, şi sinuciderea în masă a membrilor sectei „Templul Popoarelor”.
