După 11 ani, Cristiano Ronaldo se întoarce în America: întâlnire istorică cu Donald Trump la Casa Albă
Adevarul.ro, 18 noiembrie 2025 13:30
Cristiano Ronaldo a fost primit astăzi de Donald Trump la Casa Albă, după 11 ani de absență în SUA.
• • •
Acum 30 minute
13:30
Un protest spontan a izbucnit marți în Parlament, înainte de votul pentru măsurile de austeritate din Pachetul 2, angajații din Camera Deputaților fiind nemulțumiți că li se vor tăia salariile.
13:30
Infrastructura IT din spatele campaniei lui Călin Georgescu, controlată de un grup slovac din domeniul tehnologiei. Operațiuni în România, Austria și Africa de Sud # Adevarul.ro
Un grup din Bratislava, Slovacia, specializat în soluții blockchain, ar fi entitatea care ar fi construit infrastructura online de care ar fi beneficiat Călin Georgescu în timpul campaniei prezidențiale din 2024.
13:30
Cât costă o casă pasivă în 2025 și de ce tot mai mulți români aleg o asemenea variantă de trai # Adevarul.ro
Interesul pentru case pasive este din ce în ce mai mare în România, în momentul actual. Pe fondul scumpirii energiei și al nevoii constante de confort termic, ne interesează să găsim soluții sustenabile, dar în special suntem curioși de costul unei case pasive în 2025.
13:30
13:30
Studiu-șoc despre tinerii medici: 80% se tem să refuze gărzi neplătite, iar 70% nu văd un viitor în România # Adevarul.ro
Liderul PNL Sector 3, deputatul Andrei Baciu, a prezentat rezultatele celui mai amplu studiu realizat în ultimii ani despre tinerii medici din România.
Acum o oră
13:15
Zelenski merge miercuri în Turcia pentru a relansa negocierile de pace cu Rusia. Anunțul Kremlinului # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge miercuri în Turcia pentru a încerca să relanseze negocierile cu Rusia privind încheierea războiului.
13:15
Forțele ucrainene au distrus drumul ce leagă orașele Selidove (ocupat de Rusia) de Pokrovsk, situat la nord-vest, a anunțat Corpul 7 de reacție rapidă, relatează Euromaidan Press.
13:00
Fosta soție a lui Justin Trudeau, prima reacție după apariția acestuia cu Katy Perry: „Aleg să ascult muzica, nu zgomotul” # Adevarul.ro
Sophie Grégoire, fosta soție a lui Justin Trudeau, a vorbit deschis despre viața de după separarea de fostul premier canadian.
13:00
ANM a actualizat prognoza până la jumătatea lunii decembrie. Cum începe iarna 2025-2026 # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat marți, 18 noiembrie, estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru următoarele patru săptămâni.
13:00
ANAF a intrat peste FCSB, după ce l-a auzit pe Gigi Becali spunând că a păcălit statul cu 3 milioane de euro! # Adevarul.ro
Gigi Becali are probleme cu Fiscul.
Acum 2 ore
12:45
FRF intră pe fir! Trei fotbaliști de la Metaloglobus, convocați în cadrul unei anchete # Adevarul.ro
FRF a început audierile, iar trei fotbaliști de la Metaloglobus au fost deja interogați de Departamentul de Integritate și Antifraudă cu privire la conturi de pariuri și posibile tentative de trucare a rezultatelor.
12:45
Prințul Paul află marți dacă va fi extrădat din Franța, în dosarul retrocedării Fermei Băneasa # Adevarul.ro
Paul Philip al României, cunoscut ca prințul Paul, află marți, 18 noiembrie, dacă va fi extrădat din Franța.
12:45
O femeie a fost bătută de partenerul ei chiar în secția de poliție, în timpul unei dispute privind locuința # Adevarul.ro
Un bărbat din județul Arad a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce și-a agresat concubina chiar în sediul Poliției.
12:30
Pampers celebrează micii luptători născuți prematur și continuă donația anuală de scutece către maternități # Adevarul.ro
Pentru bebelușii născuți prematur, fiecare zi este o luptă. Iar fiecare gram câștigat, fiecare respirație dusă până la capăt și fiecare zâmbet e un „bravo” uriaș, care merită sărbătorit.
12:30
Ana Ciceală la Interviurile Adevărul. Acuzații dure despre riscul seismic și blocajele din Primărie: „Stăm pe un butoi de pulbere în București” # Adevarul.ro
Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre planurile sale pentru București.
12:30
Ilie Bolojan a discutat cu directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei. „România are un mix energetic solid și în expansiune” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan, l-a primit marți, 18 noiembrie, la Palatul Victoria, pe Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei (AIE).
12:30
Coșmarul turiștilor: cum să eviți pierderea bagajului la aeroport și să-ți salvezi vacanța # Adevarul.ro
Pierderea bagajelor poate transforma o vacanță de vis într-un coșmar. Specialiștii recomandă câteva măsuri simple.
12:30
Donald Trump anunţă că Statele Unite vor vinde avioane F-35 Arabiei Saudite: „Au fost aliaţi excelenţi” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că intenţionează să aprobe vânzarea de avioane de vânătoare F-35 către Arabia Saudită, notează AFP.
12:15
Makaveli, la Interviurile Adevărul. De ce candidează și ce propune influencerul pentru Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Pe numele său real, Virgil Alexandru Zidaru, infliencerul „Makaveli” s-a înscris în cursa pentru Primăria Capitalei din poziția de independent. El vine la Interviurile Adevărul pentru a vorbi despre provocarea înscrierii în alegerile de pe 7 decembrie, precum și ce propune pentru bucureșteni.
12:15
Mesajul lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu: „Erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenţei româneşti în regiunea separatistă transnistreană” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis marți, 18 noiembrie, un mesaj după decesul lui Ilie Ilașcu, pe care l-a numit „un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru un vis de unire şi libertate”.
12:00
Primarul Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei # Adevarul.ro
Fostul primar al municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş, care ispăşeşte o condamnare de cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, a fost trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat.
12:00
Spania înfruntă în sferturile de finală Republica Cehă.
12:00
Reorganizare majoră în Jandarmerie. Peste 3000 de agenți trec din posturi fixe în patrule mobile # Adevarul.ro
Ministerul de Interne schimbă modul în care Jandarmeria acționează în teren. Peste 3000 de jandarmi sunt mutați din posturi fixe în patrule mobile. Numărul punctelor statice scade, iar toate obiectivele vor fi conectate la sistemele de monitorizare ale Jandarmeriei.
Acum 4 ore
11:45
Uneori, prin ceața care acoperă logistica și contractele războiului, se deschide o fereastră și se poate observa ce se întâmplă înăuntru, în magazia cu bunătăți, acolo unde pierderile contabile pot fi oricând arse în focul care mocnește permanent pe cei peste 1000 de kilometri de front.
11:45
Sistemul de monitorizare rutieră E-Sigur va fi extins. O parte din banii colectați din amenzi vor merge către programele de educație rutieră # Adevarul.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă că Sistemul ”E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale şi imagini trimise de şoferi din trafic.
11:45
Fostul star al Braziliei, dus în alt penitenciar. Ce i-a făcut pe avocații lui Robinho să ceară schimbarea # Adevarul.ro
Robinho a fost mutat din „închisoarea celebrităților” Tremembe într-un alt penitenciar din statul Sao Paulo, după ce avocații săi au cerut transferul.
11:30
Prințul moștenitor al Arabiei Saudite se întâlnește cu Trump la Casa Albă. Despre ce vor discuta # Adevarul.ro
Prinţul Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite, cunoscut sub iniţialele MBS, va merge la Casa Albă, marți, 18 noiembrie, pentru discuţii cu preşedintele american Donald Trump.
11:30
Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan.
11:30
Se pare că s-a ajuns la o înţelegere în Coaliţia de guvernare privind pachetul trei de măsuri fiscale şi pensiile speciale.
11:15
Vlad Gheorghe, la Interviurile Adevărul. Ce le promite candidatul independent bucureștenilor # Adevarul.ro
Candidatul independent Vlad Gheorghe vine la Interviurile Adevărul, unde va vorbi despre propunerile sale pentru Capitală, precum și provocările unui candidat independent în campania pentru alegerile din 7 decembrie.
11:15
Aurus, limuzina preferată a lui Putin, trece sub controlul Gazprom. Gigantul rus devine acţionar majoritar al producătorului de maşini de lux # Adevarul.ro
Producătorul rus de maşini Aurus a fost preluat în proporţie de 51% de o divizie a gigantului rus Gazprom. Compania produce automobile de lux folosite de oficialii de rang înalt din Rusia, inclusiv de preşedintele Vladimir Putin.
11:15
L-a depășit pe marele Pelé la goluri marcate pentru națională, dar tot nu este mulțumit: „Pot să marchez și 100 de goluri, dar...” # Adevarul.ro
Harry Kane este căpitanul Abionului.
11:00
Kelemen Hunor: „Nu umblăm la cuantum, deci pensia magistraților va fi 70% din salariu”. Întâlnire de urgență la Cotroceni # Adevarul.ro
Kelemen Hunor a declarat că pensia magistraților va rămâne la 70% din salariu, iar discuțiile se concentrează acum pe prelungirea perioadei de tranziție.
10:45
Filmare virală cu un nuntaș care a plecat pe targă de la petrecere: „Măcar a rămas cu banii în buzunar/ Dansul pinguinului e istorie!” # Adevarul.ro
Un moment inedit a avut loc la o nuntă recentă, iar videoclipul postat pe TikTok de a devenit rapid viral.
10:45
Meteorologii au anunțat că vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării.
10:45
Fără avertisment. ANAF începe blocarea conturilor odată cu emiterea deciziilor de impunere # Adevarul.ro
ANAF și-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat. Practic, contribuabilul află că este verificat spre finalizarea procedurii ce se încheie cu decizia de impunere.
10:30
Republicanii din Congres cer anchetă asupra influenței politice a Bisericii Ortodoxe Ruse în SUA # Adevarul.ro
Un grup de congresmeni republicani cere procurorului general să verifice dacă bisericile ortodoxe rusești din SUA sunt folosite pentru a influența deciziile politice.
10:15
Ana Ciceală, la Interviurile Adevărul. Cum se pregătește candidata SENS pentru lupta electorală # Adevarul.ro
Candidata SENS, Ana Ciceală, vine la Interviurile „Adevărul”, unde va vorbi despre campania sa la alegerile pentru Primăria Capitalei, principalele provocări ale unui candidat fără un partid mare în spate și programul său pentru București.
10:15
Animalul care revine într-o tară din Europa după 100 de ani de absență: „O specie pierdută se întoarce acasă” # Adevarul.ro
După o absență de peste 100 de ani, o țară din Europa ar putea redeveni casă pentru pisicile sălbatice.
10:15
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar.
10:15
Coreea de Nord critică acordul dintre Seul și Washington privind producția de submarine: „O periculoasă tentativă de confruntare a SUA” # Adevarul.ro
Coreea de Nord avertizează că acordul dintre Coreea de Sud şi SUA privind producţia de submarine cu propulsie nucleară riscă să provoace un efect de „domino nuclear”.
10:00
Președintele Venezuelei, dispus să discute „faţă în faţă” cu Donald Trump. „Oricine dorește să dialogheze ne va găsi întotdeauna” # Adevarul.ro
Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro a afirmat luni că este dispus să discute „faţă în faţă” cu Donald Trump, în timp ce SUA a desfășurat o flotă de nave de război în Caraibe.
Acum 6 ore
09:45
Antrenoarea Camelia Voinea, filmată în timp ce își ciupea și își drăcuia fiica: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?!” # Adevarul.ro
Noi mărturii ies la iveală în legătură cu Camelia Voinea.
09:45
Hotelul din Istanbul unde o femeie și doi copii au murit în mod suspect a fost evacuat. A decedat și tatăl copiilor # Adevarul.ro
Un hotel din Istanbul a fost evacuat după ce o femeie germano-turcă și cei doi copii ai săi au murit, posibil în urma unei intoxicații.
09:45
Trump a rămas fără voce după ce a țipat în timpul unei discuții despre comerţ: „Sunt proști, m-am enervat” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a părut răguşit la o conferinţă de presă luni, după ce a ţipat în timpul unei discuţii despre comerţ.
09:30
Nava bombardată de ruși în portul Ismail continuă să ardă. Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. „Pericolul rămâne ridicat pentru localitatea Plauru” # Adevarul.ro
Autoritățile au ridicat ordinul de evacuare pentru satul Ceatalchioi, județul Tulcea, după ce incendiul de la o navă de transport GPL din apropiere a fost adus sub control parțial. Cei 231 de localnici se pot întoarce acasă în siguranță.
09:15
Putin vrea să arunce în pușcărie adolescenții de 14 ani implicați în acte de sabotaj. Îi paște închisoarea pe viață # Adevarul.ro
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a semnat luni o lege care înăsprește pedepsele pentru incitarea copiilor la sabotaj.
09:15
Refugiul secret al elitei ruse: cartierul de lux unde Putin decide cine se ascunde și trăiește în Moscova. „Accesul e doar pentru cei aprobați” # Adevarul.ro
Un complex rezidențial secret situat pe Dealurile Vorobiovîi din Moscova, păzit de Serviciul Federal de Protecție (FSO), găzduiește oficiali de rang înalt, oligarhi și chiar pe fostul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaiev.
09:00
Accident grav în Constanța: o mașină a lovit o țeavă de gaz. Elevii unui liceu au fost evacuați preventiv # Adevarul.ro
Un accident rutier a avut loc marți, 18 noiembrie, pe strada Soarelui din Constanța, după ce un autoturism a părăsit carosabilul și a lovit o conductă de gaze. Traficul a fost restricționat temporar până la eliminarea oricărui pericol.
08:45
Prețul petrolului rusesc se prăbușește: India și China își reduc achizițiile înainte de termenul-limită al sancțiunilor SUA # Adevarul.ro
Prețurile petrolului rusesc au înregistrat o scădere puternică după ce rafinăriile din India și China și-au redus achizițiile.
