Donald Trump, răstoarnă carul cu democrați: ”Republicanii din Camera Reprezentanților ar trebui să voteze pentru publicarea dosarului Epstein, pentru că nu avem nimic de ascuns”
ActiveNews.ro, 18 noiembrie 2025 13:40
Președintele american Donald Trump i-a îndemnat pe colegii săi republicani din Congres să voteze pentru publicarea dosarelor legate de Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.
• • •
BTI: În 2012, CCR a blocat furtul de locuri în conducerea Radio și TVR. Va face la fel acum? # ActiveNews.ro
Încă un abuz al actualei puteri: împărțirea locurilor în consiliile de adminsitrație ale radio și TVR a încălcat ieri legea 41/1994.
Washington-ul aruncă bomba: Zelenski a stat cu fundul pe toaleta de aur a oligarhului Mindici. Dezvăluiri controlate de CIA și FBI la Fox News: ”Ucraina este o mlaștina coruptă. Zelenski face parte din problemă.” # ActiveNews.ro
Zelenski și-ar fi sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Tymur, unde se aflau toaletele aurite, potrivit fostului oficial. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai profundă criză politică de până acum.
”Cum ne-au luat ei, ia-le, Doamne, lor!” – Bolojan întâmpinat cu huiduieli la Parlament # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost așteptat la Camera Deputaților cu huiduieli. Angajații statului sunt nemulțumiți de tăierile salariale care sunt incluse în Pachetul 3 de măsuri a Guvernului.
Cora Muntean și Mara Nicolescu, propuse de AUR pentru consiliile de administrație ale TVR și SRR. Plângeri penale după introducerea Ioanei Dogioiu în CA al Radio România. AUR, tratat ca UDMR # ActiveNews.ro
Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au propus-o pe Cora Muntean ca membru titular și pe Mara Nicolescu ca membru supleant în consiliile de administrație ale Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și Televiziunii Române (TVR).
Călin Georgescu, atac dur la Nicușor Dan, la ieșirea din sediul Poliției Buftea: "Referitor la biografia mea, să treacă acolo în catastif că Scufundarea vasului Titanic îmi aparține, că la vremea respectivă am lucrat cu Mata Hari" # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns în această dimineață la sediul Secției de Poliție Buftea pentru semnarea controlului judiciar, în uralele românilor.
Gorjul este zguduit de două tragedii care au lovit în doar câteva zile comunitățile locale și familiile celor implicați. Doi bărbați, ambii tați și soți devotați, au pierit fulgerător, în timp ce se aflau la volan, fără să fi avut probleme de sănătate cunoscute.
Președintele Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial pe politică internă pe Ludovic Orban, potrivit ȘTIRIPESURSE. Orban a fost numit de șeful statului în această funcție la începutul lunii octombrie.
Fox News: Scandalul ”toaletei de aur” și acuzațiile de deturnare a 100 de milioane îl aruncă pe Zelenski în cea mai dificilă criză a mandatului # ActiveNews.ro
Zelenski și-ar fi sărbătorit ziua de naștere în apartamentul lui Tymur, unde se aflau toaletele aurite, potrivit fostului oficial. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai profundă criză politică de până acum.
100.000 de profesori aduși din Asia – Plan halucinant al unui director pentru a rezolva criza de cadre didactice # ActiveNews.ro
Marian Anghel, președinte al organizației CEMS și director al Liceului „Petre Pandrea” din Balș propune ca în școlile românești să fie aduși profesori din Asia, pentru a rezolva criza de cadre didactice care predau discipline din sfera științelor.
Bolojan anunță că impozitele pe proprietate și mașini cresc din ianuarie 2026. Parlamentul adoptă astăzi decizia # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Parlamentul se va reuni în ședință comună astăzi pentru a adopta din nou proiectul de lege care curpinde taxele locale.
Cora Muntean și Mara Nicolescu, propuse de AUR pentru consiliile de administrație ale TVR și SRR. Plângeri penale după propunerea Ioanei Dogioiu în CA al Radio România # ActiveNews.ro
Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au propus-o pe Cora Muntean ca membru titular și pe Mara Nicolescu ca membru supleant în consiliile de administrație ale Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și Televiziunii Române (TVR).
Nicio evacuare în Izmail, dar în Ceatalchioi statul i-a scos pe oameni din case. Strigătul sfâșietor al unei femei care a refuzat să plece # ActiveNews.ro
În noaptea de duminică spre luni, la bordul petrolierului GPL sub pavilion turcesc „ORINDA”, aflat în Portul Izmail din Ucraina pentru descărcarea celor aproximativ 4000 de tone de combustibil, a izbucnit un incendiu și se bănuiește...
„Într-un timp al confuziei, al conflictului și al deznădăjduirii, eu vin și întâmpin lumea cu două cărți care răstoarnă paradigma.
Camelia Suruianu: OMUL – în viziunea Părintelui Daniil Sandu TUDOR (+17 noiembrie). Rugul Aprins, Mitropolitul Tit Simedrea, evreii salvați din Cernăuți și recunoștința înjumătățită a Institutului Yad Vashem # ActiveNews.ro
Cugetările părintelui Daniil Sandu Tudor, rămase majoritatea în manuscris la moartea sa, constituie un spațiu de cercetare ce impune dificultăți lectorului atât din cauza numărului impresionat de pagini, cât și din cauza formei nedefinitivate pe care o au. În acest laborator de gândire trebuie să pătrunzi cu atenție față de intenția sa ideatică,
A murit Ilie Ilașcu, erou basarabean militant pentru România Mare în vechile hotare - VIDEO # ActiveNews.ro
Figura emblematică a demnității și rezistenței naționale, Ilie Ilașcu, a plecat dintre cei vii, marcând un moment de profundă tristețe pentru întreg neamul românesc. Dispariția sa readuce în atenție moștenirea unui om perceput drept pilon de curaj, patriotism și verticalitate morală
Daniel David și soția sa au primit un ”grant” de 50.000 de euro pentru a studia pe 26 de femei „efectul psihologic al cremei cosmetice cu parfum de trandafir”. Crema le-a adus fericirea, potrivit studiului aprofundat # ActiveNews.ro
Daniel David, ministrul rom al Educației, și soția sa, Oana David, amândoi cadre didactice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, au primit în iulie 2014 un „grant” de 50.000 de euro de la producătorul de cosmetice Elizabeth Arden,
Sfântul Grigorie Taumaturgul s-a născut în cetatea Neocezareea din Pont, în jurul anului 213, într-o familie păgână și a primit o educație laică desăvârșită.
PORNO-TEROAREA ANTENA 3. Isteria de la Plauru și Ceatalchioi este dezavuată de primarul ucrainean din Ismail. Patrick André de Hillerin: ”Ori ucrainenii sunt inconștienți, ori noi exagerăm fără măsură!” # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick André de Hillerin atrage atenția pe contul său de Facebook că isteria TV și a autorităților din România nu se regășește și peste graniță, în Ucraina, chiar acolo unde se afla celebra de-acum navă cu GPL care a fost nimerită de o dronă în cursul nopții trecute:
Arhim. Mihail Stanciu: Părintele Daniil Sandu Tudor – mărturisitor și martir pentru Hristos († 17 noiembrie 1962) - STUDIU # ActiveNews.ro
Cuviosul Daniil a înfruntat cruzimea regimului comunist ateu cu statornicie și demnitate, mustrându-i pe prigonitori și îndrumându-i pe neștiutori până în ultima clipă a vieții sale. Cuvintele sale, scrise în publicațiile pe care le-a coordonat
În timpul unui asemenea zbor, avionul său a cedat și s-a prăbușit de la aproximativ 1000 de metri înălțime, nu înainte de a apuca să strige la Dumnezeu: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!”. Și Dumnezeu i-a întins o mână, așa că în căderea sa nu și-a fracturat niciun oscior, ba mai mult, nu a suferit nici o
Sergiu Ciocârlan: 17 noiembrie 1962: Părintele Daniil Sandu Tudor – stihuitorul martir # ActiveNews.ro
Suntem la începutul anilor ’60. Părintele Daniil se află față în față cu acei funcționari care s-au transformat în instrumente ale unui sistem diabolic. Îl cheamă în fiecare zi și-i cer să scrie viața lui, trecutul mai îndepărtat și recent.
17 noiembrie – Nașterea în Ceruri a Părintelui Daniil Sandu Tudor, mucenic al Aiudului și flacără de rugăciune a Rugului Aprins # ActiveNews.ro
Dosarul Rugului Aprins reprezintă cel mai concludent exemplu de persecuție religioasă. Deși Constituția garanta libertatea religioasă, acest privilegiu era socotit „o mască pentru promovarea diverselor obiective politice antidemocratice de către elemente dușmănoase”.
Mesajul lui Călin Georgescu la ieșirea de la Curtea de Apel: ”Trădarea Justiției este începutul prăbușirii. Șobolanii politicii românești, care se înghesuie să conducă țara, nu să o ajute, vor fi primii care vor părăsi corabia” # ActiveNews.ro
Zi crucială pentru Călin Georgescu. Astăzi a avut loc primul termen în cadrul celui de-al doilea dosar trimis în judecată de către procurori. După ieșirea de la instanță, liderul suveranist a transmis un mesaj extrem de dur.
Gheorghe Piperea: Bosnia trebuie sancționată pentru tratamentul abuziv aplicat suporterilor români # ActiveNews.ro
Meciul echipei naționale de fotbal, în compania Bosniei, a fost jenant. Nu merită evocat. În mod nemeritat pentru echipa națională de fotbal, în Bosnia s-au deplasat câteva sute de suporteri. Modul în care bosniacii (autorități și...
Sprijinim Ucraina, dar nu contăm: România, exclusă din regimul de cetățenie multiplă # ActiveNews.ro
Guvernul ucrainean a publicat lista finală a statelor ale căror cetățeni pot obține pașaport ucrainean fără a renunța la cetățenia lor de origine, în baza noii legi privind cetățenia multiplă. Deși președintele Volodimir Zelenski declarase...
BREAKING: Primul termen în al doilea dosar al lui Călin Georgescu la Curtea de Apel – mobilizare uriașă a susținătorilor # ActiveNews.ro
Este mobilizare uriașă la Curtea de Apel acolo unde astăzi are loc primul termen în cel de-al doilea dosar a lui Călin Georgescu trimis în judecată de către procurori.
Localitatea Plauru, la granița cu Ucraina, evacuată de urgență, după ce dronele rusești au lovit o navă plină cu GPL - VIDEO # ActiveNews.ro
Autoritățile au luat, luni, decizia evacuării localității Plauru din județul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean.
Financial Times: Saci de bani și un WC de aur: criza corupției devorează guvernul lui Zelenski # ActiveNews.ro
Înregistrări audio cu oficiali discutând despre spălarea banilor. Percheziții în apartamente luxoase din Kiev, inclusiv unul cu o toaletă de aur. Saci militari plini cu bani. Aceste imagini au șocat Ucraina săptămâna trecută, în timp ce...
Alți trei militari din regiunea Cernăuți au murit pe front în Ucraina și au fost conduși pe ultimul drum pe 16 noiembrie. Ceremoniile de înmormântare au avut loc în mai multe localități din Bucovina, la care au participat autoritățile și comunitatea locală.
Trump nu se mulțumește cu scuzele BBC: Amenință cu proces de miliarde de dolari, susținut de fosta premieră britanică Liz Truss # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că intenționează să dea în judecată BBC pentru o sumă între 1 și 5 miliarde de dolari, după ce un documentar Panorama a editat în mod înșelător declarațiile sale din 6 ianuarie 2021.
Mexicul fierbe: Generația Z ia cu asalt Palatul Prezidențial în lupta împotriva corupției și cartelurilor # ActiveNews.ro
Sâmbătă, un protest împotriva politicii de securitate a guvernului mexican și a violențelor cartelurilor a degenerat în ciocniri cu poliția în Ciudad de Mexico, soldate cu aproximativ 100 de polițiști și 20 de manifestanți răniți.
Tensiuni fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților # ActiveNews.ro
Surse din interiorul Curții Constituționale descriu o dispută fără precedent legată de motivarea deciziei prin care legea privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost declarată neconstituțională.
Scandal în Marea Britanie: autoritățile au refuzat să publice date care puteau lega vaccinarea anti-COVID de decesele în exces. Motivul? ”Să nu streseze populația” # ActiveNews.ro
Guvernul Marii Britanii a ascuns datele care ar putea lega vaccinul anti-Covid de decesele în exces. UKHSA(Agenția pentru Securitate în Sănătate din Regatul Unit) susține că publicarea informațiilor ar putea provoca „neliniște sau...
Liiceanu, din nou îndrăgostit dar nehotărât între cuplu sau triplu: ”Un cuplu puternic cu prim-ministrul Bolojan, epolat de un vice-premier de frumusețea umană a Oanei Gheorghiu sau de Diana Buzoianu” # ActiveNews.ro
”Nu e teribil să vedem că sondajul INSCOP de azi spune ce procent înspăimântător dintre noi ar vota duminică AUR? Așa cum riscăm, depotrivă, mânați de stranii nostalgii, să recădem în abjecția comunistă, comparând efortul tenace al lui Bolojan, care se luptă cu redresarea bugetului
16 noiembrie 2025
Bănescu calcă categoric Legea CNA aruncând din nou cu lături mintale în BOR și IPS Teodosie. Pentru că nu a fost invitat la sfințirea Catedralei, Bănescu se răzbună alături de Tabără, care i-a pupat mâna lui Vladimir al Moscovei și condurul lui Plahotniuc # ActiveNews.ro
Bănescu calcă în picioare Legea CNA care îl obligă să fie moderat, obiectiv și imparțial în exprimări, iar pe intervievatorul său, Cristian Tabără, să prezinte și opinia celui acuzat trivial în lipsă. Obsedatul de la CNA îl atacă din nou pe ÎPS Teodosie, deși ierarhul nu îi mai răspunde demult pe criteriul că nu se poate apleca să vâneze muște.
99 de ani de la nașterea Mitropolitului Antonie Plămădeală, unul dintre mărturisitorii basarabeni din temnițele comuniste, călugărit chiar de Daniil Sandu Tudor (17 noiembrie) # ActiveNews.ro
Mitropolitul Antonie Plămădeală s-a născut la 17 noiembrie 1926 în familia cântărețului bisericesc Vasile Plămădeală din localitatea Stolniceni, județul Lăpușna. Urmează seminariile teologice „Gavril Bănulescu-Bodoni” de la Chișinău (1937-1944) și „Nifon Mitropolitul” din București (1944-1945)
Camelia Suruianu: Cenaclurile literare premergătoare Mișcării Rugului Aprins. Sandu Tudor a căutat în București un loc învestit cu sacralitate (+17 noiembrie) # ActiveNews.ro
Așezământul, ctitorit de Sfântul Antim Ivireanul, (o capodoperă a stilului brâncovenesc, ce deține o bibliotecă formată din cărți vechi, unele dintre ele fiind din secolul al XVII-lea,) pare a fi o prelungire, la o scară mai mică, firește, a prestigioasei mănăstiri de pe muntele Sinai.
UE (re)definește adevărul; orice altceva este considerat ”dezinformare” și trebuie combătut # ActiveNews.ro
UE a preferat să evite expresia orwelliană «Ministerul Adevărului» și, prin urmare, folosește expresia «Centrul European pentru Reziliență Democratică», dar sensul rămâne același.
Acum 33 de ani ne învăța să fim cei mai buni. Dincolo de croitor de destine, este un iubitor de oameni și de dreptate. Cândva, dacă istoria va fi corectă, se va vorbi despre „fenomenul Cristoiu”.
Virgiliu Gheorghe despre România și Catedrala Mântuirii Neamului: "Cel mai dureros lucru, despre care trebuie să vă vorbesc mai mult este dezbinarea" - INTERVIU ActiveNews # ActiveNews.ro
Cred că ați observat că în ultimele luni după alegeri am refuzat să mai apar în mass-media. Chiar și pe rețelele de socializare nu am mai postat mai nimic. Cred că alegerile au fost mult prea mult pentru mine. O experiență traumatizantă din multe motive.
Elena Solunca: Pilda samarineanului milostiv - Pilda Sfântului de la Aiud, Mircea Vulcănescu. Gând de Duminică – Mergi de fă și tu asemenea # ActiveNews.ro
Măria Sa Țăranul Român nu ”murea”, el pleca la Domnul ”Cel îndelung răbdător și mult milostiv căruia îi pare rău de răutățile oamenilor”. Treapta următoare a milostivirii este iubirea vrăjmașilor pe care a înțeles-o prea bine Mircea Vulcănescu, Sfântul de la Aiud, care s-a rugat cu ultimele puteri ”Să nu mă răzbunați!”.
Aparent, o ducem încă bine. Nu mai avem structuri de producție în economie, ne bazăm exclusiv pe consum, dar puterea de cumpărare a crescut foarte mult și rivalizăm deja cu vecinii din Europa Centrală. E un belșug pe datorie (de la zero în 1989 la 70% din PIB în curând datorie publică e o performanță
