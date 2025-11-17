00:00

Noua dezgropare a „Afacerii Epstein” de către democrați și presa globalistă soroșistă cu idioții ei utili care le propagă „narațiunea” cu suficiență progresistă este dezavuată de Casa Albă care arată clar că Jeffrey Epstein a fost dat afară cu mult timp în urmă din clubul lui Donald Trump de la Mar-a-Lago cu ștampila de „pedofil”.