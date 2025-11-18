Ninsori abundente în România, în următoarele zile. ANM: „Cel mai mult va ninge în zonele montane, unde stratul de zăpadă va ajunge până la 15 cm”
BizBrasov.ro, 18 noiembrie 2025 15:20
Un episod de iarnă autentică are loc în România în următoarele zile. În nordul țării, a început deja să ningă abundent, iar temperaturile au scăzut semnificativ în întreaga țară. După ce meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, directorul ANM, Elena Mateescu a precizat pentru Antena 3 CNN că cel mai mult va [...]
• • •
