Brașovean mort de beat la volan, prin Hărman. La Sânpetru, șofer fără permis, surprins în trafic

18:00

Peste 1.500 de alergători, dintre care aproximativ 300 de copii, au participat astăzi la Crosul 15 Noiembrie. Au fost decernate 66 de premii, doi dintre participanți au cîștigat la tombolă un ceas multisport și o pereche de clăpari, iar cel mai în vârstă alergător care a terminat cursa are 86 de ani. Ajuns la a [...]