Depășirea termenului de acceptare a succesiunii, situația delicată care atrage sancțiuni
BizBrasov.ro, 18 noiembrie 2025 03:40
Depășirea termenului de acceptare a succesiunii este o situație delicată care atrage sancțiuni. Moștenitorii au un timp limită impus de lege, ca mai apoi să plătească o sancțiune dacă nu dezbat moștenirea la timp. Ce să știi despre acceptarea moștenirii Succesiunea este procedura prin care patrimoniul unei persoane decedate se transmite către moștenitorii săi, iar regulile [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum o oră
04:10
FOTO Poveștile regale ale Gării Brașov: La puțin timp după deschidere, prima gară a Brașovului a fost vizitată de familia regală română # BizBrasov.ro
În 30 martie 1873 a fost inaugurată prima gară din Brașov, odată cu încheierea lucrărilor la linia ferată Sighișoara-Brașov, segment care continua linia ferată Oradea-Cluj-Teiuș. La ora 15.00, în acea zi, a intrat în gara Brașov un tren de marfă, încărcat cu balast, tractat de o locomotivă cu aburi „Himberg”. Deschiderea oficială pentru călători a [...]
Acum 2 ore
03:40
Depășirea termenului de acceptare a succesiunii, situația delicată care atrage sancțiuni # BizBrasov.ro
Depășirea termenului de acceptare a succesiunii este o situație delicată care atrage sancțiuni. Moștenitorii au un timp limită impus de lege, ca mai apoi să plătească o sancțiune dacă nu dezbat moștenirea la timp. Ce să știi despre acceptarea moștenirii Succesiunea este procedura prin care patrimoniul unei persoane decedate se transmite către moștenitorii săi, iar regulile [...]
Acum 8 ore
22:20
O femeie și-a luat fiul și a plecat de la ferma din Ucea, în care locuia. Rudele o caută cu disperare # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea Andreei Laszlo, în vârsta de 26 de ani, care la data de 17 noiembrie a.c., dimineața, ar fi plecat voluntar împreună cu fiul ei minor, de la ferma unde locuia, din localitatea Feldioara, comuna Ucea, județul Brașov și nu ar mai fi revenit [...]
22:10
Fosta fabrică Coca-Cola, din Bartolomeu, luată pe sus de vânt. Doi copaci s-au prăbușit și alte clădiri părăsite au avut de suferit # BizBrasov.ro
Vântul puternic care s-a abătut asupra Brașovului a făcut pagube însemnate. Echipajele ISU Brașov au fost solicitate să intervină pentru degajarea unor elemente de construcție la fosta fabrică Coca-Cola, pe strada Ecaterina Teodoroiu, degajarea unor elemente de construcție pe strada Calea București, îndepărtarea unui arbore căzut pe strada Gustav Kollar, degajarea unor elemente de construcție [...]
22:00
„Minune”: Încă un cerșetor din Brașov s-a vindecat după încheierea „zilei de muncă” / Aerul de la poalele Tâmpei a făcut mai multe astfel de miracole în ultimii an i # BizBrasov.ro
Brașovul pare un loc binecuvântat, în care cerșetorii care imploră mila trecătorilor reușesc să fie lovițin de harul divin și să se vindece de handicapurile pe care le prezintă. Imagini cu un bărbat care cere mila şoferilor, mergând cu dificultate şi folosind un baston, dar care pare că se vindecă „miraculos” după ce iese [...]
Acum 12 ore
17:40
Brașovul, într-un top al preferințelor turiștilor care vin special pentru Târgul de Crăciun # BizBrasov.ro
Brașovul, Craiova, Bucureştiul şi Sibiul se află în topul preferinţelor turiştilor pentru sezonul de iarnă, potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro. Preţurile medii la cazare în marile oraşe pornesc de la 160–170 euro pe sejur, în funcţie de perioadă şi tipul unităţii. „Sezonul târgurilor de Crăciun 2025 se anunţă plin de culoare şi evenimente festive, cu [...]
17:00
VIDEO Drumarii brașoveni, pregătiri de iarnă: Peste 100 de utilaje de deszăpezire în bazele din centrul țării și 20.000 de tone de sare și materiale antiderapante # BizBrasov.ro
Drumarii brașoveni anunță că au început pregătirea utilajelor din bazele de deszăpezire. „Având în vedere prognoza meteo pe următoarele zile, care prevestește râcirea bruscă a vremii și chiar ninsori, am început să concentrăm utilajele dotate cu lamă și răspânditor de sare în Districtele, Punctele de Sprijin și Centrele de Întreţinere şi Coordonare. Până în acest [...]
16:30
Brașoveanca Alexandra Coliban este propunerea USR pentru Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Nu este rudă cu fostul primar al Brașovului, Allen Coliban # BizBrasov.ro
USR o propune pe brașoveanca Alexandra Coliban pentru poziția de membru al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune. Traducător de profesie, își desfășoară activitatea cu mare pasiune, fiind recompensată cu numeroase premii naționale și cu aprecierea cititorilor. Este membră a Filialei București a Uniunii Scriitorilor din România. Între Alexandra Coliban și fostul primar [...]
16:20
Brașovean mort de beat la volan, prin Hărman. La Sânpetru, șofer fără permis, surprins în trafic # BizBrasov.ro
Sofer beat la Hărman, șofer fără permis la Sânpetru. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează cercetări în cadrul unor dosare penale, pe care le-au deschis după ce au identificat, în trafic, două persoane care au încălcat grav prevederile legislației rutiere. Ieri în jurul orei 07.45, dimineața, un echipaj de poliție din cadrul [...]
16:20
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Hoghiz au fost sesizați, de către o tânără de 21 de ani, din localitatea Cața, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în locuință împreună cu partenerul ei, acesta ar fi agresat-o fizic. „În urma sesizării, un echipaj de poliție s-a deplasat în scurt timp la [...]
16:10
CJ Brașov se pregătește de iarnă: Trei contracte au fost semnate pentru asigurarea deszăpezirii drumurilor judeţene # BizBrasov.ro
Consiliul Judeţean pregăteşte asigurarea viabilităţii circulaţiei pe drumurile din judeţul Braşov în sezonul rece. Pentru perioada 14 noiembrie 2025 – 31 martie 2026 sunt în vigoare trei contracte vizând servicii de întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene, care au fost semnate în cursul săptămânii trecute. Este vorba despre contractele aferente zonării reţelei [...]
Acum 24 ore
15:40
Dacă la Iași e ceață, avioanele nu aterizează și nu decolează, la un aeroport cu aproape 100 de ani de experiență. Dacă la Brașov e ceață, avioanele zboară # BizBrasov.ro
Cel mai „tânăr” aeroport din România a demonstrat în acest week-end că, deși deocamdată nu are foarte multe zboruri, este pregătit pentru situații în care alte aeroporturi din țară sunt practic blocate. Acum câteva zile, la Aeroportul Internațional Iași, aproximativ 15 zboruri au fost întârziate sau deviate, iar 5 curse au fost anulate, din cauza [...]
15:10
Șefa Companiei de Investiții „s-a speriat” de propriul salariu ce depășește 14.000 de euro pe lună: „Aoleu… mult…” # BizBrasov.ro
Directoarea generală a Companiei Naționale de Investiții (CNI), Manuela Pătrășcoiu, a fost uimită când a aflat că încasează un salariu lunar de aproximativ 14.300 de euro, potrivit televiziunii Digi24. Când a fost întrebată de reporteri ce părere are despre propriul salariu, Manuela Pătrășcoiu a spus: „Aoleu… mult… pe an, da…brut”. Reporter: La nivelul anului 2023 ați [...]
14:40
Cei care vând cozonaci și prăjituri online, în vizorul inspectorilor sanitari: Niciun consumator nu ar trebui să cumpere ade la persoane fizice care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok # BizBrasov.ro
Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală, atrag atenția inspectorii Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Inspectorii susțin că tot mai multe produse alimentare sunt promovate în mediul online, însă o parte dintre cei care le comercializează nu sunt înregistrați sanitar-veterinar [...]
14:20
Regula pe care mulți șoferi din România o încalcă zilnic. Amenda pentru această contravenție este usturătoare # BizBrasov.ro
Regula pe care șoferii români o încalcă zilnic este cea a modului în care folosesc claxonul. Puțini își dau seama că acest gest banal, reflex, este o încălcare a legii în aproape toate situațiile în care este folosit excesiv. Mulți șoferi folosesc în mod abuziv claxonul mașinii atunci când se află la volan. Codul Rutier [...]
14:00
O parte a județului Brașov se află sub atenționare cod galben de vânt puternic, până mâine dimineață # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi un atenționare meteorologică cod galben de intensificări ale vântului pentru mai multe zone dințară, inclusiv pentru județul Brașov. ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 12 – 18 noiembrie, ora 06 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone afectate: Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Maramureș și zona montană Vântul va [...]
13:50
Incident într-un autobuz RATBV, în Centrul Civic. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale # BizBrasov.ro
O persoană a căzut astăzi într-un autobuz RATBV care circula pe linia 17. Incidentul s-a produs în zona stației „Hidro B”, iar un echipaj SMURD a fost solicitat să intervină. Potrivit martorilor, persoana s-ar fi lovit la cap și la spate în urma căzăturii. Reprezentanții RATBV au precizat că în urma incidentului, șoferul a alertat [...]
13:50
„Seminţe cu suflet”, la Biblioteca Județeană: Donații și schimb de semințe de flori și legume cu gustul cunoscut din copilărie # BizBrasov.ro
Biblioteca Judeţeană Braşov găzduieşte Piaţa „Seminţe cu suflet” care constă în donaţii şi schimb de seminţe de flori şi legume locale, vechi, cu gustul cunoscut din copilărie, asigurate de această reţea de experţi pasionaţi de agronomie şi agricultură ecologică. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 10.00 la sediul central (Bd. Eroilor, [...]
13:40
„Best of Vienna”: Johann Strauss Ensemble revine la Brașov cu un nou concert festiv de excepție # BizBrasov.ro
A devenit deja o tradiție pentru melomanii din România să celebreze sărbătorile de iarnă pe ritmurile fermecătoare ale muzicii clasice vieneze. Și anul acesta, îndrăgita orchestră Johann Strauss Ensemble, condusă de carismaticul dirijor Russell McGregor, revine în țara noastră pentru un spectacol extraordinar. Concertul „Best of Vienna” va avea loc pe 17 decembrie, ora 19:00, [...]
13:00
Conform topului „Safest Cities in the World 2024”, Cluj-Napoca, Timişoara și Brașov se află în primele 40 de locaţii considerate cele mai sigure din lume. În acest top, pe primul loc se află Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite), iar pe ultimul, Riyadh (Arabia Saudită). Cele trei oraşe româneşti sunt prezente în top alături de metropole [...]
12:40
Trei dintre cele mai mari companii internaționale care activează în România, în ajutorul studenților de la UNITBV. „De la student la profesionist” # BizBrasov.ro
De la student la profesionist: Zilele Carierei la UNITBV revin în perioada 18–20 noiembrie 2025 cu trei sesiuni dedicate studenților care vor să facă trecerea de la „nu știu exact ce vreau”, la „sunt pregătit pentru primul job”. Mulți dintre studenți își aleg facultatea (și viitorul) în funcție de sfaturile părinților, de ce se vorbește [...]
12:20
Ce spectacole va putea urmări publicul la Teatrul „Sică Alexandrescu” în această săptămână # BizBrasov.ro
Pentru iubitorii de teatru, instituția de cultură din Brașov a pregătit săptămâna aceasta mai multe spectacole. Brașovenii sunt invitați miercuri, 19 Noiembrie, de la ora 19:00, în SALA STUDIO a Teatrului ”Sică Alexandrescu” unde va avea loc spectacolul „PARACLISERUL” de Marin Sorescu. „Sfinților, primiți-mă în rândul vostru măcar ca figurant.Voi sunteţi bătrâni, poate‑au început să vă [...]
12:10
Brașovul, în topul celor mai aglomerate metropole din Europa. Proiectele de fluidizare a traficului bat pasul pe loc # BizBrasov.ro
Bucureștiul și alte cinci orașe din România, între care și Brașovul, se află în topul celor mai aglomerate metropole din Europa, conform celor mai recente date ale INRIX, TomTom și Băncii Mondiale. Șoferii pierd sute de ore în trafic, anual. Creșterea numărului de mașini, dar și lucrările de infrastructură și rețeaua rutieră insuficient dezvoltată pun [...]
11:50
Urșii obișnuiți cu oamenii intră sub reguli speciale: ce se schimbă de astăzi la capitolul intervenție, dar și în ceea ce privește hrănirea acestora de către cei care vor să-i „privească” de aproape # BizBrasov.ro
Autoritățile au anunțat modificări importante în legislația care reglementează intervenția în situațiile de conflict dintre oameni și urși, schimbări care intră în vigoare odată cu publicarea OUG nr. 60/2025 în Monitorul Oficial. Noile prevederi stabilesc condiții clare în care echipele de intervenție pot acționa direct, inclusiv prin împușcarea animalului, fără obligativitatea parcurgerii etapelor de alungare [...]
11:30
Filarmonica Brașov propune, în această săptămână, un adevărat maraton muzical, în care publicul se poate bucura de recitaluri camerale, proiecte inovatoare și concerte simfonice și baroce. De la sonorități de chitară, la Bach reinventat și până la armonii baroce, Sala Mare și Sala Muzicii de Cameră devin, zi de zi, spații ale întâlnirii cu muzica [...]
11:20
FOTO VIDEO Exercițiu amplu pentru perfecționarea tehnicilor de intervenție, desfășurat de salvamontiști în masivul Piatra Mare # BizBrasov.ro
În weekend, salvatorii montani și salvatorii din mediul subteran și speologic din cadrul Serviciului Județean Salvamont–Salvaspeo Brașov, alături de reprezentanți din cadrul Salvamont–Salvaspeo Dâmbovița, au desfășurat un amplu exercițiu regional în canionul Tamina, din masivul Piatra Mare, județul Brașov. Exercițiul a avut ca obiectiv perfecționarea tehnicilor de intervenție în situații de accident în peșteri și [...]
11:20
După atacul rusesc de azi-noapte din zona portului ucrainean Izmail, localitatea românească Plauru este evacuată. O navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL arde în dreptul satului # BizBrasov.ro
Autorităţile au luat, în această dimineață, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită azi-noapte de o dronă pe malul ucrainean al Dunării, aflat la doar 200 de metri distanță. ISU Tulcea a anunţat, luni, că s-a luat decizia ca localitatea Plauru să fie evacuată, [...]
11:20
Persoanele și familiile considerate vulnerabile mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a depune cererile necesare în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2025–2026. Termenul limită este 20 noiembrie, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Conform Legii 226/2021 privind protecția socială a consumatorului vulnerabil de energie, sprijinul pentru [...]
11:00
FOTO Proiectul „HUB-IN”: Brașovul are obiecte noi de mobilier urban pe străzile din Centrul Istoric # BizBrasov.ro
HUB-IN (Hubs of Innovation and Entrepreneurship for the Transformation of Historic Urban Areas), proiect european desfășurat în opt orașe pilot din Europa, și-a propus să redea viața cartierelor istorice prin creativitate, co-creare și implicarea directă a comunității. Acest proiect a pus bazele unui exercițiu de reconectare a valorilor trecutului cu cele ale prezentului, folosind cultura [...]
10:50
VIDEO 141 de șmecheri care au parcat în ultimele 5 zile pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, amendați de polițiștii brașoveni # BizBrasov.ro
Persoanele cu dizabilități nu își doresc un loc de parcare dedicat, însă au nevoie de el. Poliția Municipiului Brașov, prin polițiștii din cadrul Biroului Rutier și a altor subunități de poliție din județ, a desfășurat, în perioada 12-16 noiembrie 2025, o serie de acțiuni ce au avut ca obiectiv principal depistarea și sancționarea conducătorilor auto [...]
10:30
Ziua Mondială a Nașterii Premature este marcată astăzi, 17 noiembrie, iar Brașovul se alătură comunității internaționale pentru a atrage atenția asupra acestui fenomen care afectează milioane de familii. În această seară, literele de pe Tâmpa și clădirea primăriei vor fi luminate în mov – culoarea sensibilității, a speranței și a luptei duse de copiii născuți [...]
10:00
Autostrada Ploiești-Brașov: Studiul de fezabilitate ar putea fi gata la sfârșitul anului viitor. Nimeni nu știe când vor începe lucrările # BizBrasov.ro
Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada A3 Ploiești – Brașov ar putea fi finalizat până la finalul anului viitor, a declarat Gabriel Budescu, directorul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), în emisiunea „Drumurile noastre”, la B1TV. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a preluat în februarie, contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate și realizarea Proiectului Tehnic al Autostrăzii [...]
09:30
Intervenție a salvamontiștilor din Bran pentru evacuarea unei turiste care a căzut ieri într-o râpă din munții Bucegi # BizBrasov.ro
Ieri în jurul orei 12:00, echipa Salvamont Bran a fost alertată de o persoană de sex feminin care a alunecat aproximativ 100 de metri în Valea Ciubotea, de pe traseul montan Bran-Valea Gaura-Vârful Omu. Turista era în imposibilitate de a ieși din zona respectivă, fiind accidentată. Imediat, în cadrul formației Salvamont Bran s-a constituit o [...]
09:10
VIDEO Aventura unui mânz, în Poiana Mică: A căzut într-un canal și a fost extras de acolo de pompierii din Poiana Brașov, sub ochii mamei # BizBrasov.ro
Ieri, în zona Poiana Mică, mai exact a Stânii Turistice, un mânz a căzut într-un canal, având nevoie de ajutor imediat. Echipajul din cadrul Pichetului de Pompieri Poiana Brașov a intervenit rapid, iar pompierii au acționat cu multă grijă și răbdare pentru a scoate animalul în siguranță. Din fericire, cîluțul a fost salvat, fără a suferi [...]
05:40
VIDEO Ultimele retușuri la skate-park-ul de la Fartec: când va fi gata şi cum arată noile amenajări # BizBrasov.ro
Zona de sub pasajul Fartec se transformă încet-încet într-un spaţiu dedicat sporturilor urbane, iar skate-park-ul amenajat aici intră în etapa finală de lucrări. Proiectul, început în 2022, include trei zone tematice — pump track, jump track şi street park — şi se anunţă a fi unul dintre cele mai ample din ţară, cu o suprafaţă [...]
05:30
Tatuaje cu sclipici, surpriza lui Moș Crăciun pentru copiii din Făgăraș. Cât costă distracția # BizBrasov.ro
Copiii din Făgăraș vor avea parte de noi surprize cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În perioada 18 – 23 decembrie, Moș Crăciun își va muta atelierul în centrul orașului unde îi așteptă pe cei mici cu o serie de surprize. Printre acestea se numără pictură pe față, dar și tatuaje cu sclipici, precum și fotografii [...]
05:30
Peste 900.000 de lei, cheltuielile pentru „luminarea” Cimitirului Municipal al Brașovului # BizBrasov.ro
Înainte de sărbătoarea „Luminației” din acest an, Primăria Brașov a vrut să aducă la propriu la lumină Cimitirul Municipal, care căpătase un aspect dezolant în ultimii ani. Astfel, au fost realizate atât lucrări de igienizare și de toaletare a vegetației crescute necontrolat, cât și de introducere a unor noi rețele de iluminat pe alei, reabilitarea [...]
Ieri
04:50
Trei elevi de la Info Brașov, premiați în cadrul Galei Forbes Kids. „Excelență în Tehnologie” și „Chimia-prieten sau dușman” # BizBrasov.ro
Trei elevi ai Colegiului Național de Informatică „Gr. Moisil” din Brașov au fost premiați în cadrul Galei Forbes Kids. Conferințele „Forbes Kids – Rădăcini sănătoase pentru viitor” aduc pe aceeași scenă speakeri de renume din țară și din străinătate — experți în sănătate, educație și parenting — cu scopul de a oferi perspective valoroase părinților, [...]
04:10
Vaccinarea antigripală la copii: Scade riscul de spitalizare cu 70%, iar imunizarea se poate face și fără ac. Ce variante de vaccinuri există pentru cei mici? # BizBrasov.ro
În sezonul gripal 2025-2026, copiii pot fi vaccinați gratuit, fie cu injecție, fie cu spray nazal, în funcție de vârstă. Chiar dacă gripa a început deja să circule, specialiștii recomandă vaccinarea – protecția se instalează în circa două săptămâni și reduce riscul de forme severe. Ce variante de vaccinuri antigripale sunt potrivite pentru copii și [...]
03:40
Evacuarea unui chiriaș este o măsură legală, dar care nu se face imediat. Procedura implică notificări, termene clare și intervenția instanței de judecată. Evacuarea unui chiriaș nu este o situație simplă, dar uneori devine inevitabilă. Fie că locatarul nu mai plătește chiria, fie că a produs pagube în locuință ori refuză să elibereze spațiul după [...]
03:30
Bitdefender – cea mai importantă companie românească de securitate informatică – concediază o parte din angajați # BizBrasov.ro
Bitdefender, cea mai importantă companie românească de soluții de securitate informatică, anunță că recurge la concedieri la nivel mondial, fiind afectată și România. Măsura vizează sub 7% din personal, incusiv angajați români. Bitdefender este una dintre cele mai importante companii care livrează servicii și produse în securitatea cibernetică la nivel mondial. Afacerea de familie pornită [...]
02:40
Varianta clasică de a afla câte puncte de penalizare ai primit presupune deplasarea la Poliție. Acolo va trebui să depui o cerere și să revii, după câteva zile, pentru a primi răspunsul. Cei care vor să afle aceste informații fără a mai face două drumuri la Poliție, pot trimite această cerere prin poșta electronică. Mai exact, trebuie [...]
16 noiembrie 2025
18:00
Studiul de Fezabilitate pentru Autostrada A3 Ploiești – Brașov ar putea fi finalizat până la finalul anului viitor, a declarat Gabriel Budescu, directorul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), în emisiunea „Drumurile noastre”, la B1TV. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a preluat în februarie, contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate și realizarea Proiectului Tehnic al [...]
16:50
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC). „În contextul intensificării activităţilor de shopping online, inclusiv a campaniilor de Black Friday, Revolut semnalează o creştere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), în care atacatorii [...]
14:40
Trafic blocat pe DN 73A, în Zărnești, din cauza unui accident rutier: 4 mașini au fost implicate # BizBrasov.ro
Polițiștii din Brașov intervin la un accident, care a avut loc pe DN 73A, în localitatea Tohanu Vechi. „În accident au fost implicate patru autovehicule, iar în urma producerii acestuia o persoană a suferit leziuni corporale pentru care se acordă sprijin de specialitate. În cauză, polițiștii urmează a stabili modul în care s-a produs accidentul, [...]
14:10
Situație revoltătoare! Județul Brașov nu are gardă de oftalmologie, ceea ce pune în pericol copiii care ajung cu urgențe. Medic la Spitalul de Copii din Brașov: „Preiau următorul caz, un băiețel de 4 – 5 ani, cu traumatism ocular, afirmativ. Agitația se răspândește rapid…” # BizBrasov.ro
Situație revoltătoare! Județul Brașov nu are gardă de oftalmologie. Flavia Rochman, medic oftalmolog la Spitalul de Copii Brașov, avertizează că județul nostru nu are gardă de oftalmologie, ceea ce pune în pericol copiii care ajung cu urgențe și care nu primesc ajutor specializat. Medicul spune că există situații în care intervenția ar fi fost posibilă, însă [...]
13:50
FOTO Imagini de toamnă surprinse de pe Transapuseana: „Un răsărit superb cu silueta Munților Făgăraș” # BizBrasov.ro
Levi Bagy, un pasionat de fotografie, a postat pe pagina sa de facebook mai multe imagini impresionante de pe șoseaua „Transapuseana”. „Revin cu postări de pe meleagurile noastre, cu un răsărit superb cu silueta munților Făgăraș, și marea alpină de pe Transapuseni”, a scris el pe pagina de Facebook. Deseori numită „Transalpina de Apuseni”, Transapuseana oferă [...]
13:00
Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Brașov a oprit, pentru control, un autoturism care circula pe drumul județean 112A, dinspre comuna Hărman către Podu Olt. „Aici, la volanul autoturismului, polițiștii au identificat o femeie, de 45 de ani, din municipiul Brașov, care, în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,93 [...]
12:50
După ce și-a amenințat iubita cu bătaia, un bărbat a primit „cadou” o brățară electronică de la polițiști # BizBrasov.ro
Polițiștii din Rupea au fost sesizați, prin intermediul unui apel de urgență, cu privire la faptul că o femeie de 26 de ani ar fi fost amenințată de iubitul ei. „Imediat, polițiștii s-au deplasat la locația din comuna Ticuș, indicată de femeie, unde, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că partenerul său, un bărbat de [...]
12:30
Fabrica NIVEA din Brașov, în 1954: Istoria fascinantă a cunoscutului laborator de creme din România # BizBrasov.ro
Fabrica NIVEA de la Braşov reprezintă un exemplu de transformare industrială: de la iniţiativă interbelică (laborator cosmetic) la întreprindere socială în epoca comunistă, până la privatizare şi schimbare în economie de piaţă după 1990. Imagini de arhivă din anul 1954 ilustrează momentul în care fabrica era în plină activitate sub regimul „întreprinderii de stat”, parte [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.