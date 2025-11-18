Vot în Parlament: Cu cât cresc impozitele pe locuințe, mașini, câștiguri la bursă și veniturile din criptomonede, de la 1 ianuarie 2026
Europa Liberă România, 18 noiembrie 2025 15:20
Noile reguli prevăd o majorare tranzitorie a valorilor impozabile din Codul Fiscal care ar urma să ducă la o creștere medie a impozitelor pe locuințe de aproximativ 80%.Impozitarea autoturismelor va fi făcută pe principiul „poluatorul plătește”. Astfel, pentru un motor de 1,6–2 litri cu normă Euro 0–Euro 3, impozitul va fi între 238 și 297 de lei, iar pentru Euro 5 între 213 și 267 de lei.Pachetul fiscal mai introduce capital social minim de 500 de lei pentru SRL-urile cu cifră de...
Acum 30 minute
15:20
A murit Ilie Ilașcu, una dintre cele mai puternice voci ale identității românești împotriva ocupației rusești din Transnistria # Europa Liberă România
S-a stins din viață, la vârsta de 73 de ani, Ilie Ilașcu, patriot moldovean, fost deținut politic, parlamentar în R. Moldova și România și inițiator al unui precedent juridic european.
15:20
Acum 2 ore
14:40
Polonia acuză serviciile secrete ruse de sabotaj pe o linie feroviară strategică # Europa Liberă România
Autoritățile poloneze afirmă că toate indiciile din investigația legată de explozia de pe o cale ferată din centrul Poloniei duc către implicarea serviciilor de informații ruse. Linia ferată afectată este esențială pentru transporturile militare și umanitare către Ucraina.
Acum 4 ore
13:30
Ludovic Orban părăsește Administrația Prezidențială după o lună și jumătate de la numire. Decizia vine după critici la adresa USR # Europa Liberă România
Ludovic Orban și-a încheiat mandatul de consilier prezidențial la scurt timp după numire, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.
13:10
Kelemen Hunor, despre valoarea pensiilor magistraților agreată în Coaliție. „La cuantum nu putem umbla. 70% este foarte apropiat de salariu” # Europa Liberă România
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la RFI Romania că liderii Coaliției sunt de acord că nivelul pensiilor magistraților trebuie să rămână 70% în noul proiect de lege pe care guvernul îl pregătește. Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a spus la Europa Liberă că, până astăzi (18 noiembrie) coaliția trebuie să ia o decizie legată de noua formă a legii. Prima lege elaborată de Guvern a fost respinsă de Curtea Constituțională pe motive de procedură, nu de fond.Președintele...
11:50
Consiliul de Securitate adoptă rezoluția privind planul lui Trump pentru Gaza. Reacții mixte din partea Hamas, Rusiei și Israelului # Europa Liberă România
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție elaborată de Statele Unite, care susține planul președintelui Donald Trump pentru încetarea războiului din Gaza. Rezoluția autorizează formarea unei forțe internaționale de stabilizare Fâșia Gaza.
Acum 8 ore
09:30
Val de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice și civile în Ucraina. Victime și căi ferate avariate în Harkov și Dnipro # Europa Liberă România
Regiunile din estul și sudul Ucrainei au fost lovite de o nouă serie de atacuri cu rachete și drone, care s-au soldat cu victime printre civili, incendii și avarii majore la infrastructura energetică și feroviară. Au fost anunțate atacuri și în zonale aflate sub ocupație rusă.
08:30
Ilie Bolojan: Legea privind majorarea impozitelor pe proprietăți ar urma să fie adoptată marți în Parlament # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, că Parlamentul va adopta marți, în ședință comună, forma definitivă a pachetului fiscal privind taxele locale.
Acum 24 ore
20:50
Ministrul Rogobete: Vom avea un registru național al prematurilor. România a luat doar jumătate din incubatoarele prevăzute prin PNRR # Europa Liberă România
România va avea un registru național al prematurilor, realizat cu fonduri europene, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete după ce a participat la o masa rotundă organizată la Palatul Cotroceni de Ziua Mondială a Prematurității.
18:00
Cine sunt cei 15 candidați care concurează pentru funcția de primar general al Capitalei # Europa Liberă România
15 persoane și-au depus documentele pentru a putea fi înscrise în alegerile organizate pe 7 decembrie, pentru funcția de primar general al Capitalei, până luni după-amiază, în ultima zi de înscrieri, potrivit datelor de la Biroul electoral municipiului București.
18:00
Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, a fost respinsă în plen # Europa Liberă România
Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, a fost respinsă în plen, luni, cu 28 de voturi „pentru” şi 65 de voturi „împotrivă”.
Ieri
15:30
Ședință CSAT pe 24 noiembrie: Strategia Națională de Apărare a Țării, printre subiectele discutate # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o nouă ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.
15:10
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat un acord major de cumpărare a 100 de avioane de luptă Rafale și alte echipamente militare # Europa Liberă România
Președintele francez Emmanuel Macron și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat luni un acord-cadru care deschide calea pentru ca Ucraina să cumpere până la 100 de avioane de luptă franceze Rafale „cu armamentul asociat”, sisteme de apărare antiaeriană SAMP-T, radare și drone.
14:30
Ministrul Sănătății anunță măsuri noi împotriva infecțiilor nosocomiale. Un specialist va monitoriza riscul de infecţii în secţiile ATI # Europa Liberă România
Ministerul Sănătăţii anunţă măsuri menită să reducă birocraţia și să crească eficiența raportării infecţiilor nosocomiale în spitalele din România.
13:10
Controlul Parchetului General în cazul crimei din Teleorman arată „deficienţe” în anchetă și „gravă neglijenţă” a procurorului de caz # Europa Liberă România
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus cercetarea disciplinară a procurorului care s-a ocupat de cazul femeii ucise de soț în județul Teleorman, pentru „gravă neglijenţă” și descrie lipsa de acțiune a polițiștilor.
12:30
Ministerul Sănătății sancționează cu 100.000 de lei clinica stomatologică unde o fetiță a murit și trimite concluziile sale la Parchet # Europa Liberă România
Ministerul Sănătății (MS) anunță că un control al Inspecției Sanitare de Stat (ISS) la clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani a murit pe 13 noiembrie 2025 a descoperit nereguli administrative.
11:30
Polonia confirmă un sabotaj pe calea ferată Varșovia–Lublin, esențială pentru sprijinirea Ucrainei. Explozie, provocată de un dispozitiv # Europa Liberă România
O linie feroviară majoră din Polonia a fost avariată prin sabotaj, a declarat luni prim-ministrul Donald Tusk. Șinele de pe ruta de la capitala Varșovia la orașul estic Lublin au fost distruse de un dispozitiv exploziv, a scris Tusk pe X.
10:00
Președintele Nicușor Dan, despre anularea alegerilor și despre Călin Georgescu: Interferența rusă a fost mai bine documentată # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, la aproape un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, că rolul lui Călin Georgescu în campania electorală și interferențele ruse au fost documentate mult mai bine între timp.
08:40
Ministerul Apărării a anunțat, luni dimineața, că armata Rusiei a atacat în noaptea de 16 -17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în apropierea frontierei de pe Dunăre cu România.
08:00
Mai multe persoane ucise într-un atac rusesc asupra regiunii Harkiv. Zelenski se îndreaptă spre Paris în căutare de sprijin suplimentar # Europa Liberă România
Rusia și-a continuat atacurile aeriene mortale asupra orașelor ucrainene, ucigând cel puțin trei persoane în regiunea Harkiv peste noapte, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se afla într-un turneu european în care caută sprijin suplimentar pentru Ucraina.
16 noiembrie 2025
18:20
Ce se întâmplă cu spațiul public din Capitala României și de ce este murdar în unele zone? „E mai curat la țară decât în București” # Europa Liberă România
București. Kilometrul Zero. De aproape zece ani, Mioara Dorobanțu, 48 de ani, vine din două în două zile în București. E de fel din comuna Botoroaga, din județul Teleorman, care e la 60 de kilometri de oraș.Mioara este una din sutele de lucrători de la serviciile de salubritate ale Capitalei care muncesc pentru curățenia din spațiile publice. Am întâlnit-o la Piața Universității, unde mătura trotuarele din jurul clădirii Universității din București. Strânge zilnic cel puțin zece saci de...
16:40
Ucraina publică lucrări - comori de artă pe care Rusia le-a furat din Herson # Europa Liberă România
Autoritățile de la Kiev au publicat o listă cu sute de opere de artă despre care susține că au fost furate când forțele ruse s-au retras din Herson, acum trei ani.
16:20
Ministrul de Externe al Turciei: Războiul din Ucraina a ajuns „în punctul cel mai apropiat de oprire” # Europa Liberă România
Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, a declarat sâmbătă, 15 noiembrie, că războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns unul „de uzură”, „epuizant” pentru ambele părți. Șeful diplomației turce crede că atacul Rusiei împotriva Ucrainei se îndreaptă către „punctul cel mai apropiat de oprire”.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Radio Svoboda: Ucraina a atacat obiective militare din regiunea rusească Samara # Europa Liberă România
Forțele de Apărare ale Ucrainei au lansat mai multe atacuri asupra instalațiilor strategice de infrastructură militară rusească, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de Radio Svoboda.
11:50
Președintele Ucrainei anunță un „acord istoric” cu Franța pentru apărarea țării. Duminică, Rusia a atacat mai multe regiuni, inclusiv Odesa. # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că luni, 17, noiembrie, va încheia un „acord istoric cu Franța, la Paris, pentru consolidarea aviației noastre de luptă și a apărării aeriene”. Între timp, Rusia a lansat rachetă balistică Iskander-M și 176 de drone asupra Ucrainei.
15 noiembrie 2025
14:40
Provocările cu care se confruntă UE în elaborarea noilor sancțiuni împotriva Rusiei și pentru găsirea de noi resurse de finanțare a Ucrainei # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăsat să se înțeleagă recent că Uniunea Europeană lucrează la un alt pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, la mai puțin de o lună după ce a convenit asupra unei noi serii de măsuri menite să lovească Kremlinul din cauza invadării totale a vecinului său.Oficialii UE au sugerat că un nou pachet de sancțiuni ar putea sosi când se împlinesc patru ani de la invadarea totală a Ucrainei, pe 24 februarie 2022.Prima întrebare este cât de repede poate...
12:10
Trezoreria americană aprobă licența pentru tranzacționarea unor active ale Lukoil Internațional # Europa Liberă România
Trezoreria americană a aprobat începerea negocierilor pentru tranzacții privind vânzarea unor active ale Lukoil Internațional, anunță agenția Reuters. Este vorba despre discuții privind vânzarea stațiilor de service ale Lukoil și vânzarea activelor internaționale ale firmei până la 13 decembrie.
06:30
00:30
14 noiembrie 2025
20:10
Omul de afaceri Fănel Bogos rămâne în arest. Încă trei inculpați care erau sub control judiciar au fost arestați # Europa Liberă România
Judecătorii Curții de Apel Iași au respins vineri contestația omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, care ceruse eliberarea din arest pe motiv că i se prăbușește afacerea, în schimb au decis arestarea a încă trei inculpați.
19:10
Ambasadorul Federației Ruse, convocat la MAE pentru violarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în noaptea de 11 noiembrie # Europa Liberă România
Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Gheorghievici Lipaev, a fost convocat vineri, 14 noiembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe ca să i se prezinte dovezi ale violării spațiului aerian românesc.
18:20
17:50
PM Ilie Bolojan: În câteva zile începe procesul de lichidare a companiilor de stat cu datorii mari. Acord pentru angajați mai puțini la stat # Europa Liberă România
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunță la Interviurile one2one că, săptămâna viitoare, începe procesul de lichidare a unor mari companii de stat cu datorii și pierderi mari. Printre ele, CFR Marfă. De asemenea, premierul spune că liderii politici au căzut de acord privind reformarea administrației.
15:50
Noapte de foc: Kievul se clatină după unul dintre cele mai mari atacuri ale Rusiei # Europa Liberă România
Forțele ruse au lansat unul dintre cele mai mari și mai distructive atacuri asupra Kievului în primele ore ale zilei de 14 noiembrie, lovind capitala cu valuri de rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Aproape toate districtele au fost atacate.
15:10
Unde este Putin? Cum dezvăluie o clanță de ușă birourile secrete ale lui Putin # Europa Liberă România
O anchetă realizată de RFE/RL arartă că președintele rus Vladimir Putin folosește trei birouri aproape identice în diferite părți ale Rusiei și că opinia publică a fost indusă în eroare, în repetate rânduri, de Kremlin cu privire la locul în care se află liderul.
14:30
Cum va fi piața muncii în 2026: Angajații să înceapă să învețe despre Inteligența Artificială, astfel încât să nu își piardă joburile # Europa Liberă România
Germania, Olanda și Emiratele Arabe Unite sunt țările preferate de români atunci când vine vorba de un job, spune Ana Călugăru, director de comunicare la ejobs, într-un interviu pentru Europa Liberă.
11:50
Premierul Ilie Bolojan este invitatul Ancăi Grădinaru, vineri, la Interviurile one2one. El explică situația economică a României, reforma Fiscului și prioritățile din Legea bugetului pe anul 2026.
09:10
Atac aerian masiv asupra Kievului: o persoană a murit, alte 24 au fost rănite. Și Ucraina a atacat un depozit din portul rusesc Novorossiisk # Europa Liberă România
Cel puțin 23 de persoane au fost rănite iar o alta a decedat în urma unui raid aerian al armatei Federației Ruse asupra Kievului. În paralel, și Ucraina a atacat un depozit de petrol din Novorossiisk, port rusesc la Marea Neagră. Au fost cel puțin trei răniți.
08:30
Fetiță de doi ani, moartă în urma unei intervenții stomatologice. Tatăl: „Analizele nu erau bune. Am vrut să amânăm, medicii s-au opus” # Europa Liberă România
O fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din centrul Capitalei, în urma anesteziei generale. Părinții susțin că analizele medicale indicau valori neconforme la ficat și ar fi cerut amânarea procedurilor, dar medicii nu au fost de acord.
08:00
Pe măsură ce forțele rusești își continuă asaltul asupra Pokrovskului, unele unități ucrainene folosesc drone terestre pentru a ajuta la apărarea orașului asediat din regiunea Donețk, estul Ucrainei.Corpul 7 de intervenție rapidă al Ucrainei a postat pe Facebook un videoclip în care trupele din Pokrovsk folosesc pentru apărarea orașului – cândva un important centru de transport și logistică pentru armata ucraineană – drone terestre.Dronele care apără DonețkMici, robuste și adesea...
08:00
Lucrează în locuri inaccesibile pentru majoritatea soldaților – zone periculoase precum Pokrovsk, pe frontul de est al Ucrainei. E vorba despre dronele terestre, care trec prin focul inamic pentru a livra provizii, a evacua răniții și a lovi ținte unde tancurile nu mai pot ajunge.
13 noiembrie 2025
18:40
Noi numiri de consilieri la Cotroceni, în echipa președintelui Nicușor Dan. Printre ei: Vlad Voiculescu și Sorin Costreie # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan a numit joi cinci consilieri, doi onorifici, doi de stat și unul prezidențial.
17:10
45.000 de euro pe minut, 65 milioane de euro pe zi – ritmul în care a crescut datoria externă a României în primele nouă luni din 2025 # Europa Liberă România
Banca Națională a României (BNR) anunță creșterea – la 30 septembrie 2025 –deficitului de cont curent și majorarea datoriei externe. Administrația publică rămâne principalul sector care generează datorii. Sunt și vești bune, spune BNR - în primele nouă luni din 2025 investițiile străine directe sunt mai mari decât în aceeași perioadă din anul trecut.Datoria externă a Romîniei a crescut de la 203,510 miliarde euro, cât era pe 31 decembrie 2024, la 221,283 miliarde euro (30 septembrie 2025),...
16:20
România obține aprobarea PNRR la Bruxelles și urmează să încaseze încă 10,7 mld euro până la sfârșitul anului 2026 # Europa Liberă România
România a obținut joi aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), de la Bruxelles.
15:10
Nicușor Dan: La exercițiul militar NATO Dacian Fall a fost testată capacitatea Alianței de a proiecta rapid forțe pe Flancul Estic # Europa Liberă România
Astăzi, 13 noiembrie 2025, se încheie exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat începând din 20 octombrie, în poligoanele de instruire din România și Bulgaria.
13:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: România dispune de suficiente stocuri de combustibil și nu există motive pentru scumpiri la pompă # Europa Liberă România
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că, în prezent, România are suficiente rezerve de benzină și motorină pentru a acoperi cererea internă, astfel că nu există motive obiective care să justifice o creștere a prețurilor la pompă.
12:40
Zelenski aprobă sancționarea lui Mindici și a lui Zuckerman, doi suspecți principali în dosarul de corupție din sectorul energetic ucrainean # Europa Liberă România
Президент Зеленський підписав указ про санкції проти двох фігурантів справи про корупцію в енергетиці. Указ передбачає блокування активів, позбавлення нагород та інші обмеження
12:00
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis, în ședința din 12 noiembrie 2025, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. Este a zecea ședință a BNR în care se menține nivelul dobânzii cheie.
10:10
Condiții degradante reclamate la secția de psihiatrie a Spitalului din Târnăveni. Spitalul respinge acuzațiile, ministerul anunță verificări # Europa Liberă România
Coordonatoarea organizației „Pledoarie pentru Demnitate”, Georgiana Pascu, a cerut intervenția de urgență a ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, în sprijinul pacienților din secția de psihiatrie a Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, județul Mureș.
