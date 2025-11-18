România se află pe locul al doilea în topul deceselor care puteau fi evitate. De ce trebuie să privim controlul anual ca o regulă?
Adevarul.ro, 18 noiembrie 2025
Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, România se află într-o poziție îngrijorătoare la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește decesele evitabile: în 2022, țara noastră se afla pe locul al doilea în UE după Letonia.
Hidroelectrica reia golirea Lacului Vidraru: Populația, rugată să evite apropierea de albia râului Argeș # Adevarul.ro
Hidroelectrica informează populația că miercuri 19 noiembrie, în intervalul 07:00 – 16:00, vor fi reluate deversările controlate în aval de Barajul Vidraru, ca parte a etapelor procesului de golire a lacului de acumulare.
Lux italian și design inovator - colecția IQOS x SELETTI în ediție limitată ajunge în Romania # Adevarul.ro
Cu accentele ei aurii texturate și finisaje metalice fine, colecția IQOS ILUMA i x SELETTI ajunge în România. Conceptul revoluționar care combină designul rafinat al IQOS cu expresivitatea artistică îndrăzneață a brandului SELETTI marchează colaborarea anunțată la Milano Design Week în primăvară.
Franța anunță că își menține militarii din România: „Rămânem aici şi suntem fericiţi să o facem" # Adevarul.ro
Franţa rămâne naţiune-cadru a Grupului de Luptă din România atât timp cât NATO doreşte acest lucru, a afirmat, marţi, ambasadorul Franţei, Nicolas Warnery, în cadrul unei conferinţe de presă.
Ministrul Energiei a cerut Consiliului Concurenței și ANPC să verifice „modul în care anumite companii au decis să crească nejustificat prețul la combustibil” # Adevarul.ro
Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, spune că a cerut Consiliului Concurenței și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor să verifice de ce au crescut atât de mult prețurile la combustibil în ultima perioadă.
Românii, neputincioși în fața dezinformării de pe rețelele sociale. Cifrele dezarmante ale unui studiu la nivel european # Adevarul.ro
Românii folosesc TikTok și WhatsApp pentru informare într-o proporție mult mai mare decât restul europenilor.
Actrița Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți dimineață.
Doi tineri din judeţul Alba au fost arestaţi după ce au furat instalaţia de sonorizare a unei biserici din oraşul Copşa Mică, în valoare de 6.000 de euro, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, printr-un comunicat de presă.
FSB acuză că ucrainenii ar fi pus la cale să-l asasineze pe Serghei Shoigu într-un cimitir # Adevarul.ro
Rușii anunță că au dejucat un complot de asasinat asupra unuia dintre oamenii de încredere ai lui Putin. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat luni, 17 noiembrie, că exista un plan al unui „grup de sabotaj” de a-l ucide pe secretarul Consiliului de Securitate, Serghei Shoigu.
Preoții din Constanța i-ar fi cumpărat ahiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, un autoturism Mercedes în valoare de circa 147.000 de euro.
Mărturisire. Cancerul rănește, dar nu învinge sufletul. Știu asta din propria experiență! # Adevarul.ro
Când am fost diagnosticat cu cancer, am simțit că pământul se deschide sub mine. Este unul dintre momentele pe care nu ai cum să le uiți vreodată. Am avut nevoie doar de o clipă ca să înțeleg cât de fragilă este viața.
Contra este convins Italia se poate califica la Mondiale. Squadra Azzurra poate înfrunta România la baraj # Adevarul.ro
Cosmin Contra a prefațat derby-ul Inter - AC Milan.
Haos la meci: mai multe persoane reținute pentru violențe și tâlhărie după un joc din octombrie # Adevarul.ro
Haos în Giulești. Patru persoane au fost arestate, după acte de violență și tâlhărie în jurul meciului Rapid – Farul, partidă disputată în luna octombrie.
Nicio companie nu va imună, nici măcar Google, în cazul în care bula inteligenței artificiale (IA) se va sparge, a avertizat Sundar Pichai, CEO-ul Alphabet, compania-mamă a Google, într-un interviu pentru BBC.
INML deschide primul cabinet medico-legal pediatric: 370 de copii agresați fizic doar în 2025 # Adevarul.ro
Dr. Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală, a spus că înainte de deschiderea cabinetului medico-legal pediatric, copiii erau nevoiți să aștepte în aceleași spații cu deținuți sau victime ale accidentelor, ceea ce era nepotrivit.
Sorin Grindeanu, despre reducerea cu 10% a salariilor în administrație: „Nu vreau să se aplice de două ori într-un loc unde s-au făcut reduceri” # Adevarul.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat despre reforma administraţiei că aşteaptă proiectul cu care o să vină premierul.
Reacția uluitoare a unui senator SOS la acuzația că un coleg a furat un rucsac: „Om fi noi parlamentarii hoți, dar chiar să ne coborâm la nivelul ăsta” # Adevarul.ro
Senatorul acuzat săptămâna trecută de furtul unui ghiozdan dintr-un hotel din Piatra Neamț spune că este nevinovat.
Criminalul care şi-a ucis rudele şi le-a scos cadavrele în stradă a fost trimis în judecată. Este acuzat și că a violat-o pe bătrâna pe care a omorât-o # Adevarul.ro
Florian Oneaţă, bărbatul care în luna august a acestui an a atacat cu toporul o femeie şi pe cei doi fii ai acesteia, în localitatea Peretu, din judeţul Teleorman, după care a scos la poartă cadavrul femeii şi pe al unuia dintre fii, a fost trimis în judecată.
Percheziții în București și în mai multe județe, într-un dosar de trafic internațional cu mașini de lux. La cât ajunge prejudiciul # Adevarul.ro
Polițiștii Capitalei au pus în executare şapte mandate de percheziţie domiciliară marți, 18 noiembrie, în mai multe județe, într-un dosar penal ce vizează infracţiuni conexe traficului internaţional cu autoturisme de lux.
Programul Rabla trebuie regândit pe 3-4 ani. Avertisment: impozitul minim frânează industria auto # Adevarul.ro
Programul Rabla trebuie regândit pentru un termen de 3 - 4 ani, a afirmat marți vicepremierul Tanczos Barna, precizând că trebuie stabilite priorităţile șiobiectivele pentru că legislația nu mai trebuie să fie modificată în fiecare an, ca până acum
România este pe primul loc în Europa la pesta porcină. „E foarte grav să lucrezi un an de zile și la final să nu-ți vezi rezultatul” # Adevarul.ro
România se confruntă cu cele mai multe focare de pestă porcină africană din Uniunea Europeană, în timp ce virusul continuă să afecteze ferme întregi.
Chișinăul discută un plan de reintegrare a Transnistriei cu SUA și UE, afirmă premierul Alexandru Munteanu # Adevarul.ro
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a anunțat că, în acest moment, au loc discuții privind un plan de reintegrare a regiunii separatiste transnistrene cu partenerii americani și europeni, precizând că nu poate oferi alte amănunte.
Comitetul pentru Situații de Urgență a decis închiderea unui drum din Sectorul 3 pe sub care trece magistrala de gaze. Ce scrie în hotărâre # Adevarul.ro
Comitetul pentru Situații de Urgență a decis închiderea unui tronson al străzii Brăţării, din Sectorul 3 al Capitalei
Mai multe site-uri importante din întreaga lume, inclusiv din România, se confruntă cu probleme grave de funcționare în urma unei defecțiuni majore înregistrată la Cloudflare, una dintre cele mai mari companii de infrastructură internet.
Acordul comercial cu SUA suscită controverse în Elveția. Ministrul economiei: „Nu ne-am vândut sufletul diavolului” # Adevarul.ro
Acordul comercial încheiat vineri între Elveţia şi Statele Unite a împărţit scena politică şi economică elveţiană.
Un oraș italian celebru interzice terasele din centrul istoric: 50 de străzi sunt vizate # Adevarul.ro
Un oraș italian celebru pentru patrimoniul său unic și pentru străduțele încărcate de istorie se pregătește să ia o măsură drastică: din 2026, terasele vor dispărea complet de pe cincizeci dintre arterele sale cele mai aglomerate și mai vizitate.
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea tensiona coaliția. Kelemen Hunor: „Vor fi niște urmări, tensiuni” # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că rezultatele alegerilor din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei ar putea crea tensiuni în coaliția de guvernare.
Un protest spontan a izbucnit marți în Parlament, înainte de votul pentru măsurile de austeritate din Pachetul 2, angajații din Camera Deputaților fiind nemulțumiți că li se vor tăia salariile.
Infrastructura IT din spatele campaniei lui Călin Georgescu, controlată de un grup slovac din domeniul tehnologiei. Operațiuni în România, Austria și Africa de Sud # Adevarul.ro
Un grup din Bratislava, Slovacia, specializat în soluții blockchain, ar fi entitatea care ar fi construit infrastructura online de care ar fi beneficiat Călin Georgescu în timpul campaniei prezidențiale din 2024.
Cât costă o casă pasivă în 2025 și de ce tot mai mulți români aleg o asemenea variantă de trai # Adevarul.ro
Interesul pentru case pasive este din ce în ce mai mare în România, în momentul actual. Pe fondul scumpirii energiei și al nevoii constante de confort termic, ne interesează să găsim soluții sustenabile, dar în special suntem curioși de costul unei case pasive în 2025.
După 11 ani, Cristiano Ronaldo se întoarce în America: întâlnire istorică cu Donald Trump la Casa Albă # Adevarul.ro
Cristiano Ronaldo a fost primit astăzi de Donald Trump la Casa Albă, după 11 ani de absență în SUA.
Studiu-șoc despre tinerii medici: 80% se tem să refuze gărzi neplătite, iar 70% nu văd un viitor în România # Adevarul.ro
Liderul PNL Sector 3, deputatul Andrei Baciu, a prezentat rezultatele celui mai amplu studiu realizat în ultimii ani despre tinerii medici din România.
Zelenski merge miercuri în Turcia pentru a relansa negocierile de pace cu Rusia. Anunțul Kremlinului # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge miercuri în Turcia pentru a încerca să relanseze negocierile cu Rusia privind încheierea războiului.
Forțele ucrainene au distrus drumul ce leagă orașele Selidove (ocupat de Rusia) de Pokrovsk, situat la nord-vest, a anunțat Corpul 7 de reacție rapidă, relatează Euromaidan Press.
Fosta soție a lui Justin Trudeau, prima reacție după apariția acestuia cu Katy Perry: „Aleg să ascult muzica, nu zgomotul” # Adevarul.ro
Sophie Grégoire, fosta soție a lui Justin Trudeau, a vorbit deschis despre viața de după separarea de fostul premier canadian.
ANM a actualizat prognoza până la jumătatea lunii decembrie. Cum începe iarna 2025-2026 # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat marți, 18 noiembrie, estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru următoarele patru săptămâni.
ANAF a intrat peste FCSB, după ce l-a auzit pe Gigi Becali spunând că a păcălit statul cu 3 milioane de euro! # Adevarul.ro
Gigi Becali are probleme cu Fiscul.
FRF intră pe fir! Trei fotbaliști de la Metaloglobus, convocați în cadrul unei anchete # Adevarul.ro
FRF a început audierile, iar trei fotbaliști de la Metaloglobus au fost deja interogați de Departamentul de Integritate și Antifraudă cu privire la conturi de pariuri și posibile tentative de trucare a rezultatelor.
Prințul Paul află marți dacă va fi extrădat din Franța, în dosarul retrocedării Fermei Băneasa # Adevarul.ro
Paul Philip al României, cunoscut ca prințul Paul, află marți, 18 noiembrie, dacă va fi extrădat din Franța.
O femeie a fost bătută de partenerul ei chiar în secția de poliție, în timpul unei dispute privind locuința # Adevarul.ro
Un bărbat din județul Arad a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce și-a agresat concubina chiar în sediul Poliției.
Pampers celebrează micii luptători născuți prematur și continuă donația anuală de scutece către maternități # Adevarul.ro
Pentru bebelușii născuți prematur, fiecare zi este o luptă. Iar fiecare gram câștigat, fiecare respirație dusă până la capăt și fiecare zâmbet e un „bravo” uriaș, care merită sărbătorit.
Ana Ciceală la Interviurile Adevărul. Acuzații dure despre riscul seismic și blocajele din Primărie: „Stăm pe un butoi de pulbere în București” # Adevarul.ro
Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre planurile sale pentru București.
Ilie Bolojan a discutat cu directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei. „România are un mix energetic solid și în expansiune” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan, l-a primit marți, 18 noiembrie, la Palatul Victoria, pe Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei (AIE).
Coșmarul turiștilor: cum să eviți pierderea bagajului la aeroport și să-ți salvezi vacanța # Adevarul.ro
Pierderea bagajelor poate transforma o vacanță de vis într-un coșmar. Specialiștii recomandă câteva măsuri simple.
Donald Trump anunţă că Statele Unite vor vinde avioane F-35 Arabiei Saudite: „Au fost aliaţi excelenţi” # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că intenţionează să aprobe vânzarea de avioane de vânătoare F-35 către Arabia Saudită, notează AFP.
Makaveli, la Interviurile Adevărul. De ce candidează și ce propune influencerul pentru Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Pe numele său real, Virgil Alexandru Zidaru, infliencerul „Makaveli” s-a înscris în cursa pentru Primăria Capitalei din poziția de independent. El vine la Interviurile Adevărul pentru a vorbi despre provocarea înscrierii în alegerile de pe 7 decembrie, precum și ce propune pentru bucureșteni.
Mesajul lui Nicușor Dan după moartea lui Ilie Ilașcu: „Erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenţei româneşti în regiunea separatistă transnistreană” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis marți, 18 noiembrie, un mesaj după decesul lui Ilie Ilașcu, pe care l-a numit „un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru un vis de unire şi libertate”.
Primarul Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei # Adevarul.ro
Fostul primar al municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş, care ispăşeşte o condamnare de cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, a fost trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat.
Spania înfruntă în sferturile de finală Republica Cehă.
Reorganizare majoră în Jandarmerie. Peste 3000 de agenți trec din posturi fixe în patrule mobile # Adevarul.ro
Ministerul de Interne schimbă modul în care Jandarmeria acționează în teren. Peste 3000 de jandarmi sunt mutați din posturi fixe în patrule mobile. Numărul punctelor statice scade, iar toate obiectivele vor fi conectate la sistemele de monitorizare ale Jandarmeriei.
