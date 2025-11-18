Donald Trump a răbufnit, deranjat de întrebările unei jurnaliste privind Dosarul Epstein: „Liniște, purcelușo!”
Adevarul.ro, 18 noiembrie 2025 17:30
Preşedintele Donald Trump a fost filmat în timp ce a răbufnit împotriva unei jurnaliste care îi pune întrebări incomode despre dosarul Epstein.
Acum 5 minute
18:00
Gina Pistol își va petrece Revelionul fără Smiley. Ce și-a propus cuplul pentru 2026: „Trebuie să construim două case” # Adevarul.ro
După un an „foarte bun” petrecut alături de Smiley și fiica lor, Josephine, Gina Pistol a mărturisit cum încheie 2025 și ce proiecte are pentru anul viitor.
18:00
O mamă și fiica sa de 10 ani, găsite moarte într-un apartament din Innsbruck. „Cadavrele lor erau ascunse într-un congelator mare” # Adevarul.ro
O femeie de 34 de ani și fetița sa erau dispărute din iulie 2024. Cadavrele au fost găsite marți dimineață, în zori, într-un apartament din Innsbruck, Austria, ele fiind ascunse într-un congelator.
18:00
Garda de Mediu avertizează asupra unui „pericol de accident major” în Satu Mare. Unde au găsit comisarii mii de tone de azotat de amoniu de calciu # Adevarul.ro
Garda Naţională de Mediu atrage atenţia asupra unui „pericol de accident major” în judeţul Satu Mare, după ce comisarii au descoperit mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate în condiţii care nu respectă normele legale.
18:00
Vreme de iarnă în nordul Moldovei. DRDP Iași a scos utilajele de deszăpezire pe drumurile naționale # Adevarul.ro
DRDP Iași îi atenţionează pe şoferi să circule cu prundenţă, deoarece în nordul Moldovei au fost semnalate ninsori ce au făcut necesară prezenţa pe drumuri a utilajelor de deszăpezire.
Acum 30 minute
17:45
Pachetul 2 de austeritate vine cu noutăți: datornicii la stat nu vor mai putea cumpăra mașini sau case, iar păcănelele ajung la mâna primarilor # Adevarul.ro
Ultima versiunea a Pachetului 2 de măsuri de austeritate aduce câteva noutăți din punct de vedere al posibilității statului de a strânge mai mulți bani la buget și nu doar prin tăierea cheltuielilor cu salariile.
17:45
Inflația, principalul inamic al economiilor, a revenit, iar cel mai riscant lucru este să păstrați banii "la saltea", a avertizat consultantul fiscal Gabriel Biriș. Pe lângă faptul că își pierd valoarea în timp, păstrarea lor în casă poate reprezenta și un risc pentru siguranța personală.
Acum o oră
17:30
Orban explică ruptura de Cotroceni. „Nu eu am cerut să intru în echipa preşedintelui Nicuşor Dan, ci a fost invitaţia lui” # Adevarul.ro
Ludovic Orban a făcut, marţi seară, o conferinţă de presă pentru a explica demiterea sa din funcţia de consilier de la Cotroceni.
17:30
17:15
PSD propune o lege care garantează dreptul de proprietate pentru victimele dezastrelor. Inițiativa vine după explozia din Calea Rahovei # Adevarul.ro
PSD a depus în Parlament un proiect de lege care protejează dreptul de proprietate al persoanelor ale căror locuințe sunt distruse în dezastre precum explozii, cutremure sau alte tragedii ce nu pot fi imputate cetățenilor. Inițiativa a fost lansată în urma exploziei din Calea Rahovei.
17:15
Protest al sindicaliștilor din Educație, miercuri, în fața Ministerului. Ce îi nemulțumește # Adevarul.ro
Sindicaliştii din învăţământ au anunţat că vor protesta miercuri în fața Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de "intenţia" Guvernului de a "reduce suplimentar" cheltuielile de personal în sistem printr-un nou act normativ.
17:15
Cea mai mare companie germană de armament estimează creșterea de cinci ori a cifrei de afaceri până în 2030: Europa a intrat „într-o eră a reînarmării” # Adevarul.ro
Cea mai mare companie germană din industria de apărare estimează că îşi va creşte cifra de afaceri de cinci ori până în anul 2030, pe fondul războiului din Ucraina şi reînarmării Europei, relatează marţi agenţia DPA.
17:15
O braziliancă o distruge pe Cristina Neagu, deși n-au fost niciodată colege: „Nu poţi face ce vrea un jucător anume” # Adevarul.ro
Cristian Neagu (37 de ani) s-a retras din handbal în acest an, la vârsta de 37 de ani.
17:15
O femeie din Târgu Neamţ a sunat la 112 și a spus că a fost înjunghiată de soţ. Ce au descoperit polițiștii # Adevarul.ro
O femeie de 42 de ani din Târgu Neamţ a sunat la 112 şi a reclamat că ar fi fost înjunghiată de soţ pe un drum din localitatea Războieni.
Acum 2 ore
17:00
România are șansa să joace un rol important în energie. Șeful AIE: „Valorificați Neptun Deep. Vor urma vești bune” # Adevarul.ro
Directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a declarat marţi că a discutat cu reprezentanţii mai multor instituţii despre integrarea României pe piaţa internaţională de energie şi a precizat că în perioada următoare ar putea fi anunţate "veşti bune".
17:00
Moșteanu se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor salariale din sistemul naţional de apărare. „Suntem cu un război la graniță” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor cu salariile din sistemul naţional de apărare.
16:45
Un pacient a murit în ambulanță, în timpul transferului între secțiile Spitalului din Târgu Jiu # Adevarul.ro
Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un bărbat de 78 de ani a decedat în timp ce era transportat cu ambulanţa de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Târgu Jiu către Spitalul 700.
16:45
Tensiunile diplomatice dintre China şi Japonia escaladează: peste 500.000 de bilete de avion pe rute dintre cele două ţări au fost anulate în doar două zile # Adevarul.ro
Peste 500.000 de bilete de avion pe ruta China-Japonia au fost anulate în doar două zile, după ce oficialii de la Beijing le-au recomandat cetăţenilor lor să evite Japonia, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două ţări.
16:45
Schimb de mesaje indecente între un profesor de religie și o elevă de 14 ani. Bărbatul este căsătorit și tatăl a doi copii minori # Adevarul.ro
O școală din Buzău se află, de câteva zile, în mijlocul unui scandal, care a culminat cu demiterea directorului adjunct, în urma unor anchete deschise de Poliție și Inspectoratul Județean Școlar, după ce cadrul didactic, profesor de religie, i-a trimis mesaje indecente unei eleve
16:30
Anunțul CTP despre abonamentele pe mijloacele de transport public din Zona Metropolitană Cluj. Cine va beneficia de gratuitate # Adevarul.ro
Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunţă că ȋncepând cu data de 17 noiembrie se eliberează abonamentele gratuite pentru anul viitor pentru transportul public ȋn comun pentru pensionarii și vârstnicii din Zona Metropolitană Cluj.
16:30
„Nu mai aveți încredere oarbă în tot ceea ce vă spune Inteligența Artificială”. Avertismentul șefului Google # Adevarul.ro
Oamenii nu ar trebui să aibă „încredere oarbă” în tot ceea ce le spun instrumentele AI, a declarat pentru BBC Sundar Pichai, șeful Alphabet, compania mamă a Google.
16:15
Scene șocante la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la bătaie în mijlocul mulțimii: „Deja se simte spiritul sărbătorilor!” # Adevarul.ro
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova, care s-a deschis weekendul acesta.
16:15
Curtea de Apel București a respins cererea de anulare a alegerilor pentru Primăria București. Solicitarea a fost înaintată de un avocat # Adevarul.ro
Curtea de Apel București (CAB) a respins marți, ca neîntemeiată, solicitarea unui avocat de anulare a hotărârilor de guvern (HG) care stabilesc data alegerilor locale parțiale din 7 decembrie.
16:15
Deputații formațiunii lui Petro Poroșenko au blocat ședința Parlamentului și au cerut demisia guvernului ucrainean # Adevarul.ro
Formațiunea „Solidaritatea Europeană” a fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a blocat marți votul privind demiterea a doi miniștri în Parlamentul ucrainean, în contextul scandalului de corupție din sectorul energetic în care este implicat un fost apropiat al lui Volodimir Zelenski.
Acum 4 ore
16:00
Hidroelectrica reia golirea Lacului Vidraru: Populația, rugată să evite apropierea de albia râului Argeș # Adevarul.ro
Hidroelectrica informează populația că miercuri 19 noiembrie, în intervalul 07:00 – 16:00, vor fi reluate deversările controlate în aval de Barajul Vidraru, ca parte a etapelor procesului de golire a lacului de acumulare.
16:00
Lux italian și design inovator - colecția IQOS x SELETTI în ediție limitată ajunge în Romania # Adevarul.ro
Cu accentele ei aurii texturate și finisaje metalice fine, colecția IQOS ILUMA i x SELETTI ajunge în România. Conceptul revoluționar care combină designul rafinat al IQOS cu expresivitatea artistică îndrăzneață a brandului SELETTI marchează colaborarea anunțată la Milano Design Week în primăvară.
16:00
Franța anunță că își menține militarii din România: „Rămânem aici şi suntem fericiţi să o facem" # Adevarul.ro
Franţa rămâne naţiune-cadru a Grupului de Luptă din România atât timp cât NATO doreşte acest lucru, a afirmat, marţi, ambasadorul Franţei, Nicolas Warnery, în cadrul unei conferinţe de presă.
16:00
Ministrul Energiei a cerut Consiliului Concurenței și ANPC să verifice „modul în care anumite companii au decis să crească nejustificat prețul la combustibil” # Adevarul.ro
Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, spune că a cerut Consiliului Concurenței și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor să verifice de ce au crescut atât de mult prețurile la combustibil în ultima perioadă.
15:45
Românii, neputincioși în fața dezinformării de pe rețelele sociale. Cifrele dezarmante ale unui studiu la nivel european # Adevarul.ro
Românii folosesc TikTok și WhatsApp pentru informare într-o proporție mult mai mare decât restul europenilor.
15:45
Actrița Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți dimineață.
15:45
Doi tineri din judeţul Alba au fost arestaţi după ce au furat instalaţia de sonorizare a unei biserici din oraşul Copşa Mică, în valoare de 6.000 de euro, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, printr-un comunicat de presă.
15:45
FSB acuză că ucrainenii ar fi pus la cale să-l asasineze pe Serghei Shoigu într-un cimitir # Adevarul.ro
Rușii anunță că au dejucat un complot de asasinat asupra unuia dintre oamenii de încredere ai lui Putin. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat luni, 17 noiembrie, că exista un plan al unui „grup de sabotaj” de a-l ucide pe secretarul Consiliului de Securitate, Serghei Shoigu.
15:45
Preoții din Constanța i-ar fi cumpărat ahiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, un autoturism Mercedes în valoare de circa 147.000 de euro.
15:45
Mărturisire. Cancerul rănește, dar nu învinge sufletul. Știu asta din propria experiență! # Adevarul.ro
Când am fost diagnosticat cu cancer, am simțit că pământul se deschide sub mine. Este unul dintre momentele pe care nu ai cum să le uiți vreodată. Am avut nevoie doar de o clipă ca să înțeleg cât de fragilă este viața.
15:45
România se află pe locul al doilea în topul deceselor care puteau fi evitate. De ce trebuie să privim controlul anual ca o regulă? # Adevarul.ro
Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, România se află într-o poziție îngrijorătoare la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește decesele evitabile: în 2022, țara noastră se afla pe locul al doilea în UE după Letonia.
15:30
Contra este convins Italia se poate califica la Mondiale. Squadra Azzurra poate înfrunta România la baraj # Adevarul.ro
Cosmin Contra a prefațat derby-ul Inter - AC Milan.
15:30
Haos la meci: mai multe persoane reținute pentru violențe și tâlhărie după un joc din octombrie # Adevarul.ro
Haos în Giulești. Patru persoane au fost arestate, după acte de violență și tâlhărie în jurul meciului Rapid – Farul, partidă disputată în luna octombrie.
15:15
Nicio companie nu va imună, nici măcar Google, în cazul în care bula inteligenței artificiale (IA) se va sparge, a avertizat Sundar Pichai, CEO-ul Alphabet, compania-mamă a Google, într-un interviu pentru BBC.
15:15
INML deschide primul cabinet medico-legal pediatric: 370 de copii agresați fizic doar în 2025 # Adevarul.ro
Dr. Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală, a spus că înainte de deschiderea cabinetului medico-legal pediatric, copiii erau nevoiți să aștepte în aceleași spații cu deținuți sau victime ale accidentelor, ceea ce era nepotrivit.
15:15
Sorin Grindeanu, despre reducerea cu 10% a salariilor în administrație: „Nu vreau să se aplice de două ori într-un loc unde s-au făcut reduceri” # Adevarul.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat despre reforma administraţiei că aşteaptă proiectul cu care o să vină premierul.
15:15
Reacția uluitoare a unui senator SOS la acuzația că un coleg a furat un rucsac: „Om fi noi parlamentarii hoți, dar chiar să ne coborâm la nivelul ăsta” # Adevarul.ro
Senatorul acuzat săptămâna trecută de furtul unui ghiozdan dintr-un hotel din Piatra Neamț spune că este nevinovat.
15:00
Criminalul care şi-a ucis rudele şi le-a scos cadavrele în stradă a fost trimis în judecată. Este acuzat și că a violat-o pe bătrâna pe care a omorât-o # Adevarul.ro
Florian Oneaţă, bărbatul care în luna august a acestui an a atacat cu toporul o femeie şi pe cei doi fii ai acesteia, în localitatea Peretu, din judeţul Teleorman, după care a scos la poartă cadavrul femeii şi pe al unuia dintre fii, a fost trimis în judecată.
15:00
Percheziții în București și în mai multe județe, într-un dosar de trafic internațional cu mașini de lux. La cât ajunge prejudiciul # Adevarul.ro
Polițiștii Capitalei au pus în executare şapte mandate de percheziţie domiciliară marți, 18 noiembrie, în mai multe județe, într-un dosar penal ce vizează infracţiuni conexe traficului internaţional cu autoturisme de lux.
15:00
Programul Rabla trebuie regândit pe 3-4 ani. Avertisment: impozitul minim frânează industria auto # Adevarul.ro
Programul Rabla trebuie regândit pentru un termen de 3 - 4 ani, a afirmat marți vicepremierul Tanczos Barna, precizând că trebuie stabilite priorităţile șiobiectivele pentru că legislația nu mai trebuie să fie modificată în fiecare an, ca până acum
14:45
România este pe primul loc în Europa la pesta porcină. „E foarte grav să lucrezi un an de zile și la final să nu-ți vezi rezultatul” # Adevarul.ro
România se confruntă cu cele mai multe focare de pestă porcină africană din Uniunea Europeană, în timp ce virusul continuă să afecteze ferme întregi.
14:45
Chișinăul discută un plan de reintegrare a Transnistriei cu SUA și UE, afirmă premierul Alexandru Munteanu # Adevarul.ro
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a anunțat că, în acest moment, au loc discuții privind un plan de reintegrare a regiunii separatiste transnistrene cu partenerii americani și europeni, precizând că nu poate oferi alte amănunte.
14:30
Comitetul pentru Situații de Urgență a decis închiderea unui drum din Sectorul 3 pe sub care trece magistrala de gaze. Ce scrie în hotărâre # Adevarul.ro
Comitetul pentru Situații de Urgență a decis închiderea unui tronson al străzii Brăţării, din Sectorul 3 al Capitalei
14:30
Mai multe site-uri importante din întreaga lume, inclusiv din România, se confruntă cu probleme grave de funcționare în urma unei defecțiuni majore înregistrată la Cloudflare, una dintre cele mai mari companii de infrastructură internet.
Acum 6 ore
14:00
Acordul comercial cu SUA suscită controverse în Elveția. Ministrul economiei: „Nu ne-am vândut sufletul diavolului” # Adevarul.ro
Acordul comercial încheiat vineri între Elveţia şi Statele Unite a împărţit scena politică şi economică elveţiană.
14:00
Un oraș italian celebru interzice terasele din centrul istoric: 50 de străzi sunt vizate # Adevarul.ro
Un oraș italian celebru pentru patrimoniul său unic și pentru străduțele încărcate de istorie se pregătește să ia o măsură drastică: din 2026, terasele vor dispărea complet de pe cincizeci dintre arterele sale cele mai aglomerate și mai vizitate.
14:00
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea tensiona coaliția. Kelemen Hunor: „Vor fi niște urmări, tensiuni” # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că rezultatele alegerilor din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei ar putea crea tensiuni în coaliția de guvernare.
