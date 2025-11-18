China se supune presiunilor lui Trump. Nu mai cumpără petrol rusesc, de teamă că sancțiunile americanilor vor fi mai stricte
Gândul, 18 noiembrie 2025 16:50
China aproape a încetat să mai cumpere petrol rusesc din cauza presiunilor făcute de Statele Unite, relatează Bloomberg, citând date de la analiștii Rystad Energy. Potrivit acestora, de la începutul lunii noiembrie, marile întreprinderi de stat chineze au încetat aproape complet să achiziționeze țiței rusesc ESPO. Rafinăriile private chineze și-au redus, de asemenea, importurile de […]
Financial Times: Țările NATO vor să reducă de 15 ori timpul de transfer al trupelor prin Europa către granița cu Rusia. De la 45 de zile, la 3 zile # Gândul
În timpul exercițiilor de mobilitate ale NATO au existat mai multe probleme care au dus la necesitatea creării unui „Schengen militar”. Dacă Rusia va ataca țările din flancul estic al NATO și Alianța va începe să transfere soldați, echipament militar și muniție din Europa de Vest, unde se află principalele contingente și porturi, acest proces […]
Educația, „favorită” pe lista tăierilor Guvernului Bolojan. Sindicaliștii anunță noi proteste în fața ministerului: „Riscă să creeze o criză fără precedent” # Gândul
Sindicaliştii din învăţământ au anunţat că vor protesta miercuri în fața Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de „intenţia” Guvernului de a „reduce suplimentar” cheltuielile de personal în sistem printr-un nou act normativ, discutat în aceste zile la Palatul Victoria. Reamintim că nu este prima situație în care Ilie Bolojan alege să taie de la educație […]
Campionatele Naționale de Înot au adus un val de performanțe: peste 50 de recorduri doborâte și o generație de sportivi care înoată mai repede ca oricând. Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, s-a arătat foarte încântată de evoluția sportivilor la competiția națională și a dezbătut situația din înotul românesc. Performanțe uriașe […]
(P) Grupul PPC își extinde portofoliul de energie regenerabilă din România cu 130 MW de energie fotovoltaică # Gândul
• Grupul PPC anunță inaugurarea unui nou parc fotovoltaic de 130 MW în comuna Călugăreni, la 40 km sud de București. • Noul parc de la Călugăreni va produce anual aproximativ 193 GWh, acoperind nevoile a circa 48.500 de gospodării. • Proiectul va contribui la prevenirea a 116.000 de tone de emisii de CO₂. Ghidat […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 19 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Mesajul acestui livrator nepalez din România a devenit viral: „Vă rog să păstrați distanța. Mama…” # Gândul
Românii de bun simț, majoritatea, s-au solidarizat cu muncitorii din Himalaya și Indochina. Multora le este rușine de tratamentul iresponsabil al concetățenilor față de asiaticii care le aduc pizza la ușă. Dar mesajul acestui livrator nepalez pe scuter din România a devenit viral, „Vă rog să păstrați distanța. Mama mă așteaptă acasă”. “Au venit să […]
Dacă e marți, atunci este momentul să vă delectăm cu un nou banc haios, marca Bulă și Ștrulă. Ștrulă îi adresează lui Bulă o întrebare cât se poate de serioasă, dar discuția iscată ia o întorsătură total neașteptată. Iată bancul! – Bulă, de ce porți verigheta pe mâna dreaptă? Pentru că toată lumea pe stânga […]
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul, jurnaliștii Ionuț Cristache și Robert Turcescu au comentat aranjamentele de culise din spatele destituirii consilierului prezidențial Ludovic Orban de către Nicușor Dan. Astfel, șeful statului ar avea un plan de a prelua frâiele puterii în PNL, partidul în care ar urma să revină la vârf cel pe care […]
Ponta vorbește despre „capcana” în care este împins PSD de USR la rotativa guvernamentală: „Avocatul Poporului este singurul care poate ataca la CCR ordonanțele de urgență” # Gândul
Victor Ponta a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, înainte de ședința din plenul Parlamentului, că PSD a făcut o greșeală fundamentală, prin faptul că acceptat propunerea USR-ului pentru funcția de avocat al poporului, ce parte dintr-un acord făcut la formarea coaliției. Fostul premier și candidat la prezidențiale a precizat că USR prin desemnarea funcției de […]
Imagini șoc de pe un aeroport din Congo. Avionul cu care călătorea ministrul Minelor a luat foc pe pistă. Oficialul se întorcea de la mina care s-a prăbușit în weekend # Gândul
La numai o zi după dezastrul de la mina din Congo, o aeronavă la bordul căreia se afla delegația ministrului Minelor, Louis Watum Kabamba, s-a prăbușit și a luat foc, pe aeroportul Kolwezi. Potrivit imaginilor care au devenit virale pe rețelele de socializare, la aterizare, avionul a ieșit în afara pistei apoi a luat foc, […]
China se supune presiunilor lui Trump. Nu mai cumpără petrol rusesc, de teamă că sancțiunile americanilor vor fi mai stricte # Gândul
China aproape a încetat să mai cumpere petrol rusesc din cauza presiunilor făcute de Statele Unite, relatează Bloomberg, citând date de la analiștii Rystad Energy. Potrivit acestora, de la începutul lunii noiembrie, marile întreprinderi de stat chineze au încetat aproape complet să achiziționeze țiței rusesc ESPO. Rafinăriile private chineze și-au redus, de asemenea, importurile de […]
Atenție la „donații” înșelătoare. DNSC avertizează că escrocii profită de sărbători și lansează ONG-uri fantomă # Gândul
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă înaintea sărbătorilor de iarnă. Valul de generozitate al românilor devine, în fiecare an, ținta preferată a infractorilor cibernetici. În loc să ajungă la copii bolnavi, persoane vulnerabile sau cauze reale, donațiile riscă să intre direct în buzunarele escrocilor. Potrivit DNSC, atacatorii creează ONG-uri fictive, […]
Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă # Gândul
Test de inteligență. Pentru a corecta această egalitate, trebuie să mutați două bețe de chibrit. Dacă până acum, la exercițiile cu chibrituri trebuia să mutați un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitate, ei bine, acest nou test de inteligență presupune să mutați chiar două bețe de chibrit. Deși pare mai dificil la început […]
Birocrație sau rea voință, într-o primărie din Iași? Ce a ajuns să facă o femeie, de la o CERERE banală depusă la ghișeu # Gândul
O banală cerere depusă la ghișeu s-a transformat într-o adevărată epopee, la o primărie din județul Iași. O femeie din localitatea Ungheni se luptă cu birocrația pentru obținerea unor simple copii xerox după filele Registrului agricol din anii ’50-’60. Documentele îi sunt necesare pentru clarificarea situației terenurilor familiei sale, dar nu poate face rost de […]
Mihaela BILIC, recomandări pentru un intestin sănătos. Ce trebuie să facem ca să evităm problemele # Gândul
În cazul în care acuzați oboseală și o digestie dificilă, iar infecțile sunt tot mai frecvente, toate acestea ar putea fi semne ale unui dezechilibru intestinal. Medicul nutriționist Mihaela Bilic ne arată cum să menținem sănătoasă flora intestinală și ce alimente sunt esențiale. Acest dezechilibru mai este cunoscut și ca disbioză și poate fi cauza […]
O româncă a fost arestată în Italia. Femeia a încercat să dea foc vecinilor, inclusiv unui bebeluș # Gândul
Momente de panică într-un bloc din Matera, Italia. O româncă în vârstă de 34 de ani a atacat o familie vecină folosind un spray inflamabil și o brichetă. Printre victime se afla și un copil de numai 12 ani. Reacția rapidă a tatălui a împiedicat producerea unei tragedii. Agresoarea a fost arestată și dusă în […]
A picat cloud-ul la nivel global și nu funcționează parți ale internetului. Sunt probleme tehnice la Cloudfare # Gândul
Multe platforme online au picat marți din cauza unor probleme tehnice ale Cloudfare – compania americană folosită de 20% din internetul global pentru mai multe servicii online. Pe lângă site-urile de presă, și alte platforme nu funcționează, precum X, Spotify, Truth Social. Știre în curs de actualizare
Cei care locuiesc la casă și au o curte mare cu grădină trebuie să știe că anumite specii de copaci și arbori nu ar trebui plantate niciodată. Arborii cu rădăcini agresive se extind rapid pe distanțe mari și pot crește în direcția fundațiilor, a canalizărilor sau a instalațiilor subterane. În plus, anumite specii generează disconfort prin […]
Verdictul judecătorului în cazul lui James Comey, fostul director al FBI. Au fost descoperite „greșeli profunde” # Gândul
Un judecător federal din SUA a stabilit că Departamentul de Justiție s-a angajat într-un „model tulburător de greșeli investigative profunde” în procesul de obținere a unui act de inculpare împotriva fostului director FBI, James Comey. Aceste probleme, a scris judecătorul William Fitzpatrick, includ „declarații fundamentale greșite ale legii” de către un procuror în fața Marelui […]
Donald Trump îl primește la Casa Albă pe controversatul lider al Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo, Elon Musk și Tiger Woods sunt invitați la cină # Gândul
Întâlnirea oficială de la Casa Albă dintre Donald Trump și Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman (MBS) aduce un trio de acorduri: cooperare pentru dezvoltarea nucleară civilă, vânzări de avioane de vânătoare F-35 și un acord de securitate cu angajamente de tipul Articolul 5 al NATO. Practic, controversatul lider saudit ajunge să fie aliatul SUA – […]
Un pacient a murit în curtea Spitalului Județean Târgu Jiu. Bărbatul a fost plimbat ore în șir cu ambulanța între secții # Gândul
Poliția face o nouă anchetă la Spital Județean Târgu Jiu, după ce un pacient a fost plimbat între secții până când a decedat. Medicul a cerut opinia mai multor colegi pentru a putea pune un diagnostic, dar bărbatul a murit în curtea spitalului. Doctorul este unul dintre cei anchetați în cazul băiatului de 17 ani […]
Rușii susțin că ucrainenii au încercat să-l asasineze pe fostul ministru Serghei Shoigu într-un cimitir. Trei persoane au fost arestate # Gândul
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat prevenirea unei tentative de asasinat asupra fostului ministru al apărării al Rusiei, Serghei Șoigu, au relatat mai multe publicații rusești. Potrivit acestora, FSB a anunțat arestarea, în Rusia, a trei persoane suspectate de pregătirea unei tentative de asasinat asupra fostului ministru al apărării Serghei Șoigu. E […]
Țara europeană care caută 85.000 de muncitori. Poți câștiga 8.100 de euro fără studii superioare # Gândul
În Elveția poți câștiga salarii atractive chiar și dacă nu ai diplomă. Meserii precum electrician, muncitor în construcții, șofer sau ajutor la domiciliu oferă venituri de până la 8.100 de euro pe lună. Experiența practică și abilitățile contează mai mult decât studiile, iar aceste joburi bine plătite sunt foarte căutate. Țara caută masiv forță de […]
Schimbare majoră la legea împotriva violenței domestice, în cazul încălcării ordinului de protecție, după ce 51 de femei au fost ucise în 2025 # Gândul
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat măsuri dure pentru agresorii din cazurile de violență domestică dar și reguli mai stricte pentru polițiști: orice persoană care încalcă un ordin de protecție va fi dusă imediat la procuror, fără loc de interpretări. Schimbările vin după o serie de cazuri tragice de violență domestică, în urma cărora […]
Ultima apariție la TV a lui Ludovic Orban a dus la decizia lui Nicușor Dan de a-l revoca din funcție. Vezi cu ce l-a enervat Orban pe președintele Nicușor Dan # Gândul
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Șeful statului a fost nemulțumit de criticile lui Orban la adresa USR. Acesta a declarat sâmbătă, la Antena 3, că USR și Cătălin Drulă abuzează de imaginea șefului statului în campania pentru Primăria Capitalei. […]
Anunțul meteorologilor despre începutul iernii 2025: va fi mai CALD decât în mod normal. Zonele unde sunt anunțate precipitații numeroase # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în România iarna va începe cu temperaturi mai ridicate decât este normal în această perioadă a anului. Totuși, se anunță precipitații numeroase în aproape toate regiunile țării, conform celei mai recente prognoze meteo. ANM a dat prognoza până în 15 decembrie Potrivit ANM, în săptămâna 18 – 24 […]
Finalul lunii noiembrie vine cu o energie intensă și provocatoare, iar ghinionul se abate asupra acestor două zodii. Atmosfera astrală se schimbă brusc, iar tensiunile acumulate în ultimele săptămâni ies la suprafață sub forma unor conflicte, neînțelegeri și situații care cer decizii rapide. Pentru unii nativi, despărțirile devin inevitabile, iar la locul de muncă apar […]
Bolojan, huiduit la tot pasul. Nici în Parlament nu are scăpare. Premierul este întâmpinat de nemulțumirile oamenilor # Gândul
Premierul Ilie Bolojan este așteptat la Camera Deputaților cu huiduieli. Angajații statului sunt nemulțumiți de tăierile salariale care sunt incluse în Pachetul 3 de măsuri a Guvernului. Oamenii îl așteaptă pe Bolojan să îi spună exact repercusiunile acestor tăieri – cât le rămâne din salariu după reformă. Știre în curs de actualizare
Chinezii au construit cel mai lung pod din lume. Oțelul pe care l-au folosit era suficient pentru a ridica 60 de turnuri Eiffel # Gândul
China surprinde din nou o lume întreagă cu o construcție impresionantă. E vorba despre podul Danyang-Kunshan, lung de aproape 165 de kilometeri, pe care călătorii îl pot traversa în cel mult două ore și se pot bucura de o priveliște superbă. Această reușită a ingineriei moderne a costat circa 8,5 miliarde de dolari, iar construcția […]
Luminițele de Crăciun rămân unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor de iarnă, iar un brad fără instalație nu ar mai avea același farmec. Totuși, mulți români se întreabă cât îi va costa să țină instalația aprinsă toată luna decembrie, mai ales în contextul scumpirilor la electricitate. Vestea bună este că, în ciuda tarifelor […]
Ponta despre sinecura Ioanei Dogioiu: „Tupeul și obrazul gros al celor care știu să dea lecții altora ca apoi să facă invers e pentru că le merge” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a reacționat rapid în legătură cu cel mai controversat subiect al începutului de săptămână: sinecura Ioanei Dogioiu. Parafrazând unul dintre sloganurile tefeliștilor, Ponta a observat că dubla măsură este vizibilă în comportamentul aleșilor. Demisionar în urma tragediei Colectiv, în plin mandat de premier al României, Ponta a făcut aluzie că sloganul […]
Ce „salariu” are un hoț de buzunare harnic în Veneția. Veniturile pungașilor sunt comparabile cu cele ale fotbaliștilor din Serie A # Gândul
O anchetă amplă desfășurată în Veneția a scos la iveală un grup organizat de hoți de buzunare cu câștiguri impresionante: veniturile medii zilnice ale membrilor ajungeau la 2.500 de euro, iar pe parcursul unui an depășeau 700.000 de euro, sume comparabile cu salariile jucătorilor din Serie A și apropiate de profiturile unor infracțiuni majore, potrivit […]
Calendar ortodox 19 noiembrie. Sfântul Proroc Avdie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox # Gândul
Miercuri, 19 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Proroc Avdie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puțin familiarizați. Sfântul Proroc Avdie era din pământul Sihem, din țara lui Vitaharam. Potrivit crestinortodox.ro, el a trăit cu 800 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Numele Avdie se tâlcuiește „robul Domului”. Sfântul Proroc Avdie – sărbătoare […]
Trump face show la summit-ul McDonald’s: „Sunt primul bucătar de la McDonald’s care a ajuns președintele Americii. Îmi place peștele. Dar aș vrea mai mult sos tartar” # Gândul
Președintele american Donald Trump a făcut spectacol, seara trecută, la o reuniune anuală a proprietarilor și directorilor de restaurante McDonald’s din Washington DC. După ce a fost criticat timp de săptămâni pentru frustrarea americanilor față de costul ridicat al vieții și în contextul în care democrații au câștigat alegerile din noiembrie, concentrându-se pe probleme legate […]
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 773. Hamas critică rezoluția ONU: „Nu răspunde exigențelor și drepturilor poporului palestinian” # Gândul
Hamas a criticat votul Consiliului de Securitate al ONU, care a aprobat planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump. Potrivit Hamas, rezoluția adoptată „nu răspunde exigențelor și drepturilor politice și umane ale poporului palestinian”. Ce presupune rezoluția ONU „Rezoluția impune un mecanism internațional de tutelă asupra Fâșiei Gaza, ceea ce poporul nostru, forțele […]
Naţionala României de fotbal joacă astăzi, de la ora 21.45, cu San Marino, în ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale. La partida de la Ploieşti, transmis în direct de Antena 1, imnul României va fi intonat de tenorul Cezar Ouatu. România – San Marino diseară, ora 21.45, la Ploiești! Cineva cânta imnul pentru tricolori Selecţionerul […]
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.363. Atac masiv al rușilor în Harkov. Zelenski cumpără 100 de avioane din Franța # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 18 noiembrie 2025, în a 1.363-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Un atac cu rachete rusești a ucis o adolescentă și a făcut cel puțin nouă răniți în regiunea Harkov, estul Ucrainei, au anunțat autoritățile locale. „Inamicul a lansat atacuri cu rachete asupra orașului Berestyn, iar […]
Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie. Care sunt condițiile # Gândul
Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie, dacă depun acte doveditoare pentru unele venituri nedeclarate. Măsura oferă o șansă reală de corectare a dosarelor pentru persoanele care lucrau înainte de această dată. Cu toate acestea, accesul la documente vechi rămâne dificil când fostul angajator s-a închis sau […]
Președintele Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial pe politică internă pe Ludovic Orban, potrivit unor surse politice. Motivul revocării ar avea legătură cu declarațiile făcute în spațiul public de Orban. Din octombrie 2025, Ludovic Orban exercită funcția de Consilier Prezidențial pentru Politică Internă în cadrul Administrației Prezidențiale. Acesta a fost extrem de […]
Ruinele Colonia Aurelia Apulensis, cel mai bogat oraș roman din Dacia, au fost descoperite în Alba Iulia # Gândul
O nouă descoperire arheologică de mare însemnătate a fost făcută în Alba Iulia. Ruinele unui oraș roman considerat de specialiști cel mai bogat din Dacia au fost scoase la suprafață, în timpul unor săpături pentru o bază auto, relatează ProTV. Așezarea adusă la lumină de arheologi este Colonia Aurelia Apulensis. A fost întemeiată între secolele […]
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că intenționează să meargă în Turcia miercuri, după vizita efectuată marți în Spania. „Mâine voi organiza întâlniri în Turcia. Ne pregătim să revigorăm negocierile și am dezvoltat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri. Prioritatea principală a Ucrainei este să facem tot posibilul pentru a ne apropia de […]
BNR îi cere unei foste asistente medicale din București să înapoieze o sumă imensă. Aceasta ar depăși 1.000.000 de euro # Gândul
Banca Națională a României (BNR) i-a deschis proces unei foste asistente medicale din Capitală, căreia îi cere să restituie contravaloarea unei cantități de peste 18 kilograme de monede de aur. Surse judiciare au declarat că, în urmă cu 20 de ani, bucureșteanca A.G.-A. (fostă asistentă medicală într-un spital din Capitală) a cerut judecătorilor să constate că este […]
Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții” # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, reputatul Ion Cristoiu a vorbit despre numirile controversate ale lui Vlad Voiculescu la Cotroceni și cea a Ioanei Dogioiu la Radio România.
Credincioșii sunt deja în Postul Crăciunului. Provocarea vine la găsirea unor preparate noi, având în vedere că restricțiile alimentare nu sunt tocmai puține. O rețetă clasică este cea de salata orientală care, chiar și fără ingrediente de origine animală, adaptată pentru post, reușește să își păstreze aromele tradiționale. De ce ingrediente ai nevoie pentru salata […]
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a transmis că este pregătit să discute „față în față” cu omologul său american Donald Trump. Replica sa vine la afirmațiile făcute de liderul de la Casa Albă, care a menționat posibile discuții cu șeful de la Caracas. Între timp, Statele Unite au desfășurat o veritabilă flotă de nave de război […]
Vremea se schimbă radical în România. Precipitații, vânt și ninsori în zilele următoare. Detalii de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Vremea se schimbă în România, iar cuvintele de ordine pentru următoarele zile vor fi precipitații, vânt și ninsori. Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM, a prcizat pentru Gândul că este în vigoare o informare meteorologică care anunță precipitații în cea mai mare parte sa țării. Însă, după una rece vine și una caldă, deoarece […]
Blocaj la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților: Magistrații nu sunt de acord cu varianta propusă de Coaliție – SURSE # Gândul
Varianta propusă de Coaliție pentru reforma pensiilor nu este acceptată de magistrați, care au ridicat din nou problema cuantumului pensiilor. Ei susțin că pensia ar trebui să fie apropiată de nivelul salariului, în jurul a 65% din salariul brut, potrivit unor surse politice. Liderii din coaliție au fost chemați de urgență în această dimineață la […]
