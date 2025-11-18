Financial Times: Țările NATO vor să reducă de 15 ori timpul de transfer al trupelor prin Europa către granița cu Rusia. De la 45 de zile, la 3 zile

11:40

Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie, dacă depun acte doveditoare pentru unele venituri nedeclarate. Măsura oferă o șansă reală de corectare a dosarelor pentru persoanele care lucrau înainte de această dată. Cu toate acestea, accesul la documente vechi rămâne dificil când fostul angajator s-a închis sau […]