FOTO. Radio Ocico, radioul din valiză născut în piața de vechituri din Mehala

08:50

Frigul, vântul și trecerile abrupte de la aerul rece de afară la cel din interior pot afecta semnificativ sănătatea pielii în sezonul rece, ducând la deshidratare, iritații și agravarea unor afecțiuni dermatologice. Dr. Olivia Toma, medic primar dermatovenerologie, explică de ce bariera cutanată devine mai vulnerabilă iarna, cum recunoaștem primele semne ale deteriorării pielii, ce tipuri de produse sunt esențiale pentru protecție și îngrijire și când este momentul să cerem sfatul unui specialist.