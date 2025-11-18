Ioana Grama, cu perfuzia la mână! Ce mesaj a transmis influencerița: "Una caldă, una rece..."
SpyNews, 18 noiembrie 2025 17:20
Ioana Grama a treucut printr-o perioadă ceva mai dificilă din punct de vedere al sănătății. Recent, influencerița a făcut publică o imagine în care apare cu perfuzia la mână.
Acum 10 minute
17:50
Tânărul care ar fi agresat sexual și ucis o femeie, din Constanța a fost adus în fața instanței de judecată. Se solicită arestarea preventivă # SpyNews
Au apărut noi informații referitoare la cazul șocant care a avut loc în Năvodari zilele trecute. Tânărul care ar fi agresat sexual o femeie și ulterior ar fi ucis-o a ajuns în fața instanței de judecată.
Acum 30 minute
17:40
Un incident tragic a avut loc în Brașov, acolo unde un tânăr în vârstă de doar 23 de ani a fost găsit fără suflare pe acoperișul unei clădiri.
Acum o oră
17:20
Acum 2 ore
16:50
Zi de iarnă în toată regula, în România, marți dimineață! Au început primele ninsori în mai multe județe din țară. Meteorologii au anunțat că valul de aer rece se va menține în țara noastră în perioada următoare. Iată unde s-a depus primul strat de zăpadă.
16:50
Mobilitatea auto trece printr-o transformare globală fără precedent — iar OMODA & JAECOO se află în fruntea acestei evoluții. SUV-urile de nouă generație ale OMODA & JAECOO introduc o eră nouă, în care performanța nu se mai măsoară doar în cai putere, ci în inteligență, intuiție și în parteneriatul perfect dintre șofer și vehicul. Filozofia este simplă: mașina ar trebui să înțeleagă șoferul, să-i anticipeze nevoile și să ofere performanță adaptabilă fiecărei situații — inteligent, natural, fără efort.
Acum 4 ore
14:20
Miraj Tzunami a devenit bunic pentru a doua oară! Fiica lui cea mare, Iasmina, a născut o fetiță perfect sănătoasă! Familia lui Miraj Tzunami este în culmea fericirii de când nepoțica a venit pe lume. Iată ce mesaj a transmis mama ei, Livia.
Acum 6 ore
13:40
Tilly Niculae și Dragoș Popescu au rămas în relații neașteptate, după divorț! Ce face bărbatul zilnic # SpyNews
Tily Niculae a vorbit deschis despre relația pe care o are acum cu fostul soț, Dragoș Popescu. Actrița și tatăl copiilor ei au ajuns la o concluzie neașteptată după ce au pus punct căsniciei. Iată ce a declarat Tily Niculae!
13:20
Primele imagini cu turiștii morți la hotelul din Turcia! Toată familia s-a stins din viață # SpyNews
S-a stins din viață și tatăl copiilor morți în Turcia, după ce ar fi fost otrăviți de substanța cu care s-a făcut dezinsecția. După ce soția lui și cei doi copii au încetat din viață, bărbatul a fost transportat de urgență la spital, dar nu a putut fi salvat.
13:00
Ce a făcut soțul Ilonei Brezoianu, jurata de la Te cunosc de undeva, înainte să asiste la naștere. Imagini exclusive cu Andrei Ril # SpyNews
Ilona Brezoianu și Andrei Ril au devenit părinți pentru prima dată! Avem deja primele imagini cu proaspătul tătic, care aștepta cu nerăbdare ca soția lui să aducă pe lume o minune. Iată cum l-au surprins paparazzii Spynews pe Andrei Ril!
12:40
Camelia Voinea, filmată în timp ce își abuzează fiica în sala de gimnastică. Sabrina Voinea: ”Mami, nu mai pot!” # SpyNews
Un nou scandal zguduie din temelii sportul din România. Antrenoarea Camelia Voinea a fost filmată în timp ce își abuzează fiica, pe Sabrina Voinea, în sala de gimnastică. Deși fiica ei îi spunea că este epuizată și are nevoie de o pauză, Camelia Voinea a obligat-o să continue.
12:40
Filmul românesc „CATANE”, semnat de Ioana Mischie, va avea premiera mondială la unul dintre cele mai importante festivaluri din lume, IFFI # SpyNews
„CATANE”, ambițiosul lungmetraj româno-italian regizat de Ioana Mischie, o comedie ingenioasă, își face intrarea în circuitul festivalier internațional cu o energie creativă distinctă, propunând un amestec vibrant de umor vizual și estetică cinematografică rafinată. Distribuția principală, formată din Costel Cașcaval, Iulia Lumânare și Cristian Bota, dă viață unei comisii de inspecție trimise într-o misiune aparent simplă: clarificarea situației ajutoarelor sociale obținute de un grup de săteni. În urma anchetelor, sunt descoperite, însă, multe adevăruri contrastante.
12:30
Antonia, avertisment dur! Copiii ei au fost filmați și postați fără acord: “Vreau să fie clar” # SpyNews
Antonia a avut nervii întinși la maximum! Cântăreața a transmis un avertisment dur, după ce copiii ei au fost postați în mediul online fără acordul ei. Iată ce mesaj acid a transmis vedeta!
12:30
Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, au devenit părinți pentru prima dată # SpyNews
Bucurie mare în showbiz! Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți dimineață. Actrița și soțul ei au făcut cunoștință cu bebelușul lor, pe care l-au așteptat cu iubire și multă nerăbdare!
12:20
De unde lucrează Gabriela Cristea. Vedeta a recunoscut că nu îi place munca la birou: "Nu mi-a plăcut niciodată..." # SpyNews
Gabriela Cristea a oferit câteva detalii despre locul ei de muncă. Ei bine, am aflat și faptul că vedetei nu îi place să lucreze de la birou. Iată unde preferă fosta prezentatoare TV să își desfășoare activitatea!
Acum 8 ore
11:50
Greșeala pe care o facem toți când vine vorba de colesterol. Explicații de la cercetătoarea britanică Amy Morgan la Congresul Internațional de Longevitate # SpyNews
Una dintre cele mai interesante prezentări de la Congresul Internațional de Longevitate, organizat la București de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a venit de la Dr. Amy Morgan, cercetătoare la University of Salford, Marea Britanie. Ea a explicat, pe înțelesul tuturor, cum inflamația și grăsimile saturate, nu colesterolul în sine, sunt principalii factori care accelerează îmbătrânirea și duc la boli de inimă.
11:40
Cuptorul cu microunde este folosit în toată lumea. Este un electrocasnic ieftin, accesibil tuturor și care grăbește procesul de încălzire a mâncării. În China, însă, oamenii nu folosesc niciodată cuptorul cu microunde, iar motivul nu are legătură cu nutriția.
11:40
Antena 1 transmite ultimul meci al Naționalei înainte de barajul pentru World Cup: Romania-San Marino, astăzi, începând cu 21.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY # SpyNews
Diseară, începând cu ora 21.00, Antena 1 transmite ultima confruntare a Naționalei de fotbal a României înainte de barajul pentru World Cup: România – San Marino. După ce sâmbătă seara România a pierdut meciul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026, elevii lui Mircea Lucescu vor ajunge la barajul pentru turneul final, dar vor juca şi în semifinale în deplasare, urmând să aibă adversari mai dificili în drumul către SUA, Canada şi Mexic.
11:00
Victorie în instanță pentru un cuplu de britanici! Au reușit să convingă autoritățile să pună un nume neașteptat bebelușului lor # SpyNews
Doi părinți din Marea Britanie au reușit să câștige în față instanței, după ce le-a fost interzis să-și numească bebelușul așa cum își doresc. Ce nume neașteptat au ales pentru copilul lor.
11:00
Printre luminițe și atmosfera de sărbătoare, două fete s-au luat la pumni! Scene halucinante la târgul de Crăciun din Craiova # SpyNews
Scene desprinse din vestul sălbatic la târgul de Crăciun din Craiova. Două fete s-au luat la bătaie, în mijlocul mulțimii. Chiar sub sania lui Moș Crăciun, cele două nu au fost impresionate de atmosfera de sărbătoare, astfel că și-au împărțit pumni în sutele de oameni care le-a înconjurat.
11:00
Farmaciile moderne și adaptate nevoilor pacienților trebuie să fie mai mult decât simple puncte de eliberare a medicamentelor. Farmacistul are rol de consultant de încredere, fiind prima persoană la care pacienții apelează adesea pentru sfaturi legate de sănătate, tratamente sau suplimente.
10:20
Cum arată acum Raluca Lăzăruț și familia ei! Prezentatoarea s-a mutat în urmă cu 10 ani în America # SpyNews
Raluca Lăzăruț și familia ei s-au mutat în urmă cu 10 ani în Statele Unite ale Americii și au o viață liniștită și frumoasă. Prezentatoarea TV a postat imagini noi alături de soț și copii, iar fanii au observat cât de bine arată!
10:10
Dani Oțil, pus la punct de fiul său, Tiago! Micuțul și-a trimis tatăl la închisoare: "Am făcut ceva foarte rău" # SpyNews
Dani Oțil, "învățat" de propriul fiu ce înseamnă să stai la închisoare! După ce prezentatorul a făcut o faptă rea, micuțul Tiago l-a trimis în direct "celula" sa. Iată și cum arată, de fapt, locul în care este Dani Oțil a fost arestat!
Acum 12 ore
09:30
Furtunile au făcut ravagii în Brașov și Timiș! Acoperișurile caselor, zburate de vânt | VIDEO # SpyNews
A plouat neîncetat în mai multe județe din țară, iar rafalele vântului au fost atât de puternice încât au smuls mai multe acoperișuri, în Brașov! În Timiș, furtunile au fost însoțite de tunete și fulgere.
09:20
Elveția are peste 370 de mii de buncăre antiatomice! Pot adăposti toți cetățenii! Cum sunt echipate # SpyNews
Elveția deține 370 de mii de buncăre antiatomice, mai mult decât orice altă țară. A treia cea mai bogată țară din Europa poate să își adăpostească toți cetățenii, în cazul unei explozii nucleare. Iată cu ce sunt echipate și cât timp pot proteja populația.
08:50
Acum 24 ore
00:50
Chefi la cuțite, sezonul 16. Alexandru Drăgan i-a impresionat pe jurați! A gătit gulaș de cerb. Ce poveste de viață are # SpyNews
În episodul cu numărul 2 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 16, Alexandru Drăgan a reușit să capteze atenția juraților cu un preparat deosebit: gulaș de cerb. Concurentul a demonstrat nu doar abilități culinare remarcabile, dar și o poveste de viață interesantă.
00:20
Natalia Mateuț a făcut dezvăluiri inedite! Prezentatoarea TV se află într-o relație serioasă și a declarat că este pregătită să devină mamă. Vedeta se află într-una din cele mai frumoase perioade din viața ei. Iată ce a povestit!
17 noiembrie 2025
23:20
Postul Crăciunului este în toi, iar această perioadă este un prilej pentru toți credincioșii să se apropie mai mult de Dumnezeu. Deși alimentele de origine animală sunt interzise celor care vor să postească, există și preparate gustoase, care pot fi consumate.
23:10
Doi ani de la moartea Ronei Hartner. În grija cui a rămas fiica ei, Rita, în vârstă de aproape 17 ani # SpyNews
Rona Hartner a murit pe 23 noiembrie 2023, la 50 de ani, după ce se confruntase cu probleme de sănătate grave. Cântăreața a pierdut lupta cu cancerul. A lăsat în urmă o fiică adolescentă, care în luna ianuarie va împlini 17 ani.
22:50
Chefi la cuțite, sezonul 16. Care e povestea de viață a Ionelei Româianu. Concurenta a fost părăsită de mamă: "Ne-a lăsat cu tata" # SpyNews
În ediția cu numărul doi a sezonului 16 din Chefi la cuțite, difuzată pe 17 noiembrie 2025, Ionela Româianu, o tânără de 24 de ani din Ilfov, și-a spus povestea de viață emoționantă. Tânăra nu a avut o copilărie ușoară.
22:30
Anca Țurcașiu a postat o imagine emoționantă, pe rețelele de socializare. Actrița a arătat lumii întregi cine sunt cele mai importante persoane din viața sa. Momente de colecție au fost surprinse de vedetă și împărtășite cu fanii săi. Iată despre ce este vorba!
22:30
George Jaguarul de la Insula iubirii este într-o nouă relație? Fosta ispită masculină s-a afișat alături de o femeie misterioasă # SpyNews
George Jaguarul de la Insula iubirii pare că și-a găsit o nouă parteneră. Fosta ispită masculină s-a afișat de curând alături de o tânără misterioasă în ipostaze romantice, fiind pentru prima dată după experiența din Thailanda când apare alături de o posibilă iubită.
22:10
Sorin Brotnei recunoaște că el se enervează cel mai tare, când se ceartă cu soţia. De ce nu îi cere niciodată scuze | VIDEO # SpyNews
Sorin Brotnei și Ramona, soția sa, au împreună o fetiță de 7 ani, iar, cum se întâmplă în multe cupluri, cele mai multe discuții pornesc chiar de la copil. Așa este și în cazul fostului cântăreț de la Akcent, care ne-a mărturisit că el este cel care se enervează cel mai tare într-o ceartă și că, deși se consideră un bărbat romantic, nu îi cere niciodată scuze soției.
22:10
Cum se simte BRomania după despărțirea de iubită! Matei Dima, declarații exclusive: "Merg în continuare la terapie" # SpyNews
Cum se simte BRomania după despărțirea de Fabiola, femeia care i-a stat alături în ultimul an și jumătate. Matei Dima face declarații exclusive despre această perioadă dificilă, dar ne spune și dacă este sau nu pregătit pentru o nouă relație.
22:10
Alexandru Ciucu, confesiuni fără perdea, despre scandalul cu Alina Sorescu! Ce face atunci când simte că nu mai poate | VIDEO # SpyNews
Cum vede Alexandru Ciucu scandalul cu fosta soție, Alina Sorescu, dar și ce face acesta atunci când obosește sau simte că nu mai poate. Designerul oferă sfaturi prețioase pentru a traversa cu bine situațiile mai tensionate.
22:10
Romaniţa Iovan şi iubitul au grijă de mediu! Fac ce ar trebui să facem fiecare dintre noi! Cum i-au surprins paparazzii spynews.ro # SpyNews
Romaniţa Iovan și iubitul său sunt un exemplu de AȘA DA! Într-o lume în care protejarea mediului este mai importantă ca niciodată, cei doi au demonstrat că fiecare persoană ar trebui să contribuie la un viitor mai curat. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzii spynews.ro.
22:10
Afacerista din „Dosarul ayahuasca”, război pentru mita de 1,5 milioane euro | Iubita chestorului Gelu Oltean află verdictul # SpyNews
Joi, magistrații Curții de Apel București au o misiune dificilă: să decidă dacă îi returnează sau nu șpaga de 1,5 milioane euro iubitei chestorului Gelu Oltean, fostul șef al spionilor din Ministerul Afacerilor Interne!
22:10
Arestat în Spania, Valentin Ali, alias „Vali Spaidăr”, autointitulat „Regele TikTok-ului”, a primit condamnarea definitivă, pentru înșelăciune, în dosarul de care încerca să scape, cerând revizuirea.
21:50
Lună Nouă în Scorpion pe 20 noiembrie 2025. Ce zodii vor trece prin schimbări semnificative în următoarea perioadă # SpyNews
Luna Nouă în Scorpion atinge apogeul în seara de 19 noiembrie, la ora 22.47. De regulă, o lună nouă este asociate cu noi planuri pe care este bine să le faci în zilele de dinainte și imediat după luna noua. Este o perioadă în care mai mulți nativi își caută echilibrul.
21:50
Chefi la cuțite, sezonul 16. Alexandru Colceriu, preparat inedit: "Nu am văzut pe nimeni să facă așa ceva." Ce au spus jurații # SpyNews
În cel de-al doilea episod al sezonului 16 Chefi la cuțite, difuzat astăzi, 17 noiembrie 2025, Alexandru Colceriu a uimit jurații cu un preparat inedit. Fermierul în vârstă de 63 de ani, pasionat de gastronomie, a pregătit o rețetă surprinzătoare care i-a adus trei cuțite.
21:50
Furtuna Claudia a făcut ravagii, în mai multe țări din vestul Europei! Acest fenomen meteorologic a lovit mai multe state și a luat cu el vieți omenești. Întregul continent este șocat de ceea ce s-a petrecut în ultimele zile.
21:20
Iolanda și Alexandru, cel mai nou cuplu din casa Mireasa. Cei doi s-au sărutat la scurt timp după ce s-au văzut pentru prima dată # SpyNews
Iolanda și Alexandru au devenit rapid cel mai nou cuplu din casa Mireasa. Cei doi concurenți s-au întâlnit pentru prima dată în acest sfârșit de săptămână și la doar câteva ore de când s-au văzut pentru prima dată, s-au sărutat. Întrebați dacă se declară un cuplu în cadrul competiției, aceștia au spus că da.
21:10
Cum a fost prima zi de înot pentru fiica Iustinei Loghin, fosta concurentă de la Insula Iubirii. Micuța Ivana are un an # SpyNews
Iustina Loghin și Cornel Luchian sunt în continuare în centrul atenției, deși timpul a trecut, iar sezonul în care ei au participat, în calitate de concurenți, la Insula Iubirii, a luat sfârșit de mult timp.
21:10
Raluca și Ion Șaulescu de la Mireasa s-au împăcat din nou? Au apărut de curând împreună. Ce se întâmplă în căsnicia lor # SpyNews
Raluca și Ion Șaulescu de la Mireasa au apărut din nou împreună, după ce acum câteva luni s-au despărțit. Cei doi se află în continuare în Germania, acolo unde muncesc. Foștii concurenți din sezonul 4 locuiesc în aceeași casă, iar fanii se gândesc că s-au împăcat.
20:50
S-a aflat cum a murit tânăra din Bacău, găsită decedată lângă calea ferată. Femeia de 26 de ani nu a fost ucisă, de fapt # SpyNews
Zilele trecute, doi bărbați au găsit trupul neînsuflețit al unei tinerei lângă o șină de cale ferată, în Bacău. S-a crezut că ar fi fost ucisă și că ar fi fost înjunghiată de două ori. Polițiștii au stabilit cum a murit femeia, de fapt.
20:50
Crimă înfiorătoare în Constanța! Un tânăr în vârstă de 18 ani a violat şi ucis o femeie de 48 de ani # SpyNews
O crimă înfiorătoare a zguduit orașul Constanța. Un tânăr în vârstă de 18 ani este acuzat că a violat și ucis o femeie de 48 de ani. Individul a fost reținut de oamenii legii.
20:20
Momentul resuscitării fetiței de doi ani, moartă pe scaunul stomatologului, va fi analizat. Noi detalii au ieșit la iveală! # SpyNews
Noi detalii ies la iveală în cazul fetiței de doi ani, care a murit pe scaunul stomatologului. Imaginile, surprinse pe camera de supraveghere, în care aceasta a fost resuscitată, vor fi analizate.
20:10
Cum se simte Meme Stoica, după aproape 4 zile de post prelungit. Teodora Stoica îl încurajează să ducă la final cele 7 zile de post # SpyNews
Meme Stoica și fiica lui au mai ținut post intermitent și prelungit în trecut, iar acum fostul fotbalist vrea să țină 7 zile de post doar cu apă. Meme Stoica a spus cum se simte în cea de-a patra zi de post.
20:00
Conflict uriaș între Lavinia și Adin de la Mireasa. Tensiunile au escaladat între cei doi îndrăgostiți: „Nu mai urla!” # SpyNews
Ceartă puternică între Lavinia și Adin. Cei doi îndrăgostiți de la Mireasa au avut o discuție tensionată și s-au contrat după ce tânăra a fost nemulțumită de faptul că două cupluri din casă au putut dormi împreună și ea și iubitul ei nu.
19:50
Andreea Bănică și-a sărbătorit fiul. Noah a împlinit 9 ani. Imagini de colecție cu artista și băiatul ei # SpyNews
Ieri a fost zi de sărbătoare în familia Andreei Bănică și a soțului ei. Fiul lor a împlinit nouă ani. Noah a fost sărbătorit alături de cei dragi și a avut un tort așa cum a visat. Cântăreața a postat imagini de colecție cu fiul ei.
